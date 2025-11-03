Til Nasdaq Copenhagen A/S

Faaborg, den 3. november 2025

Selskabsmeddelelse nr. 10/2025



Meddelelse om forløb af ekstraordinær generalforsamling i SKAKO A/S

SKAKO A/S har den 3. november 2025 afholdt ekstraordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 10. oktober 2025.

Det eneste punkt på dagsordenen var bestyrelsens forslag om at godkende salget af SKAKO Vibration og alle resterende driftsaktiviteter til Vibe Holding, et fransk société par actions simplifiée, kontrolleret af FCDE INDEPENDENT FUND II, en fransk private equity fond.

Bestyrelsens forslag som fremlagt i indkaldelsen blev godkendt af generalforsamlingen. 98 % af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer stemte for forslaget.

Som følge af generalforsamlingens godkendelse forventes gennemførelse af transaktionen at finde sted i løbet af november 2025.

For yderligere detaljer om transaktionen henvises der til selskabsmeddelelse nr. 8/2025 af 10. oktober 2025.



Faaborg, den 3. november 2025.

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand