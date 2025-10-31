PRFoods auditeeritud konsolideeritud majandusaasta aruanne 2024/2025

 | Source: PRFoods PRFoods

Juhtkonna kommentaar

2024/2025. majandusaasta oli PRFoodsile oluline ja pöördeline periood, mida iseloomustas ettevõtte finantsseisundi stabiliseerimine. Edukas võlakohustuste restruktureerimine tugevdas oluliselt Grupi finantsseisu, vähendas likviidsusriskidest tulenevat survet igapäevasele juhtimisele ning tagas ettevõtte tegevuse jätkumise, säilitas töökohad ja kindlustas võlausaldajate positsiooni. Restruktureerimise tulemusena on Grupp astnud kindla sammu stabiilse ja jätkusuutlikku arengu suunas, samal ajal jätkates tööd restruktureerimisest tulenevate ootuste täitmisele. Võlakohustuste restruktureerimine, mille raames pikendati võlakohustuste tähtaega kuni 31.03.2028 ja kehtestati 0% intressimäär, vähendas oluliselt survet rahavoogudele ning lõi eeldused ettevõtte strateegilise tegevuskava elluviimiseks, nagu sätestatud restruktureerimise kokkuleppes.

2024/2025. majandusaastal jätkas Grupp tegevust kahes tootmisüksuses Saaremaal ja Aberdeenis, keskendudes eelkõige kõrgema lisandväärtusega kalatoodete tootmisele ja müügile. Grupi müügitulu kasvas aastaga ligikaudu 10% ulatudes 18,8 miljoni euroni. Kasv tuli nii Suurbritannia turult, mis moodustas ligikaudu 74% kogumüügist, kui ka Eesti turult, kus müük suurenes ligikaudu 12%. Müügi kasvu toetas järk-järgult taastuv nõudlus premium-segmendi toodete järele ning ekspordi taastumine.

Tulemuslikkuse paranemine kajastus ka kasumlikkuse näitajates. Brutokasum kasvas 0,8 miljoni euro võrra, ulatudes 4,0 miljoni euroni. Kuigi Grupi äritulem jäi veel negatiivseks, vähenes ärikahjum oluliselt (-0,6 miljonit eurot võrreldes -3,3 miljoni euroga eelmisel aastal). Seoses IFRSist tuleneva nõudega hinnata restruktureerimise järgselt võlakohustusi nende turuväärtuse alusel, tekkis restruktureerimisest ühekordne finantstulu summas 9,6 miljonit eurot, mille tulemusel on majandusaasta puhaskasum 7,3 miljonit eurot. Ilma restruktureerimise mõjuta oleks aruandeaasta tulemuseks olnud puhaskahjum 1,8 miljonit eurot, mis siiski näitab tegevustulemuste olulist paranemist võrreldes möödunud aastaga.

Saaremaa üksus jätkas tootmismahtude kasvatamist ja turuosa suurendamist. Müügitulu kasvu kõrval on tähelepanu samuti suunatud efektiivsuse tõstmisele ja kasumlikkuse parandamisele. Saare Kala toodete nõudlus nii kodu- kui eksporditurgudel on olnud positiivselt kasvutrendis.

Suurbritannia tütarettevõte John Ross Jr (Aberdeen) Ltd säilitas positiivse kasumlikkuse ning jätkas edukalt tugeva turupositsiooni hoidmist. Šoti juhtkonna järjepidev töö ja brändi tugevus on taganud stabiilsed tulemused hoolimata sektori väljakutsetest ja tooraine hinnakõikumistest.

Juhatus keskendub jätkuvalt kasumlikkuse taastamisele ja tegevuse tõhustamisele. Eesmärgiks on kasutada restruktureerimisest saavutatud stabiilsust äritegevuse rahavoogude kasvatamiseks, et tugevdada kontserni ettevõtete kapitalibaase ja väärtust ning toetada nõnda restruktureerimisest tulenevate eesmärkide saavutamist.

Täname kõiki meie töötajaid, koostööpartnereid ja investoreid pühendumuse, usalduse ja järjekindluse eest. Viimaste aastate keerulised otsused ja tehtud ümberkorraldused on loonud aluse tugevamale kontsernile ja taganud ettevõtte jätkuva tegutsemise.

Erinevused 2024/2025. aasta 4. kvartali ja 12. kuu vahearuandega

AS PRFoods avalikustas oma 2024/2025. majandusaasta 4. kvartali ja 12 kuu vahearuande kuupäeval 29.08.2025. Vahearuandes esitatud aruandeaasta puhaskahjum oli 1 658 tuhat eurot. Auditeeritud aastaaruandes avalikustatud tulem on aga puhaskasum summas 7 339 tuhat eurot.

Tulemuse oluline paranemine tuleneb asjaolust, et vahearuande avalikustamise ajaks ei olnud juhatus lõpuni teostanud IFRS-ist tulenevat kohustust hinnata restruktureerimise järgselt võlakohustusi ümber nende turuväärtusesse. Kuna restruktureeritud võlakohustusi oli mitmeid ja tingimused instrumentide vahel on erinevad ning õiglase väärtuse määramine hõlmab olulisi juhtkonna hinnanguid, ekspertidega konsulteerimist ning audiitori kontrolli, ja arvestades mõju olulisust, oli tegemist olulise fookusteemaga, kus juhatus soovis saavutada piisava kindlustunde. Kuna hindamine ei olnud valmis vahearuande avalikustamise hetkeks, siis ei olnud juhatusel võimalik kajastada restruktureerimise mõju 4. kvartali ja 12 kuu vahearuande avalikustamise tähtajaks. Võlakohustuste ümberhindlusest kajastati ühekordne finantstulu summas 9 578 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

EUR '00030.06.202530.06.2024
VARAD  
Raha ja ekvivalendid305203
Nõuded ostjatele ja muud nõuded1 5462 212
Ettemaksed182173
Varud1 6561 644
Käibevara kokku3 6894 232
   
Pikaajalised finantsinvesteeringud0418
Materiaalne põhivara3 5954 164
Immateriaalne põhivara12 95613 102
Põhivara kokku16 55217 684
VARAD KOKKU20 24021 916
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Intressikandvad kohustused97110 899
Võlad tarnijatele ja muud võlad1 5632 559
Lühiajalised kohustused kokku2 53413 458
   
Intressikandvad kohustused5 5143 600
Võlad ja ettemaksed300
Edasilükkunud tulumaksukohustus1 4211 420
Sihtfinantseerimine213247
Pikaajalised kohustused kokku7 1795 267
KOHUSTUSED KOKKU9 71318 725
   
Aktsiakapital7 7377 737
Ülekurss14 00714 007
Oma aktsiad-390-390
Kohustuslik reservkapital5151
Realiseerimata kursivahed451439
Jaotamata kahjum-11 327-18 653
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa10 5283 191
Mittekontrolliv osalus00
OMAKAPITAL KOKKU10 5283 191
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU20 24021 916


Konsolideeritud koondkasumiaruanne

EUR '0002024/20252023/2024
Müügitulud18 78217 086
Müüdud kaupade kulu-14 796-13 888
Brutokasum3 9863 198
   
Tegevuskulud-4 506-4 623
Müügi- ja turustuskulud-2 810-2 663
Üldhalduskulud-1 695-1 960
Muud äritulud/-kulud                 -106                 -1 882
Ärikahjum-625-3 307
Finantstulud/-kulud8 347-1 057
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt-13946
Kasum/(kahjum) tütarettevõtete müügist0-271
Maksustamiseelne kasum (kahjum)7 583-4 589
Tulumaks-244-84
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)7 339-4 673
   
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:  
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa7 339-4 668
Mittekontrolliv osalus0                  -4
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku7 339-4 673
   
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:  
Valuutakursi vahed12-169
Kokku koondkasum (-kahjum)7 351-4 842
   
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:  
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa7 351-4 837
Väikeaktsionäridele kuuluv osa                   0                   -4
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku7 351-4 842


Kristjan KotkasTimo Pärn
Juhatuse liigeJuhatuse liige
investor@prfoods.ee 
www.prfoods.ee 

Manused


Attachments

529900PFXFO2ZDCRNK93-2025-06-30-1-et 2024_ar_et_eur_con_00

Recommended Reading