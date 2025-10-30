Festi hf.: Afkoma á 3. ársfjórðungi 2025

Helstu niðurstöður 3. ársfjórðungs 2025
- Vörusala nam 47.093 millj. kr. sem er aukning um 6,4% milli ára en 9,1% án áhrifa breytinga á gengi bandaríkjadals og heimsmarkaðsverðs eldsneytis milli ára.
- Framlegð af vöru- og þjónustusölu nam 12.057 millj. kr. sem er aukning um 11,3% á milli ára.
- Framlegðarstig nam 25,6% og hækkar um 1,1 p.p. frá 3F 2024. Framlegðarstig væri 25,0% án áhrifa hreytinga á gengi bandaríkjadals og heimsmarkaðsverðs eldsneytis, sem er hækkun um 0,5 p.p. milli ára.
- EBITDA nam 5.319 millj. kr. og hækkar um 12,2% milli ára.
- Hagnaður fjórðungsins nam 2.651 millj. kr. og hækkar um 18,8% milli ára.
- Handbært fé frá rekstri nam 6.664 millj. kr. og hækkar um 43,5% milli ára.
- Greiddar voru niður vaxtaberandi skuldir við lánastofnanir fyrir um 2.807 millj. kr. Þá námu endurkaup á eigin bréfum um 649 millj. kr.
- Eigið fé nam 46.097 millj. kr. og eiginfjárhlutfallið var 39,2% í lok fjórðungsins.
- EBITDA spá félagsins fyrir árið 2025 er hækkuð um 400 millj. kr. og nemur 15.600 – 16.000 millj. kr.
Ásta S. Fjeldsted, forstjóri:
Þriðji ársfjórðungur er mikilvægasti fjórðungur ársins hvað varðar heildarumsvif samstæðunnar og gekk reksturinn vel á öllum sviðum líkt og fyrstu níu mánuði ársins. Niðurstaðan er umfram áætlanir og staðfestir góðan rekstur og áframhaldandi sókn félaga Festi, hvert á sínum markaði.
Helstu fréttir af starfseminni eru:
- ELKO hefur kynnt til leiks nýja fjártæknilausn undir heitinu ELKO Snjallgreiðslur, en lausnin gerir viðskiptavinum kleift að að dreifa greiðslum á kaupum sínun á einfaldan, öruggan og sveigjanlegan hátt á hagstæðum kjörum. Markmiðið er að gera stór og smá kaup aðgengilegri fyrir alla. Lausnin er fyrst um sinn eingöngu í boði í vefverslun félagsins en verður innan skamms einnig í boði fyrir viðskiptavini í verslunum.
- ELKO setur í loftið í nóvember stafrænan ráðgjafa á elko.is sem nýtir spunagreind (e. generative AI) og vöruupplýsingar ELKO til að ráðleggja viðskiptavinum sínum um kaup, gera samanburðargreiningar, leiðbeina með uppsetningar og notkun vara. Um er að ræða nýjung í smásölu á Íslandi sem verður spennandi að fylgjast með.
- Krónan heldur áfram að styrkja verslananet sitt. Í ágúst sl. opnaði glæsileg 2.400 fermetra verslun að Fitjabraut í Reykjanesbæ við afar jákvæðar móttökur viðskiptavina. Þá var einnig tilkynnt um fyrirhugaða opnun nýrrar verslunar á Höfn í Hornafirði á næsta ári — 1.500 fermetra verslun sem verður 27. verslun Krónunnar og sú tíunda á landsbyggðinni.
- Lyfja heldur áfram að nýta stafrænar lausnir og tækni til að bæta þjónustu og skilvirkni. Fyrsti lyfjaróboti félagsins var tekinn í gagnið í Lyfju Smáratorgi, til að auka hraða og hagkvæmni í móttöku og afgreiðslu lyfja. Þá var opnuð aðgengi af sálfræðiþjónustu í Lyfju appinu sem er enn eitt skref félagsins í að auka aðgengi almennings að heilbrigðisþjónustu.
- Hraðhleðsla rafmagns er nú hluti af „Stöðin mín“ í N1 appinu og fengið mjög jákvæðar móttökur viðskiptavina. Einnig geta rafbílaeigendur nú skráð kílametrastöðu beint í N1 appinu sem skilar sér beint til Samgöngustofu.
- Nýtt og glæsilegt kælivöruhús verður tekið í notkun í Bakkanum á fyrsta ársfjórðungi 2026. Þar verður ferskvara Krónunnar flutt undir eigið þak, en í dag er hún hýst hjá þriðja aðila. Mikilvægt skref í að bæta skilvirkni innan samstæðunnar og auka samlegð.
- Seldur var 24% eignarhlutur félagsins í danska félaginu Malik Supply A/S í október fyrir um 1.100 millj. kr. Söluhagnaður að fjárhæð um 200 millj. kr. verður færður á 4F 2025 meðal fjármagnsliða.
- Kaupum samkvæmt endurkaupaáætlun sem hófst þann 30. júní sl. er nú lokið. Festi keypti samtals 2.500.000 eigin hluti fyrir 754.454.984 kr. og á í dag 2.746.226 hluti sem samsvarar 0,88% af hlutafé félagsins.
Heilt yfir var sumarið gott með góðri aukningu heimsókna í verslanir okkar um land allt. Þá er sérstaklega ánægjulegt að sjá að vöxtur verslunar gegnum stafræna miðla heldur áfram að aukast mikið. Á síðastliðnum mánuðum hefur mikil áhersla verið á yfirhalningu og uppbyggingu lykileininga samstæðunnar og má sérstaklega nefna ýmsar þjónustustöðvar N1 með uppfærðu útliti og innleiðingu tæknilausna á sviði sjálfsafgreiðslu. Krónan opnaði nýja glæsilega verslun sína í Fitjum á Reykjanesi og heldur áfram að fjölga afgreiðslustöðum fyrir Snjallverslun. Þá er unnið að byggingu nýs kælivöruhúss fyrir ferskvöru Krónunnar hjá Bakkanum, sem sinnir vöruhúsastarfssemi samstæðunnar. Sem fyrr er mikil áhersla á þróun stafrænna lausna hjá samstæðunni til að bæta þjónustu og upplifun viðskiptavina. Við kynnum nú nýtt til leiks hjá ELKO, stafrænan söluráðgjafa með spunagreind sem og ELKO Snjallgreiðslur til að einfalda og auðvelda viðskiptavinum okkar kaup á vörum og þjónustu við hæfi. Þá heldur Lyfja áfram að bæta aðgengi að heilbrigðisþjónustu og nú með sálfræðiþjónustu í gegnum Lyfju appið. Samlegð af innkomu Lyfju er farin að skila sér og munum við fara sérstaklega yfir þann árangur á fjárfestakynningu félagsins föstudaginn 31. október. Einnig mun framkvæmdastjóri Lyfju, Karen Ósk Gylfadóttir, mæta til leiks og kynna lykilþætti í vegferð félagsins.
Um þessar mundir ríkir meiri óvissa en oft áður í þróun efnahagsmála. Viðbrögð fjármálastofnana við dómi Hæstaréttar í svonefndu vaxtamáli hafa enn ekki komið fram en áhrif þeirra gætu orðið veruleg á heimilin sem og atvinnulífið í landinu. Útflutningsgreinar þjóðarinnar gætu átt undir högg að sækja á næstu misserum með fyrirséðum minnkun aflaheimilda, hækkun veiðigjalda og hækkunar á kolefnis- og vörugjöldum. Þá er ennþá óvissa um óhrif gjaldsþrots Play, lokunar kísilverksmiðjunnar á Húsavík og skertrar starfssemi Norðuráls á íslenskt efnahagslíf. Aukin skattlagning á atvinnugreinar sýnir oftast minnkun umsvifa og því er einnig sérstakt áhyggjuefni ef stjórnvöld hyggja á frekari skattlagningu á ferðaþjónustuna á þessum tíma sem hefur verið ein af undirstöðum hagvaxtar á undanförnum árum.
Þrátt fyrir óvissuna þá eru horfur félagsins góðar. Félögin okkar eru í sókn og við fylgjumst vel með stöðunni sem uppi er á hverjum tíma. Fjárhagsleg staða Festi samstæðunnar er sterk og sýn og markmið samstæðunnar skýr. Starfsfólk okkar er metnaðarfullt og heldur áfram að leita leiða til að einfalda líf viðskiptavina okkar með öflugri tækni, sjálfbærari vörum og betri þjónustu á hagkvæmu verði sem auka lífsgæði – alla daga,“ segir Ásta S. Fjeldsted, forstjóri Festi.
