Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen

Op 31 juli 2025 , kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 40 000 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025:

Inkoop van aandelen Datum Markt Aantal ingekochte aandelen Gemiddelde

prijs (€) Hoogste

prijs (€) Laagste

prijs (€) Bedrag (€) 23 oktober 2025 Euronext Brussels 4 101 35,45 35,65 35,20 145 380 MTF CBOE 3 899 35,44 35,65 35,15 138 181 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 24 oktober 2025 Euronext Brussels 4 000 35,59 35,80 35,30 142 360 MTF CBOE 4 000 35,57 35,75 35,30 142 280 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 27 oktober 2025 Euronext Brussels 4 000 35,82 35,90 35,50 143 280 MTF CBOE 4 000 35,83 35,95 35,50 143 320 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 28 oktober 2025 Euronext Brussels 4 000 35,83 35,95 35,50 143 320 MTF CBOE 4 000 35,79 35,90 35,50 143 160 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — 29 oktober 2025 Euronext Brussels 4 000 35,99 36,15 35,75 143 960 MTF CBOE 4 000 35,95 36,10 35,80 143 800 MTF Turquoise — — — — — MTF Aquis — — — — — Totaal 40 000 35,73 36,15 35,15 1 429 041

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024 , maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 760 aandelen heeft aangekocht in de periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 000 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025:

Aankoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 23 oktober 2025 0 0,00 0,00 0,00 0 24 oktober 2025 760 35,35 35,40 35,30 26 866 27 oktober 2025 400 35,65 35,70 35,60 14 260 28 oktober 2025 400 35,65 35,70 35,60 14 260 29 oktober 2025 200 35,70 35,70 35,70 7 140 Totaal 1 760 62 526





Verkoop van aandelen Datum Aantal Aandelen Gemiddelde Prijs (€) Hoogste Prijs (€) Laagste Prijs (€) Totaal Bedrag (€) 23 oktober 2025 1 000 35,47 35,50 35,45 35 470 24 oktober 2025 1 200 35,68 35,70 35,60 42 816 27 oktober 2025 1 000 35,87 35,90 35,85 35 870 28 oktober 2025 600 35,85 35,85 35,85 21 510 29 oktober 2025 1 200 36,07 36,15 36,00 43 284 Totaal 5 000 178 950

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 26 729 aandelen.

Op 29 oktober 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 008 813 eigen aandelen aan, of 3,88% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations -pagina's van onze website.

Bijlage