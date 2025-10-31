PRFoods auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne 2024/2025

Juhtkonna kommentaar

2024/2025. majandusaasta oli PRFoodsile oluline ja pöördeline periood, mida iseloomustas ettevõtte finantsseisundi stabiliseerimine. Edukas võlakohustuste restruktureerimine tugevdas oluliselt Grupi finantsseisu, vähendas likviidsusriskidest tulenevat survet igapäevasele juhtimisele ning tagas ettevõtte tegevuse jätkumise, säilitas töökohad ja kindlustas võlausaldajate positsiooni. Restruktureerimise tulemusena on Grupp astnud kindla sammu stabiilse ja jätkusuutlikku arengu suunas, samal ajal jätkates tööd restruktureerimisest tulenevate ootuste täitmisele. Võlakohustuste restruktureerimine, mille raames pikendati võlakohustuste tähtaega kuni 31.03.2028 ja kehtestati 0% intressimäär, vähendas oluliselt survet rahavoogudele ning lõi eeldused ettevõtte strateegilise tegevuskava elluviimiseks, nagu sätestatud restruktureerimise kokkuleppes.

2024/2025. majandusaastal jätkas Grupp tegevust kahes tootmisüksuses Saaremaal ja Aberdeenis, keskendudes eelkõige kõrgema lisandväärtusega kalatoodete tootmisele ja müügile. Grupi müügitulu kasvas aastaga ligikaudu 10% ulatudes 18,8 miljoni euroni. Kasv tuli nii Suurbritannia turult, mis moodustas ligikaudu 74% kogumüügist, kui ka Eesti turult, kus müük suurenes ligikaudu 12%. Müügi kasvu toetas järk-järgult taastuv nõudlus premium-segmendi toodete järele ning ekspordi taastumine.

Tulemuslikkuse paranemine kajastus ka kasumlikkuse näitajates. Brutokasum kasvas 0,8 miljoni euro võrra, ulatudes 4,0 miljoni euroni. Kuigi Grupi äritulem jäi veel negatiivseks, vähenes ärikahjum oluliselt (-0,6 miljonit eurot võrreldes -3,3 miljoni euroga eelmisel aastal). Seoses IFRSist tuleneva nõudega hinnata restruktureerimise järgselt võlakohustusi nende turuväärtuse alusel, tekkis restruktureerimisest ühekordne finantstulu summas 9,6 miljonit eurot, mille tulemusel on majandusaasta puhaskasum 7,3 miljonit eurot. Ilma restruktureerimise mõjuta oleks aruandeaasta tulemuseks olnud puhaskahjum 1,8 miljonit eurot, mis siiski näitab tegevustulemuste olulist paranemist võrreldes möödunud aastaga.

Saaremaa üksus jätkas tootmismahtude kasvatamist ja turuosa suurendamist. Müügitulu kasvu kõrval on tähelepanu samuti suunatud efektiivsuse tõstmisele ja kasumlikkuse parandamisele. Saare Kala toodete nõudlus nii kodu- kui eksporditurgudel on olnud positiivselt kasvutrendis.

Suurbritannia tütarettevõte John Ross Jr (Aberdeen) Ltd säilitas positiivse kasumlikkuse ning jätkas edukalt tugeva turupositsiooni hoidmist. Šoti juhtkonna järjepidev töö ja brändi tugevus on taganud stabiilsed tulemused hoolimata sektori väljakutsetest ja tooraine hinnakõikumistest.

Juhatus keskendub jätkuvalt kasumlikkuse taastamisele ja tegevuse tõhustamisele. Eesmärgiks on kasutada restruktureerimisest saavutatud stabiilsust äritegevuse rahavoogude kasvatamiseks, et tugevdada kontserni ettevõtete kapitalibaase ja väärtust ning toetada nõnda restruktureerimisest tulenevate eesmärkide saavutamist.

Täname kõiki meie töötajaid, koostööpartnereid ja investoreid pühendumuse, usalduse ja järjekindluse eest. Viimaste aastate keerulised otsused ja tehtud ümberkorraldused on loonud aluse tugevamale kontsernile ja taganud ettevõtte jätkuva tegutsemise.

Erinevused 2024/2025. aasta 4. kvartali ja 12. kuu vahearuandega

AS PRFoods avalikustas oma 2024/2025. majandusaasta 4. kvartali ja 12 kuu vahearuande kuupäeval 29.08.2025. Vahearuandes esitatud aruandeaasta puhaskahjum oli 1 658 tuhat eurot. Auditeeritud aastaaruandes avalikustatud tulem on aga puhaskasum summas 7 339 tuhat eurot.

Tulemuse oluline paranemine tuleneb asjaolust, et vahearuande avalikustamise ajaks ei olnud juhatus lõpuni teostanud IFRS-ist tulenevat kohustust hinnata restruktureerimise järgselt võlakohustusi ümber nende turuväärtusesse. Kuna restruktureeritud võlakohustusi oli mitmeid ja tingimused instrumentide vahel on erinevad ning õiglase väärtuse määramine hõlmab olulisi juhtkonna hinnanguid, ekspertidega konsulteerimist ning audiitori kontrolli, ja arvestades mõju olulisust, oli tegemist olulise fookusteemaga, kus juhatus soovis saavutada piisava kindlustunde. Kuna hindamine ei olnud valmis vahearuande avalikustamise hetkeks, siis ei olnud juhatusel võimalik kajastada restruktureerimise mõju 4. kvartali ja 12 kuu vahearuande avalikustamise tähtajaks. Võlakohustuste ümberhindlusest kajastati ühekordne finantstulu summas 9 578 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '000 30.06.2025 30.06.2024 VARAD Raha ja ekvivalendid 305 203 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 1 546 2 212 Ettemaksed 182 173 Varud 1 656 1 644 Käibevara kokku 3 689 4 232 Pikaajalised finantsinvesteeringud 0 418 Materiaalne põhivara 3 595 4 164 Immateriaalne põhivara 12 956 13 102 Põhivara kokku 16 552 17 684 VARAD KOKKU 20 240 21 916 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 971 10 899 Võlad tarnijatele ja muud võlad 1 563 2 559 Lühiajalised kohustused kokku 2 534 13 458 Intressikandvad kohustused 5 514 3 600 Võlad ja ettemaksed 30 0 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 421 1 420 Sihtfinantseerimine 213 247 Pikaajalised kohustused kokku 7 179 5 267 KOHUSTUSED KOKKU 9 713 18 725 Aktsiakapital 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 Oma aktsiad -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 Realiseerimata kursivahed 451 439 Jaotamata kahjum -11 327 -18 653 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 10 528 3 191 Mittekontrolliv osalus 0 0 OMAKAPITAL KOKKU 10 528 3 191 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 20 240 21 916



Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '000 2024/2025 2023/2024 Müügitulud 18 782 17 086 Müüdud kaupade kulu -14 796 -13 888 Brutokasum 3 986 3 198 Tegevuskulud -4 506 -4 623 Müügi- ja turustuskulud -2 810 -2 663 Üldhalduskulud -1 695 -1 960 Muud äritulud/-kulud -106 -1 882 Ärikahjum -625 -3 307 Finantstulud/-kulud 8 347 -1 057 Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt -139 46 Kasum/(kahjum) tütarettevõtete müügist 0 -271 Maksustamiseelne kasum (kahjum) 7 583 -4 589 Tulumaks -244 -84 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 7 339 -4 673 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 7 339 -4 668 Mittekontrolliv osalus 0 -4 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku 7 339 -4 673 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed 12 -169 Kokku koondkasum (-kahjum) 7 351 -4 842 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 7 351 -4 837 Väikeaktsionäridele kuuluv osa 0 -4 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku 7 351 -4 842





