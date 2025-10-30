OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
30 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 29 October 2025 it had purchased a total of 106,725 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased106,725--
Highest price paid (per ordinary share)549.00p--
Lowest price paid (per ordinary share)542.00p--
Volume weighted average price paid (per ordinary share)546.29p--

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,343,151 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,343,151.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
29-10-202516:27:57GBp132545.50XLONxHaNXj2sqba
29-10-202516:27:57GBp3,322545.50XLONxHaNXj2stQC
29-10-202516:27:57GBp421545.50XLONxHaNXj2stQG
29-10-202516:27:57GBp100545.50XLONxHaNXj2stQI
29-10-202516:27:57GBp132545.50XLONxHaNXj2stQK
29-10-202516:27:57GBp257545.50XLONxHaNXj2stQM
29-10-202516:27:57GBp271545.50XLONxHaNXj2stQO
29-10-202516:27:57GBp500545.50XLONxHaNXj2stQQ
29-10-202516:27:57GBp451545.50XLONxHaNXj2stQS
29-10-202516:27:57GBp328545.50XLONxHaNXj2stQU
29-10-202516:23:37GBp337545.00XLONxHaNXj2smSt
29-10-202516:17:28GBp324544.50XLONxHaNXj2su0$
29-10-202516:17:27GBp267545.00XLONxHaNXj2su08
29-10-202516:17:27GBp125545.00XLONxHaNXj2su0A
29-10-202516:17:27GBp1,028544.50XLONxHaNXj2su0G
29-10-202516:15:12GBp200545.50XLONxHaNXj2sdTu
29-10-202516:15:12GBp207545.50XLONxHaNXj2sdTB
29-10-202516:15:12GBp202545.50XLONxHaNXj2sdSi
29-10-202516:15:11GBp211545.50XLONxHaNXj2sdSz
29-10-202516:15:11GBp211545.50XLONxHaNXj2sdS8
29-10-202516:15:11GBp206545.50XLONxHaNXj2sdSN
29-10-202516:15:11GBp209545.50XLONxHaNXj2sdST
29-10-202516:15:11GBp209545.50XLONxHaNXj2sdVb
29-10-202516:15:11GBp203545.50XLONxHaNXj2sdVi
29-10-202516:15:11GBp209545.50XLONxHaNXj2sdVx
29-10-202516:15:10GBp204545.50XLONxHaNXj2sdUY
29-10-202516:15:10GBp203545.50XLONxHaNXj2sdU$
29-10-202516:15:10GBp202545.50XLONxHaNXj2sdUE
29-10-202516:15:10GBp209545.50XLONxHaNXj2sdUQ
29-10-202516:15:10GBp211545.50XLONxHaNXj2sdPu
29-10-202516:15:08GBp1,028544.50XLONxHaNXj2sabw
29-10-202516:06:46GBp388545.00XLONxHaNXj2sjC$
29-10-202516:05:47GBp256545.00XLONxHaNXj2sgDi
29-10-202516:05:47GBp70545.00XLONxHaNXj2sgDk
29-10-202516:04:48GBp437545.00XLONxHaNXj2sh8O
29-10-202516:03:49GBp241545.00XLONxHaNXj2seIq
29-10-202516:02:38GBp595545.00XLONxHaNXj2sMo$
29-10-202516:02:38GBp15545.00XLONxHaNXj2sMo1
29-10-202516:02:38GBp233545.00XLONxHaNXj2sMoH
29-10-202516:02:31GBp113545.00XLONxHaNXj2sM1t
29-10-202516:02:31GBp506545.00XLONxHaNXj2sM1v
29-10-202516:02:31GBp615545.00XLONxHaNXj2sM1x
29-10-202515:59:57GBp215545.00XLONxHaNXj2sLUM
29-10-202515:59:26GBp604545.00XLONxHaNXj2sI3e
29-10-202515:59:26GBp424545.00XLONxHaNXj2sI3j
29-10-202515:59:26GBp1,650545.50XLONxHaNXj2sI3l
29-10-202515:59:26GBp249545.50XLONxHaNXj2sI3r
29-10-202515:59:25GBp1,028545.50XLONxHaNXj2sI29
29-10-202515:43:05GBp1,399545.50XLONxHaNXj2s0Rs
29-10-202515:43:03GBp349545.50XLONxHaNXj2s1bB
29-10-202515:42:59GBp554546.00XLONxHaNXj2s1ZB
29-10-202515:42:57GBp486546.00XLONxHaNXj2s1ij
29-10-202515:38:37GBp373546.00XLONxHaNXj2sANa
29-10-202515:37:43GBp1,028546.00XLONxHaNXj2s8Z6
29-10-202515:35:18GBp117546.00XLONxHaNXj2ttpQ
29-10-202515:35:17GBp369546.00XLONxHaNXj2ttof
29-10-202515:35:17GBp615546.00XLONxHaNXj2ttoh
29-10-202515:35:17GBp65546.00XLONxHaNXj2ttoj
29-10-202515:35:17GBp524546.00XLONxHaNXj2ttol
29-10-202515:35:17GBp36546.00XLONxHaNXj2tto4
29-10-202515:35:17GBp142546.00XLONxHaNXj2tto6
29-10-202515:35:17GBp1,358546.00XLONxHaNXj2tto8
29-10-202515:32:42GBp555545.00XLONxHaNXj2toTl
29-10-202515:32:42GBp473545.00XLONxHaNXj2toTn
29-10-202515:30:00GBp117545.50XLONxHaNXj2t@L9
29-10-202515:30:00GBp657545.50XLONxHaNXj2t@LB
29-10-202515:05:56GBp404545.00XLONxHaNXj2tOc7
29-10-202515:05:55GBp1,542545.00XLONxHaNXj2tOXM
29-10-202515:04:05GBp705545.50XLONxHaNXj2t6PR
29-10-202515:00:26GBp383545.50XLONxHaNXj2t0SV
29-10-202515:00:26GBp921545.50XLONxHaNXj2t0Vb
29-10-202515:00:26GBp57545.50XLONxHaNXj2t0Vd
29-10-202515:00:26GBp190545.50XLONxHaNXj2t0VX
29-10-202515:00:26GBp321545.50XLONxHaNXj2t0VZ
29-10-202515:00:26GBp61545.50XLONxHaNXj2t0Vi
29-10-202515:00:26GBp190545.50XLONxHaNXj2t0Vk
29-10-202514:56:42GBp588544.00XLONxHaNXj2tASq
29-10-202514:56:42GBp18544.00XLONxHaNXj2tASs
29-10-202514:56:42GBp166544.00XLONxHaNXj2tASu
29-10-202514:56:42GBp492543.50XLONxHaNXj2tASD
29-10-202514:56:39GBp1,110544.00XLONxHaNXj2tAO4
29-10-202514:51:40GBp451543.50XLONxHaNXj2mo2e
29-10-202514:39:21GBp740543.50XLONxHaNXj2mY9D
29-10-202514:39:20GBp693544.00XLONxHaNXj2mYBd
29-10-202514:39:20GBp84544.50XLONxHaNXj2mYBi
29-10-202514:39:20GBp611544.50XLONxHaNXj2mYBk
29-10-202514:39:20GBp307544.00XLONxHaNXj2mYB0
29-10-202514:31:21GBp706544.00XLONxHaNXj2meEz
29-10-202514:27:44GBp312544.50XLONxHaNXj2mLZw
29-10-202514:26:06GBp304545.00XLONxHaNXj2mJkM
29-10-202514:25:47GBp697545.50XLONxHaNXj2mJCm
29-10-202514:25:46GBp415545.50XLONxHaNXj2mJC0
29-10-202514:25:46GBp949546.00XLONxHaNXj2mJC2
29-10-202514:20:21GBp1,102546.50XLONxHaNXj2mTKM
29-10-202514:17:09GBp657547.00XLONxHaNXj2mP8U
29-10-202514:17:09GBp456547.00XLONxHaNXj2mPBW
29-10-202514:16:15GBp720546.50XLONxHaNXj2m7jK
29-10-202514:12:09GBp267546.50XLONxHaNXj2m0@S
29-10-202514:03:47GBp308546.50XLONxHaNXj2nqY2
29-10-202514:01:38GBp400546.50XLONxHaNXj2npno
29-10-202514:00:58GBp600547.00XLONxHaNXj2nmgA
29-10-202514:00:58GBp315547.00XLONxHaNXj2nmgC
29-10-202513:58:00GBp661547.00XLONxHaNXj2n$1V
29-10-202513:57:54GBp220548.00XLONxHaNXj2n$8k
29-10-202513:57:54GBp630548.00XLONxHaNXj2n$8m
29-10-202513:57:54GBp506548.00XLONxHaNXj2n$8o
29-10-202513:55:46GBp694547.50XLONxHaNXj2nzQ2
29-10-202513:48:51GBp1,316547.50XLONxHaNXj2nYZz
29-10-202513:48:51GBp214547.50XLONxHaNXj2nYZ5
29-10-202513:48:51GBp478547.50XLONxHaNXj2nYZ7
29-10-202513:47:50GBp697548.00XLONxHaNXj2nZ33
29-10-202513:41:14GBp391547.50XLONxHaNXj2nht8
29-10-202513:37:38GBp660547.00XLONxHaNXj2nNwK
29-10-202513:33:42GBp141547.00XLONxHaNXj2nGWA
29-10-202513:33:42GBp148547.00XLONxHaNXj2nGWC
29-10-202513:33:42GBp32547.00XLONxHaNXj2nGZh
29-10-202513:31:35GBp557546.50XLONxHaNXj2nUSx
29-10-202513:31:16GBp976547.00XLONxHaNXj2nVth
29-10-202513:24:41GBp354547.00XLONxHaNXj2n7fx
29-10-202513:23:30GBp322546.50XLONxHaNXj2n4o4
29-10-202513:21:47GBp6547.00XLONxHaNXj2n5S7
29-10-202513:21:47GBp185547.00XLONxHaNXj2n5S8
29-10-202513:21:47GBp700547.00XLONxHaNXj2n5SA
29-10-202513:21:47GBp555546.50XLONxHaNXj2n5SK
29-10-202513:11:58GBp583547.00XLONxHaNXj2nBfy
29-10-202513:11:57GBp694547.50XLONxHaNXj2nBfS
29-10-202513:10:05GBp181548.00XLONxHaNXj2n9Z@
29-10-202513:10:05GBp556548.00XLONxHaNXj2n9Z0
29-10-202513:10:05GBp10548.00XLONxHaNXj2n9Z2
29-10-202513:10:05GBp250548.00XLONxHaNXj2n9Z4
29-10-202513:10:05GBp58548.00XLONxHaNXj2n9Z6
29-10-202513:10:05GBp22548.00XLONxHaNXj2n9Z8
29-10-202513:10:05GBp297547.50XLONxHaNXj2n9ZF
29-10-202513:02:13GBp784547.50XLONxHaNXj2omDa
29-10-202513:02:13GBp66547.50XLONxHaNXj2omDg
29-10-202513:02:13GBp241547.50XLONxHaNXj2omDi
29-10-202513:02:13GBp909547.50XLONxHaNXj2omDo
29-10-202513:02:13GBp265547.50XLONxHaNXj2omDq
29-10-202513:02:13GBp121547.50XLONxHaNXj2omDs
29-10-202513:02:13GBp46547.50XLONxHaNXj2omDu
29-10-202513:02:13GBp121547.50XLONxHaNXj2omDw
29-10-202513:02:13GBp514547.50XLONxHaNXj2omD0
29-10-202513:02:13GBp165547.00XLONxHaNXj2omD7
29-10-202513:02:13GBp501547.00XLONxHaNXj2omD9
29-10-202513:01:34GBp670547.50XLONxHaNXj2onkt
29-10-202512:39:24GBp248547.50XLONxHaNXj2oi$o
29-10-202512:37:37GBp444547.50XLONxHaNXj2ojIa
29-10-202512:35:45GBp434548.00XLONxHaNXj2ohqI
29-10-202512:35:45GBp55547.50XLONxHaNXj2ohqP
29-10-202512:24:32GBp174548.00XLONxHaNXj2oG8A
29-10-202512:22:06GBp174548.00XLONxHaNXj2oU2Q
29-10-202512:16:05GBp695547.50XLONxHaNXj2oRPw
29-10-202512:14:39GBp255548.00XLONxHaNXj2oPvP
29-10-202512:14:39GBp462548.00XLONxHaNXj2oPvR
29-10-202512:11:11GBp452548.00XLONxHaNXj2o42f
29-10-202512:11:11GBp82548.00XLONxHaNXj2o42h
29-10-202512:11:11GBp452547.50XLONxHaNXj2o42k
29-10-202512:10:49GBp235548.00XLONxHaNXj2o4U$
29-10-202512:03:53GBp266547.50XLONxHaNXj2oFuU
29-10-202512:01:22GBp754547.00XLONxHaNXj2oAch
29-10-202512:01:20GBp2,497547.50XLONxHaNXj2oAjq
29-10-202512:01:20GBp184548.00XLONxHaNXj2oAjv
29-10-202512:01:20GBp344548.00XLONxHaNXj2oAjx
29-10-202511:58:57GBp236547.00XLONxHaNXj2o8BF
29-10-202511:58:56GBp411547.50XLONxHaNXj2o8A1
29-10-202511:31:29GBp435547.50XLONxHaNXj2pWRm
29-10-202511:28:26GBp8547.50XLONxHaNXj2plCI
29-10-202511:28:25GBp290547.50XLONxHaNXj2plFv
29-10-202511:23:32GBp240547.50XLONxHaNXj2phye
29-10-202511:23:32GBp22547.50XLONxHaNXj2phyg
29-10-202511:23:32GBp571547.50XLONxHaNXj2phyi
29-10-202511:23:32GBp11547.50XLONxHaNXj2phyk
29-10-202511:23:32GBp439547.50XLONxHaNXj2phym
29-10-202511:23:32GBp11547.50XLONxHaNXj2phyo
29-10-202511:23:32GBp411547.00XLONxHaNXj2phyv
29-10-202511:04:20GBp218547.00XLONxHaNXj2pQnK
29-10-202511:03:55GBp315547.50XLONxHaNXj2pQ8w
29-10-202511:02:35GBp323548.00XLONxHaNXj2pRUr
29-10-202511:02:33GBp606548.00XLONxHaNXj2pRPu
29-10-202511:00:57GBp69549.00XLONxHaNXj2pPxq
29-10-202511:00:57GBp300549.00XLONxHaNXj2pPxu
29-10-202510:57:35GBp295548.00XLONxHaNXj2p44A
29-10-202510:57:34GBp208548.00XLONxHaNXj2p47X
29-10-202510:56:20GBp156548.50XLONxHaNXj2p54F
29-10-202510:56:20GBp572548.50XLONxHaNXj2p54H
29-10-202510:56:20GBp288548.00XLONxHaNXj2p54O
29-10-202510:56:20GBp411548.50XLONxHaNXj2p54Q
29-10-202510:49:26GBp360549.00XLONxHaNXj2pFAa
29-10-202510:49:26GBp36549.00XLONxHaNXj2pFAc
29-10-202510:43:30GBp442548.00XLONxHaNXj2p8JD
29-10-202510:37:09GBp333547.50XLONxHaNXj2irGG
29-10-202510:32:55GBp467546.50XLONxHaNXj2in0t
29-10-202510:32:53GBp66547.50XLONxHaNXj2inDc
29-10-202510:32:53GBp250547.50XLONxHaNXj2inDe
29-10-202510:32:53GBp584547.50XLONxHaNXj2inDg
29-10-202510:32:53GBp390547.00XLONxHaNXj2inDi
29-10-202510:32:53GBp282547.00XLONxHaNXj2inDk
29-10-202510:32:53GBp481547.00XLONxHaNXj2inDm
29-10-202510:32:53GBp412547.00XLONxHaNXj2inDo
29-10-202510:32:53GBp288547.00XLONxHaNXj2inD0
29-10-202510:32:53GBp411546.50XLONxHaNXj2inD6
29-10-202510:14:00GBp205547.00XLONxHaNXj2iiC@
29-10-202510:14:00GBp809547.00XLONxHaNXj2iiCD
29-10-202510:14:00GBp54547.00XLONxHaNXj2iiCH
29-10-202510:14:00GBp699547.00XLONxHaNXj2iiCO
29-10-202510:13:46GBp174547.00XLONxHaNXj2iiI6
29-10-202510:13:46GBp222547.00XLONxHaNXj2iiI8
29-10-202510:13:46GBp268547.00XLONxHaNXj2iiIA
29-10-202510:13:46GBp37547.00XLONxHaNXj2iiIC
29-10-202510:13:46GBp31547.00XLONxHaNXj2iiIE
29-10-202510:13:46GBp186547.00XLONxHaNXj2iiIG
29-10-202510:13:46GBp139547.00XLONxHaNXj2iiIK
29-10-202509:49:47GBp694546.50XLONxHaNXj2iOFh
29-10-202509:49:47GBp2,744546.50XLONxHaNXj2iOF$
29-10-202509:49:47GBp29546.50XLONxHaNXj2iOF0
29-10-202509:49:47GBp224546.50XLONxHaNXj2iOFL
29-10-202509:49:47GBp288546.00XLONxHaNXj2iOFQ
29-10-202509:49:47GBp300546.50XLONxHaNXj2iOFS
29-10-202509:32:11GBp694545.00XLONxHaNXj2iBYQ
29-10-202509:18:20GBp174544.00XLONxHaNXj2j@$L
29-10-202509:14:07GBp158542.50XLONxHaNXj2jwi5
29-10-202509:13:19GBp282542.50XLONxHaNXj2jwPZ
29-10-202509:13:19GBp185542.50XLONxHaNXj2jwPp
29-10-202509:13:19GBp411542.00XLONxHaNXj2jwPv
29-10-202509:06:18GBp548542.50XLONxHaNXj2jbd3
29-10-202508:59:03GBp347543.50XLONxHaNXj2jlzs
29-10-202508:58:06GBp300544.00XLONxHaNXj2jit6
29-10-202508:58:05GBp345544.50XLONxHaNXj2jisX
29-10-202508:58:05GBp310544.50XLONxHaNXj2jisZ
29-10-202508:52:12GBp192545.50XLONxHaNXj2jMkF
29-10-202508:52:12GBp293546.00XLONxHaNXj2jMkH
29-10-202508:52:06GBp653546.50XLONxHaNXj2jMtS
29-10-202508:46:24GBp337547.00XLONxHaNXj2jJ9f
29-10-202508:46:24GBp113547.00XLONxHaNXj2jJ9h
29-10-202508:46:23GBp414547.50XLONxHaNXj2jJ90
29-10-202508:46:23GBp79547.50XLONxHaNXj2jJ92
29-10-202508:46:23GBp472547.50XLONxHaNXj2jJ94
29-10-202508:42:18GBp301547.00XLONxHaNXj2jVi6
29-10-202508:42:18GBp49547.00XLONxHaNXj2jVi8
29-10-202508:42:18GBp411546.50XLONxHaNXj2jViE
29-10-202508:39:24GBp498547.00XLONxHaNXj2jT3g
29-10-202508:39:24GBp184547.00XLONxHaNXj2jT3m
29-10-202508:39:24GBp700547.00XLONxHaNXj2jT3o
29-10-202508:39:24GBp411547.00XLONxHaNXj2jT3u
29-10-202508:31:03GBp115546.50XLONxHaNXj2j4QJ
29-10-202508:31:03GBp340546.50XLONxHaNXj2j4QL
29-10-202508:27:35GBp1,843547.00XLONxHaNXj2j00d
29-10-202508:27:35GBp250547.00XLONxHaNXj2j00h
29-10-202508:27:35GBp187547.00XLONxHaNXj2j00j
29-10-202508:27:35GBp437546.50XLONxHaNXj2j00o
29-10-202508:24:02GBp288547.00XLONxHaNXj2jCey
29-10-202508:24:02GBp411547.50XLONxHaNXj2jCe@
29-10-202508:09:04GBp95545.50XLONxHaNXj2knTT
29-10-202508:08:48GBp411546.00XLONxHaNXj2k@Y@
29-10-202508:08:41GBp562547.50XLONxHaNXj2k@eh
29-10-202508:08:41GBp554547.50XLONxHaNXj2k@e2
29-10-202508:08:41GBp288547.00XLONxHaNXj2k@e9
29-10-202508:08:39GBp411547.50XLONxHaNXj2k@hI



