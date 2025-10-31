Partenariat entre Sidetrade et NX Partners pour accélérer la transformation financière au Benelux et en Suisse

Sidetrade leader mondial des applications Order-to-Cash basées sur l'IA, annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat avec NX Partners, cabinet de conseil financier au service des grandes entreprises d’Europe occidentale. Par cette alliance, Sidetrade met au service des directions financières son IA agentique et ses capacités avancées d’analyse de données, tandis que NX Partners apporte son expertise reconnue en matière de performance et de stratégie financière. Ensemble, les deux sociétés entendent accompagner les directeurs financiers dans le renforcement de leur agilité, de leur maîtrise et de leur confiance, dans un contexte économique caractérisé par la volatilité et la transformation rapide des marchés.

La Belgique et la Suisse figurent régulièrement parmi les pays européens les moins performants en matière de ponctualité des paiements en B2B, un enjeu croissant pour les directions financières de la région, confrontées à une forte volatilité économique. Dans ce contexte, NX Partners agira en tant que partenaire chargé de l’implémentation de la solution Sidetrade au Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) et en Suisse, dans le cadre des programmes de transformation financière de ses clients.

« Les directions financières sont aujourd’hui sommées d’assurer une stabilité au sein de marchés instables. Notre rôle est de nous tenir à leurs côtés pour les aider », a déclaré Henri Vandermeersch, directeur général de NX Partners. « C’est pourquoi nous faisons preuve d’une grande exigence dans le choix de nos partenaires, ne retenant que les solutions d’excellence. La technologie de Sidetrade se distingue par son IA agentique qui transforme la complexité en prévision. Cette technologie offre aux directions financières la capacité d’agir plus rapidement tout en renforçant leur résilience. »

Au cœur de ce partenariat se trouve Aimie, l’IA agentique de Sidetrade, spécialisée dans l’optimisation des processus Order-to-Cash. Aimie formule des recommandations et intervient de manière autonome sur le recouvrement des créances, libérant ainsi les équipes financières pour des missions à plus forte valeur ajoutée. Aimie apprend en continu grâce au Data Lake de Sidetrade, le plus vaste entrepôt de données au monde sur les comportements de paiement interentreprises, représentant plus de 7 700 milliards de dollars de transactions. Dans le prolongement des services professionnels de Sidetrade, NX Partners déploiera Aimie comme nouvelle collaboratrice, venant renforcer les capacités opérationnelles et analytiques de ses clients.

« Grâce à ce partenariat, Sidetrade va renforcer sa présence au Benelux et en Suisse », a déclaré Jean-Claude Charpenet, vice-président Ventes Europe chez Sidetrade. « En nous associant à un cabinet qui connait intimement les priorités et la culture des directions financières d’Europe occidentale, nous mettons la puissance de l’IA agentique au service de la finance d’entreprise et faisons émerger un nouveau type de collaborateur. NX Partners et Aimie forment une alliance idéale pour aider les organisations à protéger leur besoin en fonds de roulement et à soutenir durablement leur croissance. »

À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash qui révolutionne la génération et la sécurisation du cashflow. Grâce à « Aimie », sa technologie d'intelligence artificielle de nouvelle génération, Sidetrade analyse quotidiennement plus de 7 700 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans son cloud, anticipant les comportements de paiement de plus de 41 millions d'entreprises à travers le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies, dématérialise et automatise avec intelligence les processus Order-to-Cash, améliorant ainsi la productivité et le BFR des organisations. Avec plus de 450 employés en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie, aux Philippines et au Brésil, Sidetrade accompagne des grandes entreprises dans plus de 85 pays, dont AGFA, BMW Financial Services, Bunzl, DXC, Engie, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Morningstar, Page, Randstad, Safran, Saint-Gobain, Securitas, Siemens, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies, adhérant à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

About NX Partners

NX Partners est un cabinet de conseil européen spécialisé dans la gestion de trésorerie, le reporting d’entreprise et les services aux directions financières pour les groupes internationaux et les grandes entreprises nationales. Avec une équipe de plus de 25 consultants expérimentés, NX Partners allie une expertise financière pointue à une mise en œuvre opérationnelle pour aider ses clients à améliorer la performance, le contrôle et la prise de décision au sein de leurs fonctions financières. Le cabinet accompagne des organisations à travers l’Europe dans des secteurs tels que la santé, l’industrie, la chimie et les entreprises détenues par des fonds de private equity. Réputé pour sa flexibilité, son expertise de niche et son approche de bout en bout, NX Partners fait le lien entre stratégie, processus et technologie pour produire un impact durable.

Pour plus d’information, visitez www.nxpartners.eu

