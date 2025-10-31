Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 31 oktober 2025 – 18u CET

Voortgang aandeleninkoopprogramma Fagron

In de periode van 27 oktober 2025 tot en met 31 oktober 2025 heeft Fagron 46.000 eigen aandelen ingekocht voor een gemiddelde prijs van € 20.5831 per aandeel wat overeenkomt met een totaalbedrag van € 946.821,80.

Deze aankopen zijn gedaan als onderdeel van het aandeleninkoopprogramma van maximaal 200.000 Fagron aandelen ter afdekking van Fagron’s verplichtingen uit hoofde van haar langetermijn variabele beloningsregeling, dat op 9 oktober 2025 is aangekondigd.

Het totaal aantal eigen aandelen dat tot op heden is ingekocht bedraagt 111.000.

Meer informatie, inclusief een gedetailleerd overzicht van de aankooptransacties binnen dit programma, is te vinden op onze aandeleninkoop webpagina.

Financiële kalender

12 februari 2026 Jaarresultaten 2025

9 april 2026 Trading update eerste kwartaal 2026

11 mei 2026 Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders 2025

30 juli 2026 Halfjaarresultaten 2026

8 oktober 2026 Trading update derde kwartaal 2026

Verdere informatie

Ignacio Artola

Global Investor Relations Leader

Ignacio.artola@fagron.com

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf dat actief is op het gebied van farmaceutische compounding en zich richt op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 35 landen over de hele wereld.

Het Belgische bedrijf Fagron NV is gevestigd op Venecoweg 20A in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool 'FAGR'. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd door het Nederlandse bedrijf Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

