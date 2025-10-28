Aspo Oyj Lehdistötiedote 28.10.2025 klo 15.00



Aspo julkistaa osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 2025 maanantaina 3.11.2025



Aspo Oyj julkistaa osavuosikatsauksensa tammi-syyskuulta 2025 maanantaina 3.11.2025 n. klo 9.00.



Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle pidetään 3.11.2025 klo 12 Sanomatalossa, Flik Studio Eliel, Töölönlahdenkatu 2, Helsinki. Tilaisuus on avoin myös yksityisille sijoittajille, ja osallistujia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen sähköpostitse osoitteeseen viestinta@aspo.com. Osavuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Rolf Jansson sekä talous- ja rahoitusjohtaja Erkka Repo.

Tilaisuus on englanninkielinen, ja sitä voi seurata myös suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://aspo.events.inderes.com/q3-2025.

Kysymyksiä voi esittää puhelinkonferenssin ja webcast-lomakkeen kautta. Puhelinkonferenssiin rekisteröidytään osoitteessa https://events.inderes.com/aspo/q3-2025/dial-in, minkä jälkeen osallistuja saa puhelinnumeron ja tunnuksen puhelinkonferenssiin osallistumiseksi.

Videotallenne on katsottavissa myöhemmin samana päivänä Aspon verkkosivuilla aspo.com.





Lisätietoja:

Susanna Hietanen, viestintäjohtaja, Aspo Oyj, puh. 050 3595 701, susanna.hietanen@aspo.com

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Aspon liiketoiminnot – ESL Shipping, Telko and Leipurin – mahdollistavat tulevaisuudenkestäviä valintoja asiakkaille lukuisilla teollisuudenaloilla. Aspo perustettiin vuonna 1929, ja nykyään meillä on noin 800 asiantuntijaa maalla ja merellä. Pohjoismaat ovat kotimarkkinamme, mutta palvelemme asiakkaitamme maailmanluokan ratkaisuilla yhteensä 18 maassa ympäri Eurooppaa sekä muutamissa Aasian maissa.

Aspo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori on Espoossa.

Aspo – Sustainable value creation