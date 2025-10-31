La Campagne nationale du coquelicot 2025 de la Légion royale canadienne est maintenant lancée

OTTAWA, Ontario, 31 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Campagne nationale du coquelicot et la période du Souvenir 2025 de la Légion royale canadienne ont été officiellement lancées aujourd’hui, avec un plus grand accès aux coquelicots et des milliers de sites participant aux initiatives qui encouragent les Canadiens à se souvenir.

« Les innombrables personnes qui font des dons à la campagne pendant cette période contribuent grandement à améliorer la vie des vétérans », déclare Berkley Lawrence, président national. « Leurs dons nous permettent d’aider les vétérans sur le terrain, en leur fournissant l’aide dont ils ont besoin, qu’il s’agisse d’obtenir des prestations ou des fonds d’urgence. Nous remercions tous ceux qui contribuent à cette mission, ainsi que tous ceux qui prennent le temps, pendant cette période, de se souvenir des sacrifices consentis par nos militaires tombés au combat. »

Des commentaires gratifiants tels que : « … vous nous avez été d’une aide précieuse et vous avez allégé notre stress en nous offrant vos conseils et votre soutien ! » reflètent les changements positifs apportés dans la vie des vétérans grâce aux contributions des gens du Canada chaque année.

Façons de faire un don : traditionnelles et modernes

Avec le soutien de RBC, la Légion a doublé cette année le nombre de boîtes de dons « Donnez. Commémorez. » sans contact, qui permettent aux donateurs de verser cinq dollars ou un multiple de cette somme à l’aide d’un appareil compatible. Ces boîtes sont réparties dans tout le pays, y compris dans les filiales de la Légion.

Pour la deuxième année consécutive, en collaboration avec Amazon Canada, les donateurs peuvent donner 2, 5, 10 ou 20 dollars en ligne, dans n’importe quelle combinaison, pour recevoir un coquelicot qui leur sera livré à domicile. Cette accessibilité élargie a touché des milliers de personnes l’année dernière, permettant ainsi l’accès aux coquelicots dans les régions qui ne disposent pas d’une filiale de la Légion ou qui ne sont pas à proximité d’un grand centre. La vitrine de la Légion sur Amazon.ca proposera des coquelicots à épingler jusqu’au 11 novembre. La totalité des fonds sera versée directement au Fonds en fidéicommis du coquelicot de la Légion afin d’aider nos vétérans et leurs familles.

La vitrine en ligne propose également d’autres articles du Souvenir, dont la très populaire épinglette du centre pour les coquelicots, qui peuvent être expédiés rapidement à travers le pays. Des autres sélections resteront offerts après le 11 novembre afin d’aider les Canadiens à se souvenir et à soutenir les activités de la Légion.

Une collection plus vaste comptant des centaines d’articles, est disponible tout au long de l’année à la Boutique du coquelicot de la Légion.

Les boîtes traditionnelles de coquelicots seront toujours disponibles pour les dons et les gens pourront se procurer un coquelicot biodégradable dans plus de 20 000 points de vente à travers le pays. Pour la deuxième année consécutive, cela inclut les filiales de la Banque TD, où les clients peuvent également faire un don au Fonds du coquelicot au moyen du système de paiement de cette banque. Les dons seront versés aux filiales locales de la Légion.

De plus, les supporters peuvent faire un don en ligne sur Legion.ca. Les fonds récoltés à la grandeur du pays pendant la Campagne nationale du coquelicot soutiennent les vétérans et leurs familles. Les dons récoltés localement sont utilisés dans la même localité. Près de 20 millions de dollars sont versés au Fonds du coquelicot tout au long de l’année par de généreux supporters, la majeure partie de ces dons étant récoltée pendant la Campagne nationale du coquelicot.

L’importance du Souvenir : activités spéciales, cérémonies

Les activités du Souvenir se poursuivront tout au long de la période du Souvenir, notamment grâce au soutien des communautés et des partenaires à travers le Canada, qui proposeront des programmes novateurs. Par exemple, la ville d’Ottawa fait circuler des autobus décorés de saisissantes fresques sur le thème du Souvenir, et VIA Rail a de nouveau habillé ses wagons de messages visuels sur le Souvenir.

Les gens peuvent visiter le site https://www.poppystories.ca/fr pour balayer leur coquelicot de revers et découvrir l’histoire d’un ancien combattant. Cette initiative aide les gens à établir des liens plus profonds et plus personnels avec nos vétérans. Les gens du Canada remarqueront peut-être aussi qu’il y a davantage de passages piétons sur le thème du Souvenir cette année, avec un nouveau modèle créé par la Légion pour aider les municipalités à manifester leur soutien aux vétérans tout au long de l’année.

Le guide des cérémonies de la Légion pour les éducateurs demeure accessible en ligne pour les enseignantes et enseignants de tout le pays. Créé en collaboration avec Anciens Combattants Canada et la Défense nationale, il contient des informations et des outils pour aider à organiser une cérémonie du Souvenir axée sur les jeunes dans les établissements d’enseignement. Le guide peut également être adapté à n’importe quelle organisation, permettant aux travailleurs d’assister à une cérémonie même s’ils ne sont pas en mesure de quitter leur bureau pour se rendre à un cénotaphe le 11 novembre.

La partie la plus sacrée des cérémonies du jour du Souvenir est sans doute les deux minutes de silence qui permettent de se recueillir en silence pour réfléchir aux sacrifices consentis par nos vétérans et de se souvenir d’eux avec une profonde gratitude. Le programme de la Légion visant à encourager ce geste continue de prendre de l’ampleur grâce à la participation de centaines de panneaux d’affichage électroniques qui passeront au noir à 11 h le 11 novembre afin d’encourager les gens à observer deux minutes de silence, où qu’ils se trouvent. Les autobus et trains de la ville d’Ottawa feront une pause pour rendre hommage à nos vétérans, un programme qui, nous l’espérons, s’étendra à d’autres municipalités dans les années à venir.

Le Souvenir au moyen de la lumière

À partir du 31 octobre, de magnifiques coquelicots représentant les anciens combattants canadiens tombés au combat défileront virtuellement en cascade sur le bâtiment du Sénat (cette année, la Tour de la Paix n’est pas incluse en raison de travaux de construction). La Pluie de coquelicots aura lieu jusqu’au 11 novembre, de 18 h 30 à 21 h 30 (heure de l’Est). Les 10 et 11 novembre, l’exposition sera prolongée jusqu’à minuit. Des coquelicots virtuels se déverseront également en cascade sur la « lanterne Kipnes » du Centre national des Arts le 11 novembre, de 7 h à minuit (heure de l’Est).

De nombreux monuments canadiens, ainsi que des lieux communautaires bien connus, tels que, la tour CN, le panneau de la ville de Toronto, et le panneau de la ville d’Ottawa dans son marché By, entre autres sites magnifiques, s’illumineront à différents moments au cours des deux prochaines semaines afin de soutenir la Campagne nationale du coquelicot et le Souvenir.

À partir du 31 octobre, et chaque soir, le Mur d’honneur virtuel de la Légion sera affiché sur une colonne du bâtiment du Sénat du Canada. Il s’agit d’une vidéo silencieuse présentant les visages d’anciens combattants canadiens décédés, avec des photos qui nous ont été fournies par des personnes de tout le pays.

Cérémonie nationale, défilé aérien des Black Hawks, localisateur de cérémonie

La cérémonie annuelle du Jour du Souvenir organisée par la Légion au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa aura lieu le 11 novembre. Il y aura encore une fois un grand défilé des vétérans et un défilé aérien d’avions CF-18. Cette année, un hélicoptère Black Hawk de la GRC survolera le site à la fin de la cérémonie, pour rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie au service du Canada. Ce sera également l’occasion de souligner le 25e anniversaire du Tombeau du Soldat inconnu, un site symbolique et spécial qui représente les Canadiens tombés au combat, y compris ceux dont l’identité restera à jamais inconnue.

La cérémonie nationale sera retransmise en direct sur la page Facebook de la Légion et les chaînes nationales diffuseront la cérémonie à la télévision.

Les filiales de la Légion continuent d’ajouter des informations au localisateur de cérémonies sur Legion.ca afin de permettre aux Canadiens de repérer la cérémonie du Souvenir soutenue par la Légion la plus proche de chez eux. Les gens du Canada peuvent aussi vérifier les heures et les lieux auprès des filiales locales de la Légion.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est transmise par ses 270 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

