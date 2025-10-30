Société Générale : Résultats du troisième trimestre 2025

RÉSULTATS AU 30 SEPTEMBRE 2025

Communiqué de presse

Paris, le 30 octobre 2025 à 6h25



RENTABILITÉ (ROTE) DE 10,5% AU 9M-25, AU-DESSUS DE LA CIBLE 2025

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DE 4,6 Md EUR AU 9M-25, +45% VS. 9M-24

FORTE CROISSANCE DES REVENUS DE +6,7%1 AU 9M-25 VS. 9M-24

COEFFICIENT D’EXPLOITATION EN FORTE BAISSE À 63,3% AU 9M-25

Revenus du Groupe à 20,5 Md EUR au 9M-25, en forte croissance de +6,7% vs. 9M-24 hors cessions d’actifs, au-dessus de la cible annuelle d’une hausse >>+3%

hors cessions d’actifs, au-dessus de la cible annuelle d’une hausse >>+3% Coûts en baisse de -2,2% au 9M-25 vs. 9M-24 hors cessions d’actifs, au-dessus de la cible annuelle 2025 d’une baisse >> -1%

hors cessions d’actifs, au-dessus de la cible annuelle 2025 d’une baisse >> -1% Coefficient d’exploitation à 63,3% au 9M-25 , en-deçà de la cible annuelle 2025 <65%

, en-deçà de la cible annuelle 2025 <65% Coût du risque contenu à 25 pb au 9M-25 , en bas de la cible annuelle 2025 entre 25 et 30 pb

, en bas de la cible annuelle 2025 entre 25 et 30 pb Résultat net part du Groupe de 4,6 Md EUR au 9M-25, en hausse de +45% vs. 9M-24, rentabilité (ROTE) de 10,5% , supérieure à la cible annuelle 2025 de ~9%

, supérieure à la cible annuelle 2025 de ~9% Au T3-25, forte croissance des revenus de +3,0% 2 , coefficient d’exploitation en baisse à 61,0%, coût du risque à 26 pb dans la cible annuelle, résultat net part du Groupe de 1,5 Md EUR et ROTE de 10,7%

Ratio CET1 à 13,7% à fin T3-25 , environ 340 pb au-dessus de l’exigence réglementaire

, environ 340 pb au-dessus de l’exigence réglementaire Finalisation du programme de rachat d’actions additionnel de 1 Md EUR le 14 octobre 2025

le 14 octobre 2025 Poursuite de la simplification du portefeuille d’activités avec la finalisation des cessions des filiales en Guinée Conakry et en Mauritanie





Slawomir Krupa, Directeur général du Groupe, a commenté :

« Nous publions aujourd’hui de très bons résultats, toujours marqués par une forte croissance de nos revenus et une amélioration continue de notre efficacité opérationnelle et de notre rentabilité. Trimestre après trimestre à travers le cycle, nous poursuivons l’exécution disciplinée de notre feuille de route stratégique en maintenant une position de capital solide, une stricte maîtrise de nos coûts et une gestion prudente des risques. Les très bonnes performances commerciales et financières réalisées sur les 9 premiers mois de l’année nous permettent d'envisager avec confiance l’atteinte de tous nos objectifs annuels. Cette dynamique positive repose avant tout sur la confiance de nos clients et sur l’engagement collectif de nos équipes. Je tiens à les en remercier chaleureusement. Nous abordons les prochains mois avec rigueur et détermination pour mener à bien notre plan stratégique, fidèles à notre ambition de création de valeur durable pour l’ensemble de nos parties prenantes. »

RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU GROUPE

En M EUR T3-25 T3-24 Variation 9M-25 9M-24 Variation Produit net bancaire 6 655 6 837 -2,7% +3,8%* 20 529 20 167 +1,8% +7,1%* Frais de gestion (4 060) (4 327) -6,2% -0,5%* (12 994) (13 877) -6,4% -1,9%* Résultat brut d'exploitation 2 595 2 511 +3,4% +11,2%* 7 535 6 290 +19,8% +27,2%* Coût net du risque (369) (406) -9,1% -2,9%* (1 068) (1 192) -10,4% -4,3%* Résultat d'exploitation 2 226 2 105 +5,8% +13,9%* 6 467 5 098 +26,9% +34,5%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 61 21 x 2,9 x 2,7* 338 (67) n/s n/s Impôts sur les bénéfices (483) (535) -9,7% -2,0%* (1 450) (1 188) +22,1% +31,3%* Résultat net 1 812 1 591 +13,9% +22,1%* 5 369 3 856 +39,3% +47,0%* Dont participations ne donnant pas le contrôle 291 224 +30,1% +43,5%* 787 696 +13,0% +21,6%* Résultat net part du Groupe 1 521 1 367 +11,3% +18,7%* 4 582 3 160 +45,0% +52,4%* ROE 9,4% 8,4% 9,2% 6,2% ROTE 10,7% 9,6% 10,5% 7,1% Coefficient d'exploitation 61,0% 63,3% 63,3% 68,8%

Le renvoi * dans ce document correspond à des données à périmètre et change constants

Le Conseil d’administration de Société Générale, réuni sous la présidence de Lorenzo Bini Smaghi le

29 octobre 2025, a examiné les résultats du troisième trimestre et des neuf mois de l’année 2025 du Groupe Société Générale.

Produit net bancaire

Le produit net bancaire du trimestre s’établit à 6,7 milliards d’euros, en hausse de +3,0% vs. T3-24 en excluant les cessions d’actifs3.

Les revenus de la Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances affichent une hausse de +0,9% par rapport au T3-24 et de +4,5% vs. T3-24 hors cessions d’actifs. Ils s’établissent à 2,3 milliards d’euros au T3-25. La marge nette d’intérêt progresse de +4,7% vs. T3-24 hors cessions d’actifs. Les actifs sous gestion de la Banque Privée (hors cessions des activités de banque privée en Suisse et au Royaume-Uni) et les encours d’assurance vie progressent respectivement de +7% et +6% au T3-25

vs. T3-24. Enfin, BoursoBank continue sa forte dynamique commerciale avec près de 400 000 nouveaux clients sur le trimestre pour atteindre un total d’environ 8,3 millions de clients à fin septembre 2025.

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs publie des revenus de 2,5 milliards d’euros au T3-25, en hausse de +1,6% par rapport à un niveau très élevé au T3-24. Les Activités de Marché affichent des revenus stables au T3-25 vs. T3-24. Malgré une bonne dynamique commerciale notamment sur les dérivés, les revenus des métiers Actions sont en baisse de -6,7% au T3-25 par rapport à un niveau élevé au T3-24, en raison notamment d’effets de base lié à la comptabilisation de réserves pour marge différée, d’un impact lié au change EUR/USD et d’une moindre volatilité. Les revenus des activités de Taux, Crédit et Change sont en forte hausse de +12,4% vs. T3-24, avec des performances solides dans les activités de financement et de dérivés. L’activité client a notamment été très dynamique sur les produits de taux et de change. Les activités de Services Titres affichent des revenus en léger retrait de -1,3% du fait notamment de la baisse des taux d’intérêt qui masque une activité commerciale solide. Par ailleurs, les métiers de Global Banking & Advisory ont bénéficié d’une performance solide dans les activités de financement, en particulier dans les secteurs des infrastructures et de l’énergie, et de financement de fonds. Enfin, malgré une activité commerciale robuste auprès de la clientèle d’entreprises, les revenus de Global Transaction & Payment Services reculent de -2,5% par rapport au T3-24, en raison là aussi de la contraction des taux d’intérêts.

S’agissant des activités de Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International, les revenus publiés sont en recul de -6,2% vs. T3-24 du fait d’un effet de périmètre relatif aux cessions réalisées au cours de l’année. Ils progressent de +9,1% hors cessions d’actifs. La Banque de détail à l’international publie des revenus en baisse de -13,3% vs. T3-24 à 0,9 milliard d’euros du fait des cessions finalisées en Afrique (principalement Maroc, Guinée Conakry et Madagascar). Ils sont en hausse de +4,6% à périmètre et change constants. Les revenus des activités de Mobilité et Services financiers sont en hausse de +1,0% vs. T3-24 et de +12,4% à périmètre et change constants. Les revenus d’Ayvens progressent de +13,2% vs. T3-24, sous l’effet notamment d’une forte amélioration des marges. Les activités de Crédit à la consommation affichent des revenus en croissance de +6,6%, portés notamment par une progression de la marge nette d’intérêt.

Les revenus du Hors Pôles ressortent quant à eux à -83 millions d’euros au T3-25.

Sur les 9 mois 2025, le produit net bancaire du Groupe est en hausse de +1,8% vs. 9M-24 et de +6,7% hors cessions d’actifs.

Frais de gestion

Au T3-25, les frais de gestion s’élèvent à 4 060 millions d’euros, en baisse de -6,2% vs. T3-24 et de -1,1% hors cessions d’actifs.

Le coefficient d’exploitation s’établit à 61,0% au T3-25, en baisse par rapport au T3-24 (63,3%).

Sur les 9 mois 2025, les frais de gestion sont en baisse significative de -6,4% vs. 9M-24 et de -2,2% hors cessions d’actifs. Le coefficient d’exploitation s’établit à 63,3% au 9M-25, en forte baisse par rapport au 9M-24 (68,8%), au-dessus de la cible 2025 d’un coefficient d’exploitation inférieur à <65%.

Coût du risque

Le coût du risque ressort sur le trimestre à 26 points de base, soit 369 millions d’euros, en ligne avec la cible entre 25 et 30 points de base pour 2025. Il se décompose en une provision sur encours douteux de 437 millions d’euros (environ 31 points de base) et une reprise de provisions sur encours sains de -68 millions d’euros.

Le Groupe dispose à fin septembre d’un stock de provision sur encours sains de 2 946 millions d’euros. Le stock de provisions en étape 2 représente 4% du montant des encours de prêts en étape 2.

Le taux brut d’encours douteux s’élève à 2,77%4,5 au 30 septembre 2025 et il est stable par rapport à son niveau de fin juin 2025. Le taux de couverture net des encours douteux du Groupe est de 82%6 au 30 septembre 2025 (après prise en compte des garanties et des collatéraux).

Gains nets sur autres actifs

Le Groupe a comptabilisé au T3-25 un gain net de +61 millions d’euros principalement lié aux impacts comptables issus de la cession de Société Générale Guinée finalisée en août 2025.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe s’établit à 1 521 millions d’euros sur le trimestre, en hausse de +11,3%, correspondant à une rentabilité des capitaux propres tangibles (ROTE) de 10,7%.

Sur les 9 mois 2025, il s’établit à 4 582 millions d’euros, en hausse de +45%, soit une rentabilité des capitaux propres tangibles (ROTE) de 10,5%, supérieure à la cible fixée pour l’année 2025 à ~9%.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : CONCRÉTISER NOS AMBITIONS





Le Groupe poursuit activement son action en faveur de la finance durable, avec ~25% sur son objectif de 500 milliards d’euros (pour la période 2024-2030) atteints à fin juin 2025.

En septembre 2025, une mise à jour du Sustainable Financing Framework (link) a été publiée afin de refléter l’évolution des pratiques et des normes du marché. Cette actualisation permet d’affiner le périmètre des projets éligibles, pour un meilleur alignement avec les ambitions du Groupe.

Accompagner ses clients dans leur transition reste une priorité du Groupe et un programme dédié à l'eau a été lancé dans cette perspective. Ce dispositif vise à renforcer notre expertise sur cet enjeu majeur, à structurer un processus d'engagement avec nos grands clients corporate et à co-concevoir avec eux des solutions de financement innovantes dans le but d’évaluer les risques et d’identifier les opportunités d’adaptation.

Dans le cadre de sa feuille de route, le Groupe développe continuellement des partenariats stratégiques. Au cours du trimestre, plusieurs initiatives illustrent cette dynamique, comme :

le dispositif pour mobiliser les investisseurs privés dans des fonds à impact sur les marchés émergents grâce à OLGF 7 , un véhicule offrant une garantie de liquidité innovante ;

, un véhicule offrant une garantie de liquidité innovante ; le succès de l’émission innovante de 500 millions de dollars en obligations hybrides durables réalisée avec la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) ;

le partenariat avec l’IFC8 au Ghana, qui vise à renforcer la production durable dans le secteur du cacao et à améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles.





STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE





Au 30 septembre 2025, le ratio Common Equity Tier 1 du Groupe s’établit à 13,7%9, soit environ 340 points de base au-dessus de l’exigence réglementaire. Il est en hausse de +15 points de base par rapport au 30 juin 2025. Sur le plan de la liquidité, le LCR (Liquidity Coverage Ratio) s’inscrit bien au-dessus des exigences réglementaires à 147% à fin septembre 2025 (150% en moyenne sur le trimestre) et le NSFR (Net Stable Funding Ratio) est à un niveau de 117% à fin septembre 2025.

Les ratios de capital et de liquidité s’établissent bien au-dessus des exigences réglementaires.

30/09/2025 31/12/2024 Exigences CET1(2) 13,7% 13,3% 10,26% Tier 1 ratio(2) 16,2% 16,1% 12,18% Total Capital(2) 18,8% 18,9% 14,75% Ratio de levier(2) 4,35% 4,34% 3,60% TLAC (%RWA)(2) 30,3% 29,7% 22,37% TLAC (%leverage)(2) 8,1% 8,0% 6,75% MREL (%RWA)(2) 33,5% 34,2% 27,48% MREL (%leverage)(2) 9,0% 9,2% 6,13% LCR fin de période 147% 162% >100% LCR moyen de la période 150% 150% >100% NSFR 117% 117% >100%





En Md EUR 30/09/2025 31/12/2024 Total bilan consolidé 1 597 1 574 Capitaux propres part du Groupe 70 70 Encours pondérés des risques (RWA) 388 390 dont au titre du risque de crédit 315 327 Total bilan financé 933 952 Encours de crédit clientèle 455 463 Dépôts clientèle 604 614

10

Au 15 octobre 2025, la maison mère a émis environ 17 milliards d’euros de dette à moyen et long terme au titre de son programme de financement 2025, dont 4,5 milliards d’euros de pré-financement levés fin 2024. Les filiales ont, quant à elles, émis un montant de 2,8 milliards d’euros.

Au 15 octobre 2025, la maison mère a achevé son programme de financement 2025 et a levé 1,1 milliard d’euros de pré-financement au titre de son programme 2026.

Le Groupe est noté par quatre agences de notation : (i) FitchRatings - notation long terme « A- », perspectives stables, notation dette senior préférée « A », notation court terme « F1 », (ii) Moody’s - notation long terme (dette senior préférée) « A1 », perspectives négatives, notation court terme « P-1 », (iii) R&I - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables; et (iv) S&P Global Ratings - notation long terme (dette senior préférée) « A », perspectives stables, notation court terme « A-1 ».

BANQUE DE DÉTAIL EN FRANCE, BANQUE PRIVÉE ET ASSURANCES





En M EUR T3-25 T3-24 Variation 9M-25 9M-24 Variation Produit net bancaire 2 281 2 260 +0,9% +4,5%* 6 849 6 406 +6,9% +10,4%* Dont marge nette d'intérêt 1 072 1 064 +0,8% +4,7%* 3 170 2 793 +13,5% +18,0%* Dont commissions 1 021 1 034 -1,2% +2,1%* 3 090 3 079 +0,3% +3,2%* Frais de gestion (1 498) (1 585) -5,5% -0,3%* (4 541) (4 962) -8,5% -4,3%* Résultat brut d'exploitation 783 675 +16,1% +15,0%* 2 308 1 444 +59,8% +58,1%* Coût net du risque (189) (178) +6,0% +6,3%* (505) (597) -15,4% -15,6%* Résultat d'exploitation 595 497 +19,7% +18,1%* 1 803 847 x 2,1 x 2,1* Gains ou pertes nets sur autres actifs (5) (1) n/s n/s 21 7 x 2,9 x 2,9* Résultat net part du Groupe 439 372 +18,1% +16,4%* 1 348 643 x 2,1 x 2,1* RONE 9,9% 8,2% 10,2% 5,1% Coefficient d'exploitation 65,7% 70,1% 66,3% 77,5%

Activité commerciale

Réseau SG, Banque Privée et Assurances

Les encours de dépôts du Réseau SG s’élèvent à 221 milliards d’euros au T3-25, en recul de -5% par rapport au T3-24, et de -2% par rapport au T2-25 avec des dépôts des particuliers stables et la poursuite de la croissance des produits d’épargne et d’investissement.

Les encours de crédits du réseau SG sont en hausse de +1% par rapport au T3-24 à 194 milliards d’euros. La production de prêts à l’habitat est en hausse de +74% vs. T3-24.

Le ratio crédits sur dépôts s’établit à 88% au T3-25.

Les activités de Banque Privée voient la collecte nette s’établir à 1,9 milliard d’euros au T3-25, la collecte nette des 9M-25 annualisée représentant 7% des actifs sous gestion. Les actifs sous gestion11 progressent de +7% vs. T3-24 à un niveau record de 135 milliards d’euros au T3-25. Le produit net bancaire s’établit à 312 millions d’euros sur le trimestre, en hausse de +1,5% à périmètre1 et change constants. Il ressort à 981 millions d’euros sur les 9 premiers mois de l’année, également en hausse de +1,7% vs. 9M-24 à périmètre1 et change constants.

Les activités d’Assurance, qui incluent les activités en France et à l’international, affichent une nouvelle fois de très bonnes performances commerciales. La collecte nette de l’activité d’assurance vie épargne s’établit à 1,6 milliard d’euros au T3-25. Les encours d’assurance vie épargne sont en hausse de +6%

vs. T3-24 pour atteindre 153 milliards d’euros au T3-25. La part d’unités de compte reste élevée à 41%.

BoursoBank

BoursoBank atteint environ 8,3 millions de clients au T3-25, le seuil de 8 millions de clients ayant été atteint en juillet 2025 environ 18 mois en avance sur le plan stratégique présenté en septembre 2023. La banque enregistre au T3-25 une croissance du nombre de clients de +22% vs. T3-24, portant cette croissance à +1,5 million de clients sur un an, grâce à une conquête encore élevée ce trimestre (près de 400 000 nouveaux clients au T3-25) et un taux d’attrition toujours bas, inférieur à 4%.

Les encours d’épargne, y compris les dépôts et l’épargne financière, ont atteint 75,6 milliards d’euros au T3-25 en progression de +18% vs. T3-24. Les encours de dépôts affichent une forte progression de +17% vs. T3-24 atteignant 46 milliards d’euros au T3-25. Les encours en assurance-vie augmentent de +11% vs. T3-24 pour atteindre 14 milliards d’euros, la collecte nette étant multipliée par 4 vs. T3-24. Le courtage enregistre de son côté une forte hausse de +38% vs. T3-24 des ordres de bourse.

Les encours de crédits progressent de +8% par rapport au T3-24, à 16,9 milliards d’euros au

T3-25.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, les revenus ressortent à 2 281 millions d’euros (incluant provision PEL/CEL), en hausse de +0,9% par rapport au T3-24 et de +4,5% en excluant les actifs cédés. La marge nette d’intérêt croît de +4,7% vs. T3-24 en excluant les actifs cédés. Les commissions sont en hausse de +2,1% par rapport au T3-24 en excluant les actifs cédés.

Sur les 9 mois 2025, les revenus atteignent 6 849 millions d’euros (incluant provision PEL/CEL) en hausse de +6,9% par rapport au 9M-24 et de +10,4% en excluant les actifs cédés. La marge nette d’intérêt progresse de +13,5% vs. 9M-24. Elle est en hause de +2,0% vs. 9M-24 en excluant les actifs cédés et l’impact des couvertures à court terme. Les commissions sont en hausse de +3,2% vs. 9M-24 en excluant les actifs cédés.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion s’établissent à 1 498 millions d’euros, en recul de -5,5% par rapport au T3-24 et en recul de -0,3% en excluant les actifs cédés. Le coefficient d’exploitation s’établit à 65,7% au T3-25, en amélioration de 4,5 points de pourcentage par rapport au T3-24.

Sur les 9 mois 2025, les frais de gestion ressortent à 4 541 millions d’euros, en baisse de -8,5% par rapport au 9M-24 et de -4,3% en excluant les actifs cédés. Le coefficient d’exploitation est de 66,3% en amélioration de 11,2 points de pourcentage par rapport au 9M-24.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque s’établit à 189 millions d’euros, soit 33 points de base contre 25 points de base au T2-25.

Sur les 9 mois 2025, le coût du risque s’établit à 505 millions d’euros, soit 29 points de base.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe s’établit à 439 millions d’euros. La rentabilité normative ressort à un niveau de 9,9% au T3-25.

Sur les 9 mois 2025, le résultat net part du Groupe s’établit à 1 348 millions d’euros. La rentabilité normative ressort à 10,2% sur 9M-25.

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE ET SOLUTIONS INVESTISSEURS







En M EUR T3-25 T3-24 Variation 9M-25 9M-24 Variation Produit net bancaire 2 469 2 429 +1,6% +4,1%* 8 012 7 689 +4,2% +5,0%* Frais de gestion (1 482) (1 494) -0,8% +1,3%* (4 868) (4 898) -0,6% +0,1%* Résultat brut d'exploitation 987 936 +5,5% +8,6%* 3 144 2 791 +12,6% +13,7%* Coût net du risque (51) (27) +88,4% +88,4%* (187) (29) x 6,5 x 6,5* Résultat d'exploitation 936 909 +3,0% +6,1%* 2 957 2 763 +7,0% +8,0%* Résultat net part du Groupe 734 704 +4,3% +7,4%* 2 340 2 178 +7,5% +8,4%* RONE 17,4% 16,9% 17,6% 17,8% Coefficient d'exploitation 60,0% 61,5% 60,8% 63,7%

Produit net bancaire

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs publie des résultats solides sur le trimestre avec des revenus à 2 469 millions d’euros, en hausse de +1,6% par rapport à un niveau élevé au T3-24.

Sur les 9 mois 2025, les revenus sont en croissance de +4,2% par rapport au 9M-24 (8 012 millions d’euros contre 7 689 millions d’euros).

Les Activités de Marché et Services aux Investisseurs publient des revenus de 1 587 millions d’euros, en hausse de +0,3% sur le trimestre par rapport au T3-24. Sur 9M-25, ils s’élèvent à 5 262 millions d’euros en hausse de +3,7% vs. 9M-24.

Les Activités de Marché sont en hausse de +0,5% sur le trimestre avec des revenus de 1 421 millions d’euros par rapport à un trimestre T3-24 élevé. Sur les 9 mois 2025, ils s’inscrivent à 4 756 millions d’euros, en hausse de +4,2% par rapport au 9M-24.

Les Activités Actions baissent sur le trimestre de -6,7% par rapport à un niveau élevé au T3-24, du fait d’effets de base liés à la comptabilisation de réserves pour marge différée au T3-24, de l’effet de change EUR/USD et d’une moindre volatilité. Par ailleurs, l’activité commerciale a été soutenue sur les dérivés. Les revenus s’établissent à 824 millions d’euros sur le trimestre. Sur 9M-25, ils s’inscrivent à 2 847 millions d’euros, en hausse de +3,7% par rapport au 9M-24.

Les Activités Taux, Crédit et Change progressent fortement sur le trimestre à +12,4% avec des revenus de 597 millions d’euros, portés par une bonne dynamique commerciale. La performance a été soutenue sur le trimestre sur les activités de financement et de dérivés et s’appuie sur une activité-client en hausse sur les produits de taux et de change. Sur les 9 mois 2025, les revenus sont en hausse de +5,0% à 1 910 millions d’euros par rapport au 9M-24.

Les revenus du Métier Titres sont quant à eux en légère baisse de -1,3% par rapport au T3-24 à 167 millions d’euros, sous l’effet de la baisse des taux. Sur les 9 mois 2025, les revenus sont en recul de -1,1%. Les actifs en conservation et les actifs administrés du Métier Titres s’élèvent respectivement à 5 449 milliards d’euros et 650 milliards d’euros.

Les revenus des Activités de Financement et Conseil s’élèvent à 882 millions d’euros sur le trimestre, en augmentation de +4,2% par rapport au T3-24. Sur les 9 mois 2025, ils s’inscrivent à 2 750 millions d’euros, en progression de +5,2% par rapport au 9M-24.

Le métier Global Banking & Advisory affiche un niveau de revenus élevé sur le trimestre, en hausse de +6,9% par rapport au T3-24, portés par une forte dynamique dans les financements, notamment dans les secteurs-clés des infrastructures et de l’énergie ainsi que sur le financement de fonds. Les activités de marché de capitaux, à la fois actions et dettes, ont continué à croître tout comme le volume d’origination et de distribution de crédits. Sur 9M-25, les revenus sont en hausse de +7,1% par rapport au 9M-24.

Le métier Global Transaction & Payment Services affiche des revenus en baisse de -2,5% sur le trimestre sous l’effet de la baisse des taux, partiellement compensée par la bonne performance commerciale auprès de la clientèle de grandes entreprises. Sur les 9 mois, les revenus sont stables à +0,2% par rapport au 9M-24.

Frais de gestion

Les frais de gestion ressortent à 1 482 millions d’euros sur le trimestre, en baisse de -0,8% par rapport au T3-24. Le coefficient d’exploitation s’établit à 60,0% au T3-25.

Sur les 9 mois 2025, les frais de gestion sont en baisse de -0,6% par rapport au 9M-24 et le coefficient d’exploitation atteint 60,8% contre 63,7% au 9M-24.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque ressort à 51 millions d’euros, soit 13 points de base contre 7 points de base au T3-24.

Sur les 9 mois 2025, le coût du risque s’élève à 187 millions d’euros, soit 15 points de base contre

2 points de base au 9M-24.

Résultat net part du Groupe

Le résultat net part du Groupe est en hausse de +4,3% par rapport au T3-24 à 734 millions d’euros. Sur les 9 mois 2025, il est en hausse de +7,5% à 2 340 millions d’euros.

La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs affiche une rentabilité normative de 17,4% sur le trimestre et de 17,6% sur les 9 mois 2025.

MOBILITÉ, BANQUE DE DÉTAIL ET SERVICES FINANCIERS À L’INTERNATIONAL







En M EUR T3-25 T3-24 Variation 9M-25 9M-24 Variation Produit net bancaire 1 988 2 119 -6,2% +8,7%* 6 024 6 437 -6,4% +5,7%* Frais de gestion (1 010) (1 221) -17,3% -3,9%* (3 249) (3 832) -15,2% -4,1%* Résultat brut d'exploitation 978 898 +8,9% +25,7%* 2 775 2 605 +6,5% +20,0%* Coût net du risque (131) (201) -35,0% -25,4%* (381) (572) -33,3% -22,8%* Résultat d'exploitation 847 697 +21,6% +40,5%* 2 394 2 033 +17,7% +31,6%* Gains ou pertes nets sur autres actifs (1) 94 n/s n/s (1) 98 n/s n/s Participations ne donnant pas le contrôle 254 226 +12,5% +23,8%* 712 632 +12,6% +21,8%* Résultat net part du Groupe 393 373 +5,3% +19,2%* 1 115 972 +14,7% +27,8%* RONE 14,9% 13,2% 13,8% 11,5% Coefficient d'exploitation 50,8% 57,6% 53,9% 59,5%

)()

Activité commerciale

Banque de détail à l’international

La bonne dynamique commerciale en Banque de détail à l’international se poursuit sur le troisième trimestre 2025, avec une hausse des encours de crédits de +4,2%* vs. T3-24 à 62 milliards d’euros et une progression des dépôts de +2.6%* vs. T3-24 à 76 milliards d’euros.

Les encours de crédits en Europe continuent de croître fortement dans les deux entités (+6,0%* vs. T3-24, à 47 milliards d’euros au T3-25), tant sur la clientèle des entreprises que des particuliers, notamment sur les prêts à l’habitat. Les dépôts croissent de +2,3%* vs. T3-24, atteignant 58 milliards d’euros au T3-25. Le ratio crédits sur dépôts s’établit à 81% au T3-25.

Les encours de crédits en Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer sont résilients (-1,3%* vs. T3-24) à 15 milliards d’euros, avec une croissance auprès de la clientèle des particuliers. Les encours de dépôts progressent de +3.8%* vs. T3-24, à 18 milliards d’euros au T3-25.

Mobilité et Services financiers

L’activité commerciale des métiers de Mobilité et Services financiers est résiliente sur le trimestre, dans un environnement qui reste globalement exigeant.

Les actifs productifs d’Ayvens se maintiennent à environ 53 milliards d’euros à fin septembre 2025. Ils sont quasi-stables vs. T3-24.

Les encours des activités de Crédit à la consommation sont en léger recul (-2.1% vs. T3-24), à 22 milliards d’euros au T3-25).

Produit net bancaire

Sur le trimestre, le pôle Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International continue de délivrer une bonne performance avec 1 988 millions d’euros de revenus au T3-25, en hausse de 8,7%* vs. T3-24. Sur les 9 mois 2025, les revenus progressent de +5.7%* vs. 9M-24 à 6 024 millions d’euros.

Les revenus de la Banque de détail à l’international augmentent de +4,6%* vs. T3-24, à 923 millions d’euros en T3-25, et de +3,2%* vs. 9M-24 à 2 756 millions d’euros sur 9M-25.

L’Europe enregistre des revenus de 541 millions d’euros au T3-25, en hausse +4,2%* vs. T3-24, portés par la marge nette d’intérêts dans les deux entités.

Les revenus en Afrique, Bassin méditerranéen et Outre-Mer atteignent 382 millions d’euros au T3-25, en forte hausse de +5,2%* vs. T3-24, tirés par une bonne tenue des commissions sur le trimestre.

Les revenus du pôle Mobilité et Services financiers augmentent fortement (+12,4%* vs. T3-24) à 1 065 millions d’euros au T3-25. Sur les 9 mois 2025, la hausse est de +7,8%* vs. 9M-24 à 3 268 millions d’euros.

Les revenus d’Ayvens progressent de +13,2%12 vs. T3-24 (stables1 ajustés des dépréciations13 et des éléments non récurrents14), à 833 millions d’euros au T3-25. Les marges3 sont en forte hausse à 593 points de base au T3-25, +72 points de base vs. T3-24. La normalisation des résultats des ventes de véhicules d’occasion par unité continue (EUR 1 1102 au T3-25 vs. EUR 1 2342 au T2-25 et EUR 1 4202 au T3-24). A son niveau, Ayvens présente un coefficient d’exploitation de 53%15 au T3-25, en nette amélioration, avec des marges plus élevées et une stricte discipline des coûts. Les synergies se concrétisent conformément au plan.

Les revenus des activités de Crédit à la consommation augmentent de +6,6% vs. T3-24 à 234 millions d’euros au T3-25, avec une marge nette d’intérêts qui s’améliore sur le trimestre, notamment en France.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion baissent fortement de -3,9%* vs. T3-24, à 1 010 millions d’euros au T3-25 (dont 30 millions d’euros de charge de transformation). Le coefficient d’exploitation s’améliore à 50,8% au T3-25 vs. 57,6% au T3-24. Sur les 9 premiers mois de l’année, les coûts de 3 249 millions d’euros sont en baisse de -4,1%* vs. 9M-24 et le coefficient d’exploitation ressort à 53,9% vs. 59,5% au 9M-25.

Les coûts de la Banque de détail à l’international s’élèvent à 479 millions d’euros, en hausse de 2,5%* vs. T3-24 dans des contextes locaux toujours inflationnistes dans certains pays. La taxe bancaire additionnelle en Roumanie pèse également sur la base de coûts (rétroactive à compter du 01/07/2025).

Les deux métiers du pôle Mobilité et Services financiers affichent des frais de gestion en baisse de -9,0%* vs. T3-24, à 531 millions d’euros au T3-25.

Coût du risque

Sur le trimestre, le coût du risque s’établit à 131 millions d’euros, soit 37 points de base, en net recul par rapport au T3-24 (48 points de base).

Sur les 9 premiers mois de l’année, le coût du risque s’élève à 34 points de base vs. 45 points de base au 9M-24.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe ressort à 393 millions d’euros, en hausse de +19,2%* par rapport au T3-24. La rentabilité normative s’améliore à 14,9% au T3-25 vs. 13,2% au T3-24. Dans la Banque de détail à l’international, la rentabilité normative est de 17,9%. Elle est de 12,7% au T3-25 au sein du pôle Mobilité et Services financiers.

Sur les 9 premiers mois de l’année, le résultat net part du Groupe ressort à 1 115 millions d’euros, en hausse de +27,8%* par rapport au 9M-24. La rentabilité normative s’améliore à 13,8% au 9M-25 vs. 11,5% au 9M-24. Dans la Banque de détail à l’international, la rentabilité normative est de 16,8%. Elle est de 11,6% au 9M-25 dans le pôle Mobilité et Services financiers.

HORS PÔLES







En M EUR T3-25 T3-24 Variation 9M-25 9M-24 Variation Produit net bancaire (83) 29 n/s n/s (356) (365) +2,5% +2,5%* Frais de gestion (70) (27) x 2,6 +10,2%* (337) (185) +81,9% +36,3%* Résultat brut d'exploitation (154) 2 n/s n/s (693) (550) -25,9% -13,2%* Coût net du risque 2 1 n/s n/s 6 6 -10,8% -10,8%* Gains ou pertes nets sur autres actifs 67 (73) n/s n/s 317 (172) n/s n/s Impôts sur les bénéfices 71 (20) n/s n/s 214 137 -56,5% -40,0%* Résultat net part du Groupe (45) (82) +44,8% +58,7%* (221) (633) +65,0% +67,4%*

Le Hors Pôles inclut :

la gestion immobilière du siège social du Groupe,

le portefeuille de participations du Groupe,

les activités de centrale financière du Groupe,

certains coûts relatifs aux projets transversaux ainsi que certains coûts engagés par le Groupe non refacturés aux métiers.

Produit net bancaire

Sur le trimestre, le produit net bancaire du Hors Pôles s’élève à -83 millions d’euros, contre un montant de +29 millions d’euros au T3-24, qui incluait un montant exceptionnel de 287 millions d’euros reçu pour solder les dernières expositions en Russie liées à l’ancienne présence locale du Groupe via Rosbank.

Frais de gestion

Sur le trimestre, les frais de gestion s’élèvent à -70 millions d’euros contre -27 millions d’euros au T3-24.

Gains nets sur autres actifs

Sur le trimestre, le Groupe a comptabilisé en Hors Pôles +67 millions d’euros en gains nets sur autres actifs notamment liés à la finalisation de la cession de Société Générale Guinée.

Résultat net part du Groupe

Sur le trimestre, le résultat net part du Groupe du Hors-Pôles s’élève à -45 millions d’euros contre -82 millions d’euros au T3-24.

8. CALENDRIER FINANCIER 2025 ET 2026

Calendrier de communication financière 2025 et 2026



6 février 2026 Résultats du quatrième trimestre et de l’année 2025

30 avril 2026 Résultats du premier trimestre de l’année 2026

27 mai 2026 Assemblée générale mixte des actionnaires

30 juillet 2026 Résultats du deuxième trimestre et du premier semestre de l’année 2026









Les Indicateurs Alternatifs de Performance, notamment les notions de Produit net bancaire des piliers, Frais de gestion, coût du risque en points de base, ROE, ROTE, RONE, Actif net, Actif net tangible sont présentés dans les notes méthodologiques, ainsi que les principes de présentation des ratios prudentiels.







Ce document comporte des éléments de projection relatifs aux objectifs et stratégies du Groupe Société Générale.



Ces projections reposent sur des hypothèses, à la fois générales et spécifiques, notamment l’application de principes et de méthodes comptables conformes au référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu'adopté dans l'Union européenne, ainsi que l’application de la réglementation prudentielle en vigueur à ce jour.







Ces éléments sont issus de scenarii fondés sur un certain nombre d'hypothèses économiques dans un contexte concurrentiel et réglementaire donné. Le Groupe peut ne pas être en mesure :



- d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité et d’en évaluer leurs conséquences potentielles ;



- d’évaluer avec précision dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait entraîner des résultats significativement différents de ceux projetés dans cette présentation.







Par conséquent, bien que Société Générale estime qu’ils reposent sur des hypothèses raisonnables, ces éléments de projection sont soumis à de nombreux risques et incertitudes, notamment des sujets dont le Groupe ou sa direction n’ont pas encore connaissance ou actuellement jugés non significatifs, et rien ne garantit que les événements anticipés se matérialiseront ou que les objectifs mentionnés seront atteints. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence marquée entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les éléments de projection comprennent, entre autres, les tendances de l’activité économique en général et celles des marchés de Société Générale en particulier, les changements réglementaires et prudentiels et le succès des initiatives stratégiques, opérationnelles et financières de Société Générale.







Des informations détaillées sur les risques potentiels susceptibles d’affecter les résultats financiers de Société Générale sont consultables dans la section « Facteurs de risques » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (disponible sur https://investors.societegenerale.com/fr).







Il est recommandé aux investisseurs de tenir compte des facteurs d’incertitudes et de risque susceptibles d’affecter les opérations du Groupe lorsqu’ils examinent les informations contenues dans les éléments de projection. Au-delà des obligations légales en vigueur, Société Générale ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser ses éléments de projection. Sauf mention contraire, les sources des classements et des positions de marché sont internes.

9. ANNEXE 1 : DONNÉES CHIFFRÉES





RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR MÉTIER

En M EUR T3-25 T3-24 Variation 9M-25 9M-24 Variation Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances 439 372 +18,1% 1 348 643 x 2,1 Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 734 704 +4,3% 2 340 2 178 +7,5% Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International 393 373 +5,3% 1 115 972 +14,7% Total Métier 1 566 1 449 +8,1% 4 804 3 793 +26,7% Hors Pôles (45) (82) +44,8% (221) (633) +65,0% Groupe 1 521 1 367 +11,3% 4 582 3 160 +45,0%

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS

En M EUR T3-25 T3-24 9M-25 9M-24 Produit Net Bancaire - Total éléments exceptionnels 0 287 0 287 Montant exceptionnel reçu - Gestion Propre 0 287 0 287 Frais de gestion - Total éléments exceptionnels et charges de transformation (57) (62) (262) (541) Charges de transformation (57) (62) (161) (538) Dont Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances (15) (12) (48) (139) Dont Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs (12) (21) (15) (204) Dont Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International (30) (29) (98) (148) Dont Hors pôles 0 0 0 (47) Eléments exceptionnels 0 0 (101) (3) Plan Mondial d'Actionnariat Salarié 0 0 (101) (3) Autres éléments exceptionnels - Total 61 13 338 13 Gains ou pertes sur autres actifs 61 13 338 13 Dont Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances (5) 0 21 0 Dont Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International (1) 86 (1) 86 Dont Hors pôles 67 (73) 317 (73)

BILAN CONSOLIDÉ

En M EUR 30/09/2025 31/12/2024 Caisse et banques centrales 163 999 201 680 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 598 387 526 048 Instruments dérivés de couverture 7 815 9 233 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 105 165 96 024 Titres au coût amorti 50 172 32 655 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 79 974 84 051 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 443 703 454 622 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (480) (292) Actifs des contrats d'assurance et de réassurance 482 615 Actifs d'impôts 4 061 4 687 Autres actifs 74 806 70 903 Actifs non courants destinés à être cédés 2 954 26 426 Participations dans les entreprises mises en équivalence 451 398 Immobilisations corporelles et incorporelles 60 157 61 409 Ecarts d'acquisition 5 084 5 086 Total 1 596 730 1 573 545





En M EUR 30/09/2025 31/12/2024 Banques centrales 10 430 11 364 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 436 932 396 614 Instruments dérivés de couverture 13 700 15 750 Dettes représentées par un titre 156 776 162 200 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 103 086 99 744 Dettes envers la clientèle 528 713 531 675 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (6 533) (5 277) Passifs d'impôts 2 322 2 237 Autres passifs 92 691 90 786 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés 2 641 17 079 Passifs des contrats d'assurance et de réassurance 159 835 150 691 Provisions 4 076 4 085 Dettes subordonnées 12 592 17 009 Total dettes 1 517 261 1 493 957 Capitaux propres - - Capitaux propres part du Groupe - - Actions ordinaires et réserves liées 20 156 21 281 Autres instruments de capitaux propres 9 762 9 873 Réserves consolidées 36 162 33 863 Résultat de l'exercice 4 582 4 200 Sous-total 70 662 69 217 Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres (837) 1 039 Sous-total capitaux propres part du Groupe 69 826 70 256 Participations ne donnant pas le contrôle 9 643 9 332 Total capitaux propres 79 469 79 588 Total 1 596 730 1 573 545

ANNEXE 2 : NOTES MÉTHODOLOGIQUES





1 – Les éléments financiers présentés au titre du troisième trimestre et des 9 mois de l’année 2025 ont été examinés par le Conseil d’administration en date du 29 octobre 2025 et ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union européenne et applicable à cette date. Ces informations n’ont pas été auditées.

2 - Produit net bancaire

Le produit net bancaire des piliers est défini en page 38 du Document d’enregistrement universel 2025 de Société Générale. Les termes « Revenus » ou « Produit net bancaire » sont utilisés indifféremment. Ils donnent une mesure normalisée des produits nets bancaires de chaque pilier tenant compte des capitaux propres normatifs mobilisés pour son activité.

3 - Frais de gestion

Les Frais de gestion correspondent aux « Charges générales d’exploitation » telles que présentées dans la note 5 aux États financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2024. Le terme « coûts » est également utilisé pour faire référence aux Charges générales d’exploitation.

Le Coefficient d’exploitation est défini en page 38 du Document d’enregistrement universel 2025 de Société Générale.

4 - Coût du risque en points de base, taux de couverture des encours douteux

Le coût net du risque est défini en pages 39 et 748 du Document d’enregistrement universel 2025 de Société Générale. Cet indicateur permet d’apprécier le niveau de risque de chacun des piliers en pourcentage des engagements de crédit bilanciels, y compris locations simples.

En M EUR T3-25 T3-24 9M-25 9M-24 Banque de Détail en France, Banque Privée et Assurances







Coût net du risque 189 178 505 597 Encours bruts de crédits 231 967 234 420 231 843 236 286 Coût du risque en pb 33 30 29 34 Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs







Coût net du risque 51 27 187 29 Encours bruts de crédits 156 757 163 160 167 133 163 482 Coût du risque en pb 13 7 15 2 Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International







Coût net du risque 131 201 381 572 Encours bruts de crédits 143 166 168 182 148 874 167 680 Coût du risque en pb 37 48 34 45 Gestion propre







Coût net du risque (2) (1) (6) (6) Encours bruts de crédits 26 488 25 121 26 161 24 356 Coût du risque en pb (3) (1) (3) (3) Groupe Société Générale







Coût net du risque 369 406 1 068 1 192 Encours bruts de crédits 558 378 590 882 574 011 591 804 Coût du risque en pb 26 27 25 27

Le taux de couverture brut des encours douteux est déterminé en rapportant les provisions constatées au titre du risque de crédit aux encours bruts identifiés comme en défaut au sens de la réglementation, sans tenir compte des éventuelles garanties apportées. Ce taux de couverture mesure le risque résiduel maximal associé aux encours en défaut (« douteux »).

5 - ROE, ROTE, RONE

Les notions de ROE (Return on Equity) et de ROTE (Return on Tangible Equity) ainsi que la méthodologie de calcul sont précisées en pages 39 et 40 du Document d’enregistrement universel 2025 de Société Générale. Cette mesure permet d’apprécier le rendement des fonds propres et des fonds propres tangibles de Société Générale.

Le RONE (Return on Normative Equity) détermine le rendement sur capitaux propres normatifs moyens alloués aux métiers du Groupe, selon les principes présentés en page 40 du Document d’enregistrement universel 2025 de Société Générale. A compter des résultats du T1-25, avec retraitement des données historiques, la rentabilité normative est déterminée selon une allocation de capital de 13%. Les capitaux propres alloués au T1-25 incluent les impacts réglementaires liés à Bâle IV applicables depuis le 1er janvier 2025.

Le résultat net part du Groupe retenu pour le numérateur du ratio est le résultat net part du Groupe comptable ajusté des « intérêts versés et à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissement des primes d’émission ». Pour le ROTE, le résultat est également retraité des dépréciations des écarts d’acquisition.

Les corrections apportées aux capitaux propres comptables pour la détermination du ROE et du ROTE de la période sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Détermination du ROTE : méthodologie de calcul

161718

Fin de période (en M EUR) T3-25 T3-24 9M-25 9M-24 Capitaux propres part du Groupe 69 826 67 446 69 826 67 446 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (9 372) (8 955) (9 372) (8 955) Intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission(1) (40) (45) (40) (45) Gains/Pertes latents enregistrés en capitaux propres, hors réserves de conversion 419 560 419 560 Provision pour distribution(2) (1 834) (1 319) (1 834) (1 319) Distribution à verser au titre de N-1 - - - - Fonds propres ROE fin de période 58 999 57 687 58 999 57 687 Fonds propres ROE moyens 58 533 57 368 58 673 56 896 Ecarts d'acquisition moyens(3) (4 176) (4 160) (4 180) (4 079) Immobilisations incorporelles moyennes (2 740) (2 906) (2 787) (2 933) Fonds propres ROTE moyens 51 618 50 302 51 706 49 884 Résultat net part du Groupe 1 521 1 367 4 582 3 160 Intérêts versés et à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissement des primes d'émission (141) (165) (528) (521) Résultat net Part du Groupe corrigé 1 380 1 202 4 054 2 639 ROTE 10,7% 9,6% 10,5% 7,1%

Détermination du RONE : Fonds propres alloués aux métiers (M EUR)

En M EUR T3-25 T3-24 Variation 9M-25 9M-24 Variation Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances 17 787 18 222 -2,4% 17 629 16 653 +5,9% Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs 16 861 16 680 +1,1% 17 693 16 334 +8,3% Mobilité, Banque de détail et Services financiers à l’International 10 516 11 259 -6,6% 10 810 11 253 -3,9% Total Métier 45 164 44 683 +1,1% 46 132 44 240 +4,3% Hors Pôles 13 369 12 685 +5,4% 12 541 12 656 -0,9% Groupe 58 533 57 368 +2,0% 58 673 56 896 +3,1%

6 - Actif net et Actif net tangible

L’Actif net et l’Actif net tangible sont définis dans la méthodologie, page 41 du Document d’enregistrement universel 2025 du Groupe. Les éléments permettant de les déterminer sont présentés ci-après :

Fin de période (en M EUR) 9M-25 S1-25 2024 Capitaux propres part du Groupe 69 826 68 293 70 256 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (9 372) (8 386) (10 526) Intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortissements des primes d'émission(1) (40) 23 (25) Valeur comptable des actions propres détenues dans le cadre des activités de trading (26) (46) 8 Actif Net Comptable 60 388 59 884 59 713 Ecarts d'acquisition(2) (4 178) (4 173) (4 207) Immobilisations incorporelles (2 704) (2 776) (2 871) Actif Net Tangible 53 506 52 935 52 635 Nombre de titres retenus pour le calcul de l'ANA(3) 769 925 776 296 796 498 Actif Net par Action 78,4 77,1 75,0 Actif Net Tangible par Action 69,5 68,2 66,1

192021

7 - Détermination du Bénéfice Net par Action (BNPA)

Le BNPA publié par Société Générale est déterminé selon les règles définies par la norme IAS 33 (Cf. pages 40 et 41 du Document d’enregistrement universel 2025 de Société Générale). Les corrections apportées au Résultat net part du Groupe pour la détermination du BNPA correspondent aux retraitements effectués pour la détermination du ROE et du ROTE.

Le calcul du Bénéfice Net par Action est décrit dans le tableau suivant :

22

Nombre moyen de titres, en milliers 9M-25 S1-25 2024 Actions existantes 796 533 800 317 801 915 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites attribuées aux salariés 1 970 2 175 4 402 Autres actions d'auto-détention et d'auto-contrôle 12 966 12 653 2 344 Nombre de Titres retenus pour le calcul du BNPA(4) 781 597 785 488 795 169 Résultat net part du Groupe (en M EUR) 4 582 3 061 4 200 Intérêts sur TSS et TSDI (en M EUR) (528) (387) (720) Résultat net part du Groupe corrigé (en M EUR) 4 054 2 674 3 481 BNPA (en EUR) 5,19 3,40 4,38

8 – Ratios de solvabilité et ratio de levier

Les capitaux propres, les encours pondérés des risques et l’exposition de levier sont déterminés conformément aux règles CRR3/CRD6 applicables, qui transposent le texte de finalisation de Bâle III, aussi appelé Bâle IV, en ce y compris les modalités prévues par la réglementation pour le calcul des ratios phasés et non-phasés. Les ratios de solvabilité et le ratio de levier sont présentés pro-forma des résultats courus, nets de dividendes, de l’exercice en cours, sauf mention contraire.

9 - Bilan financé, ratio crédits sur dépôts

Le bilan financé est basé sur les états financiers du Groupe. Il est obtenu en deux étapes :

Une première étape visant à reclassifier les postes des états financiers selon des natures permettant une lecture plus économique du bilan. Principaux retraitements : Assurances : regroupement des montants comptables relevant des assurances dans un poste unique à l’actif et au passif. Crédits à la clientèle : incluent les encours de crédit avec les clients (nets de provisions et dépréciations, y compris les encours nets de location financement et les opérations en juste valeur par résultat) ; excluent les actifs financiers reclassés en prêts et créances en application d’IFRS 9 (ces positions ont été reclassées dans leurs lignes d’origine). Wholesale funding : inclut les passifs interbancaires et les dettes représentées par un titre. Les opérations de financement ont été réparties en ressources à moyen-long terme et ressources à court terme sur la base de la maturité des encours, supérieure ou inférieure à 1 an. Reclassement de la quote-part des émissions placées par les Réseaux de Banque de détail en France (inscrites parmi les opérations de financement à moyen-long terme), et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients (figurant précédemment parmi les financements à court terme). Déduction des dépôts de la clientèle et réintégrés aux financements à court terme de certaines opérations assimilables à des ressources de marché.



Une seconde étape visant à exclure les actifs et passifs des filiales d’assurance et à compenser les opérations de pensions livrées et de prêt/emprunts de titres, les opérations de dérivés, les comptes de régularisation et les dépôts en banques centrales.





Le ratio crédits sur dépôts du Groupe est déterminé comme le rapport entre les prêts à la clientèle et les dépôts de la clientèle tels que présentés dans le bilan financé.

NB (1) En raison des règles d’arrondi, la somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut différer légèrement du total reporté.

(2) Société Générale rappelle que l’ensemble des informations relatives aux résultats de la période (notamment : communiqué de presse, données téléchargeables, diapositives de présentation et annexes) sont disponibles sur son site internet www.societegenerale.com dans la partie « Investisseur ».

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec près de 119 000 collaborateurs au service de plus de 26 millions de clients dans 62 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d’innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d’activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l’ensemble de ses clients :

La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.

avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d’assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne. La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs , acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG.

, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l’ESG. La Mobilité, Banque de détail et Services Financiers à l’International, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d’Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD I LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.







Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com . Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier de l’intégrité de cette information.

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X @societegenerale ou visiter notre site societegenerale.com .

1 Hors cessions d’actifs

2 Croissance des revenus de +3,0% hors cessions d’actifs et de +7,7% hors cessions d’actifs et hors montant exceptionnel reçu au T3-24 pour ~0,3 Md EUR

3 Croissance des revenus de +7,7% hors cessions d’actifs et hors montant exceptionnel reçu au T3-24 pour 287 M EUR

4 Ratio calculé selon la méthodologie de l’Autorité Bancaire Européenne publiée le 16 juillet 2019

5 Ratio qui exclut les encours des sociétés en cours de cession en application de la norme IFRS 5

6 Ratio de la somme des provisions en étape 3, garanties et collatéraux par rapport à l’encours brut de prêts non performants

7 Octobre Liquidity Guarantee Facility co-fondé par Octobre, Innpact, Cardano Development, avec le support de la Commission Européenne

8 International Finance Corporation, membre du groupe de la Banque Mondiale

9 Basé sur un taux de distribution de 50% du résultat net part du Groupe du 9M-25, retraité des éléments non monétaires et après déduction des intérêts sur les TSS et les TSDI, pro forma incluant les résultats du T3-25. A fin 9M-25, la provision totale pour distribution en millions d’euros est équivalente à 2,68 euros par action (prenant en compte un nombre d’actions se basant sur un taux de réalisation de 76% à fin septembre du rachat d'actions additionnel de 1 Md EUR lancé le 04 août 2025 et finalisé le 14 octobre 2025). Elle comprend l’acompte sur dividende de 0,61 EUR versé en octobre 2025

10 Dont phasage Bâle IV

11 Hors cessions d’actifs (Suisse et Royaume-Uni)

12 Revenus Ayvens au niveau de SG

13 Hors impact des dépréciations prospectives et du PPA

14 Hors éléments non récurrents, principalement le MtM des dérivés et l’hyperinflation en Turquie

15 Comme communiqué par Ayvens dans ses résultats du T3-25, hors résultats des ventes de véhicules d’occasion et éléments non récurrents, vs. 63% au T3-24

16 Intérêts nets d’impôt

17 La provision est calculée sur la base d’un taux de distribution de 50% du résultat net part du Groupe, retraité des éléments non-cash et après déduction des intérêts sur les TSS et TSDI

18 Hors écarts d’acquisition provenant des participations ne donnant pas le contrôle

19 Intérêts nets d’impôt

20 Hors d’écart d’acquisition provenant des participations ne donnant pas le contrôle

21 Nombre d'actions pris en compte : nombre d'actions ordinaires émises en fin de période, hors actions propres et d'auto-contrôle, mais y compris les actions de trading détenues par le Groupe (exprimé en milliers de titres)

22 Nombre d’actions pris en compte : nombre moyen d’actions ordinaires sur la période, hors actions propres et d’auto-contrôle, mais y compris les actions de trading détenues par le Groupe (exprimé en milliers de titres)

Pièce jointe