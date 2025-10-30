HPQ reçoit la livraison de ses premières batteries industrielles HPQ ENDURA+

MONTRÉAL, 30 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l’innovation en matériaux avancés et le développement de procédés critiques, annonce avoir reçu ses premières livraisons industrielles de cellules de batteries lithium-ion HPQ ENDURA+ directement du fabricant [1].

La livraison, effectuée à la fin de la semaine dernière au bureau de HPQ à Montréal, comprenait des lots de cellules cylindriques aux formats 18650 et 21700, toutes munies d’anodes contenant du silicium de troisième génération (GEN3) développé par HPQ en collaboration avec Novacium [2].

Ces cellules précommerciales marquent le passage de la validation en laboratoire à l’évaluation de la performance en conditions réelles. HPQ commencera maintenant à distribuer des unités à des partenaires industriels et à des organismes de test actifs dans les secteurs de la mobilité, du stockage d’énergie et de la défense, afin de mener des essais indépendants dans divers environnements d’utilisation.



Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc., présente des cellules cylindriques

aux formats 18650 et 21700 reçues dans les bureaux de la société à Montréal.

UNE ÉTAPE DÉCISIVE VERS LA VALIDATION COMMERCIALE

La réception de ces premières cellules HPQ ENDURA+ représente une étape clé dans la feuille de route de commercialisation de HPQ. S’appuyant sur les résultats positifs des essais de laboratoire approfondis réalisés par Novacium tout au long de 2024 et 2025, les cellules 18650 et 21700 ont déjà démontré une stabilité électrochimique prometteuse, une densité énergétique élevée et une compatibilité avec les infrastructures de production de batteries lithium-ion existantes.

Novacium poursuit la montée en puissance de sa production industrielle dans son installation en France, avec une capacité désormais établie pouvant atteindre l’équivalent de 1,5 million de cellules au format 18650 par an. Cette flexibilité permet d’adapter la production, selon la demande, aux formats 18650 ou 21700.

« Recevoir ces premières livraisons industrielles représente bien plus qu’une simple étape logistique : c’est le pont entre le développement et la validation commerciale, » explique Bernard Tourillon, président et chef de la direction de HPQ Silicium Inc. « Nous pouvons maintenant placer les cellules HPQ ENDURA+ directement entre les mains des utilisateurs finaux et des partenaires de test. Cela nous permettra de confirmer la constance des performances dans différents environnements et de recueillir les données opérationnelles nécessaires avant le déploiement à grande échelle. »

FAIRE AVANCER UNE STRATÉGIE DE PRODUCTION NORD-AMÉRICAINE DE BATTERIES

Développée conjointement avec Novacium SAS, la technologie d’anode en silicium GEN3 de HPQ vise à accroître la densité énergétique et la durée de vie des cellules, tout en demeurant pleinement compatible avec les lignes de production existantes. Cette approche unique favorise un transfert technologique accéléré et soutient la vision à long terme de HPQ : établir au Canada une production locale à forte valeur ajoutée de matériaux pour batteries, afin de renforcer les chaînes d’approvisionnement nord-américaines en stockage d’énergie avancé.

À mesure que les essais progresseront et que les premiers résultats de certification seront reçus, HPQ tiendra informés ses investisseurs et partenaires des performances obtenues, des jalons de certification atteints et des prochaines étapes du calendrier de production.

SOURCES DE RÉFÉRENCE

[1] Pour des raisons d’affaires et de confidentialité, la Société ne divulguera pas le nom du fabricant pour le moment.

[2] Novacium, une start-up de technologies vertes basée à Lyon, en France, réunit trois docteurs ingénieurs français – Dr Jed Kraiem (COO), Dr Oleksiy Nichiporuk (CTO) et Dr Julien Degoulange (CIO) – soutenu par HPQ Silicium Inc. Leur objectif est de créer des technologies à haute valeur ajoutée dans le domaine des Énergies, en associant leur expertise scientifique à une vision industrielle

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire de recherche et développement Novacium — dont HPQ est actionnaire — la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant le développement, par HPQ Silicium et Novacium, de technologies de batteries à anode de silicium. La direction s’attend à des progrès en matière de fabrication, de tests de prototypes, de commercialisation, de financement et de positionnement sur les marchés financiers. Ces énoncés reposent sur des hypothèses relatives à la performance technologique, à la demande du marché, aux permis, au financement, aux chaînes d’approvisionnement et aux conditions économiques, mais demeurent assujettis à des risques importants, notamment des retards, des défis réglementaires, la concurrence, l’évolution des prix, la disponibilité du financement et les incertitudes macroéconomiques. Les résultats réels pourraient différer de façon importante des attentes.

Les lecteurs sont avisés que les informations prospectives comportent des incertitudes et ne constituent pas une garantie de performance future. Des facteurs de risque supplémentaires sont détaillés dans la Notice annuelle d’HPQ disponible sur SEDAR+.

Une note de mise en garde plus détaillée concernant les informations prospectives liées aux technologies batteries d’HPQ est disponible en téléchargement [ici].

De plus amples renseignements concernant la Société sont disponibles dans la base de données SEDAR+ (www.sedarplus.ca) et sur le site Web de la Société à l’adresse suivante : www.hpqsilicon.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

