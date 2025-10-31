Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst

Periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025

Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.

Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 40 000 aandelen heeft gekocht.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025:

 Inkoop van aandelen
DatumMarktAantal ingekochte aandelenGemiddelde
prijs (€)		Hoogste
prijs (€)		Laagste
prijs (€)		Bedrag (€)
23 oktober 2025Euronext Brussels4 10135,4535,6535,20145 380
 MTF CBOE3 89935,4435,6535,15138 181
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
24 oktober 2025Euronext Brussels4 00035,5935,8035,30142 360
 MTF CBOE4 00035,5735,7535,30142 280
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
27 oktober 2025Euronext Brussels4 00035,8235,9035,50143 280
 MTF CBOE4 00035,8335,9535,50143 320
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
28 oktober 2025Euronext Brussels4 00035,8335,9535,50143 320
 MTF CBOE4 00035,7935,9035,50143 160
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
29 oktober 2025Euronext Brussels4 00035,9936,1535,75143 960
 MTF CBOE4 00035,9536,1035,80143 800
 MTF Turquoise
 MTF Aquis
Totaal 40 00035,7336,1535,151 429 041

Liquiditeitsovereenkomst

In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 760 aandelen heeft aangekocht in de periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 000 aandelen verkocht op Euronext Brussels.

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025:

 Aankoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
23 oktober 202500,000,000,000
24 oktober 202576035,3535,4035,3026 866
27 oktober 202540035,6535,7035,6014 260
28 oktober 202540035,6535,7035,6014 260
29 oktober 202520035,7035,7035,707 140
Totaal1 760   62 526


 Verkoop van aandelen
DatumAantal AandelenGemiddelde Prijs (€)Hoogste Prijs (€)Laagste Prijs (€)Totaal Bedrag (€)
23 oktober 20251 00035,4735,5035,4535 470
24 oktober 20251 20035,6835,7035,6042 816
27 oktober 20251 00035,8735,9035,8535 870
28 oktober 202560035,8535,8535,8521 510
29 oktober 20251 20036,0736,1536,0043 284
Totaal5 000   178 950

Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 26 729 aandelen.

Op 29 oktober 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 008 813 eigen aandelen aan, of 3,88% van het totaal aantal uitstaande aandelen.

Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.

