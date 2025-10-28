HF Company : Résultats semestriels 2025

Résultats Semestriels 2025
Résultat net part du groupe est positif
de 124 k€
|k€* 06-2025
| 06-2024
* retraités
| 06-2024
publiés
|Chiffre d’affaires 337
|839
|1 787
|EBE - 813
|-836
|-791
|Résultat d’exploitation - 912
|- 856
|- 1 056
|Résultat Financier 1 024
|-90
|187
|Résultat exceptionnel 0
|1 426
|1 426
|Quote-part de Résultat des MEE -26
|-16
|- 32
|Impôts sur les bénéfices 39
|14
|96
|Résultat net part du Groupe 124
|478
|621
* Comptes consolidés du 30 juin 2024 retraités des comptes de la société LEA NETWORKS, cédée en mars 2025
Résultats semestriels 2025
A périmètre comparable, le chiffre d’affaires s’est établi à 337 k€ contre 839 K€ soit une baisse de 60 %.
Le résultat d’exploitation est négatif à - 912 k€ contre -856 k€ au 1er semestre 2024.
Le résultat financier est positif à 1 024 k€ grâce à une bonne gestion de la trésorerie.
Le résultat net part du Groupe est positif à 124 k€ après déduction d’une quote-part de résultat en équivalence de 26 k€ et d’une charge d’impôt de 39 k€.
Une situation bilancielle solide
Au 30 juin 2025, le bilan du Groupe HF Company fait ressortir une trésorerie nette de 21.4 M€, soit 97 % du total du bilan. Les capitaux propres s’élèvent à 16 M€.
Prochain rendez-vous :
Résultats annuels 2025 le 30 avril 2025
|Contacts
|
HF Company
|Tél : 02 47 34 38 38
|Email : hffinance@hfcompany.com
ISIN: FR0000038531 - TICKER :ALHF - MIC : XPAR - BLOOMBERG : ALHF FP
À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions et services technologiques dans l’univers digital et réseaux.
HF Company est coté sur Euronext Growth.
Pièce jointe