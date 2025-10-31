PRFoods auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne 2024/2025

Juhtkonna kommentaar
2024/2025. majandusaasta oli PRFoodsile oluline ja pöördeline periood, mida iseloomustas ettevõtte finantsseisundi stabiliseerimine. Edukas võlakohustuste restruktureerimine tugevdas oluliselt Grupi finantsseisu, vähendas likviidsusriskidest tulenevat survet igapäevasele juhtimisele ning tagas ettevõtte tegevuse jätkumise, säilitas töökohad ja kindlustas võlausaldajate positsiooni. Restruktureerimise tulemusena on Grupp astnud kindla sammu stabiilse ja jätkusuutlikku arengu suunas, samal ajal jätkates tööd restruktureerimisest tulenevate ootuste täitmisele. Võlakohustuste restruktureerimine, mille raames pikendati võlakohustuste tähtaega kuni 31.03.2028 ja kehtestati 0% intressimäär, vähendas oluliselt survet rahavoogudele ning lõi eeldused ettevõtte strateegilise tegevuskava elluviimiseks, nagu sätestatud restruktureerimise kokkuleppes.
2024/2025. majandusaastal jätkas Grupp tegevust kahes tootmisüksuses Saaremaal ja Aberdeenis, keskendudes eelkõige kõrgema lisandväärtusega kalatoodete tootmisele ja müügile. Grupi müügitulu kasvas aastaga ligikaudu 10% ulatudes 18,8 miljoni euroni. Kasv tuli nii Suurbritannia turult, mis moodustas ligikaudu 74% kogumüügist, kui ka Eesti turult, kus müük suurenes ligikaudu 12%. Müügi kasvu toetas järk-järgult taastuv nõudlus premium-segmendi toodete järele ning ekspordi taastumine.
Tulemuslikkuse paranemine kajastus ka kasumlikkuse näitajates. Brutokasum kasvas 0,8 miljoni euro võrra, ulatudes 4,0 miljoni euroni. Kuigi Grupi äritulem jäi veel negatiivseks, vähenes ärikahjum oluliselt (-0,6 miljonit eurot võrreldes -3,3 miljoni euroga eelmisel aastal). Seoses IFRSist tuleneva nõudega hinnata restruktureerimise järgselt võlakohustusi nende turuväärtuse alusel, tekkis restruktureerimisest ühekordne finantstulu summas 9,6 miljonit eurot, mille tulemusel on majandusaasta puhaskasum 7,3 miljonit eurot. Ilma restruktureerimise mõjuta oleks aruandeaasta tulemuseks olnud puhaskahjum 1,8 miljonit eurot, mis siiski näitab tegevustulemuste olulist paranemist võrreldes möödunud aastaga.
Saaremaa üksus jätkas tootmismahtude kasvatamist ja turuosa suurendamist. Müügitulu kasvu kõrval on tähelepanu samuti suunatud efektiivsuse tõstmisele ja kasumlikkuse parandamisele. Saare Kala toodete nõudlus nii kodu- kui eksporditurgudel on olnud positiivselt kasvutrendis.
Suurbritannia tütarettevõte John Ross Jr (Aberdeen) Ltd säilitas positiivse kasumlikkuse ning jätkas edukalt tugeva turupositsiooni hoidmist. Šoti juhtkonna järjepidev töö ja brändi tugevus on taganud stabiilsed tulemused hoolimata sektori väljakutsetest ja tooraine hinnakõikumistest.
Juhatus keskendub jätkuvalt kasumlikkuse taastamisele ja tegevuse tõhustamisele. Eesmärgiks on kasutada restruktureerimisest saavutatud stabiilsust äritegevuse rahavoogude kasvatamiseks, et tugevdada kontserni ettevõtete kapitalibaase ja väärtust ning toetada nõnda restruktureerimisest tulenevate eesmärkide saavutamist.
Täname kõiki meie töötajaid, koostööpartnereid ja investoreid pühendumuse, usalduse ja järjekindluse eest. Viimaste aastate keerulised otsused ja tehtud ümberkorraldused on loonud aluse tugevamale kontsernile ja taganud ettevõtte jätkuva tegutsemise.
Erinevused 2024/2025. aasta 4. kvartali ja 12. kuu vahearuandega
AS PRFoods avalikustas oma 2024/2025. majandusaasta 4. kvartali ja 12 kuu vahearuande kuupäeval 29.08.2025. Vahearuandes esitatud aruandeaasta puhaskahjum oli 1 658 tuhat eurot. Auditeeritud aastaaruandes avalikustatud tulem on aga puhaskasum summas 7 339 tuhat eurot.
Tulemuse oluline paranemine tuleneb asjaolust, et vahearuande avalikustamise ajaks ei olnud juhatus lõpuni teostanud IFRS-ist tulenevat kohustust hinnata restruktureerimise järgselt võlakohustusi ümber nende turuväärtusesse. Kuna restruktureeritud võlakohustusi oli mitmeid ja tingimused instrumentide vahel on erinevad ning õiglase väärtuse määramine hõlmab olulisi juhtkonna hinnanguid, ekspertidega konsulteerimist ning audiitori kontrolli, ja arvestades mõju olulisust, oli tegemist olulise fookusteemaga, kus juhatus soovis saavutada piisava kindlustunde. Kuna hindamine ei olnud valmis vahearuande avalikustamise hetkeks, siis ei olnud juhatusel võimalik kajastada restruktureerimise mõju 4. kvartali ja 12 kuu vahearuande avalikustamise tähtajaks. Võlakohustuste ümberhindlusest kajastati ühekordne finantstulu summas 9 578 tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
|EUR '000
|30.06.2025
|30.06.2024
|VARAD
|Raha ja ekvivalendid
|305
|203
|Nõuded ostjatele ja muud nõuded
|1 546
|2 212
|Ettemaksed
|182
|173
|Varud
|1 656
|1 644
|Käibevara kokku
|3 689
|4 232
|Pikaajalised finantsinvesteeringud
|0
|418
|Materiaalne põhivara
|3 595
|4 164
|Immateriaalne põhivara
|12 956
|13 102
|Põhivara kokku
|16 552
|17 684
|VARAD KOKKU
|20 240
|21 916
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
|Intressikandvad kohustused
|971
|10 899
|Võlad tarnijatele ja muud võlad
|1 563
|2 559
|Lühiajalised kohustused kokku
|2 534
|13 458
|Intressikandvad kohustused
|5 514
|3 600
|Võlad ja ettemaksed
|30
|0
|Edasilükkunud tulumaksukohustus
|1 421
|1 420
|Sihtfinantseerimine
|213
|247
|Pikaajalised kohustused kokku
|7 179
|5 267
|KOHUSTUSED KOKKU
|9 713
|18 725
|Aktsiakapital
|7 737
|7 737
|Ülekurss
|14 007
|14 007
|Oma aktsiad
|-390
|-390
|Kohustuslik reservkapital
|51
|51
|Realiseerimata kursivahed
|451
|439
|Jaotamata kahjum
|-11 327
|-18 653
|Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
|10 528
|3 191
|Mittekontrolliv osalus
|0
|0
|OMAKAPITAL KOKKU
|10 528
|3 191
|OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU
|20 240
|21 916
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
|EUR '000
|2024/2025
|2023/2024
|Müügitulud
|18 782
|17 086
|Müüdud kaupade kulu
|-14 796
|-13 888
|Brutokasum
|3 986
|3 198
|Tegevuskulud
|-4 506
|-4 623
|Müügi- ja turustuskulud
|-2 810
|-2 663
|Üldhalduskulud
|-1 695
|-1 960
|Muud äritulud/-kulud
|-106
|-1 882
|Ärikahjum
|-625
|-3 307
|Finantstulud/-kulud
|8 347
|-1 057
|Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt
|-139
|46
|Kasum/(kahjum) tütarettevõtete müügist
|0
|-271
|Maksustamiseelne kasum (kahjum)
|7 583
|-4 589
|Tulumaks
|-244
|-84
|Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
|7 339
|-4 673
|Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
|7 339
|-4 668
|Mittekontrolliv osalus
|0
|-4
|Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku
|7 339
|-4 673
|Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:
|Valuutakursi vahed
|12
|-169
|Kokku koondkasum (-kahjum)
|7 351
|-4 842
|Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
|7 351
|-4 837
|Väikeaktsionäridele kuuluv osa
|0
|-4
|Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku
|7 351
|-4 842
|Kristjan Kotkas
|Timo Pärn
|Juhatuse liige
|Juhatuse liige
