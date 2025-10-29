Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 3. kvartal

Et tilfredsstillende 3. kvartal 2025 medvirker til en opjustering i forventningen til resultat før skat og særlige omkostninger med 150 mio. kr.

Forventningen til forsikringsresultatet opjusteres med 100 mio. kr. og præciseres til 1,75-1,85 mia. kr.

Forventningen til investeringsresultatet opjusteres med 50 mio. kr. til 300 mio. kr.

Forsikringsresultatet for 3. kvartal 2025 blev et overskud på 535 mio. kr. (400 mio. kr. i 3. kvartal 2024) svarende til en Combined Ratio på 82,2 (85,7). Resultatet var drevet af en fortsat stærk præmievækst, et forbedret skadeforløb og en positiv udvikling i omkostningsprocenten

Forsikringsindtægterne havde en meget tilfredsstillende vækst på 7,5 % til 3.006 mio. kr. (2.796 mio. kr.) og var særligt drevet af en præmievækst i Privat på 9,9 %

Det udiskonterede underliggende skadeforløb blev forbedret med 3,2 %-point til 61,4. Resultatet afspejler en særlig positiv udvikling i Erhvervssegmentet, der kan tilskrives de igangsatte lønsomhedsinitiativer og høstede synergier

Omkostningsprocenten viste en markant forbedring til 15,8 (17,1) og afspejler målet om at nedbringe omkostningsniveauet

Implementeringen af synergiinitiativer fulgte planen og havde i kvartalet en positiv regnskabsmæssig effekt på 158 mio. kr. (118 mio. kr.), som gør at Alm. Brand Group forventer at realisere synergigevinster for over 600 mio. kr. i 2025

Et tilfredsstillende investeringsresultat på 66 mio. kr. (133 mio. kr.), hvor aktier og obligationer bidrog positivt til udviklingen

Det samlede resultat før skat blev et overskud på 452 mio. kr. (376 mio. kr.)

Høj solvensdækning på 254 % i 3. kvartal 2025 med baggrund i PIM godkendelse

CEO Rasmus Werner Nielsen udtaler om regnskabet for 3. kvartal:



”Det er et robust resultat, som afspejler både vores fortsatte kundevækst og en generelt tilfredsstillende udvikling i forretningen. Det er samtidig et regnskab, der understreger, at vi er tæt på en succesfuld afslutning på sammenlægningen af Codan og Alm. Brand og indfrielse af vores ambitiøse finansielle målsætninger for 2025.

Det er et resultat, som er muliggjort af en fantastisk indsats af alle medarbejdere i Alm. Brand Group. Det betyder, at vi nu står med et solidt fundament som et 100 % dansk-fokuseret skadeforsikringsselskab og et stærkt afsæt til vores kommende strategi frem mod 2028, som vi glæder os til at præsentere på vores kapitalmarkedsdag i november.”

Delårsrapporten og tilhørende materiale kan findes på Alm. Brand Groups investorhjemmeside: 3. kvartal 2025

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telefonkonference for investorer og analytikere i dag, onsdag den 29. oktober 2025, kl. 11.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Alm. Brand Groups investorhjemmeside.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere (pinkode: 365061):

Danmark: +45 89 87 50 45

Storbritannien: +44 20 3936 2999

USA: +1 646 233 4753

Link til webcast: Alm. Brand Group Q3 2025

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Head of Investor Relations & ESG

Mads Thinggaard

Mobil nr. 2025 5469

Presse:

Medie- og Pressechef

Mikkel Luplau Schmidt

Mobil nr. 2052 3883

