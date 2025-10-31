Tallinna Vee müügitulu ulatus kolmandas kvartalis 18,2 miljoni euroni

AS-i Tallinna Vesi müügitulu oli 2025. aasta kolmandas kvartalis 18,2 miljonit eurot, suurenedes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 10,8% võrra. Tulude kasvu mõjutas enim kriitiliste investeeringutega kaasnenud hinnamuutus.

Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev ütles, et kolmandat kvartalit iseloomustab edasiliikumine planeeritud investeeringutega ning panustamine elutähtsa teenuse toimepidevusse. “Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojektide jaoks on suvi peamine aeg aastas ning meie meeskond kasutas seda aktiivselt. Tallinna eri linnaosades on valminud või valmimas neli olulist eelvoolu, mis loovad eelduse sademeveekanalisatsiooni arendamiseks,” rääkis ta. Timofejev märkis, et muutunud kliimatingimustes on kaasaegsete sademeveelahenduste loomine linna toimimiseks väga oluline eeldus. Lisaks tõi ta kvartali jooksul tehtud oluliste investeeringutena välja pumplate varustamise generaatoritega, et tagada elutähtsa teenuse toimepidevus. Planeeritud investeeringute kogusumma 2025. aastaks on ligi 60 miljonit eurot.

“Kolmanda kvartali suvised ilmad soojendasid ka meie peamist joogiveeallikat, Ülemiste järve, ning see tähendab meie ettevõtte spetsialistide jaoks rohkem tegevusi hea veekvaliteedi tagamiseks. Arvestada tuleb aga, et kvaliteetne joogivesi jõuab kraanidesse vee-ettevõtte ja kliendi koostöös – näiteks pärast pikka suvist äraolekut tuleb veel veidi voolata lasta, et torudes seisnud vesi asenduks värskega,” rääkis Timofejev. Kvartali jooksul võttis ettevõte üle 800 veeproovi ja rohkem kui 98 protsendi ulatuses vastas joogivesi kõigile kvaliteedinõuetele. Timofejevi sõnul on puhta kraanivee taganud efektiivne veepuhastusprotsess ja veevõrgu regulaarne seire, pidevad ennetavad hooldustööd ning õigeaegsed investeeringud.

Värske kraaniveega varustas ettevõte ka suvisel “Iseoma” laulu- ja tantsupeol osalejaid. Laulu- ja tantsupeo ajal tarbiti peo- ja majutuskohtade kraanidest ning paakidest ligi 3 miljonit liitrit vett ning peoliste kraaniveega varustamine hoidis ära kümnete tuhandete plastpudelite tootmise.

Kvartali jooksul töötas väga hästi reoveepuhastus ning Läänemerre suunduva puhastatud heitvee kvaliteet ületas kõigis parameetrites seadusega sätestatud norme.

Ettevõtte müügitulu oli kolmandas kvartalis 10,8% ehk 1,77 miljoni võrra suurem. Tulude kasvu mõjutas enim kriitiliste investeeringute teostamisest tingitud hinnamuutus.

Veeteenuste müügi tulu suurenes 1,35 miljoni euro võrra, vähenedes äritarbijatele osutatud veeteenuste osas ning kasvades eratarbijate veeteenuste osas. Veeteenuste müügi tulu muudatus tuli peamiselt alates 1. maist kehtima hakanud uuest veeteenuste hinnast, mis võttis arvesse nii seadusest tuleneva kohustuse ühtlustada teenuse hind era- ja äritarbijatele 1. juuliks 2026 kui ka investeeringuvajaduse veeteenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Ettevõtte puhaskasum oli 2025. aasta kolmandas kvartalis 4,96 miljonit eurot, mis on 1,03 miljoni võrra suurem kui eelnenud aasta samal perioodil. Üheksa kuu puhaskasum moodustas 9,76 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6,9%. Puhaskasumi kasvu on toonud tegevusefektiivsus ning puhta keskkonna ja teenuse toimepidevuseks teostatud investeeringute põhjendatud tulukus.

“Olulise panuse ettevõtte majandustulemustesse andis koostootmisjaama edukas töö – 9 kuuga oleme tootnud reoveest nii palju energiat, kui plaanisime toota terve aastaga,” selgitas Aleksandr Timofejev. Tulemust mõjutas positiivselt ka puhastusprotsesside efektiivne juhtimine ning tütarettevõtte Watercom tugev panus ehitusteenuste pakkumisel.

Tallinna Vesi on seadnud eesmärgiks taristu tulevikukindluse suurendamise ning elutähtsa teenuse toimepidevuse kindlustamise selliselt, et teenuse hind tarbijatele oleks jätkuvalt üks madalamatest Eestis. Veepuhastusjaamas jätkuvad osoneerimise rekonstrueerimise ja uue hoone projekti hanketegevused.

Reoveepuhastusjaamas on lõpetatud primaar- ja sekundaarvõrede paigaldamine, käimas on uue õhupuhuri paigaldus, settetahenduse rekonstrueerimine ja järelsetitite renoveerimine. Planeeritud investeeringud reoveepuhastusjaama ulatuvad 2025. aastal 8 miljoni euroni.

Kolmanda kvartali lõpuks uuendasime ja rajasime 32 kilomeetrit torustikke, millest peaaegu pool ehk üle 14 kilomeetri ehitati keskkonnasõbralikul kaevikuta meetodil. Tööde planeerimisel ja teostamisel teeme tihedalt koostööd Tallinna linna ja teiste koostööpartneritega, et teha võimalikult palju töid üheaegselt.

Kolmandas kvartalis algasid suuremad torustiku ehitustööd järgmistes asukohtades: Põhja-Tallinna strateegilise sademevee eelvoolu rajamine Kolde puiesteel, Peterburi tee ja Bornhöhe tee ehitus koosöös Tallinna linnaga ja Retke tee ehitustööd. Tööd jätkuvad Värvi ja Mustjõe tänaval ning Tuukri ja Uus-Sadama tänaval, Paljassaare teel ja Nõlvaku kollektori rajamisel.

Kolmandas kvartalis lõppes veetorustiku renoveerimine Tammsaare teel ning avariiülevoolu ja sademevee väljalasu rajamine Kopli tänaval ja Paljassaare teel. Samuti valmisid tööd Jaama, Raudtee ja Vilmsi tänaval. Aasta lõpuks on plaanis rajada ja rekonstrueerida vähemalt 44 kilomeetrit torustikku.

Valmis kesklinna sademeveevõrgu lahkvoolseks viimise skeem ja koostamisel on Mustamäe piirkonna sademeveeskeem. Mõlemad skeemid lähtuvad looduslähedaste lahenduste põhimõttest, mille eesmärk on tagada sademeveele pikem viibeaeg ja luua rohelisem linnakeskkond. Sellised sademeveelahendused aitavad vähendada üleujutuste riski valingvihmade ajal.

Kolmandas kvartalis oli Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvee kvaliteet parem, kui heitveele kehtestatud nõuded ette näevad. Puhta Läänemere säilitamiseks kasutab ettevõte tõhusaid puhastusprotsesse, mille abil eemaldati 2025. aasta kolmanda kvartali jooksul reoveest ligi 200 tonni prahti, 63 tonni liiva, 476 tonni lämmastikku ja 62 tonni fosforit.

Kraanivee kvaliteet oli kolmandas kvartalis sarnaselt eelmise aastaga kõrgel tasemel, vastates üle 98% ulatuses kõigile kvaliteedinõuetele.

Veekadude osakaal veevõrgus vähenes kolmandas kvartalis aastataguse 12,47 protsendi tasemelt 12,24 protsendile. Veekadude taseme madalal hoidmiseks tehakse veevõrgus pidevat online-seiret ning jätkatakse plaanipärast veevõrkude rekonstrueerimiskava.

2025. aasta kolmanda kvartali lõpuks oli Tallinna Vesi paigaldanud nutiarvestid 79 protsendile oma klientidest. Uued arvestid edastavad infot veetarbimise kohta, andes võimaluse tuvastada kliendi torustikul tekkinud lekke võimalikult vara. See hoiab keskkonda ja minimeerib veeavariist tingitud võimalikke kahjusid varale. Klientide tagasiside nutiarvestitele üleminekule on väga positiivne ning arvestid annavad vee-ettevõttele hea ülevaate teeninduspiirkonna veetarbimisest.

Elutähtsa teenuse pakkujana peab Tallinna Vesi oluliseks edendada tarbijate teadlikkust nii värske kraanivee kasulikkusest kui ka keskkonnahoiust. Kolmas kvartal kui suvine periood on ettevõtte jaoks sündmustel osalemise ja veevaldkonna teemade tutvustamise osas aktiivne aeg. Näiteks võtsime joogivee pakkumise ja veeteenuste tutvustamisega osa Läänemere päevast, lasteaedade teabepäevast, IRONMANi võistlusest, Kõrvemaa jooksust ja Tallinna Vee 53. jooksust ümber Ülemiste järve.

Suve alguses avas Tallinna Vesi 60 avalikku joogiveekraani Tallinna eri paigus, mis jäävad linlaste kasutusse kuni oktoobri lõpuni.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab ligi 25 000 kodu- ja äriklienti ning ligi 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinna börsil vabalt kaubeldavad.

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes



v.a suhtarvud



3. kvartal Muutus 2025/ 2024



9 kuud Muutus 2025/ 2024



2025 2024 2023 2025 2024 2023 Müügitulu 18,17 16,39 15,77 10,8% 53,57 47,22 46,06 13,4% Brutokasum 7,86 6,92 6,65 13,6% 21,60 19,33 18,19 11,7% Brutokasumi marginaal % 43,26 42,21 42,19 2,5% 40,32 40,93 39,48 -1,5% Amortisatsioonieelne ärikasum 8,70 7,44 7,26 16,9% 23,28 20,48 19,65 13,7% Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal % 47,87 45,40 46,04 5,4% 43,46 43,36 42,65 0,2% Ärikasum 5,95 5,13 5,10 15,9% 15,57 13,71 13,30 13,5% Ärikasum – põhitegevus 5,61 4,78 4,72 17,4% 14,62 13,11 12,44 11,5% Ärikasumi marginaal % 32,74 31,29 32,32 4,6% 29,07 29,04 28,86 0,1% Kasum enne tulumaksustamist 5,04 4,07 4,20 24,1% 12,76 10,51 11,13 21,4% Maksustamiseelse kasumi marginaal % 27,76 24,80 26,64 11,9% 23,82 22,26 24,17 7,0% Puhaskasum 4,96 3,93 4,05 26,2% 9,76 9,13 9,87 6,9% Puhaskasumi marginaal % 27,29 23,97 25,71 13,9% 18,22 19,34 21,42 -5,8% Vara puhasrentaablus % 1,47 1,33 1,54 10,6% 2,97 3,12 3,76 -4,7% Kohustiste osatähtsus koguvarast % 65,20 61,82 57,42 5,5% 65,20 61,82 57,42 5,5% Omakapitali puhasrentaablus % 4,24 3,45 3,62 23,2% 8,15 7,84 8,77 4,0% Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 0,83 0,83 1,09 0,0% 0,83 0,83 1,09 0,0% Maksevõime kordaja 0,76 0,78 1,03 -2,6% 0,76 0,78 1,03 -2,6% Investeeringud põhivarasse 14,47 15,38 12,40 -5,9% 37,11 33,42 22,84 11,0% Dividendide väljamaksmise määr % - 79,80 79,41 - 79,80 79,41

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu

Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu

Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum

Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu

Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu

Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku

Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku

Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised

Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised

Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku

Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes 30. september 31. detsember VARAD Lisa 2025 2024 KÄIBEVARA Raha ja raha ekvivalendid 3 5 369 3 589 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed 10 786 10 746 Varud 1 399 1 180 KÄIBEVARA KOKKU 17 554 15 515 PÕHIVARA Materiaalne põhivara 4 322 757 296 264 Immateriaalne põhivara 5 2 531 2 062 PÕHIVARA KOKKU 325 288 298 326 VARAD KOKKU 342 842 313 841 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL LÜHIAJALISED KOHUSTISED Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa 783 875 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa 3 407 3 441 Võlad tarnijatele ja muud võlad 14 109 13 581 Ettemaksed 2 885 2 646 LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU 21 184 20 543 PIKAAJALISED KOHUSTISED Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 51 610 50 106 Rendikohustised 1 638 2 178 Laenukohustised 142 496 114 241 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks 6 6 018 6 018 Edasilükkunud tulumaks 505 494 Muud võlad 76 108 PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU 202 343 173 145 KOHUSTISED KOKKU 223 527 193 688 OMAKAPITAL Aktsiakapital 12 000 12 000 Ülekurss 24 734 24 734 Kohustuslik reservkapital 1 278 1 278 Jaotamata kasum 81 303 82 141 OMAKAPITAL KOKKU 119 315 120 153 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 342 842 313 841

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

III kvartal 30. septembril

lõppenud 9 kuud tuhandetes eurodes Lisa 2025 2024 2025 2024 Müügitulu 1, 7 18 167 16 393 53 566 47 222 Müüdud toodete/teenuste kulud 1, 9 -10 307 -9 473 -31 970 -27 895 BRUTOKASUM 1 7 860 6 920 21 596 19 327 Turustuskulud 9 -222 -205 -716 -680 Üldhalduskulud 9 -1 596 -1 514 -4 982 -4 539 Muud äritulud ja -kulud 1, 10 -95 -71 -327 -394 ÄRIKASUM 5 947 5 130 15 571 13 714 Intressitulud 11 25 19 89 168 Intressikulud 11 -928 -1 083 -2 898 -3 368 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 5 044 4 066 12 762 10 514 Tulumaks -86 -136 -3 000 -1 380 PERIOODI PUHASKASUM 4 958 3 930 9 762 9 134 PERIOODI KOONDKASUM 4 958 3 930 9 762 9 134 Jaotatav kasum: A- aktsia omanikele 4 958 3 930 9 762 9 134 Kasum A aktsia kohta (eurodes) 13 0,25 0,20 0,49 0,46



KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 30. septembril

lõppenud 9 kuud Lisa 2025 2024 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD Ärikasum 15 571 13 714 Korrigeerimine kulumiga 9 7 191 6 279 Korrigeerimine rajamistuludega 7 -580 -516 Muud mitterahalised korrigeerimised 26 -88 Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -57 -63 Äritegevusega seotud käibevara muutus -258 -1 627 Äritegevusega seotud kohustiste muutus -66 147 ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 21 827 17 846 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasumised põhivara soetamisel -38 702 -25 955 Laekumised põhivara sihtfinantseerimisest 4 5 528 0 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 1 523 1 517 Laekumised põhivara müügist 58 111 Saadud intressid 11 89 168 INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU -31 504 -24 159 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud -2 505 -2 617 Tasutud rendimaksed -662 -916 Saadud laenud 30 000 15 000 Tasutud laenud -1 786 -1 818 Tasutud dividendid 12 -10 600 -10 069 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt 12 0 -131 Tasutud tulumaks dividendidelt 12 -2 990 -1 508 FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 11 457 -2 059 RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS 1 780 -8 372 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES 3 3 589 14 736 RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS 3 5 369 6 364

