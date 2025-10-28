DEMIRE sieht Opportunitäten durch Verkäufe im nächsten Jahr – keine vorzeitige Teilrückzahlung der Anleihe zum Jahresende

DEMIRE plant für das kommende Jahr Immobilienverkäufe und rechnet mit einer Marktbelebung sowie höheren Bewertungen

Keine vorzeitige Teilrückzahlung der Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 50 Mio. – strategische Entscheidung für Flexibilität

Langen, den 28. Oktober 2025. Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) hat beschlossen, die Unternehmensanleihe 2019/2027 (ISIN: DE000A2YPAK1) nicht wie ursprünglich angedacht bereits zum Jahresende 2025 mit EUR 50 Mio. vorzeitig teilweise zu tilgen. Aus dieser Entscheidung resultiert eine endfällige Zusatzgebühr von 3 Prozent auf den derzeitig ausstehenden Nominalbetrag der Anleihe von EUR 247,1 Mio. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis Ende 2027.

„Vor dem Hintergrund des aktuell anspruchsvollen Marktumfelds für gewerbliche Immobilientransaktionen, insbesondere in Sekundärmärkten, haben wir uns bewusst für eine zurückhaltende Verkaufsstrategie entschieden“, erklärt CEO Frank Nickel. „Aus heutiger Sicht ist es wirtschaftlich sinnvoller, weitere Veräußerungen erst nach einer erwarteten Markterholung vorzunehmen und dafür die einmalige Zusatzgebühr in Höhe von rund EUR 7,4 Mio. in Kauf zu nehmen. Damit bewahren wir uns Flexibilität und sichern uns die Chance, Immobilien zu einem späteren Zeitpunkt zu veräußern. So können wir von einem verbesserten Marktumfeld profitieren, höhere Erlöse erzielen sowie den Unternehmenswert nachhaltig und langfristig steigern.“

Weiter erläutert er: „Über die bereits im laufenden Jahr erzielten Verkaufserlöse von rund EUR 43 Mio. hinaus lagen uns weitere Kaufangebote für Immobilien vor. Nach sorgfältiger Prüfung haben wir uns angesichts der derzeit erzielbaren Preise bewusst gegen weitere Abschlüsse entschieden. Die zuletzt zunehmende Aktivität bei gewerblichen Immobilientransaktionen in Top-Lagen signalisiert eine allmähliche Belebung des Marktes. Wir erwarten daher, im kommenden Jahr von einem verbesserten Preisumfeld zu profitieren und höhere Bewertungen bei weiteren Verkäufen realisieren zu können.“

Ende der Pressemitteilung





Über die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG



Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG erwirbt und hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. Die Gesellschaft hat ihre besondere Stärke im Realisieren von immobilienwirtschaftlichen Potenzialen an diesen Standorten und konzentriert sich auf ein Angebot, das sowohl für international agierende als auch regionale Mieter attraktiv ist. Die DEMIRE verfügte zum 30. Juni 2025 über einen Immobilienbestand von 48 Objekten mit einer Vermietungsfläche von rund 582 Tausend Quadratmetern. Unter Berücksichtigung des anteilig erworbenen Objektes Cielo in Frankfurt/Main beläuft sich der Marktwert auf rund EUR 0,9 Milliarden.

Die Ausrichtung des Portfolios auf den Schwerpunkt Büroimmobilien mit einer Beimischung von Handels- und Hotelobjekten ist der Rendite- / Risikostruktur für das Geschäftsfeld Gewerbeimmobilien angemessen. Die Gesellschaft legt Wert auf langfristige Verträge mit solventen Mietern sowie das Realisieren von Potentialen und rechnet daher auch weiterhin mit stabilen und nachhaltigen Mieteinnahmen und einer soliden Wertentwicklung. Das Portfolio der DEMIRE soll mittelfristig deutlich ausgebaut werden. Bei der Entwicklung des Portfolios konzentriert sich die DEMIRE auf FFO-starke Assets mit Potentialen, während nicht strategiekonforme Objekte weiterhin gezielt abgegeben werden. Operativ und prozessual wird die DEMIRE mit zahlreichen Maßnahmen weiterentwickelt. Neben Kostendisziplin wird die operative Leistung durch einen aktiven Asset- und Portfolio-Management-Ansatz gesteigert.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

Kontakt:

Julius Stinauer

Head of Investor Relations & Corporate Finance

T: +49 6103 372 49 44

E: ir@demire.ag

