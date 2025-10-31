Inbank pikendas juhatuse liikmete Piret Pauluse ja Erik Kaju volitusi

AS-i Inbank nõukogu otsustas 31. oktoobril 2025 pikendada seniste juhatuse liikmete Piret Pauluse ja Erik Kaju volitusi järgmiseks kolmeks aastaks.

Piret Paulus on Inbanki juhatuse liige alates 2017. aastast ning juhib ettevõtte kasvu ja äriarenduse üksust. Pikaajalise finantssektori kogemusega Piret Paulus on varem töötanud juhtivatel ametikohtadel Swedbankis, samuti juhtinud Inbanki ja Coop Eesti ühisettevõtet Coop Finants. Alates 2021. aastast on ta FinanceEstonia juhatuse liige.

Erik Kaju liitus Inbanki juhatusega 2022. aastal ning vastutab ettevõtte tootearenduse ja tehnoloogia valdkonna eest. Enne Inbankiga liitumist juhtis ta kaheksa aastat Wise’i tehnoloogiameeskondi.

Inbanki kaheksaliikmelisse juhatusse kuuluvad juhatuse esimees ja tegevjuht Priit Põldoja, finantsjuht Marko Varik, Baltikumi äriüksuse juht Margus Kastein, Kesk- ja Ida-Euroopa äriüksuse juht Maciej Pieczkowski, Chief of Staff Ivar Kurvits, kasvu ja äriarenduse juht Piret Paulus, toote- ja tehnoloogiaüksuse juht Erik Kaju ning riskikontrolli juht Evelin Lindvers.

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 5700 kaupmehega on Inbankil 931 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Styv Solovjov

AS Inbank

investorsuhete juht

5645 9738

styv.solovjov@inbank.ee



