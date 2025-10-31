OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

ISIN: GB00BLDRH360
31 October 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 30 October 2025 it had purchased a total of 142,086 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased116,19325,893-
Highest price paid (per ordinary share)546.50p542.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)535.00p538.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)541.47p540.86p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,201,065 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,201,065.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
30-10-202516:17:32GBp577545.00XLONxHaNXJMS0vr
30-10-202516:17:32GBp1,319545.50XLONxHaNXJMS07h
30-10-202516:17:32GBp475545.00XLONxHaNXJMS07u
30-10-202516:17:32GBp1,086545.50XLONxHaNXJMS07J
30-10-202516:16:06GBp426546.50XLONxHaNXJMSEcV
30-10-202516:16:06GBp54546.50XLONxHaNXJMSEXX
30-10-202516:15:36GBp229546.50XLONxHaNXJMSE25
30-10-202516:13:46GBp700546.00XLONxHaNXJMSC0b
30-10-202516:13:46GBp555546.00XLONxHaNXJMSC0X
30-10-202516:13:46GBp763546.00XLONxHaNXJMSC0Z
30-10-202516:13:46GBp369546.00XLONxHaNXJMSC1L
30-10-202516:13:46GBp495546.00XLONxHaNXJMSC1N
30-10-202516:13:46GBp137546.00XLONxHaNXJMSC1P
30-10-202516:13:46GBp102546.00XLONxHaNXJMSC1R
30-10-202516:13:46GBp500546.00XLONxHaNXJMSC1T
30-10-202516:13:46GBp270546.00XLONxHaNXJMSC1V
30-10-202516:13:46GBp1,028545.50XLONxHaNXJMSC0e
30-10-202516:12:14GBp1,028546.00XLONxHaNXJMSAeN
30-10-202516:10:14GBp58545.50XLONxHaNXJMS8Dp
30-10-202516:02:00GBp244545.50XLONxHaNXJMTnWP
30-10-202515:57:20GBp279545.50XLONxHaNXJMTzPv
30-10-202515:57:16GBp275545.50XLONxHaNXJMTzQp
30-10-202515:56:45GBp994544.50XLONxHaNXJMTw5G
30-10-202515:54:53GBp401543.50XLONxHaNXJMTu$u
30-10-202515:54:53GBp628543.50XLONxHaNXJMTu$w
30-10-202515:54:07GBp468542.00XLONxHaNXJMTvhF
30-10-202515:54:07GBp423542.00BATExHaNXJMTvhH
30-10-202515:53:19GBp275542.50XLONxHaNXJMTcp1
30-10-202515:53:15GBp1,087542.50XLONxHaNXJMTc@q
30-10-202515:53:00GBp559542.50XLONxHaNXJMTcSy
30-10-202515:51:33GBp190543.00XLONxHaNXJMTbhO
30-10-202515:51:33GBp225543.00XLONxHaNXJMTbgt
30-10-202515:51:33GBp220543.00XLONxHaNXJMTbg2
30-10-202515:51:33GBp217543.00XLONxHaNXJMTbgJ
30-10-202515:51:33GBp227543.00XLONxHaNXJMTbgT
30-10-202515:51:33GBp178543.00XLONxHaNXJMTbri
30-10-202515:51:33GBp324543.00XLONxHaNXJMTbrk
30-10-202515:51:33GBp1,358543.00XLONxHaNXJMTbrm
30-10-202515:50:26GBp380542.50XLONxHaNXJMTYKE
30-10-202515:48:46GBp461542.50XLONxHaNXJMTWRN
30-10-202515:47:06GBp544542.50XLONxHaNXJMTlgp
30-10-202515:47:06GBp406542.50XLONxHaNXJMTlgr
30-10-202515:43:46GBp508542.00XLONxHaNXJMThk7
30-10-202515:42:06GBp313542.00BATExHaNXJMTfg0
30-10-202515:40:26GBp328542.00XLONxHaNXJMTNoh
30-10-202515:39:10GBp465542.00XLONxHaNXJMTLjv
30-10-202515:39:09GBp192542.00BATExHaNXJMTLlB
30-10-202515:39:09GBp169542.00BATExHaNXJMTLlD
30-10-202515:39:09GBp1,091542.00XLONxHaNXJMTLl9
30-10-202515:32:06GBp19542.00XLONxHaNXJMTTpN
30-10-202515:30:45GBp255542.00BATExHaNXJMTQKa
30-10-202515:30:25GBp371542.00BATExHaNXJMTRlI
30-10-202515:27:05GBp1,138542.00XLONxHaNXJMT6Oj
30-10-202515:27:05GBp407542.00XLONxHaNXJMT6Ol
30-10-202515:27:05GBp177542.00BATExHaNXJMT6Om
30-10-202515:27:05GBp416542.00BATExHaNXJMT6Oo
30-10-202515:26:20GBp461542.00BATExHaNXJMT7LB
30-10-202515:25:25GBp546542.00BATExHaNXJMT4Lq
30-10-202515:22:05GBp409542.00BATExHaNXJMT0OT
30-10-202515:20:25GBp288542.00XLONxHaNXJMTERT
30-10-202515:20:09GBp289542.00XLONxHaNXJMTFfJ
30-10-202515:20:09GBp52542.00XLONxHaNXJMTFfL
30-10-202515:18:45GBp354542.00BATExHaNXJMTDsK
30-10-202515:18:45GBp430542.00BATExHaNXJMTDnb
30-10-202515:18:45GBp1,591542.00XLONxHaNXJMTDnX
30-10-202515:18:45GBp168542.00BATExHaNXJMTDnZ
30-10-202515:15:06GBp442542.00BATExHaNXJMUsAp
30-10-202515:13:31GBp133542.50XLONxHaNXJMUqLL
30-10-202515:13:31GBp1,317542.50XLONxHaNXJMUqLN
30-10-202515:12:41GBp149542.50XLONxHaNXJMUrHu
30-10-202515:10:11GBp97542.50XLONxHaNXJMUnxs
30-10-202515:08:45GBp322542.50XLONxHaNXJMU$kW
30-10-202515:08:31GBp59542.50XLONxHaNXJMU$@6
30-10-202515:07:41GBp377542.50XLONxHaNXJMUyuo
30-10-202515:06:49GBp19542.50XLONxHaNXJMUzxG
30-10-202515:06:49GBp241542.50XLONxHaNXJMUzxI
30-10-202515:06:47GBp76543.00XLONxHaNXJMUz5E
30-10-202515:06:47GBp177543.00XLONxHaNXJMUz5G
30-10-202515:06:47GBp1,591542.50XLONxHaNXJMUz5M
30-10-202515:05:05GBp478543.00XLONxHaNXJMUuXs
30-10-202515:05:05GBp465543.00XLONxHaNXJMUuXI
30-10-202515:05:05GBp459543.00XLONxHaNXJMUulX
30-10-202515:05:05GBp462543.00XLONxHaNXJMUule
30-10-202515:05:05GBp480543.00XLONxHaNXJMUulk
30-10-202514:56:37GBp5541.50XLONxHaNXJMUiNW
30-10-202514:56:37GBp67541.50XLONxHaNXJMUiNY
30-10-202514:56:37GBp295541.50XLONxHaNXJMUiNa
30-10-202514:56:37GBp278541.50XLONxHaNXJMUiNc
30-10-202514:56:37GBp38541.50XLONxHaNXJMUiNe
30-10-202514:56:37GBp315541.00XLONxHaNXJMUiNk
30-10-202514:56:37GBp345541.00BATExHaNXJMUiNm
30-10-202514:52:52GBp128541.00BATExHaNXJMUMxb
30-10-202514:52:52GBp98541.00BATExHaNXJMUMxd
30-10-202514:52:04GBp313541.00XLONxHaNXJMUNC7
30-10-202514:52:02GBp1,504541.00XLONxHaNXJMUN9U
30-10-202514:52:00GBp664541.00BATExHaNXJMUNNY
30-10-202514:51:16GBp503541.00BATExHaNXJMUKHj
30-10-202514:47:44GBp430541.50BATExHaNXJMUUeA
30-10-202514:45:48GBp981541.50XLONxHaNXJMUTrT
30-10-202514:45:48GBp422541.50BATExHaNXJMUTrV
30-10-202514:45:45GBp216541.50XLONxHaNXJMUT$T
30-10-202514:45:25GBp444541.50BATExHaNXJMUTSd
30-10-202514:45:09GBp203541.50BATExHaNXJMUQh2
30-10-202514:43:37GBp487541.50BATExHaNXJMUONE
30-10-202514:43:37GBp531541.50BATExHaNXJMUONG
30-10-202514:40:56GBp735541.50BATExHaNXJMU5YC
30-10-202514:40:56GBp185541.50BATExHaNXJMU5YE
30-10-202514:40:56GBp17541.50BATExHaNXJMU5YG
30-10-202514:40:56GBp12541.50BATExHaNXJMU5YI
30-10-202514:40:25GBp258541.50XLONxHaNXJMU5UI
30-10-202514:40:25GBp348541.50XLONxHaNXJMU5UK
30-10-202514:40:25GBp562541.50BATExHaNXJMU5UM
30-10-202514:39:03GBp577541.50BATExHaNXJMU0kz
30-10-202514:39:03GBp873541.50XLONxHaNXJMU0kx
30-10-202514:38:56GBp137541.50BATExHaNXJMU0oF
30-10-202514:38:45GBp900541.50XLONxHaNXJMU07J
30-10-202514:38:45GBp95541.50XLONxHaNXJMU07L
30-10-202514:37:05GBp386541.50BATExHaNXJMUEIm
30-10-202514:35:25GBp78541.50XLONxHaNXJMUDvo
30-10-202514:33:56GBp196541.50XLONxHaNXJMUBMm
30-10-202514:33:56GBp321541.50BATExHaNXJMUBMo
30-10-202514:33:45GBp387541.50XLONxHaNXJMUBQi
30-10-202514:33:15GBp284541.50XLONxHaNXJMU8G6
30-10-202514:33:15GBp615541.50XLONxHaNXJMU8G8
30-10-202514:33:15GBp524541.50XLONxHaNXJMU8GA
30-10-202514:33:15GBp735541.50BATExHaNXJMU8GC
30-10-202514:32:05GBp459541.50XLONxHaNXJMVsET
30-10-202514:30:25GBp147541.50XLONxHaNXJMVrsj
30-10-202514:28:56GBp101541.50XLONxHaNXJMVp6T
30-10-202514:25:57GBp339542.00XLONxHaNXJMV$Ti
30-10-202514:25:57GBp17542.00BATExHaNXJMV$Tk
30-10-202514:25:56GBp267542.00BATExHaNXJMV$T6
30-10-202514:25:25GBp328542.00XLONxHaNXJMVy3u
30-10-202514:25:25GBp746542.00XLONxHaNXJMVy3w
30-10-202514:25:25GBp374542.00BATExHaNXJMVy3y
30-10-202514:20:26GBp811542.00XLONxHaNXJMVd18
30-10-202514:20:26GBp744542.00BATExHaNXJMVd1A
30-10-202514:20:25GBp1,148542.50XLONxHaNXJMVd08
30-10-202514:20:25GBp137542.50XLONxHaNXJMVd0A
30-10-202514:16:22GBp293543.00XLONxHaNXJMVWT9
30-10-202514:15:06GBp73543.50XLONxHaNXJMVkuF
30-10-202514:15:06GBp569543.50XLONxHaNXJMVkuH
30-10-202514:15:06GBp506543.50XLONxHaNXJMVkuJ
30-10-202514:09:42GBp286543.00XLONxHaNXJMVMcj
30-10-202514:07:05GBp78542.50XLONxHaNXJMVLS9
30-10-202514:07:02GBp1,321543.00XLONxHaNXJMVIbU
30-10-202514:06:06GBp223543.50XLONxHaNXJMVJo@
30-10-202514:05:41GBp420543.50XLONxHaNXJMVGbR
30-10-202514:05:36GBp64543.50XLONxHaNXJMVGYQ
30-10-202514:05:06GBp174543.50XLONxHaNXJMVGG0
30-10-202514:00:04GBp1,344542.50XLONxHaNXJMVOXA
30-10-202513:59:18GBp393543.00XLONxHaNXJMVOU@
30-10-202513:59:10GBp174543.00XLONxHaNXJMVPXD
30-10-202513:59:10GBp809543.00XLONxHaNXJMVPXI
30-10-202513:58:44GBp773543.00XLONxHaNXJMVPGY
30-10-202513:51:06GBp219543.00XLONxHaNXJMVCnV
30-10-202513:50:24GBp219543.00XLONxHaNXJMVDtW
30-10-202513:50:24GBp68543.00XLONxHaNXJMVDty
30-10-202513:50:24GBp331543.00XLONxHaNXJMVDt@
30-10-202513:49:58GBp174543.00XLONxHaNXJMVDR1
30-10-202513:49:58GBp606543.00XLONxHaNXJMVDR7
30-10-202513:48:51GBp783542.00XLONxHaNXJMVByw
30-10-202513:48:51GBp631542.00BATExHaNXJMVByy
30-10-202513:42:55GBp421540.50BATExHaNXJMOpPP
30-10-202513:40:44GBp196540.00BATExHaNXJMO@Mv
30-10-202513:40:24GBp404540.00XLONxHaNXJMO$t8
30-10-202513:39:44GBp169540.00BATExHaNXJMOyfS
30-10-202513:39:44GBp405540.00BATExHaNXJMOyfU
30-10-202513:39:44GBp1,162540.00XLONxHaNXJMOyfQ
30-10-202513:39:29GBp217540.50XLONxHaNXJMOy2W
30-10-202513:37:04GBp465539.00XLONxHaNXJMOxFi
30-10-202513:36:47GBp779539.50XLONxHaNXJMOxQM
30-10-202513:36:47GBp654539.50BATExHaNXJMOxQO
30-10-202513:32:07GBp116539.50XLONxHaNXJMOZxA
30-10-202513:32:04GBp441540.00BATExHaNXJMOZ38
30-10-202513:30:24GBp342539.50XLONxHaNXJMOllE
30-10-202513:28:44GBp255539.00XLONxHaNXJMOgs5
30-10-202513:27:04GBp392539.50XLONxHaNXJMOe2i
30-10-202513:26:20GBp416540.00XLONxHaNXJMOf48
30-10-202513:26:20GBp255540.00BATExHaNXJMOf4A
30-10-202513:25:58GBp810540.50XLONxHaNXJMOfPJ
30-10-202513:25:58GBp366540.50BATExHaNXJMOfPL
30-10-202513:18:44GBp119540.50XLONxHaNXJMOH1v
30-10-202513:18:44GBp291540.50BATExHaNXJMOH1x
30-10-202513:18:05GBp254540.50XLONxHaNXJMOUle
30-10-202513:18:05GBp48540.50BATExHaNXJMOUlg
30-10-202513:17:05GBp274540.50BATExHaNXJMOVu$
30-10-202513:17:05GBp41540.50XLONxHaNXJMOVuz
30-10-202513:17:04GBp197540.50XLONxHaNXJMOVuA
30-10-202513:15:25GBp301541.00XLONxHaNXJMOTzq
30-10-202513:15:24GBp93541.50XLONxHaNXJMOTzN
30-10-202513:15:24GBp73541.50XLONxHaNXJMOTzP
30-10-202513:15:24GBp66541.50XLONxHaNXJMOTzQ
30-10-202513:15:24GBp148541.50XLONxHaNXJMOTzS
30-10-202513:15:24GBp75541.50XLONxHaNXJMOTzU
30-10-202513:15:24GBp935541.00XLONxHaNXJMOTyd
30-10-202513:15:24GBp67541.00BATExHaNXJMOTzA
30-10-202513:15:24GBp396541.00BATExHaNXJMOTzC
30-10-202513:14:00GBp329541.00BATExHaNXJMOQMR
30-10-202513:12:16GBp170541.50XLONxHaNXJMOO9Q
30-10-202513:12:16GBp82541.50XLONxHaNXJMOO9S
30-10-202513:12:15GBp415542.00XLONxHaNXJMOO8o
30-10-202513:12:15GBp575542.00XLONxHaNXJMOO84
30-10-202513:00:24GBp314540.00BATExHaNXJMOD7L
30-10-202513:00:24GBp334540.00XLONxHaNXJMOD7N
30-10-202513:00:24GBp16540.00BATExHaNXJMOD7P
30-10-202512:58:44GBp572540.00XLONxHaNXJMOBrl
30-10-202512:58:44GBp494540.00BATExHaNXJMOBrn
30-10-202512:57:04GBp780540.50XLONxHaNXJMO8TB
30-10-202512:57:04GBp495540.50BATExHaNXJMO8TD
30-10-202512:55:42GBp143540.50XLONxHaNXJMPs5P
30-10-202512:55:41GBp446540.50XLONxHaNXJMPs4U
30-10-202512:52:57GBp330540.50XLONxHaNXJMPrgr
30-10-202512:52:05GBp292540.50XLONxHaNXJMPoYH
30-10-202512:52:04GBp61540.50XLONxHaNXJMPoYR
30-10-202512:52:04GBp113540.50XLONxHaNXJMPoYT
30-10-202512:52:04GBp82540.00BATExHaNXJMPojW
30-10-202512:52:04GBp186540.50XLONxHaNXJMPojf
30-10-202512:52:04GBp404540.50XLONxHaNXJMPojj
30-10-202512:52:04GBp592540.50XLONxHaNXJMPojx
30-10-202512:52:04GBp485540.50BATExHaNXJMPojz
30-10-202512:45:24GBp345539.50BATExHaNXJMPy8A
30-10-202512:45:24GBp299539.50XLONxHaNXJMPy8C
30-10-202512:42:37GBp521539.00XLONxHaNXJMPxfF
30-10-202512:42:37GBp657539.00BATExHaNXJMPxfH
30-10-202512:37:04GBp484539.50XLONxHaNXJMPdKJ
30-10-202512:37:04GBp687539.50BATExHaNXJMPdKL
30-10-202512:37:04GBp65539.50XLONxHaNXJMPdKO
30-10-202512:34:45GBp89539.50XLONxHaNXJMPbU4
30-10-202512:34:45GBp345539.50BATExHaNXJMPbU6
30-10-202512:34:45GBp182539.50XLONxHaNXJMPbU8
30-10-202512:33:01GBp160539.50BATExHaNXJMPZwH
30-10-202512:33:01GBp47539.50BATExHaNXJMPZwJ
30-10-202512:33:00GBp218539.50BATExHaNXJMPZ55
30-10-202512:33:00GBp220539.50XLONxHaNXJMPZ5L
30-10-202512:33:00GBp97539.50XLONxHaNXJMPZ5S
30-10-202512:33:00GBp506539.50XLONxHaNXJMPZ5U
30-10-202512:23:45GBp109539.00BATExHaNXJMPhqf
30-10-202512:23:44GBp143539.00BATExHaNXJMPhqv
30-10-202512:23:44GBp654539.00XLONxHaNXJMPhq$
30-10-202512:23:44GBp561539.00BATExHaNXJMPhq1
30-10-202512:22:07GBp83538.50XLONxHaNXJMPeuL
30-10-202512:20:24GBp294538.50BATExHaNXJMPfIr
30-10-202512:19:43GBp353538.50BATExHaNXJMPMnM
30-10-202512:18:44GBp47538.50XLONxHaNXJMPNlu
30-10-202512:18:44GBp216538.50XLONxHaNXJMPNlw
30-10-202512:17:24GBp273538.00XLONxHaNXJMPKpJ
30-10-202512:17:04GBp265538.00XLONxHaNXJMPK8L
30-10-202512:17:04GBp531538.00BATExHaNXJMPK8N
30-10-202512:16:43GBp164538.00BATExHaNXJMPKUm
30-10-202512:14:52GBp116538.00XLONxHaNXJMPI3e
30-10-202512:14:04GBp241538.00XLONxHaNXJMPJn1
30-10-202512:13:44GBp681538.00XLONxHaNXJMPJ4N
30-10-202512:07:11GBp380537.50XLONxHaNXJMPTis
30-10-202512:06:39GBp303537.50XLONxHaNXJMPTCB
30-10-202512:06:00GBp210537.50XLONxHaNXJMPQrc
30-10-202512:05:24GBp216537.50XLONxHaNXJMPQJg
30-10-202512:02:38GBp773537.00XLONxHaNXJMPPyH
30-10-202511:59:46GBp258537.50XLONxHaNXJMP41g
30-10-202511:56:10GBp252537.50XLONxHaNXJMP3DL
30-10-202511:56:10GBp298537.50XLONxHaNXJMP3DN
30-10-202511:47:38GBp183537.00XLONxHaNXJMPAI4
30-10-202511:45:45GBp1,001538.50XLONxHaNXJMP83F
30-10-202511:45:43GBp1,083539.50XLONxHaNXJMP8Dl
30-10-202511:45:43GBp960539.50XLONxHaNXJMP8Ds
30-10-202511:45:43GBp47539.50XLONxHaNXJMP8Du
30-10-202511:45:43GBp250539.50XLONxHaNXJMP8Dw
30-10-202511:45:43GBp199539.50XLONxHaNXJMP8Dy
30-10-202511:45:43GBp450539.00XLONxHaNXJMP8D7
30-10-202511:40:24GBp439539.00XLONxHaNXJMQr3Y
30-10-202511:32:10GBp373538.50XLONxHaNXJMQy0Q
30-10-202511:32:04GBp62538.50XLONxHaNXJMQyLA
30-10-202511:31:40GBp411539.00XLONxHaNXJMQzi$
30-10-202511:25:24GBp58539.00XLONxHaNXJMQdam
30-10-202511:23:44GBp263539.00XLONxHaNXJMQazK
30-10-202511:20:24GBp198539.00XLONxHaNXJMQZfH
30-10-202511:16:20GBp185539.50XLONxHaNXJMQkCU
30-10-202511:15:58GBp300539.50XLONxHaNXJMQlbs
30-10-202511:12:04GBp9538.50XLONxHaNXJMQgBI
30-10-202511:11:08GBp210539.00XLONxHaNXJMQh24
30-10-202511:11:08GBp207539.00XLONxHaNXJMQh2H
30-10-202511:11:08GBp204539.00XLONxHaNXJMQhDs
30-10-202511:11:08GBp204539.00XLONxHaNXJMQhDF
30-10-202511:11:07GBp89539.00XLONxHaNXJMQhDO
30-10-202511:11:07GBp750539.00XLONxHaNXJMQhDQ
30-10-202511:11:07GBp411539.00XLONxHaNXJMQhCb
30-10-202510:57:22GBp411539.50XLONxHaNXJMQVAe
30-10-202510:57:17GBp174540.00XLONxHaNXJMQVNg
30-10-202510:57:17GBp519540.00XLONxHaNXJMQVNr
30-10-202510:50:01GBp21539.50XLONxHaNXJMQP8D
30-10-202510:50:01GBp604539.50XLONxHaNXJMQP8F
30-10-202510:50:01GBp146539.50XLONxHaNXJMQPBd
30-10-202510:50:01GBp339539.50XLONxHaNXJMQPBf
30-10-202510:50:01GBp411539.00XLONxHaNXJMQPBl
30-10-202510:45:13GBp51539.50XLONxHaNXJMQ5CC
30-10-202510:45:13GBp360539.50XLONxHaNXJMQ5Fa
30-10-202510:41:25GBp411539.00XLONxHaNXJMQ0Gv
30-10-202510:32:52GBp389539.50XLONxHaNXJMQ8cA
30-10-202510:32:08GBp990540.00XLONxHaNXJMQ8AZ
30-10-202510:32:08GBp1,339540.00XLONxHaNXJMQ8Ai
30-10-202510:25:00GBp411539.50XLONxHaNXJMRpKS
30-10-202510:16:16GBp316539.50XLONxHaNXJMRuki
30-10-202510:12:10GBp606539.00XLONxHaNXJMRdHV
30-10-202510:12:10GBp955539.00XLONxHaNXJMRdGf
30-10-202510:12:10GBp121539.00XLONxHaNXJMRdGh
30-10-202510:12:10GBp197539.00XLONxHaNXJMRdGj
30-10-202510:12:10GBp193539.00XLONxHaNXJMRdGp
30-10-202510:10:28GBp279538.00XLONxHaNXJMRb2P
30-10-202510:06:10GBp411538.00XLONxHaNXJMRXA6
30-10-202509:48:33GBp182535.00XLONxHaNXJMRVd0
30-10-202509:48:30GBp296535.50XLONxHaNXJMRVXM
30-10-202509:45:35GBp334536.50XLONxHaNXJMRTEq
30-10-202509:45:35GBp385536.50XLONxHaNXJMRTEP
30-10-202509:43:07GBp254537.00XLONxHaNXJMRRAa
30-10-202509:40:45GBp260537.50XLONxHaNXJMRPRK
30-10-202509:39:40GBp446538.00XLONxHaNXJMR6VK
30-10-202509:36:55GBp455538.50XLONxHaNXJMR5xh
30-10-202509:34:38GBp429539.50XLONxHaNXJMR35$
30-10-202509:34:38GBp299539.00XLONxHaNXJMR35z
30-10-202509:30:29GBp706540.00XLONxHaNXJMRF@y
30-10-202509:20:56GBp436539.50XLONxHaNXJMKtQO
30-10-202509:20:56GBp621540.00XLONxHaNXJMKtQQ
30-10-202509:17:10GBp256540.50XLONxHaNXJMKppk
30-10-202509:17:10GBp548540.00XLONxHaNXJMKppt
30-10-202509:11:46GBp630540.50XLONxHaNXJMKyGS
30-10-202509:09:48GBp270541.00XLONxHaNXJMKwTf
30-10-202509:09:47GBp814541.50XLONxHaNXJMKwS6
30-10-202509:09:47GBp148541.50XLONxHaNXJMKwS8
30-10-202509:09:47GBp348541.50XLONxHaNXJMKwSA
30-10-202509:09:47GBp321541.50XLONxHaNXJMKwSC
30-10-202509:09:47GBp152541.50XLONxHaNXJMKwSE
30-10-202509:08:51GBp19540.50XLONxHaNXJMKxMH
30-10-202509:04:02GBp411541.00XLONxHaNXJMKaw9
30-10-202509:03:06GBp284541.50XLONxHaNXJMKby6
30-10-202508:56:06GBp518542.00XLONxHaNXJMKiM3
30-10-202508:56:06GBp10542.00XLONxHaNXJMKiM5
30-10-202508:56:06GBp250542.00XLONxHaNXJMKiM7
30-10-202508:56:06GBp27542.00XLONxHaNXJMKiM9
30-10-202508:56:06GBp185541.50XLONxHaNXJMKiMK
30-10-202508:56:06GBp226541.50XLONxHaNXJMKiMM
30-10-202508:53:57GBp300542.00XLONxHaNXJMKhjA
30-10-202508:53:56GBp374542.00XLONxHaNXJMKhic
30-10-202508:53:56GBp37542.00XLONxHaNXJMKhie
30-10-202508:51:33GBp411542.50XLONxHaNXJMKfJL
30-10-202508:45:06GBp411543.00XLONxHaNXJMKHO5
30-10-202508:39:48GBp459542.50XLONxHaNXJMKR@q
30-10-202508:39:48GBp99542.50XLONxHaNXJMKR@s
30-10-202508:39:48GBp275542.50XLONxHaNXJMKR@u
30-10-202508:39:48GBp143542.50XLONxHaNXJMKR@w
30-10-202508:32:58GBp54541.00XLONxHaNXJMK5V$
30-10-202508:32:58GBp303541.00XLONxHaNXJMK5V1
30-10-202508:32:51GBp234541.50XLONxHaNXJMK2XL
30-10-202508:32:50GBp288541.50XLONxHaNXJMK2WX
30-10-202508:32:50GBp411542.00XLONxHaNXJMK2WZ
30-10-202508:32:23GBp211542.50XLONxHaNXJMK2wX
30-10-202508:32:15GBp2,833542.50XLONxHaNXJMK2Dk
30-10-202508:32:15GBp73542.50XLONxHaNXJMK2Dm
30-10-202508:32:15GBp238542.50XLONxHaNXJMK2Do
30-10-202508:32:15GBp263542.50XLONxHaNXJMK2Dq
30-10-202508:31:31GBp113542.50XLONxHaNXJMK34P
30-10-202508:31:31GBp250542.50XLONxHaNXJMK34R
30-10-202508:31:31GBp29542.50XLONxHaNXJMK34T
30-10-202508:31:31GBp60542.50XLONxHaNXJMK34V
30-10-202508:31:31GBp411541.50XLONxHaNXJMK37c
30-10-202508:19:17GBp411542.00XLONxHaNXJMLqYz
30-10-202508:19:17GBp411542.00XLONxHaNXJMLqY6
30-10-202508:09:51GBp411541.50XLONxHaNXJML$YH
30-10-202508:09:43GBp241542.50XLONxHaNXJML$hw
30-10-202508:09:43GBp411542.00XLONxHaNXJML$h3
30-10-202508:05:36GBp324542.50XLONxHaNXJMLwiR
30-10-202508:05:36GBp225542.50XLONxHaNXJMLwka



