KH Group Oyj

Pörssitiedote 31.10.2025 klo 8.00

KH Group Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2025:

Konsernin liikevaihto kasvoi, pelastusajoneuvot osaksi strategiaa

Tämä on tiivistelmä vuoden 2025 tammi-syyskuun liiketoimintakatsauksesta. Katsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavissa yhtiön verkkosivuilla www.khgroup.com.

KH Group heinä–syyskuu 2025

Liikevaihto oli 45,3 (39,7) milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,2 (1,4) milj. euroa.

Liikevoitto oli 0,9 (1,1) milj. euroa.

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,1 (-0,2) milj. euroa.

Tulos / osake jatkuvista toiminnoista oli -0,0 (0,0) euroa.



KH Group tammi–syyskuu 2025

Liikevaihto oli 141,3 (132,3) milj. euroa.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,2 (3,8) milj. euroa.

Liikevoitto oli 1,3 (2,7) milj. euroa.

Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista oli -1,1 (-1,3) milj. euroa.

Tulos / osake jatkuvista toiminnoista oli -0,02 (-0,02) euroa.

Oma pääoma / osake katsauskauden lopussa oli 0,83 (1,30) euroa.

Oman pääoman tuotto liukuvalta 12 kuukaudelta oli -44,6 % (-7,1 %).

Konsernin rahavarat katsauskauden lopussa olivat 2,3 milj. euroa.

Nettovelkaantumisaste katsauskauden lopussa oli 294,9 % (195,6 %).

Nettovelkaantumisaste ilman vuokrasopimusvelkoja oli 202,2 % (120,6 %).

Toimitusjohtaja Carl Haglund:





”Aloitin KH Groupin toimitusjohtajana 19.9.2025. Tänä syksynä konsernitasolla huomio on keskittynyt etenkin konsernin pitkäaikaisen rahoituksen kehittämiseen sekä Indoor Groupin myyntiprosessiin. Osana jatkuvaa strategista arviota hallitus on lokakuun kokouksessaan päättänyt tarkistaa yhtiön strategiaa Nordic Rescue Groupin osalta ja päätynyt siihen, että emme enää aktiivisesti pyri löytämään NRG:lle uutta omistajaa vaan sitä kehitetään osana konsernirakennetta.



Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi mutta liikevoitto laski vertailukaudesta heinä-syyskuun katsauskaudella. KH-Koneiden liikevaihto kasvoi ja liikevoitto pieneni. Suomen konekauppa ja vuokraus kasvoivat liikevaihdolla mitattuna, mutta liikevoitto laski. Ruotsissa erityisesti konevuokraus kehittyi hyvin. Suomessa raskaiden tela-alustaisten kaivukoneiden myynti jatkoi kasvuaan vertailukaudesta. KH-Koneiden heikommasta liikevoitosta johtuen KH Group päivitti syyskuun aikana ohjeistustaan. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2025 liikevaihdoksi 190–200 milj. euroa ja vertailukelpoiseksi liikevoitoksi 5–6 milj. euroa.

Nordic Rescue Groupin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat kolmannella vuosineljänneksellä. Sekä Suomen että Ruotsin toimintojen tilauskanta on kehittynyt hyvin myönteisesti katsauskauden aikana. Kehityksen myötä yhtiöllä on selkeä näkymä vuoden 2026 liiketoimintaan samalla kun myös vuoden 2027 tilauskirjat täyttyvät hyvää tahtia.

Syyskuun aikana olemme myös aloittaneet rekrytointiprosessin, jossa haetaan KH-Koneille uutta toimitusjohtajaa. Muutoksen taustalla on pitkäaikaisen toimitusjohtajan Teppo Sakarin päätös jäädä pois yhtiön operatiivista tehtävistä vuoden 2026 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Hän tulee tämän jälkeen toimimaan yhtiön strategisena neuvonantajana.

KH Group tiedotti maaliskuussa 2025 Indoor Groupin myyntiprosessin aloittamisesta. KH Group on antanut taloudelliselle neuvonantajalle toimeksiannon selvittää erilaisia vaihtoehtoja Indoor Group -omistukselleen. Lopullista päätöstä Indoor Group -omistuksen myynnistä ei ole tehty, eikä tällaisen mahdollisen järjestelyn aikataulusta, ehdoista tai toteutumisesta ole varmuutta. KH Groupin tavoitteena on saattaa prosessi päätökseen vuoden 2025 aikana.

Indoor Groupissa yleinen markkinoiden epävarmuus vaikutti yhä heikentävästi liikevaihtoon ja liikevoittoon. Yhtiön kannattavuuden parantamiseen tähtäävä laajamittainen toimintamallin uudistus tavoittelee vähintään 10 miljoonan euron vuotuista liikevoiton parannusta vuoden 2026 loppuun mennessä. Tähän mennessä päätetyt ja suurelta osin toteutetut kustannussäästötoimenpiteet ylittävät asetetut tavoitteet ja ovat vuositasolla lähes 15 milj. euroa.”

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

Taloudelliset tavoitteet ja tulevaisuuden näkymät

KH Group päivitti strategiaansa lokakuussa 2025. Joulukuussa 2022 julkistetun strategian mukaisesti KH Groupin tavoitteena on muuttua KH-Koneiden liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi ja luopua strategian mukaisesti muista liiketoiminta-alueista.

Strategiapäivityksen myötä KH Group ei jatkossa aktiivisesti tavoittele Nordic Rescue Groupin myyntiä. Sekä KH-Koneiden että NRG:n liiketoimintoja kehitetään osana maanrakennuskoneisiin ja pelastusajoneuvoihin keskittyvää konsernia. Indoor Groupin käynnissä olevaa myyntiprosessia jatketaan ja tavoitteena on irtautua omistuksesta vuoden 2025 loppuun mennessä.

Lähivuosien tavoitteena on investoida ydinliiketoiminnan kasvuun sekä maksaa osinkoa taserakenteen ja rahoitussopimusten sallimissa puitteissa.

Vuoden 2024 tilinpäätöstiedotteessa 21.3.2025 yhtiö arvioi vuodelle 2025, että edellisvuoteen verrattuna sekä jatkuvien toimintojen liikevaihto (194,0 milj. euroa) että vertailukelpoinen liikevoitto (7,2 milj. euroa) pysyvät suunnilleen samalla tasolla.

Yhtiö päivitti 19.9.2025 aiemmin antamaansa ohjeistusta vuodelle 2025. Päivitetyn ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi jatkuvien toimintojen vuoden 2025 liikevaihdoksi 190–200 milj. euroa ja vertailukelpoiseksi liikevoitoksi 5–6 milj. euroa.



KH GROUP OYJ

Carl Haglund

toimitusjohtaja



LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Carl Haglund, puh. 040 500 6898

www.khgroup.com

