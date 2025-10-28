HF Company : Résultats semestriels 2025

Résultats Semestriels 2025

Résultat net part du groupe est positif
de 124 k€

k€*                                                                                      06-2025
                                                            		   06-2024

           * retraités 		 06-2024          
publiés
 Chiffre daffaires                                                                 337     8391 787
 EBE                                                                                     -   813      -836 -791
 Résultat d’exploitation                                                  -   912     - 856- 1 056
Résultat Financier                                                             1 024     -90 187
Résultat exceptionnel                                                              0                  1 426            1 426
Quote-part de Résultat des MEE                                      -26                     -16  - 32
Impôts sur les bénéfices                                                      39        14    96
Résultat net part du Groupe                                            124                   478   621

                  * Comptes consolidés du 30 juin 2024 retraités des comptes de la société LEA NETWORKS, cédée en mars 2025

Résultats semestriels 2025

A périmètre comparable, le chiffre d’affaires s’est établi à 337 k€ contre 839 K€ soit une baisse de 60 %.

Le résultat d’exploitation est négatif à - 912 k€ contre -856 k€ au 1er semestre 2024.

Le résultat financier est positif à 1 024 k€ grâce à une bonne gestion de la trésorerie.

Le résultat net part du Groupe est positif à 124 k€ après déduction d’une quote-part de résultat en équivalence de 26 k€ et d’une charge d’impôt de 39 k€.

Une situation bilancielle solide
                                                                                                                   
Au 30 juin 2025, le bilan du Groupe HF Company fait ressortir une trésorerie nette de 21.4 M€, soit 97 % du total du bilan. Les capitaux propres s’élèvent à 16 M€.

Prochain rendez-vous :
Résultats annuels 2025 le 30 avril 2025

Contacts  
 

HF Company   		 
Tél : 02 47 34 38 38 
Email : hffinance@hfcompany.com 



ISIN: FR0000038531 - TICKER :ALHF -  MIC : XPAR - BLOOMBERG : ALHF FP
   

À propos d’HF Company : HF Company est un intégrateur de solutions et services technologiques dans l’univers digital et réseaux.
HF Company est coté sur Euronext Growth.

