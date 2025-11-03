OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares and Total Voting Rights

ISIN: GB00BLDRH360
03 November 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares and Total Voting Rights

The Company announces that on 31 October 2025 it had purchased a total of 183,527 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased124,69558,832-
Highest price paid (per ordinary share)546.00p541.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)537.00p538.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)540.82p540.49p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 358,017,538 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 358,017,538 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority’s Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
31-10-202516:25:43GBp342540.50XLONxHaNXOhBxIJ
31-10-202516:25:43GBp215540.50BATExHaNXOhBxIO
31-10-202516:25:43GBp33540.50BATExHaNXOhBxIQ
31-10-202516:24:59GBp12540.00XLONxHaNXOhBuS$
31-10-202516:22:47GBp323540.00XLONxHaNXOhBdno
31-10-202516:22:45GBp626540.00XLONxHaNXOhBdm1
31-10-202516:22:45GBp392540.00BATExHaNXOhBdm3
31-10-202516:22:18GBp21540.00XLONxHaNXOhBdSk
31-10-202516:22:13GBp361540.00BATExHaNXOhBdPI
31-10-202516:20:51GBp284540.00BATExHaNXOhBb5T
31-10-202516:20:47GBp690540.00BATExHaNXOhBb37
31-10-202516:20:29GBp821540.00XLONxHaNXOhBbPE
31-10-202516:20:02GBp1,081540.50XLONxHaNXOhBY7B
31-10-202516:19:26GBp955540.50BATExHaNXOhBZhX
31-10-202516:19:26GBp1,707540.50XLONxHaNXOhBZhZ
31-10-202516:18:57GBp234541.00XLONxHaNXOhBZVP
31-10-202516:17:42GBp1,196540.50BATExHaNXOhBXiU
31-10-202516:17:23GBp198540.50BATExHaNXOhBX5x
31-10-202516:17:23GBp3,553541.00BATExHaNXOhBX5G
31-10-202516:16:07GBp1,291540.00XLONxHaNXOhBkN8
31-10-202516:15:38GBp52540.00BATExHaNXOhBlqs
31-10-202516:15:34GBp319540.00BATExHaNXOhBl$Y
31-10-202516:13:28GBp1,266540.50XLONxHaNXOhBjGa
31-10-202516:13:28GBp623541.00BATExHaNXOhBjGl
31-10-202516:13:28GBp146541.00BATExHaNXOhBjGn
31-10-202516:13:28GBp1,157540.50BATExHaNXOhBjGv
31-10-202516:13:28GBp1,731540.50XLONxHaNXOhBjGq
31-10-202516:12:36GBp450541.00BATExHaNXOhBg24
31-10-202516:08:39GBp97541.00XLONxHaNXOhBMLF
31-10-202516:08:39GBp1,591541.00XLONxHaNXOhBMLG
31-10-202516:08:39GBp168541.00XLONxHaNXOhBMLI
31-10-202516:08:39GBp111541.00XLONxHaNXOhBMLK
31-10-202516:08:39GBp500541.00XLONxHaNXOhBMLM
31-10-202516:08:39GBp934540.50BATExHaNXOhBMKi
31-10-202516:08:39GBp223540.50BATExHaNXOhBMKk
31-10-202516:08:39GBp1,157540.50XLONxHaNXOhBMKg
31-10-202516:06:16GBp341540.00BATExHaNXOhBL56
31-10-202516:03:40GBp503540.00BATExHaNXOhBGhW
31-10-202516:01:39GBp440540.00BATExHaNXOhBUo9
31-10-202516:00:37GBp504540.00BATExHaNXOhBVzk
31-10-202516:00:12GBp6540.00BATExHaNXOhBVRU
31-10-202516:00:09GBp685540.50XLONxHaNXOhBSaa
31-10-202516:00:09GBp3,565541.00BATExHaNXOhBSal
31-10-202516:00:09GBp292541.00BATExHaNXOhBSan
31-10-202516:00:09GBp181541.00BATExHaNXOhBSap
31-10-202516:00:09GBp701540.50XLONxHaNXOhBSaz
31-10-202516:00:09GBp179540.50XLONxHaNXOhBSa$
31-10-202516:00:09GBp741540.50XLONxHaNXOhBSa1
31-10-202516:00:09GBp1,157540.50BATExHaNXOhBSa3
31-10-202515:57:55GBp455541.00BATExHaNXOhBQ29
31-10-202515:57:55GBp6541.00BATExHaNXOhBQ2B
31-10-202515:57:55GBp316540.50XLONxHaNXOhBQ2E
31-10-202515:55:37GBp535541.00XLONxHaNXOhBPdj
31-10-202515:55:37GBp856541.00XLONxHaNXOhBPdl
31-10-202515:55:37GBp597541.00BATExHaNXOhBPdn
31-10-202515:55:37GBp491541.00BATExHaNXOhBPdp
31-10-202515:52:57GBp544541.00XLONxHaNXOhB479
31-10-202515:52:20GBp379541.00XLONxHaNXOhB55l
31-10-202515:52:20GBp1,354541.00XLONxHaNXOhB55n
31-10-202515:52:20GBp531541.00BATExHaNXOhB55p
31-10-202515:49:08GBp127541.50XLONxHaNXOhB10M
31-10-202515:49:08GBp205541.50XLONxHaNXOhB10O
31-10-202515:48:16GBp177541.50XLONxHaNXOhBEFv
31-10-202515:47:24GBp1,845541.50XLONxHaNXOhBF8F
31-10-202515:45:20GBp329542.00XLONxHaNXOhBAv6
31-10-202515:45:20GBp320542.00XLONxHaNXOhBAun
31-10-202515:45:20GBp318542.00XLONxHaNXOhBAuO
31-10-202515:45:20GBp330542.00XLONxHaNXOhBAxY
31-10-202515:45:20GBp471542.00XLONxHaNXOhBAxs
31-10-202515:45:20GBp50542.00XLONxHaNXOhBAxu
31-10-202515:45:20GBp487542.00XLONxHaNXOhBAx@
31-10-202515:43:49GBp128540.50BATExHaNXOhB8U9
31-10-202515:43:49GBp34540.50BATExHaNXOhB8UB
31-10-202515:43:49GBp1,157540.00XLONxHaNXOhB8UG
31-10-202515:43:49GBp449540.00BATExHaNXOhB8UI
31-10-202515:41:09GBp298540.50XLONxHaNXOh4tKw
31-10-202515:40:21GBp202540.50BATExHaNXOh4qHi
31-10-202515:40:21GBp155540.50BATExHaNXOh4qHk
31-10-202515:40:17GBp322540.50XLONxHaNXOh4qTL
31-10-202515:31:30GBp488540.00XLONxHaNXOh4x4W
31-10-202515:31:30GBp363540.00BATExHaNXOh4x4Y
31-10-202515:31:30GBp370540.50XLONxHaNXOh4x4l
31-10-202515:30:51GBp338540.50XLONxHaNXOh4unr
31-10-202515:30:12GBp133540.50XLONxHaNXOh4vbD
31-10-202515:30:12GBp251540.50XLONxHaNXOh4vbF
31-10-202515:29:33GBp457540.50XLONxHaNXOh4vMZ
31-10-202515:28:54GBp180540.50XLONxHaNXOh4c42
31-10-202515:28:54GBp197540.50XLONxHaNXOh4c44
31-10-202515:28:15GBp482540.50XLONxHaNXOh4diQ
31-10-202515:27:36GBp360540.50XLONxHaNXOh4dU$
31-10-202515:25:11GBp40540.00BATExHaNXOh4YGW
31-10-202515:25:11GBp296540.00BATExHaNXOh4YGY
31-10-202515:25:11GBp82540.00BATExHaNXOh4YGa
31-10-202515:25:11GBp289539.50XLONxHaNXOh4YGi
31-10-202515:25:11GBp1,271539.50XLONxHaNXOh4YGk
31-10-202515:25:11GBp32539.50BATExHaNXOh4YGm
31-10-202515:25:11GBp724539.50BATExHaNXOh4YGo
31-10-202515:24:11GBp722540.00BATExHaNXOh4WWQ
31-10-202515:24:11GBp1,184540.00XLONxHaNXOh4WWO
31-10-202515:23:51GBp51540.00BATExHaNXOh4WuQ
31-10-202515:23:45GBp527540.00BATExHaNXOh4W7V
31-10-202515:22:27GBp2,237540.50XLONxHaNXOh4XJl
31-10-202515:20:40GBp253540.00BATExHaNXOh4ia5
31-10-202515:19:04GBp525540.00BATExHaNXOh4gXT
31-10-202515:13:53GBp600541.00BATExHaNXOh4KtP
31-10-202515:13:53GBp423541.00BATExHaNXOh4KtR
31-10-202515:13:53GBp714541.00BATExHaNXOh4Ksc
31-10-202515:13:53GBp160541.00BATExHaNXOh4Ksm
31-10-202515:13:53GBp531541.00BATExHaNXOh4Kso
31-10-202515:13:53GBp1,567541.00BATExHaNXOh4Ksx
31-10-202515:13:53GBp205541.00BATExHaNXOh4Ksz
31-10-202515:13:53GBp42541.00XLONxHaNXOh4Ks0
31-10-202515:13:53GBp560541.00XLONxHaNXOh4Ks2
31-10-202515:13:50GBp178541.00XLONxHaNXOh4Kpa
31-10-202515:13:50GBp78541.00XLONxHaNXOh4Kpc
31-10-202515:13:50GBp1,000541.00XLONxHaNXOh4KpW
31-10-202515:13:50GBp607541.00XLONxHaNXOh4KpY
31-10-202515:13:50GBp432541.00XLONxHaNXOh4KmN
31-10-202515:13:50GBp370541.00XLONxHaNXOh4KmP
31-10-202515:13:50GBp600541.00XLONxHaNXOh4KmQ
31-10-202515:13:50GBp500541.00XLONxHaNXOh4KmS
31-10-202515:13:50GBp250541.00XLONxHaNXOh4KmU
31-10-202515:13:50GBp1,125540.50XLONxHaNXOh4Kp1
31-10-202515:13:50GBp438540.50BATExHaNXOh4Kp3
31-10-202515:13:50GBp402540.50BATExHaNXOh4Kp5
31-10-202515:13:37GBp202540.50BATExHaNXOh4K71
31-10-202515:12:43GBp1,115541.00XLONxHaNXOh4L8R
31-10-202515:12:43GBp885541.00BATExHaNXOh4L8T
31-10-202515:09:33GBp264541.50XLONxHaNXOh4HUk
31-10-202515:09:33GBp1,131541.50XLONxHaNXOh4HUq
31-10-202515:09:24GBp644541.50XLONxHaNXOh4UWu
31-10-202514:56:11GBp48540.00BATExHaNXOh4FOS
31-10-202514:55:26GBp290540.50BATExHaNXOh4DZg
31-10-202514:55:03GBp565540.50XLONxHaNXOh4D8H
31-10-202514:55:03GBp344540.50XLONxHaNXOh4D8J
31-10-202514:54:48GBp152540.50XLONxHaNXOh4AcP
31-10-202514:54:35GBp22540.50XLONxHaNXOh4Ayy
31-10-202514:54:35GBp650540.50XLONxHaNXOh4Ay@
31-10-202514:54:35GBp400540.50BATExHaNXOh4Ay0
31-10-202514:54:29GBp20540.50XLONxHaNXOh4AxS
31-10-202514:54:29GBp897540.50XLONxHaNXOh4AxU
31-10-202514:54:29GBp723540.50BATExHaNXOh4AwW
31-10-202514:52:08GBp306540.50BATExHaNXOh49CA
31-10-202514:52:02GBp421540.50BATExHaNXOh49UN
31-10-202514:49:37GBp491540.50BATExHaNXOh5r3K
31-10-202514:48:22GBp498540.50BATExHaNXOh5p0s
31-10-202514:45:53GBp145540.50BATExHaNXOh5$lD
31-10-202514:33:57GBp480540.50XLONxHaNXOh5jwX
31-10-202514:33:57GBp198540.50XLONxHaNXOh5jxV
31-10-202514:33:39GBp196540.50XLONxHaNXOh5jH3
31-10-202514:33:39GBp42540.50XLONxHaNXOh5jH8
31-10-202514:33:39GBp23540.50XLONxHaNXOh5jHA
31-10-202514:33:21GBp36540.50XLONxHaNXOh5gnx
31-10-202514:33:21GBp551540.50XLONxHaNXOh5gn9
31-10-202514:30:56GBp222539.00XLONxHaNXOh5Mpv
31-10-202514:30:55GBp59540.50BATExHaNXOh5MzB
31-10-202514:30:55GBp30540.50BATExHaNXOh5MzD
31-10-202514:30:55GBp72540.50BATExHaNXOh5MzH
31-10-202514:30:55GBp70540.00BATExHaNXOh5MzJ
31-10-202514:30:55GBp101540.00BATExHaNXOh5MzL
31-10-202514:30:55GBp370539.50XLONxHaNXOh5MzQ
31-10-202514:30:55GBp428539.50BATExHaNXOh5MzS
31-10-202514:30:55GBp612540.00BATExHaNXOh5MyZ
31-10-202514:30:55GBp847540.00XLONxHaNXOh5MyX
31-10-202514:26:27GBp266540.50XLONxHaNXOh5G1i
31-10-202514:26:27GBp913540.50XLONxHaNXOh5G1k
31-10-202514:26:27GBp608540.50BATExHaNXOh5G1m
31-10-202514:25:51GBp6541.00XLONxHaNXOh5HoA
31-10-202514:25:51GBp224541.00XLONxHaNXOh5HoC
31-10-202514:25:12GBp255541.00XLONxHaNXOh5UZh
31-10-202514:24:33GBp227541.00XLONxHaNXOh5Va8
31-10-202514:23:54GBp260541.00XLONxHaNXOh5VGh
31-10-202514:22:41GBp650541.00XLONxHaNXOh5TfH
31-10-202514:22:41GBp730540.50XLONxHaNXOh5TfO
31-10-202514:21:17GBp739541.00XLONxHaNXOh5Rbd
31-10-202514:19:54GBp467540.50XLONxHaNXOh5O9W
31-10-202514:19:54GBp265540.50XLONxHaNXOh5O9Y
31-10-202514:18:14GBp701541.00XLONxHaNXOh56AJ
31-10-202514:06:18GBp196541.00BATExHaNXOh59IX
31-10-202514:06:18GBp690541.50XLONxHaNXOh59Ig
31-10-202514:06:18GBp389541.50XLONxHaNXOh59Ii
31-10-202514:06:18GBp41541.50XLONxHaNXOh59Ik
31-10-202514:06:18GBp73541.50XLONxHaNXOh59Im
31-10-202514:06:18GBp198541.50XLONxHaNXOh59Io
31-10-202514:06:18GBp644541.50XLONxHaNXOh59Iq
31-10-202514:06:18GBp701541.00XLONxHaNXOh59I3
31-10-202514:06:18GBp328541.00BATExHaNXOh59I5
31-10-202514:02:59GBp275542.00XLONxHaNXOh6oRw
31-10-202514:02:59GBp499541.50XLONxHaNXOh6oR1
31-10-202514:02:59GBp149542.00XLONxHaNXOh6oR2
31-10-202514:02:59GBp270542.00XLONxHaNXOh6oR4
31-10-202514:02:59GBp296542.00XLONxHaNXOh6oR6
31-10-202514:02:59GBp469541.50XLONxHaNXOh6oRK
31-10-202514:02:59GBp678542.00XLONxHaNXOh6oRP
31-10-202513:49:00GBp665542.00XLONxHaNXOh6kb2
31-10-202513:44:06GBp294541.50XLONxHaNXOh6eAw
31-10-202513:44:06GBp432541.50XLONxHaNXOh6eA4
31-10-202513:44:06GBp367541.50XLONxHaNXOh6eA6
31-10-202513:44:06GBp95541.50XLONxHaNXOh6eLi
31-10-202513:44:06GBp68541.50XLONxHaNXOh6eLk
31-10-202513:44:06GBp97541.50XLONxHaNXOh6eLm
31-10-202513:44:06GBp520541.00BATExHaNXOh6eL4
31-10-202513:44:06GBp604541.00XLONxHaNXOh6eL2
31-10-202513:38:07GBp198540.50BATExHaNXOh6GFI
31-10-202513:37:11GBp354541.00BATExHaNXOh6Uba
31-10-202513:37:11GBp198541.00BATExHaNXOh6Ubc
31-10-202513:34:36GBp321541.00XLONxHaNXOh6TFM
31-10-202513:34:36GBp354541.00BATExHaNXOh6TFO
31-10-202513:28:00GBp221540.00BATExHaNXOh63I6
31-10-202513:27:34GBp591540.50XLONxHaNXOh60nA
31-10-202513:27:34GBp273540.50XLONxHaNXOh60nC
31-10-202513:27:34GBp108540.50BATExHaNXOh60nE
31-10-202513:27:34GBp531540.50BATExHaNXOh60nG
31-10-202513:23:31GBp40541.00XLONxHaNXOh6DXN
31-10-202513:23:31GBp552541.00XLONxHaNXOh6DXP
31-10-202513:23:31GBp601541.00BATExHaNXOh6DWa
31-10-202513:23:31GBp581541.00XLONxHaNXOh6DWY
31-10-202513:15:01GBp728540.00XLONxHaNXOh7orR
31-10-202513:15:01GBp422540.00BATExHaNXOh7orT
31-10-202513:12:59GBp1,001540.50XLONxHaNXOh7mq@
31-10-202513:12:59GBp446540.50BATExHaNXOh7mq0
31-10-202513:12:59GBp330540.50BATExHaNXOh7mq2
31-10-202513:11:54GBp230541.00BATExHaNXOh7noj
31-10-202513:10:27GBp200541.00XLONxHaNXOh7@Nb
31-10-202513:07:51GBp236541.00XLONxHaNXOh7zhL
31-10-202513:07:51GBp257541.00BATExHaNXOh7zhV
31-10-202513:07:51GBp166541.00XLONxHaNXOh7zgb
31-10-202513:07:51GBp2541.00XLONxHaNXOh7zge
31-10-202513:07:51GBp12541.00XLONxHaNXOh7zgg
31-10-202513:07:51GBp2541.00XLONxHaNXOh7zgi
31-10-202513:07:51GBp14541.00XLONxHaNXOh7zgk
31-10-202513:06:42GBp196541.00BATExHaNXOh7wkt
31-10-202513:04:43GBp225541.00XLONxHaNXOh7ua@
31-10-202513:04:43GBp17541.00XLONxHaNXOh7ua0
31-10-202513:04:06GBp196541.00BATExHaNXOh7u3J
31-10-202513:01:35GBp15541.00BATExHaNXOh7cIH
31-10-202513:01:35GBp181541.00BATExHaNXOh7cIJ
31-10-202513:00:44GBp196541.00BATExHaNXOh7dMB
31-10-202513:00:43GBp204541.00BATExHaNXOh7dMT
31-10-202513:00:43GBp449541.00BATExHaNXOh7dHY
31-10-202512:58:56GBp371540.00BATExHaNXOh7bMs
31-10-202512:58:33GBp62541.00XLONxHaNXOh7Yi@
31-10-202512:58:33GBp750541.00XLONxHaNXOh7Yi0
31-10-202512:58:33GBp178541.00XLONxHaNXOh7Yiy
31-10-202512:58:33GBp295540.50XLONxHaNXOh7YiE
31-10-202512:58:33GBp192540.50XLONxHaNXOh7YiG
31-10-202512:58:33GBp463540.50BATExHaNXOh7YiI
31-10-202512:54:55GBp1,802541.00XLONxHaNXOh7XT4
31-10-202512:45:56GBp164541.00XLONxHaNXOh7NbO
31-10-202512:45:56GBp94541.00XLONxHaNXOh7NbQ
31-10-202512:45:56GBp310540.50XLONxHaNXOh7NaX
31-10-202512:45:56GBp196541.00XLONxHaNXOh7NaT
31-10-202512:45:56GBp287540.50BATExHaNXOh7NdW
31-10-202512:44:48GBp26541.00XLONxHaNXOh7KiC
31-10-202512:44:48GBp172541.00XLONxHaNXOh7KiE
31-10-202512:44:48GBp55541.00XLONxHaNXOh7KiG
31-10-202512:44:48GBp463540.50XLONxHaNXOh7KiV
31-10-202512:44:48GBp698540.50BATExHaNXOh7KlX
31-10-202512:42:03GBp591541.00XLONxHaNXOh7Jcx
31-10-202512:42:03GBp1,734541.00XLONxHaNXOh7Jc0
31-10-202512:42:03GBp1,551541.00XLONxHaNXOh7JcC
31-10-202512:42:03GBp250541.00XLONxHaNXOh7JcE
31-10-202512:42:03GBp484541.00XLONxHaNXOh7JcG
31-10-202512:42:03GBp255541.00XLONxHaNXOh7JcI
31-10-202512:42:03GBp1,001541.00BATExHaNXOh7JXX
31-10-202512:42:03GBp61541.00BATExHaNXOh7JXZ
31-10-202512:42:03GBp463540.50XLONxHaNXOh7JXc
31-10-202512:42:03GBp122540.50BATExHaNXOh7JXe
31-10-202512:42:03GBp341540.50BATExHaNXOh7JXg
31-10-202512:39:53GBp434541.00XLONxHaNXOh7HkC
31-10-202512:39:53GBp463541.00BATExHaNXOh7HkE
31-10-202512:39:03GBp480541.00BATExHaNXOh7UW8
31-10-202512:39:03GBp522541.00BATExHaNXOh7UWA
31-10-202512:39:03GBp106541.00BATExHaNXOh7UWC
31-10-202512:38:11GBp463540.50XLONxHaNXOh7UUi
31-10-202512:38:08GBp463540.50XLONxHaNXOh7UR@
31-10-202512:38:08GBp463540.50BATExHaNXOh7UR0
31-10-202512:09:58GBp291539.50XLONxHaNXOh0mMb
31-10-202512:09:58GBp370539.50XLONxHaNXOh0mMi
31-10-202512:09:58GBp298539.50BATExHaNXOh0mMk
31-10-202512:09:01GBp384540.00BATExHaNXOh0nAp
31-10-202512:04:20GBp392539.50XLONxHaNXOh0wfN
31-10-202512:04:20GBp327539.50BATExHaNXOh0wfP
31-10-202512:04:20GBp350539.50BATExHaNXOh0wfR
31-10-202512:04:08GBp252540.50BATExHaNXOh0wu4
31-10-202512:04:08GBp72540.50BATExHaNXOh0wu6
31-10-202512:04:08GBp122540.00XLONxHaNXOh0wuN
31-10-202512:04:08GBp610540.00XLONxHaNXOh0wuP
31-10-202512:04:08GBp329540.00BATExHaNXOh0wuR
31-10-202512:04:08GBp134540.00BATExHaNXOh0wuT
31-10-202511:59:40GBp259540.50XLONxHaNXOh0d7F
31-10-202511:59:40GBp547540.50XLONxHaNXOh0d7H
31-10-202511:59:40GBp310540.50XLONxHaNXOh0d7J
31-10-202511:59:40GBp68540.50XLONxHaNXOh0d7L
31-10-202511:59:40GBp153540.50XLONxHaNXOh0d7N
31-10-202511:59:40GBp463540.00XLONxHaNXOh0d6W
31-10-202511:59:40GBp463540.00BATExHaNXOh0d6Y
31-10-202511:53:35GBp244540.50XLONxHaNXOh0ka3
31-10-202511:53:35GBp43540.50XLONxHaNXOh0ka5
31-10-202511:53:34GBp36540.50XLONxHaNXOh0kaG
31-10-202511:53:34GBp4540.50XLONxHaNXOh0kaP
31-10-202511:53:34GBp10540.50XLONxHaNXOh0kaR
31-10-202511:53:34GBp224540.50XLONxHaNXOh0kaT
31-10-202511:53:34GBp42540.50XLONxHaNXOh0kaV
31-10-202511:53:34GBp41540.50XLONxHaNXOh0kdl
31-10-202511:53:34GBp315540.50XLONxHaNXOh0kdj
31-10-202511:53:34GBp314540.50XLONxHaNXOh0kdr
31-10-202511:53:34GBp59540.50XLONxHaNXOh0kdt
31-10-202511:53:34GBp314540.50XLONxHaNXOh0kdz
31-10-202511:53:34GBp41540.50XLONxHaNXOh0kd$
31-10-202511:53:34GBp325540.50XLONxHaNXOh0kdJ
31-10-202511:53:34GBp41540.50XLONxHaNXOh0kdL
31-10-202511:53:33GBp484540.50XLONxHaNXOh0kcZ
31-10-202511:53:33GBp43540.50XLONxHaNXOh0kcb
31-10-202511:53:33GBp187540.50XLONxHaNXOh0kcl
31-10-202511:53:33GBp258540.50XLONxHaNXOh0kcn
31-10-202511:53:33GBp328540.50XLONxHaNXOh0kcp
31-10-202511:53:33GBp28540.50XLONxHaNXOh0kcr
31-10-202511:53:33GBp318540.50XLONxHaNXOh0kcx
31-10-202511:53:33GBp43540.50XLONxHaNXOh0kcz
31-10-202511:53:33GBp209540.50XLONxHaNXOh0kcD
31-10-202511:53:33GBp43540.50XLONxHaNXOh0kcF
31-10-202511:53:15GBp103540.00BATExHaNXOh0kzD
31-10-202511:53:15GBp96540.00BATExHaNXOh0kzF
31-10-202511:52:36GBp197540.00BATExHaNXOh0kO1
31-10-202511:51:57GBp196540.00BATExHaNXOh0lE2
31-10-202511:51:18GBp204540.00BATExHaNXOh0itF
31-10-202511:49:57GBp677540.00BATExHaNXOh0jMB
31-10-202511:49:57GBp42540.00BATExHaNXOh0jMD
31-10-202511:49:57GBp434540.00BATExHaNXOh0jMF
31-10-202511:44:29GBp130539.50BATExHaNXOh0NfM
31-10-202511:42:54GBp130539.50BATExHaNXOh0KKK
31-10-202511:36:25GBp201539.50BATExHaNXOh0Vxc
31-10-202511:34:09GBp678539.50XLONxHaNXOh0TJT
31-10-202511:29:18GBp366539.50XLONxHaNXOh07cN
31-10-202511:29:18GBp310539.50BATExHaNXOh07cP
31-10-202511:27:45GBp741539.50XLONxHaNXOh04E$
31-10-202511:27:45GBp537539.50BATExHaNXOh04E1
31-10-202511:25:36GBp134539.50BATExHaNXOh02GT
31-10-202511:19:43GBp290539.50XLONxHaNXOh0DhE
31-10-202511:19:43GBp479539.50BATExHaNXOh0DhG
31-10-202511:18:51GBp344540.00BATExHaNXOh0DQu
31-10-202511:18:49GBp244540.00XLONxHaNXOh0AdF
31-10-202511:18:49GBp286540.00XLONxHaNXOh0AdH
31-10-202511:16:31GBp1540.00XLONxHaNXOh08Yp
31-10-202511:16:27GBp403540.00XLONxHaNXOh08lq
31-10-202511:16:27GBp313540.00BATExHaNXOh08ls
31-10-202511:16:15GBp277540.50BATExHaNXOh08mG
31-10-202511:16:15GBp295540.50BATExHaNXOh08mR
31-10-202511:16:15GBp706540.50BATExHaNXOh08pe
31-10-202511:16:15GBp282540.50BATExHaNXOh08pg
31-10-202511:16:15GBp1,584540.50XLONxHaNXOh08pm
31-10-202511:16:15GBp552540.50XLONxHaNXOh08po
31-10-202511:16:15GBp105540.50XLONxHaNXOh08pq
31-10-202511:16:15GBp46540.50XLONxHaNXOh08ps
31-10-202511:16:15GBp357540.00XLONxHaNXOh08pz
31-10-202511:16:15GBp272540.00BATExHaNXOh08p$
31-10-202511:11:14GBp463539.00XLONxHaNXOh1rb9
31-10-202511:11:14GBp463539.00BATExHaNXOh1rbB
31-10-202511:07:30GBp23538.50XLONxHaNXOh1mum
31-10-202511:05:07GBp37538.50BATExHaNXOh1@AH
31-10-202511:05:07GBp393538.50BATExHaNXOh1@AL
31-10-202511:04:23GBp463538.00XLONxHaNXOh1$KI
31-10-202510:57:41GBp593538.00XLONxHaNXOh1cKf
31-10-202510:57:41GBp148538.00XLONxHaNXOh1cKh
31-10-202510:56:33GBp432538.50XLONxHaNXOh1aWC
31-10-202510:54:36GBp18538.50XLONxHaNXOh1bMW
31-10-202510:54:36GBp22538.50XLONxHaNXOh1bNO
31-10-202510:54:36GBp284538.50XLONxHaNXOh1bNQ
31-10-202510:54:36GBp8538.50XLONxHaNXOh1bNS
31-10-202510:54:36GBp250538.50XLONxHaNXOh1bNU
31-10-202510:50:06GBp30538.50XLONxHaNXOh1kWH
31-10-202510:50:06GBp553538.50XLONxHaNXOh1kWJ
31-10-202510:41:55GBp554538.00XLONxHaNXOh1Mm3
31-10-202510:35:55GBp108537.00XLONxHaNXOh1JRz
31-10-202510:35:37GBp33537.50XLONxHaNXOh1GiD
31-10-202510:35:37GBp260537.50XLONxHaNXOh1GiF
31-10-202510:35:31GBp561538.00XLONxHaNXOh1Gso
31-10-202510:33:19GBp742538.50XLONxHaNXOh1Uwp
31-10-202510:29:31GBp463539.00XLONxHaNXOh1QpP
31-10-202510:28:56GBp293539.00XLONxHaNXOh1QOI
31-10-202510:26:28GBp101539.00XLONxHaNXOh1PpV
31-10-202510:16:48GBp88539.00XLONxHaNXOh1FaK
31-10-202510:16:29GBp698539.50XLONxHaNXOh1FpT
31-10-202510:16:08GBp49540.50XLONxHaNXOh1FCz
31-10-202510:16:08GBp255540.50XLONxHaNXOh1FC$
31-10-202510:16:08GBp146540.50XLONxHaNXOh1FC1
31-10-202510:16:08GBp616540.50XLONxHaNXOh1FC3
31-10-202510:16:08GBp475540.50XLONxHaNXOh1FC5
31-10-202510:16:08GBp275540.50XLONxHaNXOh1FCI
31-10-202510:16:08GBp463540.00XLONxHaNXOh1FCO
31-10-202510:10:53GBp53540.50XLONxHaNXOh18KX
31-10-202510:10:53GBp1,274540.50XLONxHaNXOh18LP
31-10-202510:10:53GBp31540.50XLONxHaNXOh18LR
31-10-202510:10:53GBp53540.50XLONxHaNXOh18LT
31-10-202510:10:53GBp333540.00XLONxHaNXOh18Kc
31-10-202510:10:53GBp130540.00XLONxHaNXOh18Ke
31-10-202509:47:22GBp279539.50XLONxHaNXOh2Wdf
31-10-202509:47:22GBp110539.50XLONxHaNXOh2Wdh
31-10-202509:47:09GBp331540.00XLONxHaNXOh2Whw
31-10-202509:47:09GBp76540.50XLONxHaNXOh2Wh7
31-10-202509:47:09GBp481540.50XLONxHaNXOh2Wh9
31-10-202509:47:09GBp750540.50XLONxHaNXOh2WhB
31-10-202509:47:09GBp201540.00XLONxHaNXOh2WhP
31-10-202509:47:09GBp262540.00XLONxHaNXOh2WhR
31-10-202509:39:21GBp196540.50XLONxHaNXOh2h3W
31-10-202509:34:46GBp280540.50XLONxHaNXOh2NSR
31-10-202509:34:46GBp463540.00XLONxHaNXOh2NSU
31-10-202509:33:59GBp463540.50XLONxHaNXOh2KT7
31-10-202509:23:53GBp127540.50XLONxHaNXOh2QRq
31-10-202509:13:27GBp444541.00XLONxHaNXOh21iR
31-10-202509:13:27GBp551541.00XLONxHaNXOh21ld
31-10-202509:08:03GBp577541.50XLONxHaNXOh2A$G
31-10-202509:07:57GBp984542.00XLONxHaNXOh2AwM
31-10-202509:03:36GBp273541.50XLONxHaNXOh3sDw
31-10-202509:02:42GBp111541.50XLONxHaNXOh3t6o
31-10-202509:01:41GBp464541.50XLONxHaNXOh3q3G
31-10-202509:00:59GBp31541.50XLONxHaNXOh3r5M
31-10-202509:00:59GBp191541.50XLONxHaNXOh3r5O
31-10-202509:00:59GBp683541.50XLONxHaNXOh3r5Q
31-10-202508:59:41GBp327541.50XLONxHaNXOh3oSN
31-10-202508:59:41GBp250541.50XLONxHaNXOh3oVb
31-10-202508:59:41GBp109541.50XLONxHaNXOh3oVd
31-10-202508:59:41GBp262541.50XLONxHaNXOh3oVX
31-10-202508:59:41GBp107541.50XLONxHaNXOh3oVZ
31-10-202508:59:41GBp109541.50XLONxHaNXOh3oVx
31-10-202508:59:41GBp398541.50XLONxHaNXOh3oVn
31-10-202508:59:41GBp250541.50XLONxHaNXOh3oVp
31-10-202508:59:41GBp589541.50XLONxHaNXOh3oVr
31-10-202508:59:41GBp329541.50XLONxHaNXOh3oVt
31-10-202508:59:41GBp320541.00XLONxHaNXOh3oV0
31-10-202508:59:41GBp143541.00XLONxHaNXOh3oV2
31-10-202508:57:53GBp19542.00XLONxHaNXOh3mMK
31-10-202508:57:53GBp212542.00XLONxHaNXOh3mMO
31-10-202508:57:53GBp463541.50XLONxHaNXOh3mHW
31-10-202508:52:47GBp463542.00XLONxHaNXOh3wj$
31-10-202508:47:33GBp437542.00XLONxHaNXOh3cSt
31-10-202508:46:40GBp463542.50XLONxHaNXOh3dMn
31-10-202508:32:09GBp608541.50XLONxHaNXOh3f9S
31-10-202508:30:09GBp426542.00XLONxHaNXOh3NMo
31-10-202508:30:09GBp366542.00XLONxHaNXOh3NMq
31-10-202508:28:57GBp277543.00XLONxHaNXOh3KRk
31-10-202508:28:57GBp463542.50XLONxHaNXOh3KRr
31-10-202508:15:44GBp231542.50XLONxHaNXOh3OT7
31-10-202508:15:44GBp206542.50XLONxHaNXOh3OTC
31-10-202508:15:00GBp343543.00XLONxHaNXOh3P@y
31-10-202508:15:00GBp698543.50XLONxHaNXOh3P@J
31-10-202508:11:58GBp325544.00XLONxHaNXOh374n
31-10-202508:09:49GBp560544.00XLONxHaNXOh35nQ
31-10-202508:08:25GBp424544.00XLONxHaNXOh32uf
31-10-202508:08:24GBp30545.50XLONxHaNXOh32xP
31-10-202508:08:24GBp605545.00XLONxHaNXOh32xR
31-10-202508:08:24GBp36545.00XLONxHaNXOh32xT
31-10-202508:08:24GBp294544.50XLONxHaNXOh32wW
31-10-202508:08:24GBp463545.50XLONxHaNXOh32wf
31-10-202508:08:24GBp323545.00XLONxHaNXOh32wh
31-10-202508:01:50GBp456545.50XLONxHaNXOh3DmA
31-10-202508:01:50GBp752546.00XLONxHaNXOh3DmC



