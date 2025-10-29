ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

 | Source: Rockwool A/S Rockwool A/S

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL A/S
Meddelelse nr. 62 – 2025
til Nasdaq Copenhagen        

29. oktober 2025

ROCKWOOL A/S – transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 07/2025 har ROCKWOOL A/S iværksat et aktietilbagekøbsprogram, som løber i perioden fra og med 7. februar 2025 og til og med den 5. februar 2026. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier for op til maksimalt 150 mio. euro.

Tilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe harbour” reguleringen.

I perioden 22. – 28. oktober 2025 er foretaget følgende køb:

DatoAntal B-aktierGennemsnitlig købspris

B-aktier (DKK)		Samlet beløb

B-aktier (DKK)
[I alt, seneste meddelelse]3.227.500 875.853.046
22. oktober 202518.000232,554.185.900
23. oktober 202518.000233,274.198.860
24. oktober 202518.000234,744.225.320
27. oktober 202518.000233,284.199.040
28. oktober 202518.000231,184.161.240
Akkumuleret under programmet (B-aktier)3.317.500 896.823.406

ROCKWOOL A/S ejer herefter 3.764.356 B-aktier svarende til 1,78 % af selskabets samlede aktiekapital.

Separat oversigt med transaktionsdata for perioden 22. – 28. oktober 2025 vedlægges denne meddelelse.

Yderligere information:        

Kim Junge Andersen
Senior Vice President, CFO
ROCKWOOL A/S
+45 46 55 80 15

Vedhæftede filer


Attachments

SE-2025-62_DA SE-2025-62_Transactions B shares

Recommended Reading