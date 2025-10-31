Elis annonce l’acquisition de Larosé en Allemagne

Saint-Cloud, le 31 octobre 2025 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce ce jour l’acquisition de 100% de Larosé GmbH et Mittledeutsche Wäscherei GmbH (« Larosé ») en Allemagne.

Le groupe dessert l’Est du pays à travers ses 2 blanchisseries situées à Schönebeck et à Berlin. Larosé s’adresse à une clientèle du secteur de la santé et propose une gamme diversifiée de services de location et d’entretien en linge plat, en vêtement professionnel et en linge de résidents. Larosé emploie environ 145 personnes.

Cette acquisition renforce le réseau d’Elis en Allemagne, en particulier à Berlin où le groupe ne disposait pas de blanchisserie.

L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 13 millions d’euros en 2024 et sera consolidée dans les comptes à partir du 1er novembre 2025.

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 31 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

