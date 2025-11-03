OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares and Total Voting Rights

OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
03 November 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares and Total Voting Rights
The Company announces that on 31 October 2025 it had purchased a total of 183,527 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|124,695
|58,832
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|546.00p
|541.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|537.00p
|538.50p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|540.82p
|540.49p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,017,538 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,017,538 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority’s Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|31-10-2025
|16:25:43
|GBp
|342
|540.50
|XLON
|xHaNXOhBxIJ
|31-10-2025
|16:25:43
|GBp
|215
|540.50
|BATE
|xHaNXOhBxIO
|31-10-2025
|16:25:43
|GBp
|33
|540.50
|BATE
|xHaNXOhBxIQ
|31-10-2025
|16:24:59
|GBp
|12
|540.00
|XLON
|xHaNXOhBuS$
|31-10-2025
|16:22:47
|GBp
|323
|540.00
|XLON
|xHaNXOhBdno
|31-10-2025
|16:22:45
|GBp
|626
|540.00
|XLON
|xHaNXOhBdm1
|31-10-2025
|16:22:45
|GBp
|392
|540.00
|BATE
|xHaNXOhBdm3
|31-10-2025
|16:22:18
|GBp
|21
|540.00
|XLON
|xHaNXOhBdSk
|31-10-2025
|16:22:13
|GBp
|361
|540.00
|BATE
|xHaNXOhBdPI
|31-10-2025
|16:20:51
|GBp
|284
|540.00
|BATE
|xHaNXOhBb5T
|31-10-2025
|16:20:47
|GBp
|690
|540.00
|BATE
|xHaNXOhBb37
|31-10-2025
|16:20:29
|GBp
|821
|540.00
|XLON
|xHaNXOhBbPE
|31-10-2025
|16:20:02
|GBp
|1,081
|540.50
|XLON
|xHaNXOhBY7B
|31-10-2025
|16:19:26
|GBp
|955
|540.50
|BATE
|xHaNXOhBZhX
|31-10-2025
|16:19:26
|GBp
|1,707
|540.50
|XLON
|xHaNXOhBZhZ
|31-10-2025
|16:18:57
|GBp
|234
|541.00
|XLON
|xHaNXOhBZVP
|31-10-2025
|16:17:42
|GBp
|1,196
|540.50
|BATE
|xHaNXOhBXiU
|31-10-2025
|16:17:23
|GBp
|198
|540.50
|BATE
|xHaNXOhBX5x
|31-10-2025
|16:17:23
|GBp
|3,553
|541.00
|BATE
|xHaNXOhBX5G
|31-10-2025
|16:16:07
|GBp
|1,291
|540.00
|XLON
|xHaNXOhBkN8
|31-10-2025
|16:15:38
|GBp
|52
|540.00
|BATE
|xHaNXOhBlqs
|31-10-2025
|16:15:34
|GBp
|319
|540.00
|BATE
|xHaNXOhBl$Y
|31-10-2025
|16:13:28
|GBp
|1,266
|540.50
|XLON
|xHaNXOhBjGa
|31-10-2025
|16:13:28
|GBp
|623
|541.00
|BATE
|xHaNXOhBjGl
|31-10-2025
|16:13:28
|GBp
|146
|541.00
|BATE
|xHaNXOhBjGn
|31-10-2025
|16:13:28
|GBp
|1,157
|540.50
|BATE
|xHaNXOhBjGv
|31-10-2025
|16:13:28
|GBp
|1,731
|540.50
|XLON
|xHaNXOhBjGq
|31-10-2025
|16:12:36
|GBp
|450
|541.00
|BATE
|xHaNXOhBg24
|31-10-2025
|16:08:39
|GBp
|97
|541.00
|XLON
|xHaNXOhBMLF
|31-10-2025
|16:08:39
|GBp
|1,591
|541.00
|XLON
|xHaNXOhBMLG
|31-10-2025
|16:08:39
|GBp
|168
|541.00
|XLON
|xHaNXOhBMLI
|31-10-2025
|16:08:39
|GBp
|111
|541.00
|XLON
|xHaNXOhBMLK
|31-10-2025
|16:08:39
|GBp
|500
|541.00
|XLON
|xHaNXOhBMLM
|31-10-2025
|16:08:39
|GBp
|934
|540.50
|BATE
|xHaNXOhBMKi
|31-10-2025
|16:08:39
|GBp
|223
|540.50
|BATE
|xHaNXOhBMKk
|31-10-2025
|16:08:39
|GBp
|1,157
|540.50
|XLON
|xHaNXOhBMKg
|31-10-2025
|16:06:16
|GBp
|341
|540.00
|BATE
|xHaNXOhBL56
|31-10-2025
|16:03:40
|GBp
|503
|540.00
|BATE
|xHaNXOhBGhW
|31-10-2025
|16:01:39
|GBp
|440
|540.00
|BATE
|xHaNXOhBUo9
|31-10-2025
|16:00:37
|GBp
|504
|540.00
|BATE
|xHaNXOhBVzk
|31-10-2025
|16:00:12
|GBp
|6
|540.00
|BATE
|xHaNXOhBVRU
|31-10-2025
|16:00:09
|GBp
|685
|540.50
|XLON
|xHaNXOhBSaa
|31-10-2025
|16:00:09
|GBp
|3,565
|541.00
|BATE
|xHaNXOhBSal
|31-10-2025
|16:00:09
|GBp
|292
|541.00
|BATE
|xHaNXOhBSan
|31-10-2025
|16:00:09
|GBp
|181
|541.00
|BATE
|xHaNXOhBSap
|31-10-2025
|16:00:09
|GBp
|701
|540.50
|XLON
|xHaNXOhBSaz
|31-10-2025
|16:00:09
|GBp
|179
|540.50
|XLON
|xHaNXOhBSa$
|31-10-2025
|16:00:09
|GBp
|741
|540.50
|XLON
|xHaNXOhBSa1
|31-10-2025
|16:00:09
|GBp
|1,157
|540.50
|BATE
|xHaNXOhBSa3
|31-10-2025
|15:57:55
|GBp
|455
|541.00
|BATE
|xHaNXOhBQ29
|31-10-2025
|15:57:55
|GBp
|6
|541.00
|BATE
|xHaNXOhBQ2B
|31-10-2025
|15:57:55
|GBp
|316
|540.50
|XLON
|xHaNXOhBQ2E
|31-10-2025
|15:55:37
|GBp
|535
|541.00
|XLON
|xHaNXOhBPdj
|31-10-2025
|15:55:37
|GBp
|856
|541.00
|XLON
|xHaNXOhBPdl
|31-10-2025
|15:55:37
|GBp
|597
|541.00
|BATE
|xHaNXOhBPdn
|31-10-2025
|15:55:37
|GBp
|491
|541.00
|BATE
|xHaNXOhBPdp
|31-10-2025
|15:52:57
|GBp
|544
|541.00
|XLON
|xHaNXOhB479
|31-10-2025
|15:52:20
|GBp
|379
|541.00
|XLON
|xHaNXOhB55l
|31-10-2025
|15:52:20
|GBp
|1,354
|541.00
|XLON
|xHaNXOhB55n
|31-10-2025
|15:52:20
|GBp
|531
|541.00
|BATE
|xHaNXOhB55p
|31-10-2025
|15:49:08
|GBp
|127
|541.50
|XLON
|xHaNXOhB10M
|31-10-2025
|15:49:08
|GBp
|205
|541.50
|XLON
|xHaNXOhB10O
|31-10-2025
|15:48:16
|GBp
|177
|541.50
|XLON
|xHaNXOhBEFv
|31-10-2025
|15:47:24
|GBp
|1,845
|541.50
|XLON
|xHaNXOhBF8F
|31-10-2025
|15:45:20
|GBp
|329
|542.00
|XLON
|xHaNXOhBAv6
|31-10-2025
|15:45:20
|GBp
|320
|542.00
|XLON
|xHaNXOhBAun
|31-10-2025
|15:45:20
|GBp
|318
|542.00
|XLON
|xHaNXOhBAuO
|31-10-2025
|15:45:20
|GBp
|330
|542.00
|XLON
|xHaNXOhBAxY
|31-10-2025
|15:45:20
|GBp
|471
|542.00
|XLON
|xHaNXOhBAxs
|31-10-2025
|15:45:20
|GBp
|50
|542.00
|XLON
|xHaNXOhBAxu
|31-10-2025
|15:45:20
|GBp
|487
|542.00
|XLON
|xHaNXOhBAx@
|31-10-2025
|15:43:49
|GBp
|128
|540.50
|BATE
|xHaNXOhB8U9
|31-10-2025
|15:43:49
|GBp
|34
|540.50
|BATE
|xHaNXOhB8UB
|31-10-2025
|15:43:49
|GBp
|1,157
|540.00
|XLON
|xHaNXOhB8UG
|31-10-2025
|15:43:49
|GBp
|449
|540.00
|BATE
|xHaNXOhB8UI
|31-10-2025
|15:41:09
|GBp
|298
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4tKw
|31-10-2025
|15:40:21
|GBp
|202
|540.50
|BATE
|xHaNXOh4qHi
|31-10-2025
|15:40:21
|GBp
|155
|540.50
|BATE
|xHaNXOh4qHk
|31-10-2025
|15:40:17
|GBp
|322
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4qTL
|31-10-2025
|15:31:30
|GBp
|488
|540.00
|XLON
|xHaNXOh4x4W
|31-10-2025
|15:31:30
|GBp
|363
|540.00
|BATE
|xHaNXOh4x4Y
|31-10-2025
|15:31:30
|GBp
|370
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4x4l
|31-10-2025
|15:30:51
|GBp
|338
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4unr
|31-10-2025
|15:30:12
|GBp
|133
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4vbD
|31-10-2025
|15:30:12
|GBp
|251
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4vbF
|31-10-2025
|15:29:33
|GBp
|457
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4vMZ
|31-10-2025
|15:28:54
|GBp
|180
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4c42
|31-10-2025
|15:28:54
|GBp
|197
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4c44
|31-10-2025
|15:28:15
|GBp
|482
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4diQ
|31-10-2025
|15:27:36
|GBp
|360
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4dU$
|31-10-2025
|15:25:11
|GBp
|40
|540.00
|BATE
|xHaNXOh4YGW
|31-10-2025
|15:25:11
|GBp
|296
|540.00
|BATE
|xHaNXOh4YGY
|31-10-2025
|15:25:11
|GBp
|82
|540.00
|BATE
|xHaNXOh4YGa
|31-10-2025
|15:25:11
|GBp
|289
|539.50
|XLON
|xHaNXOh4YGi
|31-10-2025
|15:25:11
|GBp
|1,271
|539.50
|XLON
|xHaNXOh4YGk
|31-10-2025
|15:25:11
|GBp
|32
|539.50
|BATE
|xHaNXOh4YGm
|31-10-2025
|15:25:11
|GBp
|724
|539.50
|BATE
|xHaNXOh4YGo
|31-10-2025
|15:24:11
|GBp
|722
|540.00
|BATE
|xHaNXOh4WWQ
|31-10-2025
|15:24:11
|GBp
|1,184
|540.00
|XLON
|xHaNXOh4WWO
|31-10-2025
|15:23:51
|GBp
|51
|540.00
|BATE
|xHaNXOh4WuQ
|31-10-2025
|15:23:45
|GBp
|527
|540.00
|BATE
|xHaNXOh4W7V
|31-10-2025
|15:22:27
|GBp
|2,237
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4XJl
|31-10-2025
|15:20:40
|GBp
|253
|540.00
|BATE
|xHaNXOh4ia5
|31-10-2025
|15:19:04
|GBp
|525
|540.00
|BATE
|xHaNXOh4gXT
|31-10-2025
|15:13:53
|GBp
|600
|541.00
|BATE
|xHaNXOh4KtP
|31-10-2025
|15:13:53
|GBp
|423
|541.00
|BATE
|xHaNXOh4KtR
|31-10-2025
|15:13:53
|GBp
|714
|541.00
|BATE
|xHaNXOh4Ksc
|31-10-2025
|15:13:53
|GBp
|160
|541.00
|BATE
|xHaNXOh4Ksm
|31-10-2025
|15:13:53
|GBp
|531
|541.00
|BATE
|xHaNXOh4Kso
|31-10-2025
|15:13:53
|GBp
|1,567
|541.00
|BATE
|xHaNXOh4Ksx
|31-10-2025
|15:13:53
|GBp
|205
|541.00
|BATE
|xHaNXOh4Ksz
|31-10-2025
|15:13:53
|GBp
|42
|541.00
|XLON
|xHaNXOh4Ks0
|31-10-2025
|15:13:53
|GBp
|560
|541.00
|XLON
|xHaNXOh4Ks2
|31-10-2025
|15:13:50
|GBp
|178
|541.00
|XLON
|xHaNXOh4Kpa
|31-10-2025
|15:13:50
|GBp
|78
|541.00
|XLON
|xHaNXOh4Kpc
|31-10-2025
|15:13:50
|GBp
|1,000
|541.00
|XLON
|xHaNXOh4KpW
|31-10-2025
|15:13:50
|GBp
|607
|541.00
|XLON
|xHaNXOh4KpY
|31-10-2025
|15:13:50
|GBp
|432
|541.00
|XLON
|xHaNXOh4KmN
|31-10-2025
|15:13:50
|GBp
|370
|541.00
|XLON
|xHaNXOh4KmP
|31-10-2025
|15:13:50
|GBp
|600
|541.00
|XLON
|xHaNXOh4KmQ
|31-10-2025
|15:13:50
|GBp
|500
|541.00
|XLON
|xHaNXOh4KmS
|31-10-2025
|15:13:50
|GBp
|250
|541.00
|XLON
|xHaNXOh4KmU
|31-10-2025
|15:13:50
|GBp
|1,125
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4Kp1
|31-10-2025
|15:13:50
|GBp
|438
|540.50
|BATE
|xHaNXOh4Kp3
|31-10-2025
|15:13:50
|GBp
|402
|540.50
|BATE
|xHaNXOh4Kp5
|31-10-2025
|15:13:37
|GBp
|202
|540.50
|BATE
|xHaNXOh4K71
|31-10-2025
|15:12:43
|GBp
|1,115
|541.00
|XLON
|xHaNXOh4L8R
|31-10-2025
|15:12:43
|GBp
|885
|541.00
|BATE
|xHaNXOh4L8T
|31-10-2025
|15:09:33
|GBp
|264
|541.50
|XLON
|xHaNXOh4HUk
|31-10-2025
|15:09:33
|GBp
|1,131
|541.50
|XLON
|xHaNXOh4HUq
|31-10-2025
|15:09:24
|GBp
|644
|541.50
|XLON
|xHaNXOh4UWu
|31-10-2025
|14:56:11
|GBp
|48
|540.00
|BATE
|xHaNXOh4FOS
|31-10-2025
|14:55:26
|GBp
|290
|540.50
|BATE
|xHaNXOh4DZg
|31-10-2025
|14:55:03
|GBp
|565
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4D8H
|31-10-2025
|14:55:03
|GBp
|344
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4D8J
|31-10-2025
|14:54:48
|GBp
|152
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4AcP
|31-10-2025
|14:54:35
|GBp
|22
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4Ayy
|31-10-2025
|14:54:35
|GBp
|650
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4Ay@
|31-10-2025
|14:54:35
|GBp
|400
|540.50
|BATE
|xHaNXOh4Ay0
|31-10-2025
|14:54:29
|GBp
|20
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4AxS
|31-10-2025
|14:54:29
|GBp
|897
|540.50
|XLON
|xHaNXOh4AxU
|31-10-2025
|14:54:29
|GBp
|723
|540.50
|BATE
|xHaNXOh4AwW
|31-10-2025
|14:52:08
|GBp
|306
|540.50
|BATE
|xHaNXOh49CA
|31-10-2025
|14:52:02
|GBp
|421
|540.50
|BATE
|xHaNXOh49UN
|31-10-2025
|14:49:37
|GBp
|491
|540.50
|BATE
|xHaNXOh5r3K
|31-10-2025
|14:48:22
|GBp
|498
|540.50
|BATE
|xHaNXOh5p0s
|31-10-2025
|14:45:53
|GBp
|145
|540.50
|BATE
|xHaNXOh5$lD
|31-10-2025
|14:33:57
|GBp
|480
|540.50
|XLON
|xHaNXOh5jwX
|31-10-2025
|14:33:57
|GBp
|198
|540.50
|XLON
|xHaNXOh5jxV
|31-10-2025
|14:33:39
|GBp
|196
|540.50
|XLON
|xHaNXOh5jH3
|31-10-2025
|14:33:39
|GBp
|42
|540.50
|XLON
|xHaNXOh5jH8
|31-10-2025
|14:33:39
|GBp
|23
|540.50
|XLON
|xHaNXOh5jHA
|31-10-2025
|14:33:21
|GBp
|36
|540.50
|XLON
|xHaNXOh5gnx
|31-10-2025
|14:33:21
|GBp
|551
|540.50
|XLON
|xHaNXOh5gn9
|31-10-2025
|14:30:56
|GBp
|222
|539.00
|XLON
|xHaNXOh5Mpv
|31-10-2025
|14:30:55
|GBp
|59
|540.50
|BATE
|xHaNXOh5MzB
|31-10-2025
|14:30:55
|GBp
|30
|540.50
|BATE
|xHaNXOh5MzD
|31-10-2025
|14:30:55
|GBp
|72
|540.50
|BATE
|xHaNXOh5MzH
|31-10-2025
|14:30:55
|GBp
|70
|540.00
|BATE
|xHaNXOh5MzJ
|31-10-2025
|14:30:55
|GBp
|101
|540.00
|BATE
|xHaNXOh5MzL
|31-10-2025
|14:30:55
|GBp
|370
|539.50
|XLON
|xHaNXOh5MzQ
|31-10-2025
|14:30:55
|GBp
|428
|539.50
|BATE
|xHaNXOh5MzS
|31-10-2025
|14:30:55
|GBp
|612
|540.00
|BATE
|xHaNXOh5MyZ
|31-10-2025
|14:30:55
|GBp
|847
|540.00
|XLON
|xHaNXOh5MyX
|31-10-2025
|14:26:27
|GBp
|266
|540.50
|XLON
|xHaNXOh5G1i
|31-10-2025
|14:26:27
|GBp
|913
|540.50
|XLON
|xHaNXOh5G1k
|31-10-2025
|14:26:27
|GBp
|608
|540.50
|BATE
|xHaNXOh5G1m
|31-10-2025
|14:25:51
|GBp
|6
|541.00
|XLON
|xHaNXOh5HoA
|31-10-2025
|14:25:51
|GBp
|224
|541.00
|XLON
|xHaNXOh5HoC
|31-10-2025
|14:25:12
|GBp
|255
|541.00
|XLON
|xHaNXOh5UZh
|31-10-2025
|14:24:33
|GBp
|227
|541.00
|XLON
|xHaNXOh5Va8
|31-10-2025
|14:23:54
|GBp
|260
|541.00
|XLON
|xHaNXOh5VGh
|31-10-2025
|14:22:41
|GBp
|650
|541.00
|XLON
|xHaNXOh5TfH
|31-10-2025
|14:22:41
|GBp
|730
|540.50
|XLON
|xHaNXOh5TfO
|31-10-2025
|14:21:17
|GBp
|739
|541.00
|XLON
|xHaNXOh5Rbd
|31-10-2025
|14:19:54
|GBp
|467
|540.50
|XLON
|xHaNXOh5O9W
|31-10-2025
|14:19:54
|GBp
|265
|540.50
|XLON
|xHaNXOh5O9Y
|31-10-2025
|14:18:14
|GBp
|701
|541.00
|XLON
|xHaNXOh56AJ
|31-10-2025
|14:06:18
|GBp
|196
|541.00
|BATE
|xHaNXOh59IX
|31-10-2025
|14:06:18
|GBp
|690
|541.50
|XLON
|xHaNXOh59Ig
|31-10-2025
|14:06:18
|GBp
|389
|541.50
|XLON
|xHaNXOh59Ii
|31-10-2025
|14:06:18
|GBp
|41
|541.50
|XLON
|xHaNXOh59Ik
|31-10-2025
|14:06:18
|GBp
|73
|541.50
|XLON
|xHaNXOh59Im
|31-10-2025
|14:06:18
|GBp
|198
|541.50
|XLON
|xHaNXOh59Io
|31-10-2025
|14:06:18
|GBp
|644
|541.50
|XLON
|xHaNXOh59Iq
|31-10-2025
|14:06:18
|GBp
|701
|541.00
|XLON
|xHaNXOh59I3
|31-10-2025
|14:06:18
|GBp
|328
|541.00
|BATE
|xHaNXOh59I5
|31-10-2025
|14:02:59
|GBp
|275
|542.00
|XLON
|xHaNXOh6oRw
|31-10-2025
|14:02:59
|GBp
|499
|541.50
|XLON
|xHaNXOh6oR1
|31-10-2025
|14:02:59
|GBp
|149
|542.00
|XLON
|xHaNXOh6oR2
|31-10-2025
|14:02:59
|GBp
|270
|542.00
|XLON
|xHaNXOh6oR4
|31-10-2025
|14:02:59
|GBp
|296
|542.00
|XLON
|xHaNXOh6oR6
|31-10-2025
|14:02:59
|GBp
|469
|541.50
|XLON
|xHaNXOh6oRK
|31-10-2025
|14:02:59
|GBp
|678
|542.00
|XLON
|xHaNXOh6oRP
|31-10-2025
|13:49:00
|GBp
|665
|542.00
|XLON
|xHaNXOh6kb2
|31-10-2025
|13:44:06
|GBp
|294
|541.50
|XLON
|xHaNXOh6eAw
|31-10-2025
|13:44:06
|GBp
|432
|541.50
|XLON
|xHaNXOh6eA4
|31-10-2025
|13:44:06
|GBp
|367
|541.50
|XLON
|xHaNXOh6eA6
|31-10-2025
|13:44:06
|GBp
|95
|541.50
|XLON
|xHaNXOh6eLi
|31-10-2025
|13:44:06
|GBp
|68
|541.50
|XLON
|xHaNXOh6eLk
|31-10-2025
|13:44:06
|GBp
|97
|541.50
|XLON
|xHaNXOh6eLm
|31-10-2025
|13:44:06
|GBp
|520
|541.00
|BATE
|xHaNXOh6eL4
|31-10-2025
|13:44:06
|GBp
|604
|541.00
|XLON
|xHaNXOh6eL2
|31-10-2025
|13:38:07
|GBp
|198
|540.50
|BATE
|xHaNXOh6GFI
|31-10-2025
|13:37:11
|GBp
|354
|541.00
|BATE
|xHaNXOh6Uba
|31-10-2025
|13:37:11
|GBp
|198
|541.00
|BATE
|xHaNXOh6Ubc
|31-10-2025
|13:34:36
|GBp
|321
|541.00
|XLON
|xHaNXOh6TFM
|31-10-2025
|13:34:36
|GBp
|354
|541.00
|BATE
|xHaNXOh6TFO
|31-10-2025
|13:28:00
|GBp
|221
|540.00
|BATE
|xHaNXOh63I6
|31-10-2025
|13:27:34
|GBp
|591
|540.50
|XLON
|xHaNXOh60nA
|31-10-2025
|13:27:34
|GBp
|273
|540.50
|XLON
|xHaNXOh60nC
|31-10-2025
|13:27:34
|GBp
|108
|540.50
|BATE
|xHaNXOh60nE
|31-10-2025
|13:27:34
|GBp
|531
|540.50
|BATE
|xHaNXOh60nG
|31-10-2025
|13:23:31
|GBp
|40
|541.00
|XLON
|xHaNXOh6DXN
|31-10-2025
|13:23:31
|GBp
|552
|541.00
|XLON
|xHaNXOh6DXP
|31-10-2025
|13:23:31
|GBp
|601
|541.00
|BATE
|xHaNXOh6DWa
|31-10-2025
|13:23:31
|GBp
|581
|541.00
|XLON
|xHaNXOh6DWY
|31-10-2025
|13:15:01
|GBp
|728
|540.00
|XLON
|xHaNXOh7orR
|31-10-2025
|13:15:01
|GBp
|422
|540.00
|BATE
|xHaNXOh7orT
|31-10-2025
|13:12:59
|GBp
|1,001
|540.50
|XLON
|xHaNXOh7mq@
|31-10-2025
|13:12:59
|GBp
|446
|540.50
|BATE
|xHaNXOh7mq0
|31-10-2025
|13:12:59
|GBp
|330
|540.50
|BATE
|xHaNXOh7mq2
|31-10-2025
|13:11:54
|GBp
|230
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7noj
|31-10-2025
|13:10:27
|GBp
|200
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7@Nb
|31-10-2025
|13:07:51
|GBp
|236
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7zhL
|31-10-2025
|13:07:51
|GBp
|257
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7zhV
|31-10-2025
|13:07:51
|GBp
|166
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7zgb
|31-10-2025
|13:07:51
|GBp
|2
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7zge
|31-10-2025
|13:07:51
|GBp
|12
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7zgg
|31-10-2025
|13:07:51
|GBp
|2
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7zgi
|31-10-2025
|13:07:51
|GBp
|14
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7zgk
|31-10-2025
|13:06:42
|GBp
|196
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7wkt
|31-10-2025
|13:04:43
|GBp
|225
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7ua@
|31-10-2025
|13:04:43
|GBp
|17
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7ua0
|31-10-2025
|13:04:06
|GBp
|196
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7u3J
|31-10-2025
|13:01:35
|GBp
|15
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7cIH
|31-10-2025
|13:01:35
|GBp
|181
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7cIJ
|31-10-2025
|13:00:44
|GBp
|196
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7dMB
|31-10-2025
|13:00:43
|GBp
|204
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7dMT
|31-10-2025
|13:00:43
|GBp
|449
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7dHY
|31-10-2025
|12:58:56
|GBp
|371
|540.00
|BATE
|xHaNXOh7bMs
|31-10-2025
|12:58:33
|GBp
|62
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7Yi@
|31-10-2025
|12:58:33
|GBp
|750
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7Yi0
|31-10-2025
|12:58:33
|GBp
|178
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7Yiy
|31-10-2025
|12:58:33
|GBp
|295
|540.50
|XLON
|xHaNXOh7YiE
|31-10-2025
|12:58:33
|GBp
|192
|540.50
|XLON
|xHaNXOh7YiG
|31-10-2025
|12:58:33
|GBp
|463
|540.50
|BATE
|xHaNXOh7YiI
|31-10-2025
|12:54:55
|GBp
|1,802
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7XT4
|31-10-2025
|12:45:56
|GBp
|164
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7NbO
|31-10-2025
|12:45:56
|GBp
|94
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7NbQ
|31-10-2025
|12:45:56
|GBp
|310
|540.50
|XLON
|xHaNXOh7NaX
|31-10-2025
|12:45:56
|GBp
|196
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7NaT
|31-10-2025
|12:45:56
|GBp
|287
|540.50
|BATE
|xHaNXOh7NdW
|31-10-2025
|12:44:48
|GBp
|26
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7KiC
|31-10-2025
|12:44:48
|GBp
|172
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7KiE
|31-10-2025
|12:44:48
|GBp
|55
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7KiG
|31-10-2025
|12:44:48
|GBp
|463
|540.50
|XLON
|xHaNXOh7KiV
|31-10-2025
|12:44:48
|GBp
|698
|540.50
|BATE
|xHaNXOh7KlX
|31-10-2025
|12:42:03
|GBp
|591
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7Jcx
|31-10-2025
|12:42:03
|GBp
|1,734
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7Jc0
|31-10-2025
|12:42:03
|GBp
|1,551
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7JcC
|31-10-2025
|12:42:03
|GBp
|250
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7JcE
|31-10-2025
|12:42:03
|GBp
|484
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7JcG
|31-10-2025
|12:42:03
|GBp
|255
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7JcI
|31-10-2025
|12:42:03
|GBp
|1,001
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7JXX
|31-10-2025
|12:42:03
|GBp
|61
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7JXZ
|31-10-2025
|12:42:03
|GBp
|463
|540.50
|XLON
|xHaNXOh7JXc
|31-10-2025
|12:42:03
|GBp
|122
|540.50
|BATE
|xHaNXOh7JXe
|31-10-2025
|12:42:03
|GBp
|341
|540.50
|BATE
|xHaNXOh7JXg
|31-10-2025
|12:39:53
|GBp
|434
|541.00
|XLON
|xHaNXOh7HkC
|31-10-2025
|12:39:53
|GBp
|463
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7HkE
|31-10-2025
|12:39:03
|GBp
|480
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7UW8
|31-10-2025
|12:39:03
|GBp
|522
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7UWA
|31-10-2025
|12:39:03
|GBp
|106
|541.00
|BATE
|xHaNXOh7UWC
|31-10-2025
|12:38:11
|GBp
|463
|540.50
|XLON
|xHaNXOh7UUi
|31-10-2025
|12:38:08
|GBp
|463
|540.50
|XLON
|xHaNXOh7UR@
|31-10-2025
|12:38:08
|GBp
|463
|540.50
|BATE
|xHaNXOh7UR0
|31-10-2025
|12:09:58
|GBp
|291
|539.50
|XLON
|xHaNXOh0mMb
|31-10-2025
|12:09:58
|GBp
|370
|539.50
|XLON
|xHaNXOh0mMi
|31-10-2025
|12:09:58
|GBp
|298
|539.50
|BATE
|xHaNXOh0mMk
|31-10-2025
|12:09:01
|GBp
|384
|540.00
|BATE
|xHaNXOh0nAp
|31-10-2025
|12:04:20
|GBp
|392
|539.50
|XLON
|xHaNXOh0wfN
|31-10-2025
|12:04:20
|GBp
|327
|539.50
|BATE
|xHaNXOh0wfP
|31-10-2025
|12:04:20
|GBp
|350
|539.50
|BATE
|xHaNXOh0wfR
|31-10-2025
|12:04:08
|GBp
|252
|540.50
|BATE
|xHaNXOh0wu4
|31-10-2025
|12:04:08
|GBp
|72
|540.50
|BATE
|xHaNXOh0wu6
|31-10-2025
|12:04:08
|GBp
|122
|540.00
|XLON
|xHaNXOh0wuN
|31-10-2025
|12:04:08
|GBp
|610
|540.00
|XLON
|xHaNXOh0wuP
|31-10-2025
|12:04:08
|GBp
|329
|540.00
|BATE
|xHaNXOh0wuR
|31-10-2025
|12:04:08
|GBp
|134
|540.00
|BATE
|xHaNXOh0wuT
|31-10-2025
|11:59:40
|GBp
|259
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0d7F
|31-10-2025
|11:59:40
|GBp
|547
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0d7H
|31-10-2025
|11:59:40
|GBp
|310
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0d7J
|31-10-2025
|11:59:40
|GBp
|68
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0d7L
|31-10-2025
|11:59:40
|GBp
|153
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0d7N
|31-10-2025
|11:59:40
|GBp
|463
|540.00
|XLON
|xHaNXOh0d6W
|31-10-2025
|11:59:40
|GBp
|463
|540.00
|BATE
|xHaNXOh0d6Y
|31-10-2025
|11:53:35
|GBp
|244
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0ka3
|31-10-2025
|11:53:35
|GBp
|43
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0ka5
|31-10-2025
|11:53:34
|GBp
|36
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kaG
|31-10-2025
|11:53:34
|GBp
|4
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kaP
|31-10-2025
|11:53:34
|GBp
|10
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kaR
|31-10-2025
|11:53:34
|GBp
|224
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kaT
|31-10-2025
|11:53:34
|GBp
|42
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kaV
|31-10-2025
|11:53:34
|GBp
|41
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kdl
|31-10-2025
|11:53:34
|GBp
|315
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kdj
|31-10-2025
|11:53:34
|GBp
|314
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kdr
|31-10-2025
|11:53:34
|GBp
|59
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kdt
|31-10-2025
|11:53:34
|GBp
|314
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kdz
|31-10-2025
|11:53:34
|GBp
|41
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kd$
|31-10-2025
|11:53:34
|GBp
|325
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kdJ
|31-10-2025
|11:53:34
|GBp
|41
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kdL
|31-10-2025
|11:53:33
|GBp
|484
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kcZ
|31-10-2025
|11:53:33
|GBp
|43
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kcb
|31-10-2025
|11:53:33
|GBp
|187
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kcl
|31-10-2025
|11:53:33
|GBp
|258
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kcn
|31-10-2025
|11:53:33
|GBp
|328
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kcp
|31-10-2025
|11:53:33
|GBp
|28
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kcr
|31-10-2025
|11:53:33
|GBp
|318
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kcx
|31-10-2025
|11:53:33
|GBp
|43
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kcz
|31-10-2025
|11:53:33
|GBp
|209
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kcD
|31-10-2025
|11:53:33
|GBp
|43
|540.50
|XLON
|xHaNXOh0kcF
|31-10-2025
|11:53:15
|GBp
|103
|540.00
|BATE
|xHaNXOh0kzD
|31-10-2025
|11:53:15
|GBp
|96
|540.00
|BATE
|xHaNXOh0kzF
|31-10-2025
|11:52:36
|GBp
|197
|540.00
|BATE
|xHaNXOh0kO1
|31-10-2025
|11:51:57
|GBp
|196
|540.00
|BATE
|xHaNXOh0lE2
|31-10-2025
|11:51:18
|GBp
|204
|540.00
|BATE
|xHaNXOh0itF
|31-10-2025
|11:49:57
|GBp
|677
|540.00
|BATE
|xHaNXOh0jMB
|31-10-2025
|11:49:57
|GBp
|42
|540.00
|BATE
|xHaNXOh0jMD
|31-10-2025
|11:49:57
|GBp
|434
|540.00
|BATE
|xHaNXOh0jMF
|31-10-2025
|11:44:29
|GBp
|130
|539.50
|BATE
|xHaNXOh0NfM
|31-10-2025
|11:42:54
|GBp
|130
|539.50
|BATE
|xHaNXOh0KKK
|31-10-2025
|11:36:25
|GBp
|201
|539.50
|BATE
|xHaNXOh0Vxc
|31-10-2025
|11:34:09
|GBp
|678
|539.50
|XLON
|xHaNXOh0TJT
|31-10-2025
|11:29:18
|GBp
|366
|539.50
|XLON
|xHaNXOh07cN
|31-10-2025
|11:29:18
|GBp
|310
|539.50
|BATE
|xHaNXOh07cP
|31-10-2025
|11:27:45
|GBp
|741
|539.50
|XLON
|xHaNXOh04E$
|31-10-2025
|11:27:45
|GBp
|537
|539.50
|BATE
|xHaNXOh04E1
|31-10-2025
|11:25:36
|GBp
|134
|539.50
|BATE
|xHaNXOh02GT
|31-10-2025
|11:19:43
|GBp
|290
|539.50
|XLON
|xHaNXOh0DhE
|31-10-2025
|11:19:43
|GBp
|479
|539.50
|BATE
|xHaNXOh0DhG
|31-10-2025
|11:18:51
|GBp
|344
|540.00
|BATE
|xHaNXOh0DQu
|31-10-2025
|11:18:49
|GBp
|244
|540.00
|XLON
|xHaNXOh0AdF
|31-10-2025
|11:18:49
|GBp
|286
|540.00
|XLON
|xHaNXOh0AdH
|31-10-2025
|11:16:31
|GBp
|1
|540.00
|XLON
|xHaNXOh08Yp
|31-10-2025
|11:16:27
|GBp
|403
|540.00
|XLON
|xHaNXOh08lq
|31-10-2025
|11:16:27
|GBp
|313
|540.00
|BATE
|xHaNXOh08ls
|31-10-2025
|11:16:15
|GBp
|277
|540.50
|BATE
|xHaNXOh08mG
|31-10-2025
|11:16:15
|GBp
|295
|540.50
|BATE
|xHaNXOh08mR
|31-10-2025
|11:16:15
|GBp
|706
|540.50
|BATE
|xHaNXOh08pe
|31-10-2025
|11:16:15
|GBp
|282
|540.50
|BATE
|xHaNXOh08pg
|31-10-2025
|11:16:15
|GBp
|1,584
|540.50
|XLON
|xHaNXOh08pm
|31-10-2025
|11:16:15
|GBp
|552
|540.50
|XLON
|xHaNXOh08po
|31-10-2025
|11:16:15
|GBp
|105
|540.50
|XLON
|xHaNXOh08pq
|31-10-2025
|11:16:15
|GBp
|46
|540.50
|XLON
|xHaNXOh08ps
|31-10-2025
|11:16:15
|GBp
|357
|540.00
|XLON
|xHaNXOh08pz
|31-10-2025
|11:16:15
|GBp
|272
|540.00
|BATE
|xHaNXOh08p$
|31-10-2025
|11:11:14
|GBp
|463
|539.00
|XLON
|xHaNXOh1rb9
|31-10-2025
|11:11:14
|GBp
|463
|539.00
|BATE
|xHaNXOh1rbB
|31-10-2025
|11:07:30
|GBp
|23
|538.50
|XLON
|xHaNXOh1mum
|31-10-2025
|11:05:07
|GBp
|37
|538.50
|BATE
|xHaNXOh1@AH
|31-10-2025
|11:05:07
|GBp
|393
|538.50
|BATE
|xHaNXOh1@AL
|31-10-2025
|11:04:23
|GBp
|463
|538.00
|XLON
|xHaNXOh1$KI
|31-10-2025
|10:57:41
|GBp
|593
|538.00
|XLON
|xHaNXOh1cKf
|31-10-2025
|10:57:41
|GBp
|148
|538.00
|XLON
|xHaNXOh1cKh
|31-10-2025
|10:56:33
|GBp
|432
|538.50
|XLON
|xHaNXOh1aWC
|31-10-2025
|10:54:36
|GBp
|18
|538.50
|XLON
|xHaNXOh1bMW
|31-10-2025
|10:54:36
|GBp
|22
|538.50
|XLON
|xHaNXOh1bNO
|31-10-2025
|10:54:36
|GBp
|284
|538.50
|XLON
|xHaNXOh1bNQ
|31-10-2025
|10:54:36
|GBp
|8
|538.50
|XLON
|xHaNXOh1bNS
|31-10-2025
|10:54:36
|GBp
|250
|538.50
|XLON
|xHaNXOh1bNU
|31-10-2025
|10:50:06
|GBp
|30
|538.50
|XLON
|xHaNXOh1kWH
|31-10-2025
|10:50:06
|GBp
|553
|538.50
|XLON
|xHaNXOh1kWJ
|31-10-2025
|10:41:55
|GBp
|554
|538.00
|XLON
|xHaNXOh1Mm3
|31-10-2025
|10:35:55
|GBp
|108
|537.00
|XLON
|xHaNXOh1JRz
|31-10-2025
|10:35:37
|GBp
|33
|537.50
|XLON
|xHaNXOh1GiD
|31-10-2025
|10:35:37
|GBp
|260
|537.50
|XLON
|xHaNXOh1GiF
|31-10-2025
|10:35:31
|GBp
|561
|538.00
|XLON
|xHaNXOh1Gso
|31-10-2025
|10:33:19
|GBp
|742
|538.50
|XLON
|xHaNXOh1Uwp
|31-10-2025
|10:29:31
|GBp
|463
|539.00
|XLON
|xHaNXOh1QpP
|31-10-2025
|10:28:56
|GBp
|293
|539.00
|XLON
|xHaNXOh1QOI
|31-10-2025
|10:26:28
|GBp
|101
|539.00
|XLON
|xHaNXOh1PpV
|31-10-2025
|10:16:48
|GBp
|88
|539.00
|XLON
|xHaNXOh1FaK
|31-10-2025
|10:16:29
|GBp
|698
|539.50
|XLON
|xHaNXOh1FpT
|31-10-2025
|10:16:08
|GBp
|49
|540.50
|XLON
|xHaNXOh1FCz
|31-10-2025
|10:16:08
|GBp
|255
|540.50
|XLON
|xHaNXOh1FC$
|31-10-2025
|10:16:08
|GBp
|146
|540.50
|XLON
|xHaNXOh1FC1
|31-10-2025
|10:16:08
|GBp
|616
|540.50
|XLON
|xHaNXOh1FC3
|31-10-2025
|10:16:08
|GBp
|475
|540.50
|XLON
|xHaNXOh1FC5
|31-10-2025
|10:16:08
|GBp
|275
|540.50
|XLON
|xHaNXOh1FCI
|31-10-2025
|10:16:08
|GBp
|463
|540.00
|XLON
|xHaNXOh1FCO
|31-10-2025
|10:10:53
|GBp
|53
|540.50
|XLON
|xHaNXOh18KX
|31-10-2025
|10:10:53
|GBp
|1,274
|540.50
|XLON
|xHaNXOh18LP
|31-10-2025
|10:10:53
|GBp
|31
|540.50
|XLON
|xHaNXOh18LR
|31-10-2025
|10:10:53
|GBp
|53
|540.50
|XLON
|xHaNXOh18LT
|31-10-2025
|10:10:53
|GBp
|333
|540.00
|XLON
|xHaNXOh18Kc
|31-10-2025
|10:10:53
|GBp
|130
|540.00
|XLON
|xHaNXOh18Ke
|31-10-2025
|09:47:22
|GBp
|279
|539.50
|XLON
|xHaNXOh2Wdf
|31-10-2025
|09:47:22
|GBp
|110
|539.50
|XLON
|xHaNXOh2Wdh
|31-10-2025
|09:47:09
|GBp
|331
|540.00
|XLON
|xHaNXOh2Whw
|31-10-2025
|09:47:09
|GBp
|76
|540.50
|XLON
|xHaNXOh2Wh7
|31-10-2025
|09:47:09
|GBp
|481
|540.50
|XLON
|xHaNXOh2Wh9
|31-10-2025
|09:47:09
|GBp
|750
|540.50
|XLON
|xHaNXOh2WhB
|31-10-2025
|09:47:09
|GBp
|201
|540.00
|XLON
|xHaNXOh2WhP
|31-10-2025
|09:47:09
|GBp
|262
|540.00
|XLON
|xHaNXOh2WhR
|31-10-2025
|09:39:21
|GBp
|196
|540.50
|XLON
|xHaNXOh2h3W
|31-10-2025
|09:34:46
|GBp
|280
|540.50
|XLON
|xHaNXOh2NSR
|31-10-2025
|09:34:46
|GBp
|463
|540.00
|XLON
|xHaNXOh2NSU
|31-10-2025
|09:33:59
|GBp
|463
|540.50
|XLON
|xHaNXOh2KT7
|31-10-2025
|09:23:53
|GBp
|127
|540.50
|XLON
|xHaNXOh2QRq
|31-10-2025
|09:13:27
|GBp
|444
|541.00
|XLON
|xHaNXOh21iR
|31-10-2025
|09:13:27
|GBp
|551
|541.00
|XLON
|xHaNXOh21ld
|31-10-2025
|09:08:03
|GBp
|577
|541.50
|XLON
|xHaNXOh2A$G
|31-10-2025
|09:07:57
|GBp
|984
|542.00
|XLON
|xHaNXOh2AwM
|31-10-2025
|09:03:36
|GBp
|273
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3sDw
|31-10-2025
|09:02:42
|GBp
|111
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3t6o
|31-10-2025
|09:01:41
|GBp
|464
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3q3G
|31-10-2025
|09:00:59
|GBp
|31
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3r5M
|31-10-2025
|09:00:59
|GBp
|191
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3r5O
|31-10-2025
|09:00:59
|GBp
|683
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3r5Q
|31-10-2025
|08:59:41
|GBp
|327
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3oSN
|31-10-2025
|08:59:41
|GBp
|250
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3oVb
|31-10-2025
|08:59:41
|GBp
|109
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3oVd
|31-10-2025
|08:59:41
|GBp
|262
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3oVX
|31-10-2025
|08:59:41
|GBp
|107
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3oVZ
|31-10-2025
|08:59:41
|GBp
|109
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3oVx
|31-10-2025
|08:59:41
|GBp
|398
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3oVn
|31-10-2025
|08:59:41
|GBp
|250
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3oVp
|31-10-2025
|08:59:41
|GBp
|589
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3oVr
|31-10-2025
|08:59:41
|GBp
|329
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3oVt
|31-10-2025
|08:59:41
|GBp
|320
|541.00
|XLON
|xHaNXOh3oV0
|31-10-2025
|08:59:41
|GBp
|143
|541.00
|XLON
|xHaNXOh3oV2
|31-10-2025
|08:57:53
|GBp
|19
|542.00
|XLON
|xHaNXOh3mMK
|31-10-2025
|08:57:53
|GBp
|212
|542.00
|XLON
|xHaNXOh3mMO
|31-10-2025
|08:57:53
|GBp
|463
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3mHW
|31-10-2025
|08:52:47
|GBp
|463
|542.00
|XLON
|xHaNXOh3wj$
|31-10-2025
|08:47:33
|GBp
|437
|542.00
|XLON
|xHaNXOh3cSt
|31-10-2025
|08:46:40
|GBp
|463
|542.50
|XLON
|xHaNXOh3dMn
|31-10-2025
|08:32:09
|GBp
|608
|541.50
|XLON
|xHaNXOh3f9S
|31-10-2025
|08:30:09
|GBp
|426
|542.00
|XLON
|xHaNXOh3NMo
|31-10-2025
|08:30:09
|GBp
|366
|542.00
|XLON
|xHaNXOh3NMq
|31-10-2025
|08:28:57
|GBp
|277
|543.00
|XLON
|xHaNXOh3KRk
|31-10-2025
|08:28:57
|GBp
|463
|542.50
|XLON
|xHaNXOh3KRr
|31-10-2025
|08:15:44
|GBp
|231
|542.50
|XLON
|xHaNXOh3OT7
|31-10-2025
|08:15:44
|GBp
|206
|542.50
|XLON
|xHaNXOh3OTC
|31-10-2025
|08:15:00
|GBp
|343
|543.00
|XLON
|xHaNXOh3P@y
|31-10-2025
|08:15:00
|GBp
|698
|543.50
|XLON
|xHaNXOh3P@J
|31-10-2025
|08:11:58
|GBp
|325
|544.00
|XLON
|xHaNXOh374n
|31-10-2025
|08:09:49
|GBp
|560
|544.00
|XLON
|xHaNXOh35nQ
|31-10-2025
|08:08:25
|GBp
|424
|544.00
|XLON
|xHaNXOh32uf
|31-10-2025
|08:08:24
|GBp
|30
|545.50
|XLON
|xHaNXOh32xP
|31-10-2025
|08:08:24
|GBp
|605
|545.00
|XLON
|xHaNXOh32xR
|31-10-2025
|08:08:24
|GBp
|36
|545.00
|XLON
|xHaNXOh32xT
|31-10-2025
|08:08:24
|GBp
|294
|544.50
|XLON
|xHaNXOh32wW
|31-10-2025
|08:08:24
|GBp
|463
|545.50
|XLON
|xHaNXOh32wf
|31-10-2025
|08:08:24
|GBp
|323
|545.00
|XLON
|xHaNXOh32wh
|31-10-2025
|08:01:50
|GBp
|456
|545.50
|XLON
|xHaNXOh3DmA
|31-10-2025
|08:01:50
|GBp
|752
|546.00
|XLON
|xHaNXOh3DmC