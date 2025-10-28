Shine, baby, shine: Solenergi driver energiomstillingen i høyt tempo

(Oslo, 28. oktober 2025) «Konkurransedyktige fornybarteknologier som sol, vind og batterier driver overgangen fra fossile brensler til fornybar energi i høyt tempo. Vår analyse viser at utviklingen innen fornybar energi fortsetter, med solenergi som ledende teknologi – selv i et fremtidsscenario preget av global uro,» sier Torjus Folsland Bolkesjø, leder for globale energidrivere og forfatter av Statkrafts nye rapport Green Transition Scenarios.

Statkraft har publisert sin årlige rapport om tempoet i energiomstillingen. Den analyserer utviklingen gjennom tre scenarier: Et grønt optimistisk scenario, et scenario der overgangen forsinkes, og et preget av global uro.



I det grønne scenariet kan global oppvarming begrenses til 1,9 grader, i tråd med Parisavtalens mål om 2 grader, men ikke nok til å nå 1,5-gradersmålet. Dersom fremdriften i energiomstillingen ikke fortsetter i høyt tempo, anslår rapporten en temperaturøkning på rundt 2,4 grader, med store konsekvenser for samfunnet.

- Våre scenarier viser at det fortsatt er mulig å nå 2-gradersmålet i Parisavtalen, men dette krever et betydelig raskere tempo i utslippskuttene enn vi ser i dag. Geopolitisk spenning og økonomiske og politiske utfordringer påvirker farten på energiomstillingen, men de raske kostnadsreduksjonene for modne teknologier som sol, vind og batterier gjør at hoveddelen av de globale CO₂-kuttene fortsatt er innen rekkevidde. Samtidig ser vi at de siste og mest krevende utslippskuttene, særlig i deler av industrien og langtransport, blir vanskeligere og dyrere enn tidligere antatt, sier Bolkesjø.

- Fornybar energi er nøkkelen til suksess. Ikke bare for å erstatte kull- og gasskraft, men også for å akselerere elektrifiseringen av transport og oppvarming. En nøkkel for fremtidig vekst er å ta i bruk mer fleksible løsninger for å integrere mer fornybar kraft. Statkraft kan spille en avgjørende rolle i dette gjennom vår kompetanse på balansering av energimarkeder og investeringer i fleksible løsninger, sier sjefsanalytiker og hovedforfatter av rapporten, Mari Grooss Viddal.

Den sterke globale veksten i fornybarteknologier fortsetter, med nye rekorder satt hvert år. I 2024 fortsatte investeringene i ren energi og infrastruktur å øke, og utgjorde nesten det dobbelte av investeringene i fossile brensler globalt, ifølge IEA og Ember.

I våre globale scenarier vil solkraftproduksjonen øke 3–6 ganger fra 2024 til 2035 og 6–12 ganger til 2050. Fornybarandelen globalt vil overstige 50 prosent innen 2035 og dekke 66–80 prosent av kraftmiksen innen 2050.



- Vi forventer at den årlige produksjonen av ren kraft snart vil øke mer enn den globale kraftetterspørselen, noe som betyr at ‘toppen’ for utslipp fra kraftsektoren sannsynligvis ligger bak oss, sier Viddal.

Fornybar energi er ikke bare avgjørende for å nå klimamålene, men også for energisikkerhet og konkurranseevne i Europa. Lave kostnader og korte byggetider gjør sol og vind til de viktigste rene teknologiene, og fornybar elektrisitet som erstatter fossilgass i industriprosesser kan også øke konkurranseevnen til europeisk industri.

EU har allerede redusert sine klimagassutslipp med mer enn en tredel siden 1990, mens økonomien har vokst med to tredeler.

- Dette viser at det er fullt mulig å kutte utslipp og samtidig skape økonomisk vekst, sier Bolkesjø.

Rapporten bygger på Statkrafts unike markedsinnsikt som Europas største produsent av fornybar energi og 130 års erfaring med utvikling og drift av fornybar energi i væravhengige energisystemer. Den identifiserer nøkkeltrender på tvers av alle scenarier:

Sol- og vindkraft er på vei til å bli verdens største energikilder innen 2035.

Det bemerkelsesverdige fallet i batterikostnader muliggjør kritisk fleksibilitet, nødvendig for å ta i bruk mer vind- og solkraft.

Strømforbruket vil øke kraftig, mens det totale energiforbruket vil gå ned etter hvert som vi beveger oss bort fra fossile brensler.

Gass vil forbli en del av energimiksen lenger enn forventet, ettersom hydrogen møter utfordringer med skalering.

