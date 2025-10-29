La 11e édition annuelle de l’eDiscovery Day aura lieu le 4 décembre

PORTLAND, Oregon, 29 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro a annoncé aujourd’hui que la 11e édition annuelle de l’eDiscovery Day se tiendra le 4 décembre 2025, marquant les amendements historiques de 2015 aux Federal Rules of Civil Procedure (FRCP ou règles fédérales de procédure civile), qui ont officiellement reconnu la découverte électronique (eDiscovery) comme un élément essentiel du contentieux moderne. Fondée par Exterro la même année pour célébrer ce tournant, l’eDiscovery Day est devenu l’événement mondial incontournable de la profession, réunissant les experts juridiques, de la conformité et des technologies autour du thème de cette année : « AI, Risk, and the Future of eDiscovery » (IA, risque et avenir de l’eDiscovery).

De 2015 à aujourd’hui : un héritage de leadership

Conscient très tôt que la profession avait besoin d’un forum neutre, dirigé par des praticiens, pour échanger son expertise et élever ses normes, Exterro a créé l’eDiscovery Day, un événement qui rassemble les communautés juridiques, de conformité et technologiques autour de principes communs de défendabilité, de gouvernance et d’apprentissage continu. Ce qui avait commencé comme une simple journée d’échanges est désormais devenu une tradition mondiale, reflétant la croissance et la maturité de la discipline eDiscovery elle-même.

L’eDiscovery Day est devenu l’un des plus grands événements annuels dans le domaine des technologies juridiques, avec des sessions en présentiel et virtuelles sur tous les continents et la participation de milliers de professionnels au cours des cinq dernières années seulement. Aujourd’hui, son influence s’étend bien au-delà des États-Unis, avec une participation active au Canada, au Royaume-Uni, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, soutenue par des organisations telles que The Sedona Conference et Women in eDiscovery. Ensemble, elles ont transformé cette initiative de sensibilisation en véritable cœur mondial de la profession.

Alors que l’adoption de l’IA s’accélère, près de 40 % des professionnels de l’eDiscovery et trois cabinets d’avocats sur quatre utilisent déjà des outils d’IA, Exterro continue d’accompagner la profession vers une innovation fondée sur la confiance.

« En 2015, nous avons créé l’eDiscovery Day pour célébrer la reconnaissance officielle de la découverte électronique comme un pilier du contentieux moderne et, plus largement, de la gestion des risques liés aux données. Onze ans plus tard, la profession se trouve à un nouveau point d’inflexion : l’ère de l’intelligence artificielle », a indiqué John Vincenzo, directeur marketing d’Exterro. « Le thème de cette année, “AI, Risk and the Future of eDiscovery” (IA, risque et avenir de l’eDiscovery), aborde directement la réalité selon laquelle l’IA n’est plus un facteur de perturbation, mais bien le nouveau fondement de la discipline. Notre objectif reste le même : offrir un forum mondial neutre où juristes, experts en conformité et techniciens peuvent partager leur expertise et définir les principes de défendabilité, de gouvernance et d’éthique nécessaires à cette nouvelle ère de la découverte. »

2025 : Quand l’IA et le risque deviennent réalité

Le programme de cette année propose une journée complète de réflexion pédagogique, axée sur le thème « AI, Risk, and the Future of eDiscovery » (IA, risque et avenir de l’eDiscovery). À travers cinq webinaires dirigés par des experts et des événements communautaires à l’échelle mondiale, les participants entendront directement des juges, juristes d’entreprise et technologues sur la manière dont l’IA transforme la découverte électronique, qu’il s’agisse de défendabilité, de gouvernance, de validation ou d’éthique.

Le programme complet, comprenant toutes les sessions organisées par Exterro, ACEDS, EDRM et eDiscovery Today, est disponible sur www.eDiscoveryDay.com. Chaque discussion repose sur une idée centrale : l’IA n’est plus une disruption, c’est désormais le nouveau fondement de la discipline.

« Au sein de la communauté ACEDS, nous observons une demande sans précédent pour des professionnels qui savent non seulement utiliser l’IA, mais surtout l’utiliser de manière responsable », a souligné Maribel Rivera, vice-présidente stratégie et engagement client chez ACEDS. « L’eDiscovery Day offre le cadre idéal pour cette responsabilisation, là où apprentissage, éthique et innovation se rencontrent. »

Mary Mack, PDG de l’EDRM, a ajouté que le thème de cette année reflète un tournant pour la gouvernance : « Les données ont dépassé les frontières, et l’IA a pris de vitesse la réglementation ». « L’eDiscovery Day permet aux praticiens d’apprendre les uns des autres, en partageant de nouveaux cadres, flux de travail et résultats d’expérimentations. Nous remercions notre partenaire de confiance Exterro pour avoir créé une journée complète d’éducation et d’échanges pour notre communauté mondiale pluridisciplinaire. »

Pour Doug Austin, rédacteur en chef d’eDiscovery Today, la valeur de l’événement réside dans sa dimension pratique. « L’eDiscovery Day est le lieu où les idées se concrétisent », expliqué M. Austin. « Ces sessions traduisent l’innovation en flux de travail significatifs, de la conformité transfrontalière à l’évaluation précoce des dossiers et au-delà, offrant aux équipes des outils défendables et des meilleures pratiques qui donnent des résultats. »

Au-delà d’un événement : le reflet de l’évolution du secteur

Pour Exterro, cette journée symbolise son histoire et son avenir, un rappel des raisons pour lesquelles la société a initié cette célébration des professionnels de l’eDiscovery, et comment elle continue de la guider à l’ère de l’IA.

« Nous avons fondé l’eDiscovery Day afin d’unir la profession autour du progrès », a expliqué John Vincenzo. « En 2025, cette mission signifie aider les plus grandes équipes juridiques du monde à utiliser l’IA non seulement pour aller plus vite, mais pour travailler plus intelligemment, plus sûrement et avec plus de sens. »

Participez à la conversation le 4 décembre 2025.

À propos d’Exterro

Exterro permet aux entreprises de gérer les risques liés aux données grâce à une plateforme exhaustive d’investigation informatique (e-discovery), de confidentialité des données, de cybersécurité, de gouvernance des données et de criminalistique numérique. Contrairement à tout autre fournisseur de logiciels, Exterro permet aux organisations de comprendre facilement leurs données et de prendre des mesures rapides. Les solutions basées sur l’IA d’Exterro fournissent des informations précises et exploitables, qui permettent aux entreprises de garantir la conformité, de réduire les risques et de rationaliser les opérations tout en réduisant les coûts. Grâce à Exterro, les organisations peuvent acquérir la clarté et la confiance nécessaires pour relever les défis les plus critiques auxquels elles sont confrontées en matière de données. Pour plus d’informations, consultez le site www.exterro.com

