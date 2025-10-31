COIL: UN PREMIER SEMESTRE 2025 SOUS TENSION, UN PLAN DE REDRESSEMENT ENGAGÉ

COMMUNIQUE DE PRESSE



















Bruxelles, le 31 octobre 2025 (17h45)



N°1 mondial

de l’anodisation de l’aluminium

UN PREMIER SEMESTRE 2025 SOUS TENSION,

UN PLAN DE REDRESSEMENT ENGAGÉ

COIL, leader mondial de l’anodisation de l’aluminium, annonce ses résultats du premier semestre 2025.

Faits marquants





Dans un environnement marqué par une demande faible sur les marchés finaux et un climat économique mondial attentiste, COIL a enregistré au premier semestre 2025 une baisse significative de son activité. Les ventes de sous-traitance ont été pénalisées à la fois par un renforcement de la concurrence en Europe et par le maintien de faibles niveaux de stocks chez les distributeurs de métaux, sur fond de demande atone et de volatilité persistante des cours du LME. Les ventes d’offres packagées ont également reculé, affectées par le ralentissement économique et une base de comparaison élevée avec 2024. Enfin, aucun revenu de licence n’a été comptabilisé sur la période au titre de l’accord stratégique en Chine.

Cette contraction de l’activité, combinée à l’absence de revenus de licence, a eu un impact marqué sur la rentabilité et la trésorerie. Face à cette situation, la Société a déployé un plan global de redressement financier, articulé autour de trois axes prioritaires :

Optimisation des coûts : réduction des stocks de matières premières, ajustement des investissements et adaptation des effectifs, incluant le recours au chômage économique en Belgique et des mesures de licenciement en Allemagne. Ces actions devraient produire leurs effets à compter du second semestre 2025.





Relance commerciale : intensification des actions auprès des clients stratégiques et prospection de marchés à fort potentiel, notamment en Asie, au Moyen-Orient et en Inde, où la demande en aluminium anodisé demeure soutenue.





Poursuite de l’accord de licence en Chine : la mise en œuvre se déroule conformément à la feuille de route, fondée sur le transfert de savoir-faire et l’intégration industrielle locale. La ligne de production est désormais presque achevée et devrait entamer sa première phase de tests, laquelle conditionne le versement du prochain paiement d’étape. Toutefois, la Société ne peut à ce stade confirmer que cette étape interviendra avant la fin de l’exercice 2025.





Pour soutenir ce plan et sécuriser sa structure financière, COIL a réalisé début octobre une augmentation de capital réservée d’un montant de 1,3 M€, souscrite en numéraire par des investisseurs privés et des dirigeants1. Les fonds levés permettront de couvrir les charges d’exploitation courantes et de répondre aux engagements financiers de court terme.

Résultats





Dans la continuité du second semestre 2024, les comptes du premier semestre 2025 affichent une forte dégradation de la rentabilité, en lien avec le repli de l’activité de sous-traitance et l’absence de revenus de licence.

L’EBITDA2 ressort en perte à (2,3) M€, contre un bénéfice de 2,0 M€ un an plus tôt. Cette évolution reflète la baisse de la marge brute, partiellement compensée par la maîtrise des charges opérationnelles, qui incluent une provision de 0,4 M€ liée au remboursement d’une subvention perçue en 2023 en Allemagne.

Après des dotations aux provisions et amortissements en diminution de -0,2 M€, le résultat opérationnel s’établit à (3,4) M€, en recul de -4,2 M€ par rapport à l’année précédente.

Le résultat net ressort à (3,6) M€, contre un bénéfice de 0,5 M€ un an plus tôt. Il inclut des charges financières nettes pour un montant de 0,1 M€.

Compte de résultat simplifié





(en millions d'euros) S1 2025

(6 mois) S1 2024

(6 mois) Variation 2024

(12 mois) Chiffre d’affaires et revenus de licences 8,6 13,1 - 34,3% 24,1 Chiffre d’affaires sous-traitance 6,9 9,2 - 24,6% 17,4 Chiffre d’affaires packagés3 1,7 1,9 - 12,6% 4,7 Revenus de licences - 2,0 n.a. 2,0 EBITDA (2,3) 2,0 - 4,4 M€ 0,3 en % CA et revenus (26,9)% 15,5% 1,1% Résultat opérationnel courant 0,7 0,7 - 4,2 M€ (2,2) en % CA et revenus 5,7% 5,7% (9,3)% Résultat opérationnel (3,4) 0,7 - 4,2 M€ (2,8) en % CA et revenus (39,6)% 5,7% (11,6)% Résultat avant impôts (3,6) 0,6 - 4,2 M€ (3,0) Résultat net (3,6) 0,5 - 4,0 M€ (3,2) en % CA et revenus (41,2)% 3,4% (13,1)%

Bilan





Au 30 juin 2025, les capitaux propres s’établissent à 14,7 M€, en baisse de -3,6 M€ par rapport au 31 décembre 2024. L’endettement financier net au 30 juin 2024 ressort à 4,4 M€ (-0,2 M€ sur six mois), soit 30,3 % des fonds propres, contre 25,3 % au 31 décembre 2024. Il inclut une trésorerie de 0,3 M€, contre 0,5 M€ fin 2024.

La société rappelle qu’elle est soumise à des covenants bancaires. En raison de la baisse des résultats 2023 et 2024, le ratio Dette nette / EBITDA < 2,00 n’a pas été respecté au 31 décembre 2024 pour deux banques belges. Des dérogations temporaires ont été accordées : l’une au titre des circonstances exceptionnelles, l’autre dans le cadre d’un nouvel accord de financement sous forme d’un prêt amortissable de 1 M€, remboursable entre septembre 2025 et décembre 2026.

Selon les estimations de la Société, l’augmentation de capital réalisée en octobre est suffisante pour assurer la continuité d’exploitation de l’entreprise.

Evènements postérieurs à la clôture





Afin de soutenir son redressement, la Société a annoncé le 3 octobre 2025 la réalisation d’une augmentation de capital réservée d’un montant total de 1,3 M€, souscrite en numéraire par des investisseurs privés et plusieurs dirigeants de la Société. Cette opération vise à renforcer les fonds propres et à soutenir la mise en œuvre du plan de redressement. Elle contribue à sécuriser la continuité d’exploitation, en apportant une visibilité accrue sur l’horizon de trésorerie, tout en stabilisant l’actionnariat, autour d’investisseurs de référence engagés dans le soutien à long terme de la Société.

Dans le prolongement, le Conseil d’administration, réuni les 16 et 23 octobre 2025, a décidé de résilier pour juste cause le contrat liant la Société à Finance & Management International (FMI), représentée par Timothy Hutton, qui assurait jusqu’à présent l’administration déléguée de la Société. Dans le même temps, le Conseil a nommé Jean Schroyen (représentant de la Société SIMAC solutions BV) et Jan Robeyns (représentant de la Société J2Fix BV) en qualité de délégués à la gestion journalière.

Forts de plus de quarante ans d’expérience cumulée au sein de COIL et dans le secteur de l’anodisation de l’aluminium, ils associent vision stratégique, expertise technique et leadership opérationnel pour conduire la mise en œuvre du plan de redressement et accompagner la transformation de la Société.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2025





Au troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires s’élève à 5,3 M€, en légère progression de +1,0 % sur un an. La baisse modérée des ventes de sous-traitance (4,3 M€ ; -2,3 %) est compensée par la hausse des ventes d’offres packagées (1,0 M€ ; +17,3 %). Aucun revenu de licence n’a été perçu en Chine sur la période.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires et les revenus de licences atteignent 13,9 M€, en retrait de -24,2 % par rapport à la même période en 2024. Les ventes de sous-traitance reculent de -17,4 % à 11,2 M€, tandis que les ventes d’offres packagées diminuent de -3,3 % à 2,7 M€. Aucun revenu n’a été enregistré au titre de l’accord de collaboration en Chine sur neuf mois, contre 2,0 M€ en 2024.

Perspectives





Dans un contexte économique toujours incertain, notamment en Europe, COIL anticipe une baisse de son chiffre d’affaires et ses résultats sur l’ensemble de l’exercice 2025. Face à cet environnement exigeant, la Société poursuit l’adaptation de son modèle économique articulée autour de trois leviers stratégiques :

l’optimisation des coûts, pour renforcer son efficacité opérationnelle ;

l’agilité industrielle, afin d’ajuster sa production aux évolutions de la demande ;

la valorisation de son expertise technologique, au service de ses clients stratégiques et du développement de nouveaux marchés à potentiel.





Forte de ses technologies différenciantes, de son engagement en faveur d’une production responsable et de la mobilisation de ses équipes, COIL aborde cette période de transition avec détermination, dans l’objectif de transformer les défis actuels en opportunités de croissance durable au sein d’un marché en profonde mutation.

Informations complémentaires





Les états financiers ont été arrêtés le 30 octobre 2025 par le conseil d’administration. Ils sont disponibles dans le rapport financier semestriel 2025 sur le site financier de la Société : http://investors.coil.be

Agenda financier





Publication du chiffre d’affaires annuel 2025 : le 29 janvier 2026 après bourse.

À propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.

COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte plus de 100 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2024 un volume d’affaires de 24,1 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com

Contacts

COIL

Jean Schroyen / Jan Robeyns

investor.relations@coil.be

Tél. : +32 (0)11 88 01 88 ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Cyril Combe

ccombe@actus.fr

Tél. : +33 (0)1 53 67 36 36

1 cf.communiqué de presse du 3 octobre 2025 : http://pdf.coil.be/press_room/20251003_PR_FR.pdf

2 résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et dotations aux provisions (nettes de reprises).

3 Anodisation et métal inclus

Pièce jointe