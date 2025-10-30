Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2025

Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 30. oktober 2025 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 2025.



Resultat for perioden 1. januar – 30. september 2025 er i hovedtræk:

En nettoomsætning på 886,5 mio. kr. mod 891,0 mio. kr. sidste år (-1%).

Et resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) på 123,2 mio. kr. mod 147,0 mio. kr. sidste år (-16%).

Et resultat før skat på 34,6 mio. kr. mod 61,4 mio. kr. sidste år (-44%).

Et besøgstal på 2.689 tusinde mod 2.737 sidste år (-2%), grundet 5% færre åbningsdage ift. året før.



Besøgstal, omsætning og resultat er lavere end samme periode som sidste år. Der har været ni åbningsdage mindre i 2025 indtil nu, sammenholdt med samme periode i 2024. Dette påvirker besøgstal og aktivitetsniveauet. Derudover var der andre driftsindtægter for 10,5 mio. kr. i 2024, hvilket vedrørte indregning af kompensation fra COVID-19.



”Tivoli står stærkt. Vi opjusterer i dag forventningerne til årets resultat, hvilket er meget glædeligt. Det sker på baggrund af en god start på den udvidede Halloween-sæson samt en vellykket sommersæson, hvor der særligt var fremgang i sensommeren, blandt andet begunstiget af et flot og stabilt vejr. Over 35% af sommerens gæster kom fra udlandet, hvor der i år særligt er oplevet fremgang i forhold til amerikanske og svenske turister. Halloween-sæsonen blev i år udvidet med en ekstra åbningsuge, hvilket har givet flere gæster i sæsonen end tidligere år. Med afsæt i de seneste års investeringer, en succesfuld sommersæson og en velbesøgt Halloween-sæson, står vi som forretning godt rustet til en god afslutning på 2025. Vi forventer stor interesse fra ind- og udland for Jul i Tivoli, som byder på både nyheder og klassiske juleoplevelser for alle”, udtaler adm. direktør, Susanne Mørch Koch.



Forventninger til 2025 (opjustering)

Tivolis seneste udmeldte forventninger for 2025 var en omsætning i niveauet 1.300 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 130 mio. kr. De første ni måneder af 2025 har samlet set levet op til forventningerne. Den gode start på Halloween og udsigten til en populær julesæson gør, at Tivoli opjusterer forventningerne til året til en omsætning i niveauet 1.325 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 145 mio. kr., hvilket vil være på niveau med det ordinære driftsresultat i 2024, som var historisk godt.

Tom Knutzen Susanne Mørch Koch

Bestyrelsesformand Adm. direktør



Kontaktperson: Pressechef, Torben Plank tlf. 22237440 / tpl@tivoli.dk

