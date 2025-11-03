Muudatused ASi Ekspress Grupp juhatuses

ASi Ekspress Grupp nõukogu otsustas valida alates 1. detsembrist 2025 uueks juhatuse liikmeks Liina Liivi tähtajaga 30. november 2030. Alates 1. jaanuarist 2026 asub Liina Liiv täitma grupi tegevjuhi ülesandeid. Liina Liivi enam kui 15-aastane kogemus strateegilise turunduse, kommunikatsiooni ja äriarenduse valdkonnas annab lisaväärtust Ekspress Grupi arengusse.

ASi Ekspress Grupp senine tegevjuht ja juhatuse liige Mari-Liis Rüütsalu lahkub ametist 31. detsembril 2025. aastal, kui lõpeb tema viimane nelja-aastane ametiaeg. ASi Ekspress Grupp nõukogu tänab Mari-Liis Rüütsalu pikaajalise panuse eest ettevõtte juhtimisse.

Ekspress Grupi juhatus tegutseb alates 1. detsembrist 2025 järgmises koosseisus: Mari-Liis Rüütsalu (juhatuse esimees), Liina Liiv, Karl Anton ja Rain Sarapuu. Alates 1. jaanuarist 2026 tegutseb ASi Ekspress Grupp juhatus taas kolmeliikmelises koosseisus: Liina Liiv (juhatuse esimees), Karl Anton ja Rain Sarapuu

Liina Liivi CV on lisatud börsiteatele.

Ülar Maapalu

nõukogu esimees

ylar@aktivafinance.eu

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes tuhandele inimesele.

Manus