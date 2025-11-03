Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

SELSKABSMEDDELELSE


A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram


Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).
                       
Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).                            

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 27. til 31. oktober foretaget følgende transaktioner:                     

  Antal
A aktier 		Gennemsnitlig
købspris A aktier, DKK 		Transaktionsværdi,
A aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse 128.220   1.565.319.040
 27 oktober 2025 600 13.265,8833 7.959.530
 28 oktober 2025 625 13.458,3840 8.411.490
 29 oktober 2025 625 13.863,1040 8.664.440
 30 oktober 2025 600 13.634,9561 8.180.974
 31 oktober 2025 600 13.392,9333 8.035.760
Total 27. -31. oktober 2025 3.050   41.252.194
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 40.801   538.506.144
Total under aktietilbagekøbs-
programmet 		131.270   1.606.571.234
  Antal
B aktier 		Gennemsnitlig
købspris B aktier, DKK 		Transaktionsværdi,
B aktier, DKK
I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 726.374   8.964.358.189
 27 oktober 2025 3.006 13.321,2375 40.043.640
 28 oktober 2025 3.132 13.518,3541 42.339.485
 29 oktober 2025 3.132 13.918,4866 43.592.700
 30 oktober 2025 3.006 13.610,1281 40.912.045
 31 oktober 2025 3.006 13.418,2302 40.335.200
Total 27. -31. oktober 2025 15.282   207.223.070
Køb fra Familiefonden* 1.999 13.560,0279 27.106.496
Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 231.190   3.066.755.101
Total under aktietilbagekøbs-
programmet (marked og Familiefonden) 		743.655   9.198.687.755
     

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 131.270 A-aktier og 843.456 B-aktier som egne aktier, svarende til 6,16% af aktiekapitalen.

Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 3. november 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484
Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521


