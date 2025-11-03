SELSKABSMEDDELELSE





A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram





Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 27. til 31. oktober foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 128.220 1.565.319.040 27 oktober 2025 600 13.265,8833 7.959.530 28 oktober 2025 625 13.458,3840 8.411.490 29 oktober 2025 625 13.863,1040 8.664.440 30 oktober 2025 600 13.634,9561 8.180.974 31 oktober 2025 600 13.392,9333 8.035.760 Total 27. -31. oktober 2025 3.050 41.252.194 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 40.801 538.506.144 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 131.270 1.606.571.234 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 726.374 8.964.358.189 27 oktober 2025 3.006 13.321,2375 40.043.640 28 oktober 2025 3.132 13.518,3541 42.339.485 29 oktober 2025 3.132 13.918,4866 43.592.700 30 oktober 2025 3.006 13.610,1281 40.912.045 31 oktober 2025 3.006 13.418,2302 40.335.200 Total 27. -31. oktober 2025 15.282 207.223.070 Køb fra Familiefonden* 1.999 13.560,0279 27.106.496 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 231.190 3.066.755.101 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 743.655 9.198.687.755

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 131.270 A-aktier og 843.456 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,16% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 3. november 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





