Pluxee Résultats de l'exercice 2025

Résultats de l'exercice 2025

Issy-les-Moulineaux, France – 30 octobre 2025



Pluxee surperforme sur l'exercice 2025 alliant croissance soutenue, forte progression de la marge et génération de trésorerie record

Le Groupe aborde l'exercice 2026 sur des fondations renforcées

Faits marquants

Performance commerciale robuste, dont une contribution croissante des synergies générées par les opérations de M&A, illustrant l'exécution rigoureuse de la stratégie et la résilience du modèle économique de Pluxee dans un contexte exigeant

dont une contribution croissante des synergies générées par les opérations de M&A, illustrant l'exécution rigoureuse de la stratégie et la résilience du modèle économique de Pluxee dans un contexte exigeant Chiffre d’affaires total de 1 287 M€, en croissance organique de +10,6% , portée par une dynamique très positive au 4 ème trimestre; C hiffre d’affaires opérationnel de 1 125 M€ en croissance organique de +10,3% , tiré par la forte progression de l'activité Avantages aux salariés, et 162M€ de chiffre d’affaires issu du Float

en croissance organique de , portée par une dynamique très positive au 4 trimestre; en croissance organique , tiré par la forte progression de l'activité Avantages aux salariés, et Forte progression de l'EBITDA récurrent , atteignant 471 M€ , en croissance organique de +22,2% , portant la marge à 36,6% en progression organique de +230 points de base , nettement supérieur à l'objectif de +150 points de base

, atteignant , en croissance organique de portant la marge à en progression organique de , nettement supérieur à l'objectif de +150 points de base Résultat net ajusté 1 de 221 M€ , portant le Résultat net ajusté par action à 1,52 € , en hausse de +9,1%

, portant le Résultat net ajusté par action à , en hausse de Génération de trésorerie disponible record à 417 M€ , en hausse de +10,0% , soit un Taux de conversion de trésorerie de 89% , nettement supérieur à l’objectif moyen du Groupe de 75% sur trois ans ; Position de trésorerie financière nette à 1 163 M€, en hausse significative de 108 M€ sur un an

disponible record à , en hausse de , soit un Taux de conversion de trésorerie de , nettement supérieur à l’objectif moyen du Groupe de 75% sur trois ans ; en hausse significative de sur un an Hausse significative de la rémunération aux actionnaires pour l'exercice 2025 incluant un dividende de 0,38 euro par action ordinaire, en hausse de +9% par rapport à l’exercice 2024, et le lancement d’un programme de rachat d’actions de 100 M€ reflétant la confiance de Pluxee dans ses perspectives

incluant un ordinaire, en hausse de par rapport à l’exercice 2024, et le lancement d’un reflétant la confiance de Pluxee dans ses perspectives Fort de ses moteurs de croissance structurels et de son potentiel en termes de rentabilité, tout en restant prudent compte tenu du contexte macroéconomique dans certains marchés, Pluxee s'engage sur l'exercice 2026 à atteindre une croissance organique "high single-digit" de son Chiffre d'affaires total, une progression organique de +100 points de base de la Marge d’EBITDA récurrent ainsi qu'un Taux récurrent de conversion de la trésorerie supérieur à 80% en moyenne sur trois ans

Principaux chiffres de l'exercice 2025

(en millions d’euros) Exercice 2025 Exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d’affaires total 1 287 1 210 10,6% 6,4% EBITDA récurrent 471 430 22,2% 9,4% Marge d’EBITDA récurrent 36,6% 35,6% +230bps +102bps Résultat opérationnel (EBIT) 335 250 52,3% 34,3% Résultat net, part du Groupe⁽¹⁾ 197 133 48,6% Résultat net ajusté, part du Groupe⁽¹⁾ 221 203 8,4% Flux de trésorerie disponible récurrent 417 379 10,0% Taux de conversion de trésorerie récurrente (%) 89% 88% Position de trésorerie financière nette 1 163 1 054



Les mesures financières complémentaires non‑IFRS sont définies dans la section « Définitions des indicateurs alternatifs de performance (APM) ».

1Part du Groupe, soit attribuable aux actionnaires de la société mère.

Aurélien Sonet, Directeur général de Pluxee, a commenté :

« Alors que nous clôturons l’exercice 2025, nous sommes fiers que le Groupe ait une nouvelle fois surperformé pour sa deuxième année en tant que société autonome. Tout au long de l’année, nous avons accéléré l’exécution de notre stratégie pour renforcer notre position d'acteur majeur mondial des Avantages et de l’Engagement des collaborateurs. Cela s’est traduit par une forte dynamique d’acquisition de nouveaux clients et un solide taux de rétention nette des clients existants, malgré un environnement macroéconomique complexe qui a notamment pesé sur notre portefeuille d'utilisateurs finaux. L’intégration des acquisitions bolt-‏on conjuguée à notre partenariat avec Santander au Brésil, ont également joué un rôle déterminant dans le renforcement de notre part de marché et l'avancement du déploiement de notre feuille de route produits et technologique. Soutenus par la croissance du Chiffre d’affaires, nous avons enregistré une forte progression de la marge d’EBITDA récurrent et un taux élevé de conversion de trésorerie, reflétant l’effet de levier opérationnel et la forte génération de trésorerie inhérents à notre modèle. Dans l’ensemble, le Groupe a atteint - et parfois même dépassé - tous ses objectifs financiers sur l’exercice 2025. Ces résultats témoignent de la confiance que nous accordent nos clients, consommateurs et partenaires commerçants, du dévouement des équipes Pluxee, de la vision stratégique de notre Comité exécutif, et du soutien constant de notre Conseil d’administration. Forts de la résilience de notre modèle économique et de la solidité de nos moteurs de croissance structurels, nous abordons l’exercice 2026 avec confiance, tout en demeurant vigilants face à un contexte macroéconomique incertain dans plusieurs de nos marchés. En exécutant notre stratégie avec rigueur tout en maintenant un focus constant sur l'efficacité opérationnelle et l'innovation, nous disposons d'atouts solides pour soutenir notre rentabilité et notre génération de trésorerie, tout en poursuivant une croissance durable sur le long terme. »

Résultats de l'exercice 2025

Le Conseil d’administration de Pluxee N.V. a préparé les états financiers pour l’exercice 2025. Le commissaire aux comptes du Groupe a réalisé l’audit des états financiers consolidés de l’exercice 2025.

Compte de résultat de l'exercice 2025

(en millions d’euros) Exercice 2025 Exercice 2024 Croissance publiée (%) Chiffre d’affaires total 1 287 1 210 6,4% Charges d’exploitation (816) (780) EBITDA récurrent 471 430 9,4% Marge d’EBITDA récurrent 36,6% 35,6% +102bps Amortissements et dépréciations (110) (89) Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) 361 341 5,7% Autres produits et charges d’exploitation (26) (92) Résultat opérationnel (EBIT) 335 250 34,3% Produits et charges financiers (17) (20) Résultat avant impôt 318 230 38,3% Charge d’impôt sur les résultats (100) (91) Part du résultat net des sociétés comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (0) (0) Résultat net 218 139 56,6% dont : Attribuable aux actionnaires de la société mère 197 133 48,6% Attribuable aux intérêts ne donnant pas le contrôle 21 6

Les états financiers consolidés ont été préparés en milliers d’euros et sont présentés en millions d’euros, après avoir été arrondis au million le plus proche (sauf indication contraire). Des écarts d'arrondi peuvent ainsi apparaître entre les différents états.

Dynamique commerciale solide sur l’exercice 2025

Le volume d’affaires émis total (BVI) a atteint 24,5 milliards d’euros pour l’exercice 2025, dont 5,6 milliards d’euros au quatrième trimestre, contre 24,0 milliards d’euros sur l’exercice 2024.

Le volume d’affaires émis de l’activité Avantages aux salariés s’est établit à 18,7 milliards d’euros, soit une croissance organique de +7,6%, ou +8,5% en excluant les effets ponctuels du Purchasing Power Program (PPP) en Belgique. Au quatrième trimestre, le volume d’affaires de l’activité Avantages aux salariés a atteint 4,5 milliards d’euros, en progression organique de +6,8%. Cette performance reflète la dynamique soutenue d’acquisition de nouveaux clients, tant auprès des grands comptes que des petites et moyennes entreprises (PME). Elle a été renforcée par un taux de rétention nette maintenu à 100%, soutenu par une fidélisation client accrue et par l’efficacité commerciale des équipes locales qui ont maximisé le potentiel du portefeuille à travers de nouvelles augmentations de valeurs faciales et du cross-selling. Cette évolution positive du volume d’affaires émis a toutefois été partiellement atténuée par le contexte macroéconomique actuel ce qui a impacté le développement du portefeuille d'utilisateurs finaux, notamment dans des secteurs tels que l'emploi intérimaire, le conseil et l’industrie manufacturière. La croissance organique du volume d'affaires émis de l’activité Avantages aux salariés a été également soutenue par la contribution progressive des récentes opérations de M&A grâce aux synergies de croissance générées et à un effet de périmètre positif.

Le volume d'affaires émis de l'activité Autres Produits & Services est resté stable à 5,8 milliards d’euros sur l’exercice 2025, dont 1,1 milliard d’euros au quatrième trimestre, reflétant la suspension temporaire de grands programmes d'aide publique au cours de l’exercice, principalement en Roumanie et au Chili, ce dernier ayant été rétabli à compter de mars 2025 sur la base de nouvelles conditions.

+10,6% de croissance organique du Chiffre d’affaires total sur l’exercice 2025

Le Chiffre d’affaires total a atteint 1 287 millions d’euros pour l’exercice 2025, représentant une hausse de +6,4% par rapport à l'année dernière. Celle-ci comprend un effet de change de -7,0%, principalement lié aux activités au Brésil et en Turquie, et dans une moindre mesure au Mexique. Elle inclut également un effet de périmètre de +2,8%, principalement lié à l'intégration de l’activité des Avantages aux salariés de Santander et de Benefício Fácil au Brésil, ainsi qu'aux acquisitions de Cobee en Espagne, au Portugal et au Mexique. Sur une base organique, le Chiffre d’affaires total a augmenté de +10,6% sur l’exercice 2025, en ligne avec l’objectif du Groupe de croissance organique low double-digit. Cette croissance inclut +9,6% de progression organique du Chiffre d’affaires au quatrième trimestre, hors effet de périmètre de +2,0% et effet de change de -4,8%. Cette dynamique illustre la capacité de Pluxee à générer une croissance souotenue de son Chiffre d’affaires dans un environnement macro-économique plus complexe.

Chiffre d’affaires total par nature

(en millions d’euros) Exercice 2025 Exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d'affaires opérationnel 1 125 1 055 10,3% 6,6% Chiffre d'affaires issu du Float 162 155 12,6% 5,1% Chiffre d'affaires total 1 287 1 210 10,6% 6,4%





(en millions d’euros) 4e trimestre de l'exercice 2025 4e trimestre de l'exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Chiffre d'affaires opérationnel 302 281 9,8% 7,7% Chiffre d'affaires issu du Float 40 40 7,6% 0,0% Chiffre d'affaires total 342 320 9,6% 6,8%

Le Chiffre d’affaires opérationnel de l’exercice 2025 s'est élevé à 1 125 millions d’euros, soit une croissance organique de +10,3%, illustrant la croissance opérationnelle soutenue de Pluxee tout au long de l’année, hors effet de change de -6,4% et effet de périmètre de +2,7%. La croissance organique du Chiffre d’affaires opérationnel a atteint +9,8% au quatrième trimestre, portée par la très bonne performance en Amérique latine, partiellement compensée par des effets de base attendus et des impacts macroéconomiques plus importants que prévu en Europe continentale.

Le Chiffre d’affaires issu du Float a progressé de +12,6% en organique, dont +7,6% au quatrième trimestre, pour atteindre 162 millions d’euros sur l’exercice 2025, hors effet de périmètre de +3,4% et impact de change de -11,0%. La croissance organique du Chiffre d’affaires issu du Float a été soutenue par un volume d’affaires émis en augmentation régulière, en particulier en Amérique latine et dans le Reste du monde. Parallèlement, le Groupe a continué à exécuter efficacement sa stratégie d’investissement et a bénéficié de taux d’intérêt relativement élevés au Brésil et en Turquie, ce qui s’est traduit par l'amélioration du rendement moyen de ses investissements à 6,0% sur l’exercice 2025, contre 5,7% sur l’exercice 2024.

Chiffre d'affaires opérationnel par activité

(en millions d’euros) Exercice 2025 Exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Avantages aux salariés 963 892 12,0% 7,9% Autres produits et services 162 163 0,5% -0,6% Chiffre d'affaires opérationnel 1 125 1 055 10,3% 6,6%





(en millions d’euros) 4e trimestre de l'exercice 2025 4e trimestre de l'exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Avantages aux salariés 265 242 11,6% 9,5% Autres produits et services 38 39 -1,0% -3,3% Chiffre d'affaires opérationnel 302 281 9,8% 7,7%

L'activité des Avantages aux salariés a généré un Chiffre d’affaires opérationnel de 963 millions d’euros pour l’exercice 2025, représentant une croissance organique de +12,0%, hors effet de change de -7,4% et effet de périmètre de +3,3%. Cette performance robuste a été portée par une croissance organique continue du volume d’affaires, notamment en Amérique latine et dans le Reste du monde comme anticipé. La dynamique a également été tirée par le maintien de la progression du take-up rate, qui a augmenté d’environ +20 points de base pour s'établir à 5,1% en moyenne sur l’exercice. Au quatrième trimestre, Pluxee a généré 265 millions d’euros de Chiffre d’affaires opérationnel pour l'activité des Avantages aux salariés, en hausse de +11,6% sur une base organique.

L'activité des Autres produits & services a généré un Chiffre d’affaires opérationnel de 162 millions d’euros sur l’exercice 2025, contre 163 millions d’euros sur l’exercice 2024, dont 38 millions d’euros au quatrième trimestre, contre 39 millions d’euros l'exercice précédent. Cette évolution reflète la suspension temporaire de larges programmes d'aide publique en Roumanie et au Chili, ainsi que le repositionnement en cours de l'activité au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Chiffre d'affaires opérationnel par région

(en millions d’euros) Exercice 2025 Exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Europe continentale 506 472 5,1% 7,2% Amérique latine 429 405 14,5% 5,9% Reste du monde 190 178 14,2% 6,6% Chiffre d'affaires opérationnel 1 125 1 055 10,3% 6,6%





(en millions d’euros) 4e trimestre de l'exercice 2025 4e trimestre de l'exercice 2024 Croissance organique (%) Croissance publiée (%) Europe continentale 137 131 2,2% 4,5% Amérique latine 119 103 19,8% 15,1% Reste du monde 46 46 9,4% 0,7% Chiffre d'affaires opérationnel 302 281 9,8% 7,7%

Le Chiffre d'affaires opérationnel en Europe continentale a atteint 506 millions d’euros sur l’exercice 2025, en croissance organique de +5,1%, hors effet de périmètre de +2,1%. Le Groupe a bénéficié d'une dynamique solide en Europe du Sud, notamment en Espagne soutenue par l’acquisition de Cobee, et de la résilience des solutions de titres repas et alimentaires. Cette performance a été tempérée par un effet de base lié à des programmes non-récurrents émis au cours de l'exercice 2024, tels que le Purchasing Power Program (PPP) en Belgique et le contrat lié aux Jeux olympiques de Paris 2024, ainsi que par un contexte macroéconomique régional complexe et l'arrêt temporaire de grands programmes d'aide publique.

En Amérique latine, le Chiffre d’affaires opérationnel s'est élevé à 429 millions d’euros pour l’exercice 2025, affichant une performance organique de +14,5%, hors effet de périmètre de +4,7% et effet de change de -13,3%. Cette forte croissance organique est en partie tirée par le Brésil, où le partenariat avec Santander a fonctionné à pleine capacité.La région a également profité d'une dynamique soutenue en Amérique latine hispanique, en particulier au Chili où le Programme d'aide publique Junaeb a été partiellement renouvelé à compter de mars 2025, tandis que le Mexique a continué à faire face à des difficultés liées à la politique commerciale américaine.

Dans le Reste du monde, le Chiffre d’affaires opérationnel s’est élevé à 190 millions d’euros pour l’exercice 2025, en hausse organique de +14,2%, hors effet de change de -7,7%, principalement lié à la dépréciation de la livre turque. La croissance organique régionale du Chiffre d’affaires opérationnel a été portée par la Turquie, où le Groupe a consolidé de nouvelles hausses de valeur faciale dans un contexte d'hyperinflation, tout en renforçant sa présence sur le segment des titres repas et alimentaires grâce à de nouveaux contrats. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, le repositionnement en cours sur l'activité Engagement des salariés pèse temporairement sur la performance régionale.

Progression organique de la Marge d'EBITDA récurrent de +230 points de base

L’EBITDA récurrent progresse à 471 millions d’euros pour l’exercice 2025, en forte croissance organique de +22,2%, portée par l'amélioration de la rentabilité dans l'ensemble des trois régions. L’EBITDA récurrent a augmenté de +9,4% en données publiées, dont un effet de change de -11,1% et un effet de périmètre de -1,7%, reflétant les impacts (hors synergies) des opérations de M&A récemment finalisées sur la variation de l’EBITDA récurrent sur l'exercice 2025.

La Marge d’EBITDA récurrent s’établit à 36,6%, en hausse organique de +230 points de base et de +102 points de base si on inclut les effets de change et de périmètre. Cette solide performance a été principalement tirée par l’effet de levier opérationnel inhérent au modèle économique du Groupe, ainsi que par les premiers effets positifs liés aux récentes opérations de M&A et les gains d’efficacité générés depuis le Spin-off grâce à une gestion rigoureuse des coûts aux niveaux local et global. L’ensemble de ces facteurs a soutenu la très forte expansion organique de +235 points de base de la Marge d’EBITDA récurrent hors Chiffre d'affaires issu du Float, atteignant +27,4%. La marge d’EBITDA récurrent a en outre été soutenue par la répercussion favorable de l’augmentation du Chiffre d'affaires issu du Float en Amérique latine et dans le Reste du monde.

Résultat opérationnel (EBIT) en hausse de +34,3% pour atteindre 335 millions d'euros

Le Résultat opérationnel récurrent (EBIT Récurrent) s’est élevé à 361 millions d’euros sur l’exercice 2025. Il comprend les amortissements et dépréciations de -110 millions d’euros, contre -89 millions d’euros pour l’exercice 2024. Cette hausse provient principalement de l’amortissement des actifs incorporels comptabilisés dans le cadre de l’accord de distribution exclusive avec Santander et des acquisitions de Cobee et Benefício Fácil.

Les Autres produits et charges d’exploitation représentent une charge nette de -26 millions d’euros pour l’exercice 2025, dont -5 millions d’euros liés aux regroupements d’activités. Hors M&A, les Autres produits et charges d’exploitation correspondent à (i) des charges résiduelles exceptionnelles liées à la finalisation du carve-out informatique dans le cadre du Spin-off, pour -9 millions d’euros ; (ii) des write offs d’actifs, en partie liées à des changements de périmètre de consolidation après la fermeture de l’activité du Groupe en Indonésie, pour -6 millions d’euros ; et (iii) des coûts de restructuration et de rationalisation pour -5 millions d’euros.

Le Résultat opérationnel (EBIT) pour l’exercice 2025 s’est établi à 335 millions d’euros, contre 250 millions d’euros pour l’exercice 2024.

Résultat net, part du Groupe, en hausse de +48,6% à 197 millions d'euros

Les Produits et charges financiers se sont élevés à -17 millions d’euros pour l’exercice 2025, contre -20 millions d’euros pour l’exercice 2024. Le coût d'emprunt brut s'est établi à -48 millions d’euros, soit une amélioration d’environ 4 millions d’euros par rapport à l’année dernière, attribuable à la non-récurrence des coûts de refinancement liés au Spin-off et à des conditions de financement plus favorables. Les produits d’intérêts générés par la Trésorerie non liée au Float se sont élevés à 41 millions d’euros, tandis que les Autres produits et charges financiers se sont élevés à -10 millions d’euros. Ils reflètent le traitement comptable de l'hyperinflation en Turquie et les pertes de change nettes constatées principalement lors de la conversion en euro des dividendes distribués au Brésil et en Turquie, à la suite de la dépréciation des devises par rapport à l’euro.

Le Résultat avant impôt a atteint 318 millions d’euros pour l’exercice 2025, contre 230 millions d’euros pour l’exercice 2024, en conséquence des explications ci-dessus.

La Charge d’impôt sur les résultats s'est élevée à -100 millions d’euros pour l’exercice 2025. Le Taux effectif d’imposition (TEI) est ressorti à 31,4% pour l’exercice 2025, contre 39,5% pour l’exercice 2024. Il traduit la quasi-normalisation du taux d’imposition après le spin-off, bien que l’exercice 2025 intègre encore des impacts exceptionnels, principalement liés à la finalisation du carve-out informatique ayant eu lieu au premier semestre et à la dépréciation de certains actifs numériques.

Le Résultat net de l'exercice a augmenté de +56,6% par rapport à l’exercice 2024, atteignant 218 millions d’euros sur l'exercice 2025. Cette augmentation significative a été portée par une base de Chiffre d’affaires total plus élevée et par la progression de la Marge d’EBITDA récurrent, tout en reflétant la nouvelle structure capitalistique du Groupe et la stabilisation des charges financières qui en découle, ainsi que la normalisation progressive des Autres charges d’exploitation et des charges d’impôt sur le résultat post Spin-off.

Le Résultat net, part du Groupe, retraité de 21 millions d’euros d’intérêts minoritaires (principalement liés au partenariat stratégique conclu avec Santander au Brésil), s’est élevé à 197 millions d’euros, contre 133 millions d’euros l’exercice précédent, soit une croissance de +48,6% sur l’exercice 2025.

Résultat net ajusté part du Groupe, en hausse de +8,4%, atteignant 221 millions d'euros

Attribuable aux actionnaires de la société mère Exercice 2025 Exercice 2024 Croissance publiée (%) Résultat net de la période (en millions d'euros) 197 133 48,6% Résultat de base par action (en euros) 1,35 0,91 49,6% Résultat dilué par action (en euros) 1,35 0,90 49,6% Résultat net ajusté de la période (en millions d'euros) 221 203 8,4% Résultat de base ajusté par action (en euros) 1,52 1,39 9,1% Résultat dilué ajusté par action (en euros) 1,51 1,38 9,2%

Le Résultat net ajusté part du Groupe, a atteint 221 millions d’euros sur l’exercice 2025, contre 203 millions d’euros sur l’exercice 2024, principalement porté par la forte amélioration de l’EBITDA récurrent.

Le Résultat net ajusté par action s’établit à 1,52 euros pour l’exercice 2025, contre 1,39 euros pour l’exercice 2024, représentant une augmentation de +9,1% d'une année sur l'autre.

Flux de trésorerie disponible récurrent de 417 millions d'euros, alimentant un Taux de conversion de trésorerie récurrent de 89%

(en millions d’euros) Exercice 2025 Exercice 2024 EBITDA récurrent 471 430 Investissement (98) (116) Variation du Besoin en fonds de roulement hors variation du Restricted cash⁽¹⁾ 127 168⁽³⁾ Charge d’impôt sur les résultats (86) (100) Intérêts nets (payés) / reçus 9 14 Autre⁽²⁾ (6) (18) Flux de trésorerie disponible récurrent 417 379⁽³⁾ Conversion récurrente de trésorerie 89% 88%

(1) Hors variation du Restricted cash de +99 millions d’euros pour l’exercice 2025 et -57 millions d’euros pour l’exercice 2024.

(2) Incluant principalement le remboursement des dettes locatives et la neutralisation de (i) charges non monétaires et (ii) Autres produits et charges d’exploitation ayant un impact sur le Besoin en fonds de roulement.

(3) Y compris l’impact positif lié à un changement réglementaire au Brésil sur la Variation du Besoin en fonds de roulement, à hauteur de +48 millions d'euros pour l'exercice 2024. En excluant cet effet ponctuel, la Variation du besoin en fonds de roulement hors Restricted cash se serait élevée à 120 millions d'euros, le Flux de trésorerie disponible récurrent à 331 millions d'euros et le Taux de conversion de trésorerie récurrent à 77% pour l'exercice 2024.

Les Dépenses d’investissement (CAPEX) se sont élevées à 98 millions d’euros pour l’exercice 2025, représentant temporairement 7,6% du Chiffre d’affaires total. Cela est entièrement lié à la finalisation du carve-‏out informatique qui a fortement mobilisé les équipes informatiques durant le premier semestre de l'exercice. Le Groupe a néanmoins maintenu, tout au long de l'exercice 2025, un niveau élevé d’investissement dans l’innovation, les capacités de traitement des données et de paiement, ainsi que dans les infrastructures technologiques et la cybersécurité, continuant à enrichir son écosystème digital en privilégiant l'expérience et les solutions destinées aux clients, consommateurs et commerçants. La stratégie d’investissement du Groupe s’est également progressivement orientée vers les dépenses d’exploitation (OPEX), en mettant particulièrement l'accent sur la migration vers le cloud, la gestion des services informatiques et les solutions SaaS (« Software as a Service »).

La Variation du Besoin en fonds de roulement, hors variation du Restricted cash, s’est élevée à 127 millions d’euros, contre 168 millions d’euros pour l’exercice 2024. Cette évolution reflète principalement des effets ponctuels impactant l’exercice 2024, notamment une modification réglementaire au Brésil et un contrat lié aux Jeux Olympiques de Paris en France.

Le Flux de trésorerie disponible récurrent a atteint 417 millions d’euros pour l’exercice 2025, contre 379 millions d’euros pour l’exercice 2024, ou 331 millions d’euros hors un impact positif ponctuel lié à un changement réglementaire au Brésil. En conséquence, le Groupe a délivré un excellent Taux de conversion de trésorerie récurrent de 89% pour l’exercice 2025, contre 88% pour l’exercice 2024 (soit 77% sur une base ajustée pour l’exercice 2024), dépassant largement l’objectif financier de 75% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026. Cette forte génération de trésorerie et cette conversion élevée de la trésorerie reflètent l'exécution disciplinée de la stratégie du Groupe et son efficacité opérationnelle continue, qui renforcent ainsi sa flexibilité financière.

Progression de la Position de trésorerie financière nette à 1 163 millions d'euros

La Position de trésorerie financière nette au 31 août 2025 s’élevait à 1 163 millions d’euros, contre 1 054 millions d’euros au 31 août 2024. Cela est principalement dû au Flux de trésorerie disponible récurrent positif et, dans une moindre mesure, à la cession de la participation non consolidée dans Rydoo. Ces deux éléments ont plus que compensé les décaissements liés (i) aux opérations de M&A réalisées au cours de l’exercice 2025, notamment les acquisitions de Cobee en Espagne, au Mexique et au Portugal, de Benefício Fácil au Brésil, ainsi que d’autres acquisitions bolt-on ciblées, (ii) à la distribution de dividendes aux actionnaires et intérêts minoritaires, (iii) à l’impact sur la trésorerie des Autres produits et charges d’exploitation et (iv) aux effets de change négatifs sur la trésorerie, hors Restricted cash.

La Trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 1 481 millions d’euros au 31 août 2025, contre 1 421 millions d’euros au 31 août 2024, et les Actifs financiers courants s’élevaient à 971 millions d’euros au 31 août 2025, contre 814 millions d’euros au 31 août 2024. Cette évolution traduit la diversification progressive de la politique d’investissement du Groupe initiée au second semestre de l’exercice 2024, en réponse à la baisse graduelle des taux d’intérêt à l’échelle mondiale. Au 31 août 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient majoritairement investis dans des dépôts bancaires à court terme, incluant les comptes bancaires rémunérés et dépôts à vue, les fonds monétaires et les dépôts à terme bancaires. Le montant total des liquidités, incluant 854 millions d’euros de Restricted cash lié au Float, atteint 3 306 millions d’euros au 31 août 2025, en hausse de +3% par rapport au niveau du 31 août 2024.

La Dette financière brute s'élève à -1 289 millions d’euros pour l’exercice 2025, contre -1 175 millions d’euros pour l’exercice 2024. Le profil d’endettement de Pluxee repose sur deux obligations de 550 millions d’euros chacune, arrivant à échéance en 2028 et 2032, et un NEU commercial paper program, lancé au cours de l’exercice 2025, avec un encours de 75 millions d’euros au 31 août 2025. Ce profil est complété par une facilité de crédit revolving de 650 millions d’euros (non tirée au 31 août 2025), dont la date d’échéance initiale a été prolongée d’un an suite à l’approbation des banques en octobre 2025, pour une échéance désormais en octobre 2030.

La solide position de trésorerie de Pluxee et sa capacité à générer des liquidités se reflètent dans la notation BBB+ « with stable outlook » attribuée par Standard & Poor’s.

Poursuite du déploiement de la stratégie M&A du Groupe

Au cours de l’exercice 2025, Pluxee a réalisé un nombre significatif d’acquisitions, en ligne avec son ambition stratégique de soutenir une croissance durable et d’améliorer la rentabilité.

Acquisition de Cobee

En septembre 2024, le Groupe a finalisé l’acquisition à 100% de Cobee, un acteur digital-native dans le domaine des avantages aux salariés, opérant en Espagne, au Portugal et au Mexique, au service de plus de 1 500 clients et 100 000 salariés consommateurs à travers une large offre multi-avantage. La combinaison des talents, des compétences et des technologies de Pluxee et de Cobee permet de déployer une offre complète, compétitive et attractive en Espagne, au Portugal et au Mexique, tout en élargissant la gamme d’avantages du Groupe et en renforçant ses capacités technologiques à l’échelle mondiale.

La transaction a été entièrement financée par les fonds existants, avec un impact limité sur l’effet de levier, et devrait contribuer positivement à la Marge d’EBITDA récurrent du Groupe et au Bénéfice net du Groupe à partir de l’exercice 2026.

Acquisition de Benefício Fácil

En mars 2025, après l’accord de la Banque centrale brésilienne, Pluxee Brésil a acquis 100% de Benefício Fácil, entreprise technologique brésilienne qui traite et fournit des solutions de mobilité dans les transports publics à plus de 10 000 clients, pour plus de 300 000 collaborateurs. Avec cette acquisition, Pluxee poursuit l'élargissement de sa présence sur le segment de la mobilité des salariés et le renforcement de sa gamme complète de solutions sur un marché clé. Ensemble, Pluxee et Benefício Fácil tirent parti du réseau existant des opérateurs de transport et travaillent à étendre l'adoption des avantages pour la mobilité au Brésil.

Cette acquisition, entièrement financée par les ressources financières existantes, s'effectue dans la continuité partenariat de 7 ans entre les deux sociétés et contribuera positivement à la Marge d’EBITDA récurrent du Groupe dès la première année.

Autres opérations bolt-on ciblées

Au cours de l’exercice 2025, le Groupe a renforcé son positionnement d'acteur majeur dans les pays où il opère à travers une série d'acquisitions bolt-on :

Acquisition à 100% de Welfare Solutions en Italie, MyBenefits en Roumanie et Benefity en République tchèque; Ces acquisitions permettent au Groupe d’enrichir son portefeuille produits, en proposant une expérience collaborateur flexible et personnalisée, et de renforcer sa présence en Italie et en Europe de l’Est ;

en Italie, en Roumanie et en République tchèque; Ces acquisitions permettent au Groupe d’enrichir son portefeuille produits, en proposant une expérience collaborateur flexible et personnalisée, et de renforcer sa présence en Italie et en Europe de l’Est ; Signature de l’accord en vue de l’acquisition à 100% de Skipr, une entreprise technologique innovante et en forte croissance, spécialisée dans les solutions de mobilité pour les salariés, qui compte plus de 330 clients en Belgique et en France ;

En septembre 2025, le Groupe a également renforcé sa position de leader en Inde en signant un accord visant à acquérir 100% de ProEves Services, le leader indien des solutions de garde d'enfants pour les salariés.

Amélioration significative du rendement pour les actionnaires pour l'exercice 2025

Distribution d'un dividende de 0,38 euros

Un dividende de 0,38 euros par action ordinaire, soit une hausse de +9% par rapport à l’exercice précédent, sera proposé au titre de l’exercice 2025 par le Conseil d’administration de Pluxee N.V. pour approbation lors de l’Assemblée générale annuelle, conformément aux statuts du Groupe et à sa politique de distribution du dividende.

Cela représenterait un paiement total de dividendes de 55 millions d’euros, sur la base du nombre d’actions ordinaires en circulation, hors actions autodétenues, au 31 août 2025.

En cas d’approbation, les actions ordinaires Pluxee seraient négociées ex-dividende à partir du vendredi 19 décembre 2025. La date d’enregistrement du dividende ("Record date") serait le lundi 22 décembre 2025 et le paiement interviendrait le mardi 23 décembre 2025.

Lancement d’un programme de rachat d’actions de 100 millions d'euros

Parfaitement aligné avec la politique d’allocation flexible du capital du Groupe, le Groupe tire parti d'une génération record de flux de trésorerie et de la progression significative de sa Position de trésorerie nette pour lancer un programme de rachat d’actions d'un montant de 100 millions d’euros, à compter du 31 octobre 2025 jusqu'au 30 juin 2026 au plus tard.

Ce programme vise à optimiser la création de valeur pour les actionnaires au titre de l'exercice 2025, tout en poursuivant une stratégie d'investissement ambitieuse dans la croissance, notamment à travers des opérations ciblées et disciplinées de fusions et acquisitions (M&A). Cette initiative reflète la confiance du management dans la solidité du modèle économique et dans la trajectoire de création de valeur durable du Groupe.

L’objectif principal du programme est de réduire le capital social de la Société par l’annulation d’actions rachetées, et accessoirement de permettre à la Société de satisfaire à ses obligations au titre des prochains plans d’attribution d’actions de performance. Le programme sera réalisé conformément à l’autorisation accordée au Conseil d’administration par l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires du 18 décembre 2024 (ou toute autorisation ultérieure ayant le même objet) et aux dispositions du Règlement (UE) 596/2014 sur les abus de marché et du Règlement délégué (UE) 2016/1052 de la Commission.

Un prestataire de service d'investissement indépendant sera nommé pour exécuter le programme de rachat d’actions conformément à la réglementation en vigueur.

Le contrat de liquidité conclu avec BNP Paribas Financial Markets et mis en œuvre depuis le 1er février 2024 est suspendu à compter du 31 octobre 2025 pour la durée du programme. A la date du 29 octobre 2025, à la clôture du marché, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 223 196 actions ordinaires Pluxee N.V. et 6 013 703 EUR.

Objectifs financiers pour l'exercice 2026

En janvier 2024, le Groupe a fixé des ambitions financières à moyen terme pour les exercices 2024 à 2026 axées sur une croissance organique durable, une amélioration de la Marge et un fort taux de conversion de la trésorerie. Durant les deux premières années du plan, le Groupe a déjà atteint voire excédé ses objectifs initiaux.

Fort de ses moteurs de croissance structurels et de son potentiel en termes de rentabilité, tout en conservant une approche prudente dans un environnement toujours incertain, le Groupe s'engage à délivrer sur l'exercice 2026 :

Une croissance organique " high single-digit" d u Chiffre d’affaires total , au lieu de "low double-digit" initialement ;

" , au lieu de "low double-digit" initialement ; Une progression de la Marge d’EBITDA récurrent de +100 points de base à taux de change constants, revue à la hausse contre +75 points de base initialement ;

à taux de change constants, revue à la hausse contre +75 points de base initialement ; Un taux de conversion de trésorerie récurrent supérieur à 80% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026, revu à la hausse par rapport à l'objectif initial de plus de 70%, relevé à plus de 75% lors de la publication des résultats annuels de l'exercice 2024.

Ces objectifs financiers pour l’exercice 2026 reposent sur l'hypothèse d'une stabilité du Chiffres d’affaires issu du Float d’une année sur l’autre, sur la base des courbes forward actuelles des taux d'intérêt et des devises.

Nouvelles étapes clés franchies en matière de développement durable sur l’exercice 2025

Au cours de l’exercice 2025, Pluxee a poursuivi la mise en œuvre de sa stratégie en matière de développement durable, en progressant sur ses objectifs pour l’exercice 2026.

Le Groupe a renforcé sa position de partenaire de confiance , fondée sur l’intégrité, la fiabilité et le respect. Ainsi, sur l'exercice 2025, 98,7% des collaborateurs ont suivi une formation sur la Conduite responsable des affaires et ont officiellement adhéré à la Charte éthique du Groupe. L'objectif est de maintenir ce taux au-dessus de 99% d'ici l'exercice 2026.

, fondée sur l’intégrité, la fiabilité et le respect. Ainsi, sur l'exercice 2025, des collaborateurs ont suivi une formation sur la Conduite responsable des affaires et ont officiellement adhéré à la Charte éthique du Groupe. L'objectif est de maintenir ce taux au-dessus de 99% d'ici l'exercice 2026. Pluxee a également progressé dans la promotion des femmes à des postes de direction 2 , 40,6% de ces postes étant occupés par des femmes à la fin de l’exercice 2025, en ligne avec l'objectif du Groupe d'atteindre au moins 42,0% d'ici l'exercice 2026.

, 40,6% de ces postes étant occupés par des femmes à la fin de l’exercice 2025, en ligne avec l'objectif du Groupe d'atteindre au moins 42,0% d'ici l'exercice 2026. Le volume d’affaires remboursé aux commerçants de petite et moyenne taille s’est élevé à 7,0 milliards d’euros 3 sur l'exercice 2025, grâce à des partenariats locaux et à des initiatives spécifiques, et se compare à un objectif de 8,0 milliards d'euros à horizon 2026.

s’est élevé à sur l'exercice 2025, grâce à des partenariats locaux et à des initiatives spécifiques, et se compare à un objectif de 8,0 milliards d'euros à horizon 2026. Les émissions de gaz à effet de serre4 des scopes 1, 2 et 3 du Groupe ont diminué de -9,5% par rapport à l'année précédente et de -23% par rapport à la base de référence de l’exercice 2017, avec pour objectif une baisse de -65% d'ici l'exercice 2030. Ces réductions résultent d’initiatives menées par les pays, telles que l’optimisation des bureaux et l’amélioration de l’efficacité énergétique, ainsi que l'atteinte d'un fonctionnement à 100% d'énergie renouvelable pour l'ensemble des bureaux à travers le monde.

Par ailleurs, Pluxee a reçu la Médaille d’or d’EcoVadis lors de sa deuxième évaluation annuelle, améliorant son score global de 18 points par rapport à l’année précédente. Pluxee a également obtenu pour la première fois la note B du Climate Disclosure Project (CDP), en reconnaissance de son efficacité dans la gestion de son impact environnemental.

Ces avancées sont présentées dans le Rapport de durabilité de l’exercice 2025 de Pluxee, intégré au Rapport annuel. Au cours de cet exercice, le Groupe a considérablement renforcé la transparence de ses informations en matière de durabilité, en s’appuyant sur les conclusions de son Évaluation de double matérialité et des risques, pour identifier les 13 "sujets matériels clefs" les plus pertinents concernant son activité et ses parties prenantes, chacune étant présentée en détails dans le rapport de cette année.

Autres événements significatifs de l'exercice 2025

Paiement du dividende de l’exercice 2024

L’Assemblée générale annuelle des actionnaires, qui s’est tenue le 18 décembre 2024, a approuvé la distribution du dividende pour l’exercice 2024 de 0,35 euros par action ordinaire. Le dividende, représentant un montant total de 51 millions d’euros, a été versé aux actionnaires de Pluxee N.V. le 24 décembre 2024.

Renforcement des facilités de crédit à court terme

En octobre 2024, le Groupe a obtenu l’approbation bancaire pour prolonger d’un an l’échéance initiale de sa facilité de crédit revolving de 650 millions d’euros. Cette échéance a ensuite été prolongée d’une année supplémentaire jusqu’en octobre 2030, après la date de clôture, à la suite de l'approbation bancaire du 2 octobre 2025 (voir la section « Événements post-clôture » du présent communiqué).

Pluxee a également lancé en mars 2025 son premier Negotiable European Commercial Paper (« NEU CP ») avec un plafond de 400 millions d’euros. Ce programme permet au Groupe de poursuivre la diversification de ses sources de financement grâce à une solution de financement à court terme, flexible et aux coûts optimisés.

Toutes les opérations de fusion et acquisition réalisées au cours de l’exercice 2025 sont décrites dans la section « Poursuite du déploiement de la stratégie M&A du Groupe » du présent communiqué de presse.

Événements post-clôture

Finalisation de l’acquisition de Skipr

En septembre 2025, le Groupe a finalisé l’acquisition de Skipr SA. L’acquisition a été entièrement financée par les liquidités disponibles, sans aucun impact sur l’effet de levier du Groupe.

Signature de l’acquisition de ProEves

En septembre 2025, Pluxee a renforcé sa position de leader en Inde en concluant un accord visant à acquérir 100% de ProEves Services, leader indien des Avantages aux salariés pour la garde d'enfants, accompagnant plus de 100 entreprises clientes locales.

Extension de la facilité de crédit revolving

Le 2 octobre 2025, le Groupe a obtenu l'approbation bancaire pour prolonger l’échéance initiale de sa facilité de crédit revolving de 650 millions d’euros d'une année supplémentaire. Elle arrive désormais à échéance en octobre 2030.

Conférence téléphonique pour investisseurs & analystes

Pluxee tiendra une conférence téléphonique en anglais le 30 octobre à 8h30 CET pour commenter les Résultats de l'exercice 2025.

Pour se connecter :

depuis la France : +33 1 70 91 87 04; ou

depuis le Royaume-Uni : +44 1 212 818 004; ou

depuis les États-Unis : +1 718 705 8796,

suivi du code d’accès 07 26 76.

La diffusion en direct sera accessible sur www.pluxeegroup.com.

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.pluxeegroup.com dans la section « Investisseurs – Résultats financiers et publications ».

Rapport annuel et Assemblée générale annuelle

Pluxee a déposé son Rapport annuel pour l’exercice fiscal 2025, incluant les comptes financiers consolidés et individuels, le rapport du commissaire aux comptes et la déclaration de responsabilité du Conseil d’administration pour ce rapport auprès de l’Autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten, “AFM”) et de l’Autorité des Marchés Financiers française.

Le Rapport annuel est disponible sur le site internet du Groupe : www.pluxeegroup.com, dans la section «‏ Investors – Financial results & publications ».

Pluxee tiendra son Assemblée générale annuelle à Amsterdam-Schiphol, aux Pays-Bas, le 17 décembre 2025. L’avis de convocation, l’ordre du jour et tous les documents associés seront disponibles sur https://www.pluxeegroup.com/shareholder-meeting avant le 5 novembre 2025.

Calendrier financier

Exercice 2025

Assemblée annuelle des actionnaires pour l'exercice 2025 17 décembre 2025

Exercice 2026

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 7 janvier 2026 Résultats du 1er semestre 16 avril 2026 Chiffre d'affaires du 3e trimestre 3 juillet 2026 Résultats annuels de l'exercice 2026 29 octobre 2026 Assemblée annuelle des actionnaires pour l'exercice 2026 17 décembre 2026

Ces dates sont indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier disponible sur le site Internet du Groupe : www.pluxeegroup.com

À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 286 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète. Pour plus informations : www.pluxeegroup.com

Annexes

Chiffre d'affaires

Répartition du chiffre d'affaires par nature



1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre Exercice (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Chiffre d'affaires opérationnel 249 231 303 287 270 257 302 281 1 125 1 055 Croissance organique (%) 12,1% 8,4% 11,1% 9,8% 10,3% Effet de change (%) -7,1% -5,3% -9,3% -4,2% -6,4% Effet de périmètre (%) 2,8% 2,5% 3,5% 2,1% 2,7% Croissance publiée (%) 7,7% 5,6% 5,4% 7,7% 6,6% Chiffre d'affaires issu du Float 40 35 43 40 39 40 40 40 162 155 Croissance organique (%) 20,9% 11,9% 10,8% 7,6% 12,6% Effet de change (%) -10,8% -6,8% -17,1% -8,7% -11,0% Effet de périmètre (%) 4,9% 3,7% 4,2% 1,1% 3,4% Croissance publiée (%) 15,1% 8,7% -2,2% 0,0% 5,1% Chiffre d'affaires total 289 266 346 327 310 297 342 320 1 287 1 210 Croissance organique (%) 13,2% 8,8% 11,1% 9,6% 10,6% Effet de change (%) -7,6% -5,5% -10,3% -4,8% -7,0% Effet de périmètre (%) 3,0% 2,7% 3,6% 2,0% 2,8% Croissance publiée (%) 8,7% 6,0% 4,3% 6,8% 6,4%

Répartition du chiffre d'affaires par activité



1etrimestre 2etrimestre 3etrimestre 4etrimestre Exercice (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Avantages aux salariés 249 224 290 274 270 257 301 278 1 111 1 033 Croissance organique (%) 16,3% 9,8% 12,3% 11,1% 12,1% Effet de change (%) -8,9% -6,6% -11,6% -5,2% -8,0% Effet de périmètre (%) 3,7% 2,9% 4,2% 2,4% 3,3% Croissance publiée (%) 11,1% 6,1% 4,9% 8,3% 7,5% Autres produits et services 40 42 56 53 40 40 41 42 176 176 Croissance organique (%) -3,5% 5,3% 2,9% -0,5% 1,3% Effet de change (%) -0,8% 0,0% -2,3% -2,5% -1,3% Effet de périmètre (%) —% —% —% —% —% Croissance publiée (%) -4,3% 5,3% 0,6% -3,0% -0,0% Chiffre d'affaires total 289 266 346 327 310 297 342 320 1 287 1 210 Croissance organique (%) 13,2% 8,8% 11,1% 9,6% 10,6% Effet de change (%) -7,6% -5,5% -10,3% -4,8% -7,0% Effet de périmètre (%) 3,0% 2,7% 3,6% 2,0% 2,8% Croissance publiée (%) 8,7% 6,0% 4,3% 6,8% 6,4%

Répartition du chiffre d'affaires par région



1etrimestre 2etrimestre 3etrimestre 4etrimestre Exercice (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Europe continentale 120 108 159 155 134 123 150 147 563 534 Croissance organique (%) 9,1% 0,7% 6,5% 0,0% 3,6% Effet de change (%) -0,1% 0,1% -0,1% -0,1% -0,0% Effet de périmètre (%) 1,3% 1,7% 2,5% 2,1% 1,9% Croissance publiée (%) 10,4% 2,5% 8,9% 2,1% 5,5% Amérique latine 112 110 121 117 121 116 136 117 489 460 Croissance organique (%) 10,7% 13,5% 13,8% 21,0% 14,8% Effet de change (%) -14,5% -15,3% -16,4% -7,6% -13,4% Effet de périmètre (%) 5,9% 5,2% 6,6% 2,8% 5,1% Croissance publiée (%) 2,0% 3,4% 4,1% 16,1% 6,5% Reste du monde 58 48 65 54 55 58 57 57 235 216 Croissance organique (%) 28,8% 22,8% 15,2% 10,9% 19,2% Effet de change (%) -8,7% -1,0% -20,1% -11,2% -10,7% Effet de périmètre (%) —% —% —% —% —% Croissance publiée (%) 20,1% 21,9% -4,9% -0,3% 8,5% Chiffre d'affaires total 289 266 346 327 310 297 342 320 1 287 1 210 Croissance organique (%) 13,2% 8,8% 11,1% 9,6% 10,6% Effet de change (%) -7,6% -5,5% -10,3% -4,8% -7,0% Effet de périmètre (%) 3,0% 2,7% 3,6% 2,0% 2,8% Croissance publiée (%) 8,7% 6,0% 4,3% 6,8% 6,4%

Chiffre d'affaires opérationnel

Répartition du chiffre d'affaires opérationnel par activité



1etrimestre 2etrimestre 3etrimestre 4etrimestre Exercice (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Avantages aux salariés 212 193 252 238 234 220 265 242 963 892 Croissance organique (%) 14,9% 9,3% 12,8% 11,6% 12,0% Effet de change (%) -8,4% -6,5% -10,5% -4,6% -7,4% Effet de périmètre (%) 3,4% 3,1% 4,2% 2,5% 3,3% Croissance publiée (%) 9,9% 5,8% 6,5% 9,5% 7,9% Autres produits et services 37 38 51 49 36 37 38 39 162 163 Croissance organique (%) -2,6% 4,3% 0,5% -1,0% 0,5% Effet de change (%) -0,7% 0,2% -2,2% -2,4% -1,2% Effet de périmètre (%) —% —% —% —% —% Croissance publiée (%) -3,3% 4,5% -1,7% -3,3% -0,6% Chiffre d'affaires opérationnel 249 231 303 287 270 257 302 281 1 125 1 055 Croissance organique (%) 12,1% 8,4% 11,1% 9,8% 10,3% Effet de change (%) -7,1% -5,3% -9,3% -4,2% -6,4% Effet de périmètre (%) 2,8% 2,5% 3,5% 2,1% 2,7% Croissance publiée (%) 7,7% 5,6% 5,4% 7,7% 6,6%

Répartition du chiffre d'affaires opérationnel par région



1etrimestre 2etrimestre 3etrimestre 4etrimestre Exercice (en millions d’euros) 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 2025 2024 Europe continentale 105 94 144 139 120 108 137 131 506 472 Croissance organique (%) 9,7% 1,8% 8,8% 2,2% 5,1% Effet de change (%) -0,1% 0,0% -0,1% -0,0% -0,0% Effet de périmètre (%) 1,4% 1,8% 2,8% 2,3% 2,1% Croissance publiée (%) 11,1% 3,7% 11,5% 4,5% 7,2% Amérique latine 98 97 106 103 106 102 119 103 429 405 Croissance organique (%) 11,1% 13,5% 13,6% 19,8% 14,5% Effet de change (%) -14,5% -15,1% -16,2% -7,5% -13,3% Effet de périmètre (%) 5,2% 4,6% 6,0% 2,8% 4,7% Croissance publiée (%) 1,9% 3,0% 3,4% 15,1% 5,9% Reste du monde 46 40 53 45 45 47 46 46 190 178 Croissance organique (%) 20,0% 17,1% 11,0% 9,4% 14,2% Effet de change (%) -6,0% 0,1% -15,3% -8,7% -7,7% Effet de périmètre (%) —% —% —% —% —% Croissance publiée (%) 14,0% 17,2% -4,3% 0,7% 6,6% Chiffre d'affaires opérationnel 249 231 303 287 270 257 302 281 1 125 1 055 Croissance organique (%) 12,1% 8,4% 11,1% 9,8% 10,3% Effet de change (%) -7,1% -5,3% -9,3% -4,2% -6,4% Effet de périmètre (%) 2,8% 2,5% 3,5% 2,1% 2,7% Croissance publiée (%) 7,7% 5,6% 5,4% 7,7% 6,6%

Bilan Simplifié

(en millions d’euros) 31 Août 2025 31 Août 2024 (en millions d’euros) 31 Août 2025 31 Août 2024 Créances commerciales liées au Float⁽¹⁾ 1 276 1 068 Capitaux propres 470 353 Restricted cash lié au Float 854 973 Valeur en circulation et passifs associés 3 885 3 728 Actifs financiers courants 971 814 Emprunts à court terme⁽³⁾ 1 289 1 175 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 481 1 421 Découverts bancaires – 6 Autres actifs⁽²⁾ 1 817 1 671 Autres passifs⁽⁴⁾ 755 684 Total Actifs 6 399 5 947 Total Capitaux propres et Passifs 6 399 5 947

(1) Hors avances clients

(2) Inclut principalement le goodwill et les autres actifs incorporels

(3) Inclut, au 31 août 2025, 1 157 millions d’euros de dettes financières et locatives à long terme et 132 millions d’euros de dettes financières et locatives à court terme.

(4) Inclut principalement les dettes commerciales et autres passifs courants.

Trésorerie liée au Float

(en millions d’euros) 31 Août 2025 31 Août 2024 Valeur en circulation et passifs associés 3 885 3 728 Créances commerciales nettes liées au Float(1) 1 149 975 Trésorerie liée au Float 2 736 2 753

(1) Au 31 août 2025, les créances commerciales nettes liées au Float, s’élevaient à 1 149 millions d’euros et se composent de créances commerciales liées au Float de 1 276 millions d’euros, nettes des avances clients de 128 millions d’euros.

Définition des Indicateurs alternatifs de performance

Résultat de base/dilué ajusté par action Le Résultat de base / dilué ajusté par action est calculé en divisant le Résultat net ajusté (attribuable aux actionnaires de la société mère) par le nombre moyen pondéré de base d’actions ou le nombre moyen pondéré dilué d’actions. Résultat net ajusté Le Résultat net ajusté sert de base au calcul du taux de versement des dividendes.

Il comprend le résultat net (attribuable aux actionnaires de la société mère) retraité pour l’impact des éléments comptabilisés dans Autres produits et charges d’exploitation, nets d’impôts sur le revenu et intérêts minoritaires. Ratio CAPEX/Chiffre d'affaires Le ratio CAPEX/Chiffre d’affaires est calculé en divisant les dépenses d’investissement (CAPEX) par le chiffre d’affaires total. Trésorerie liée auFloat La Trésorerie liée auFloatcorrespond aux fonds collectés auprès des clients en relation avec la valeur chargée sur les cartes ou l’émission de solutions numériques ou de titres papier, mais pas encore remboursées aux commerçants (Float).



LeFloatest calculé comme la Valeur en circulation et passifs associés moins les Créances commerciales nettes liées auFloat(correspondant aux Créances commerciales liées auFloatretraité des Avances clients). Position de trésorerie financière nette La Position de trésorerie financière nette évalue la liquidité, la structure du capital et l’effet de levier financier du Groupe. Elle se compose des dettes financières brutes et des dettes de location, moins la trésorerie et équivalents de trésorerie (nets des découverts) et les actifs financiers courants. Trésorerie non liée auFloat La Trésorerie non liée auFloatest calculée comme la Trésorerie et équivalents de trésorerie et les Actifs financiers courants, à l’exclusion de la trésorerie collectée auprès des clients en relation avec le volume d’affaires émis. Taux de conversion de trésorerie récurrente Le Taux de conversion de trésorerie récurrente mesure la capacité du Groupe à convertir son EBITDA récurrent en trésorerie.



Le Taux de conversion de trésorerie récurrente correspond au Flux de trésorerie disponible récurrent divisé par l’EBITDA récurrent. EBITDA récurrent L’EBITDA récurrent est utilisé pour évaluer la performance des segments opérationnels déclarés.



L’EBITDA récurrent est calculé en déduisant l’impact des amortissements et dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles et des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (tels que rapportés dans la ligne Amortissements et dépréciations du compte de résultat consolidé) du Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) présenté dans le compte de résultat consolidé. Marge d’EBITDA récurrent La marge d’EBITDA récurrent correspond à l’EBITDA récurrent divisé par le Chiffre d’affaires total. Croissance organique de la marge d'EBITDA récurrent La croissance organique de la marge EBITDA récurrente est calculée comme la croissance sur la période en cours, déterminée en utilisant le taux de change de l’exercice précédent, et ajustée pour inclure ou exclure l’effet des acquisitions et/ou cessions réalisées après la période comparable précédente. Flux de trésorerie disponible récurrent Le Flux de trésorerie disponible récurrent mesure la trésorerie nette générée par les opérations qui est disponible pour les investissements stratégiques (nets de cessions), pour le remboursement de la dette financière et pour les paiements de dividendes aux actionnaires.



Le Flux de trésorerie disponible récurrent est calculé comme la Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles, comme indiqué dans l’état des flux de trésorerie consolidés moins (i) les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, (ii) les remboursements des dettes locatives et (iii) le retraitement des Autres produits et charges d’exploitation sur la trésorerie nette provenant des activités d’exploitation. Liquidité récurrentegénérée parles opérations Les Liquidités récurrentes générées par les opérations fournissent des informations pour mesurer la trésorerie nette générée par les opérations, indépendamment des différences dans les réglementations régissant l’émission de solutions, cartes et titres papier fournis numériquement.

Les Liquidités récurrentes générées par les opérations sont calculées comme le Flux de trésorerie disponible récurrent plus la variation deRestricted cashlié auFloat. Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) Le Résultat opérationnel récurrent (EBIT récurrent) correspond au Résultat opérationnel (EBIT) avant Autres produits et charges d’exploitation. Croissance organique du Chiffre d'affaires et de l'EBITDA récurrent La Croissance organique du Chiffre d’affaires et de l'EBITDA récurrent est calculée comme la croissance de la période en cours, calculée en utilisant le taux de change de la période fiscale précédente, et ajustée en fonction de l’impact de la période précédente comparable pour inclure ou supprimer l’effet des acquisitions et/ou des cessions qui se sont produites après cette période.

___________________________________________

1 Employés admissibles, à l’exclusion de ceux en congé de longue durée pour raisons de santé, en congé parental ou en congé sabbatique, ainsi que les stagiaires et les employés temporaires ou occasionnels. Sujets abordés lors de la formation : harcèlement sexuel, lutte contre la corruption et la fraude, protection des données, conflit d’intérêts (pour les cadres supérieurs uniquement).

2 Les postes de direction comprennent la Direction générale du Groupe, le Comité exécutif et leurs subordonnés directs, à l’exclusion des assistants de direction, ainsi que les équipes de direction locales (membres des comités exécutifs au niveau des pays).

3 A taux de change constants de l'exercice 2023.

4 Réduction des émissions de gaz à effet de serre basée sur le marché par rapport à la référence de l’exercice 2017.

5 Nombre de pays dans lesquels Pluxee exerce des activités opérationnelles au 1er septembre 2025, après la cessation d’activité dans un pays non stratégique au cours de l’exercice 2025.

Pièce jointe