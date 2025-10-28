HF Company : Résultats semestriels 2025

Résultats Semestriels 2025

Résultat net part du groupe est positif

de 124 k€

k€* 06-2025

06-2024



* retraités 06-2024

publiés Chiffre d’affaires 337 839 1 787 EBE - 813 -836 -791 Résultat d’exploitation - 912 - 856 - 1 056 Résultat Financier 1 024 -90 187 Résultat exceptionnel 0 1 426 1 426 Quote-part de Résultat des MEE -26 -16 - 32 Impôts sur les bénéfices 39 14 96 Résultat net part du Groupe 124 478 621

* Comptes consolidés du 30 juin 2024 retraités des comptes de la société LEA NETWORKS, cédée en mars 2025

Résultats semestriels 2025

A périmètre comparable, le chiffre d’affaires s’est établi à 337 k€ contre 839 K€ soit une baisse de 60 %.

Le résultat d’exploitation est négatif à - 912 k€ contre -856 k€ au 1er semestre 2024.

Le résultat financier est positif à 1 024 k€ grâce à une bonne gestion de la trésorerie.

Le résultat net part du Groupe est positif à 124 k€ après déduction d’une quote-part de résultat en équivalence de 26 k€ et d’une charge d’impôt de 39 k€.

Une situation bilancielle solide



Au 30 juin 2025, le bilan du Groupe HF Company fait ressortir une trésorerie nette de 21.4 M€, soit 97 % du total du bilan. Les capitaux propres s’élèvent à 16 M€.

Prochain rendez-vous :

Résultats annuels 2025 le 30 avril 2025

Contacts



HF Company Tél : 02 47 34 38 38 Email : hffinance@hfcompany.com





ISIN: FR0000038531 - TICKER :ALHF - MIC : XPAR - BLOOMBERG : ALHF FP

À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions et services technologiques dans l’univers digital et réseaux.

HF Company est coté sur Euronext Growth.

