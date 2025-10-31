Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en Liquiditeitsovereenkomst

Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst
Periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025
Inkoopprogramma van Eigen Aandelen
Op 31 juli 2025, kondigde Bekaert de start aan van de volgende tranche van haar inkoopprogramma, voor een totaalbedrag van maximaal € 25 miljoen. Zoals eerder aangekondigd heeft het inkoopprogramma tot doel alle ingekochte aandelen te vernietigen.
Bekaert kondigt vandaag aan dat gedurende de periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025, Kepler Cheuvreux in naam van Bekaert 40 000 aandelen heeft gekocht.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de transacties in het kader van het Programma gedurende de periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025:
|Inkoop van aandelen
|Datum
|Markt
|Aantal ingekochte aandelen
|Gemiddelde
prijs (€)
|Hoogste
prijs (€)
|Laagste
prijs (€)
|Bedrag (€)
|23 oktober 2025
|Euronext Brussels
|4 101
|35,45
|35,65
|35,20
|145 380
|MTF CBOE
|3 899
|35,44
|35,65
|35,15
|138 181
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|24 oktober 2025
|Euronext Brussels
|4 000
|35,59
|35,80
|35,30
|142 360
|MTF CBOE
|4 000
|35,57
|35,75
|35,30
|142 280
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|27 oktober 2025
|Euronext Brussels
|4 000
|35,82
|35,90
|35,50
|143 280
|MTF CBOE
|4 000
|35,83
|35,95
|35,50
|143 320
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|28 oktober 2025
|Euronext Brussels
|4 000
|35,83
|35,95
|35,50
|143 320
|MTF CBOE
|4 000
|35,79
|35,90
|35,50
|143 160
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|29 oktober 2025
|Euronext Brussels
|4 000
|35,99
|36,15
|35,75
|143 960
|MTF CBOE
|4 000
|35,95
|36,10
|35,80
|143 800
|MTF Turquoise
|—
|—
|—
|—
|—
|MTF Aquis
|—
|—
|—
|—
|—
|Totaal
|40 000
|35,73
|36,15
|35,15
|1 429 041
Liquiditeitsovereenkomst
In het kader van het hernieuwde liquiditeitscontract met Kepler Cheuvreux aangekondigd op 25 juni 2024, maakt Bekaert vandaag bekend dat Kepler Cheuvreux namens Bekaert 1 760 aandelen heeft aangekocht in de periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025 op Euronext Brussels. Tijdens dezelfde periode heeft Kepler Cheuvreux namens Bekaert 5 000 aandelen verkocht op Euronext Brussels.
De onderstaande tabellen geven een overzicht van de transacties in het kader van het liquiditeitscontract tijdens de periode van 23 oktober 2025 tot 29 oktober 2025:
|Aankoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|23 oktober 2025
|0
|0,00
|0,00
|0,00
|0
|24 oktober 2025
|760
|35,35
|35,40
|35,30
|26 866
|27 oktober 2025
|400
|35,65
|35,70
|35,60
|14 260
|28 oktober 2025
|400
|35,65
|35,70
|35,60
|14 260
|29 oktober 2025
|200
|35,70
|35,70
|35,70
|7 140
|Totaal
|1 760
|62 526
|Verkoop van aandelen
|Datum
|Aantal Aandelen
|Gemiddelde Prijs (€)
|Hoogste Prijs (€)
|Laagste Prijs (€)
|Totaal Bedrag (€)
|23 oktober 2025
|1 000
|35,47
|35,50
|35,45
|35 470
|24 oktober 2025
|1 200
|35,68
|35,70
|35,60
|42 816
|27 oktober 2025
|1 000
|35,87
|35,90
|35,85
|35 870
|28 oktober 2025
|600
|35,85
|35,85
|35,85
|21 510
|29 oktober 2025
|1 200
|36,07
|36,15
|36,00
|43 284
|Totaal
|5 000
|178 950
Het saldo aangehouden door Bekaert in het kader van de liquiditeitsovereenkomst op het einde van de periode bedraagt 26 729 aandelen.
Op 29 oktober 2025 na sluiting van de markt, houdt Bekaert 2 008 813 eigen aandelen aan, of 3,88% van het totaal aantal uitstaande aandelen.
Deze informatie wordt ook ter beschikking gesteld op de investor relations-pagina's van onze website.
Bijlage
- p251031N - Bekaert - Update over het Inkoopprogramma van Eigen Aandelen en de Liquiditeitsovereenkomst