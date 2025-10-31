Tallinna Vee müügitulu ulatus kolmandas kvartalis 18,2 miljoni euroni

AS-i Tallinna Vesi müügitulu oli 2025. aasta kolmandas kvartalis 18,2 miljonit eurot, suurenedes võrreldes möödunud aasta sama perioodiga 10,8% võrra. Tulude kasvu mõjutas enim kriitiliste investeeringutega kaasnenud hinnamuutus.  

Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev ütles, et kolmandat kvartalit iseloomustab edasiliikumine planeeritud investeeringutega ning panustamine elutähtsa teenuse toimepidevusse. “Vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitusprojektide jaoks on suvi peamine aeg aastas ning meie meeskond kasutas seda aktiivselt. Tallinna eri linnaosades on valminud või valmimas neli olulist eelvoolu, mis loovad eelduse sademeveekanalisatsiooni arendamiseks,” rääkis ta. Timofejev märkis, et muutunud kliimatingimustes on kaasaegsete sademeveelahenduste loomine linna toimimiseks väga oluline eeldus. Lisaks tõi ta kvartali jooksul tehtud oluliste investeeringutena välja pumplate varustamise generaatoritega, et tagada elutähtsa teenuse toimepidevus. Planeeritud investeeringute kogusumma 2025. aastaks on ligi 60 miljonit eurot.  

“Kolmanda kvartali suvised ilmad soojendasid ka meie peamist joogiveeallikat, Ülemiste järve, ning see tähendab meie ettevõtte spetsialistide jaoks rohkem tegevusi hea veekvaliteedi tagamiseks. Arvestada tuleb aga, et kvaliteetne joogivesi jõuab kraanidesse vee-ettevõtte ja kliendi koostöös – näiteks pärast pikka suvist äraolekut tuleb veel veidi voolata lasta, et torudes seisnud vesi asenduks värskega,” rääkis Timofejev. Kvartali jooksul võttis ettevõte üle 800 veeproovi ja rohkem kui 98 protsendi ulatuses vastas joogivesi kõigile kvaliteedinõuetele. Timofejevi sõnul on puhta kraanivee taganud efektiivne veepuhastusprotsess ja veevõrgu regulaarne seire, pidevad ennetavad hooldustööd ning õigeaegsed investeeringud. 

Värske kraaniveega varustas ettevõte ka suvisel “Iseoma” laulu- ja tantsupeol osalejaid. Laulu- ja tantsupeo ajal tarbiti peo- ja majutuskohtade kraanidest ning paakidest ligi 3 miljonit liitrit vett ning peoliste kraaniveega varustamine hoidis ära kümnete tuhandete plastpudelite tootmise. 

 Kvartali jooksul töötas väga hästi reoveepuhastus ning Läänemerre suunduva puhastatud heitvee kvaliteet ületas kõigis parameetrites seadusega sätestatud norme. 

Ettevõtte müügitulu oli kolmandas kvartalis 10,8% ehk 1,77 miljoni võrra suurem. Tulude kasvu mõjutas enim kriitiliste investeeringute teostamisest tingitud hinnamuutus.  

Veeteenuste müügi tulu suurenes 1,35 miljoni euro võrra, vähenedes äritarbijatele osutatud veeteenuste osas ning kasvades eratarbijate veeteenuste osas. Veeteenuste müügi tulu muudatus tuli peamiselt alates 1. maist kehtima hakanud uuest veeteenuste hinnast, mis võttis arvesse nii seadusest tuleneva kohustuse ühtlustada teenuse hind era- ja äritarbijatele 1. juuliks 2026 kui ka investeeringuvajaduse veeteenuste jätkusuutlikkuse tagamiseks. 

Ettevõtte puhaskasum oli 2025. aasta kolmandas kvartalis 4,96 miljonit eurot, mis on 1,03 miljoni võrra suurem kui eelnenud aasta samal perioodil. Üheksa kuu puhaskasum moodustas 9,76 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 6,9%. Puhaskasumi kasvu on toonud tegevusefektiivsus ning puhta keskkonna ja teenuse toimepidevuseks teostatud investeeringute põhjendatud tulukus. 

“Olulise panuse ettevõtte majandustulemustesse andis koostootmisjaama edukas töö – 9 kuuga oleme tootnud reoveest nii palju energiat, kui plaanisime toota terve aastaga,” selgitas Aleksandr Timofejev. Tulemust mõjutas positiivselt ka puhastusprotsesside efektiivne juhtimine ning tütarettevõtte Watercom tugev panus ehitusteenuste pakkumisel. 

Tallinna Vesi on seadnud eesmärgiks taristu tulevikukindluse suurendamise ning elutähtsa teenuse toimepidevuse kindlustamise selliselt, et teenuse hind tarbijatele oleks jätkuvalt üks madalamatest Eestis. Veepuhastusjaamas jätkuvad osoneerimise rekonstrueerimise ja uue hoone projekti hanketegevused. 

Reoveepuhastusjaamas on lõpetatud primaar- ja sekundaarvõrede paigaldamine, käimas on uue õhupuhuri paigaldus, settetahenduse rekonstrueerimine ja järelsetitite renoveerimine. Planeeritud investeeringud reoveepuhastusjaama ulatuvad 2025. aastal 8 miljoni euroni.  

Kolmanda kvartali lõpuks uuendasime ja rajasime 32 kilomeetrit torustikke, millest peaaegu pool ehk üle 14 kilomeetri ehitati keskkonnasõbralikul kaevikuta meetodil. Tööde planeerimisel ja teostamisel teeme tihedalt koostööd Tallinna linna ja teiste koostööpartneritega, et teha võimalikult palju töid üheaegselt.  

Kolmandas kvartalis algasid suuremad torustiku ehitustööd järgmistes asukohtades: Põhja-Tallinna strateegilise sademevee eelvoolu rajamine Kolde puiesteel, Peterburi tee ja Bornhöhe tee ehitus koosöös Tallinna linnaga ja Retke tee ehitustööd. Tööd jätkuvad Värvi ja Mustjõe tänaval ning Tuukri ja Uus-Sadama tänaval, Paljassaare teel ja Nõlvaku kollektori rajamisel. 

Kolmandas kvartalis lõppes veetorustiku renoveerimine Tammsaare teel ning avariiülevoolu ja sademevee väljalasu rajamine Kopli tänaval ja Paljassaare teel. Samuti valmisid tööd Jaama, Raudtee ja Vilmsi tänaval. Aasta lõpuks on plaanis rajada ja rekonstrueerida vähemalt 44 kilomeetrit torustikku. 

Valmis kesklinna sademeveevõrgu lahkvoolseks viimise skeem ja koostamisel on Mustamäe piirkonna sademeveeskeem. Mõlemad skeemid lähtuvad looduslähedaste lahenduste põhimõttest, mille eesmärk on tagada sademeveele pikem viibeaeg ja luua rohelisem linnakeskkond. Sellised sademeveelahendused aitavad vähendada üleujutuste riski valingvihmade ajal. 

Kolmandas kvartalis oli Paljassaare reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvee kvaliteet parem, kui heitveele kehtestatud nõuded ette näevad. Puhta Läänemere säilitamiseks kasutab ettevõte tõhusaid puhastusprotsesse, mille abil eemaldati 2025. aasta kolmanda kvartali jooksul reoveest ligi 200 tonni prahti, 63 tonni liiva, 476 tonni lämmastikku ja 62 tonni fosforit. 

Kraanivee kvaliteet oli kolmandas kvartalis sarnaselt eelmise aastaga kõrgel tasemel, vastates üle 98% ulatuses kõigile kvaliteedinõuetele. 

Veekadude osakaal veevõrgus vähenes kolmandas kvartalis aastataguse 12,47 protsendi tasemelt 12,24 protsendile. Veekadude taseme madalal hoidmiseks tehakse veevõrgus pidevat online-seiret ning jätkatakse plaanipärast veevõrkude rekonstrueerimiskava.  

2025. aasta kolmanda kvartali lõpuks oli Tallinna Vesi paigaldanud nutiarvestid 79 protsendile oma klientidest. Uued arvestid edastavad infot veetarbimise kohta, andes võimaluse tuvastada kliendi torustikul tekkinud lekke võimalikult vara. See hoiab keskkonda ja minimeerib veeavariist tingitud võimalikke kahjusid varale. Klientide tagasiside nutiarvestitele üleminekule on väga positiivne ning arvestid annavad vee-ettevõttele hea ülevaate teeninduspiirkonna veetarbimisest.  

Elutähtsa teenuse pakkujana peab Tallinna Vesi oluliseks edendada tarbijate teadlikkust nii värske kraanivee kasulikkusest kui ka keskkonnahoiust. Kolmas kvartal kui suvine periood on ettevõtte jaoks sündmustel osalemise ja veevaldkonna teemade tutvustamise osas aktiivne aeg. Näiteks võtsime joogivee pakkumise ja veeteenuste tutvustamisega osa Läänemere päevast, lasteaedade teabepäevast, IRONMANi võistlusest, Kõrvemaa jooksust ja Tallinna Vee 53. jooksust ümber Ülemiste järve. 

Suve alguses avas Tallinna Vesi 60 avalikku joogiveekraani Tallinna eri paigus, mis jäävad linlaste kasutusse kuni oktoobri lõpuni. 

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab ligi 25 000 kodu- ja äriklienti ning ligi 500 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Tallinna Vesi on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas. Suurimat osalust ettevõttes omavad Tallinna linn (55,06%) ja energiakontsern Utilitas (20,36%). 24,58% ettevõtte aktsiatest on Nasdaq Tallinna börsil vabalt kaubeldavad. 

PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes

v.a suhtarvud

3. kvartalMuutus 2025/ 2024

9 kuudMuutus 2025/ 2024

202520242023202520242023
Müügitulu18,1716,3915,7710,8%53,5747,2246,0613,4%
Brutokasum7,866,926,6513,6%21,6019,3318,1911,7%
Brutokasumi marginaal %43,2642,2142,192,5%40,3240,9339,48-1,5%
Amortisatsioonieelne ärikasum8,707,447,2616,9%23,2820,4819,6513,7%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %47,8745,4046,045,4%43,4643,3642,650,2%
Ärikasum5,955,135,1015,9%15,5713,7113,3013,5%
Ärikasum – põhitegevus5,614,784,7217,4%14,6213,1112,4411,5%
Ärikasumi marginaal %32,7431,2932,324,6%29,0729,0428,860,1%
Kasum enne tulumaksustamist5,044,074,2024,1%12,7610,5111,1321,4%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %27,7624,8026,6411,9%23,8222,2624,177,0%
Puhaskasum4,963,934,0526,2%9,769,139,876,9%
Puhaskasumi marginaal %27,2923,9725,7113,9%18,2219,3421,42-5,8%
Vara puhasrentaablus %1,471,331,5410,6%2,973,123,76-4,7%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %65,2061,8257,425,5%65,2061,8257,425,5%
Omakapitali puhasrentaablus %4,243,453,6223,2%8,157,848,774,0%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja0,830,831,090,0%0,830,831,090,0%
Maksevõime kordaja0,760,781,03-2,6%0,760,781,03-2,6%
Investeeringud põhivarasse14,4715,3812,40-5,9%37,1133,4222,8411,0%
Dividendide väljamaksmise määr %-79,8079,41 -79,8079,41 

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

tuhandetes eurodes    30. september31. detsember  
VARAD   Lisa20252024  
           
KÄIBEVARA        
 Raha ja raha ekvivalendid  35 3693 589  
 Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed10 78610 746  
 Varud    1 3991 180  
KÄIBEVARA KOKKU    17 55415 515  
           
PÕHIVARA        
 Materiaalne põhivara   4322 757296 264  
 Immateriaalne põhivara  52 5312 062  
PÕHIVARA KOKKU    325 288298 326  
VARAD KOKKU     342 842313 841  
           
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL       
           
LÜHIAJALISED KOHUSTISED       
 Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa783875  
 Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa3 4073 441  
 Võlad tarnijatele ja muud võlad   14 10913 581  
 Ettemaksed    2 8852 646  
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU  21 18420 543  
           
PIKAAJALISED KOHUSTISED       
 Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt 51 61050 106  
 Rendikohustised    1 6382 178  
 Laenukohustised    142 496114 241  
 Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks66 0186 018  
 Edasilükkunud tulumaks   505494  
 Muud võlad    76108  
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU  202 343173 145  
KOHUSTISED KOKKU    223 527193 688  
           
OMAKAPITAL        
 Aktsiakapital    12 00012 000  
 Ülekurss    24 73424 734  
 Kohustuslik reservkapital   1 2781 278  
 Jaotamata kasum    81 30382 141  
OMAKAPITAL KOKKU     119 315120 153  
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 342 842313 841  

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

         III kvartal30. septembril
lõppenud 9 kuud
tuhandetes eurodes Lisa20252024 20252024
Müügitulu 1, 718 16716 39353 56647 222
Müüdud toodete/teenuste kulud1, 9-10 307-9 473-31 970-27 895
BRUTOKASUM 17 8606 92021 59619 327
Turustuskulud9-222-205-716-680
Üldhalduskulud9-1 596-1 514-4 982-4 539
Muud äritulud ja -kulud1, 10-95-71-327-394
ÄRIKASUM   5 9475 13015 57113 714
Intressitulud11251989168
Intressikulud11-928-1 083-2 898-3 368
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 5 0444 06612 76210 514
Tulumaks  -86-136-3 000-1 380
PERIOODI PUHASKASUM  4 9583 9309 7629 134
PERIOODI KOONDKASUM 4 9583 9309 7629 134
Jaotatav kasum:     
A- aktsia omanikele 4 9583 9309 7629 134
Kasum A aktsia kohta (eurodes)130,250,20 0,490,46


KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

tuhandetes eurodes 30. septembril
lõppenud 9 kuud
   Lisa20252024
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD   
 Ärikasum 15 57113 714
  Korrigeerimine kulumiga97 1916 279
  Korrigeerimine rajamistuludega7-580-516
  Muud mitterahalised korrigeerimised 26-88
  Kasum (-) / kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest -57-63
 Äritegevusega seotud käibevara muutus-258-1 627
 Äritegevusega seotud kohustiste muutus-66147
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU 21 82717 846
      
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD  
 Tasumised põhivara soetamisel -38 702-25 955
 Laekumised põhivara sihtfinantseerimisest45 5280
 Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud 1 5231 517
 Laekumised põhivara müügist 58111
 Saadud intressid 1189168
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-31 504-24 159
      
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD  
 Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud -2 505-2 617
 Tasutud rendimaksed -662-916
 Saadud laenud 30 00015 000
 Tasutud laenud -1 786-1 818
 Tasutud dividendid12-10 600-10 069
 Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt120-131
 Tasutud tulumaks dividendidelt12-2 990-1 508
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU11 457-2 059
      
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS1 780-8 372
      
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES33 58914 736
      
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS35 3696 364

