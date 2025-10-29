Der 11. jährliche eDiscovery Day findet am 4. Dezember statt

PORTLAND, Oregon, Oct. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro gab heute bekannt, dass der 11. jährliche eDiscovery Day am 4. Dezember 2025 stattfinden wird, um an die wegweisenden Änderungen der Federal Rules of Civil Procedure (FRCP) aus dem Jahr 2015 zu erinnern, mit denen die elektronische Beweisaufnahme offiziell als zentraler Bestandteil moderner Rechtsstreitigkeiten anerkannt wurde. Der eDiscovery Day wurde im selben Jahr von Exterro ins Leben gerufen, um diesen Wendepunkt zu feiern. Seitdem hat er sich zu einem der wichtigsten globalen Events für die Branche entwickelt, das Führungskräfte aus den Bereichen Recht, Compliance und Technologie aus aller Welt unter dem diesjährigen Motto „KI, Risiken und die Zukunft von eDiscovery” zusammenbringt.

Von 2015 bis heute: Ein Vermächtnis der Führungsrolle

Exterro erkannte frühzeitig, dass die Branche ein neutrales, von Experten geleitetes Forum benötigte, um Fachwissen auszutauschen und Standards zu verbessern. Daher rief das Unternehmen den eDiscovery Day ins Leben, ein Event, das die Rechts-, Compliance- und Technologie-Communitys zusammenbringt, um sich über gemeinsame Grundsätze wie Verteidigungsfähigkeit, Governance und kontinuierliches Lernen auszutauschen. Was als ein einziger Tag der Zusammenarbeit begann, hat sich seitdem zu einer globalen Tradition entwickelt, die das Wachstum und die Reife des Fachgebiets eDiscovery selbst widerspiegelt.

Der eDiscovery Day hat sich zu einem der größten jährlichen Events im Bereich der Rechtstechnologie entwickelt, die sowohl Präsenz- als auch virtuelle Veranstaltungen auf mehreren Kontinenten umfasst und allein in den letzten fünf Jahren Tausende von Fachleuten angesprochen hat. Heute geht seine Reichweite weit über die Vereinigten Staaten hinaus und umfasst aktive Beteiligung in Kanada, Großbritannien, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, unterstützt von Organisationen wie The Sedona Conference und Women in eDiscovery. Gemeinsam haben sie dazu beigetragen, dass aus einer Sensibilisierungsinitiative das globale Herzstück des Berufsstandes geworden ist.

Da die Einführung von KI immer schneller voranschreitet und mittlerweile fast 40 % der eDiscovery-Expertinnen und -Experten und drei von vier Anwaltskanzleien KI-Tools nutzen, begleitet Exterro die Branche weiterhin auf ihrem Weg zu Innovation, die auf Vertrauen basiert.

„Im Jahr 2015 haben wir den eDiscovery Day ins Leben gerufen, um die offizielle Anerkennung der elektronischen Beweisaufnahme als grundlegendes Element moderner Rechtsstreitigkeiten und letztlich des Datenrisikomanagements zu feiern. Elf Jahre später befindet sich der Berufsstand an einem weiteren wichtigen Wendepunkt: dem Einzug der KI“, sagte John Vincenzo, Chief Marketing Officer bei Exterro. „Das diesjährige Thema „KI, Risiken und die Zukunft von eDiscovery“ befasst sich direkt mit der Tatsache, dass KI nicht mehr nur ein Disruptor ist, sondern die nächste Grundlage dieser Disziplin darstellt. Unser Ziel ist es nach wie vor, ein neutrales, globales Forum zu bieten, in dem Führungskräfte aus den Bereichen Recht, Compliance und Technologie ihr Fachwissen austauschen und die Grundsätze der Verteidigungsfähigkeit, Governance und Ethik festlegen können, die diese neue Ära der Offenlegung begründen müssen.“

2025: Wo KI und Risiken auf die Realität treffen

Das diesjährige Programm umfasst einen ganzen Tag mit informativen Vorträgen von Vordenkern zum Thema „KI, Risiken und die Zukunft von eDiscovery“. In fünf von Experten geleiteten Webinaren und globalen Community-Events erfahren die Teilnehmer direkt von Richtern, Unternehmensjuristen und Technologen, wie KI die Beweisaufnahme neu gestaltet, von Verteidigungsfähigkeit und Governance bis hin zu Validierung und Ethik.

Die vollständige Agenda, einschließlich aller von Exterro, ACEDS, EDRM und eDiscovery Today veranstalteten Sitzungen, ist verfügbar unter www.eDiscoveryDay.com. Jede Diskussion baut auf einer einzigen Idee auf: KI ist nicht mehr nur ein Disruptor, sondern die nächste Grundlage dieser Disziplin.

„In der gesamten ACEDS-Community sehen wir eine beispiellose Nachfrage nach Fachkräften, die nicht nur wissen, wie man KI einsetzt, sondern auch, wie man sie verantwortungsbewusst nutzt“, sagte Maribel Rivera, Vizepräsidentin für Strategie und Kundenbindung bei ACEDS. „Der eDiscovery Day bietet das Umfeld für diese Verantwortlichkeit, in dem Lernen, Ethik und Innovation zusammenkommen.“

Mary Mack, CEO von EDRM, fügte hinzu, dass das diesjährige Thema einen Wendepunkt für die Governance selbst widerspiegelt: „Daten haben Grenzen überwunden, und KI hat die Politik überholt“, sagte Mack. „Der eDiscovery Day hilft Fachleuten dabei, voneinander zu lernen, indem wir neue und aktualisierte Rahmenbedingungen, Arbeitsabläufe und die Ergebnisse unserer Experimente austauschen. Wir sind unserem vertrauenswürdigen Partner Exterro dankbar dafür, dass er einen ganzen Tag voller Weiterbildung und Engagement für unsere globale, multidisziplinäre Community organisiert hat.“

Für Doug Austin, Herausgeber von eDiscovery Today, liegt der Wert der Veranstaltung in ihrer Praxisnähe. „Am eDiscovery Day werden Ideen in die Tat umgesetzt“, sagte Austin. „Bei diesen Veranstaltungen werden Innovationen in sinnvolle Arbeitsabläufe umgesetzt, von der grenzüberschreitenden Compliance bis hin zur frühzeitigen Fallbewertung und darüber hinaus. Dadurch erhalten Teams vertretbare Tools und Best Practices, mit denen sie Ergebnisse erzielen können.“

Mehr als nur ein Event: Ein Spiegelbild der Entwicklung der Branche

Für Exterro steht dieser Tag sowohl für seine Geschichte als auch für seine Zukunft und erinnert daran, warum das Unternehmen überhaupt diese Feier für eDiscovery-Fachleute ins Leben gerufen hat und wie es diese auch weiterhin in das Zeitalter der KI führt.

„Wir haben den eDiscovery Day ins Leben gerufen, um die Branche im Hinblick auf den Fortschritt zu vereinen“, fügte John Vincenzo hinzu. „Im Jahr 2025 bedeutet diese Mission, den weltweit führenden Rechtsteams dabei zu helfen, KI nicht nur für schnelleres Arbeiten zu nutzen, sondern auch für intelligenteres, sichereres und zielgerichteteres Arbeiten.“

Nehmen Sie am 4. Dezember 2025 an der Diskussion teil.

Über Exterro

Exterro unterstützt Unternehmen beim Management von Datenrisiken mit einer umfassenden Plattform für eDiscovery, Datenschutz, Cybersicherheit und Governance sowie digitale Forensik. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern macht es Exterro Unternehmen leicht, ihre Daten zu verstehen und schnell Maßnahmen zu ergreifen. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen Compliance sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz und Zuversicht angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com

