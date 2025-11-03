Inbjudan till presentation av BTS Q3 2025

STOCKHOLM, SVERIGE - BTS Group AB (publ), ett ledande globalt konsultföretag inom strategigenomförande, förändring och medarbetarutveckling, bjuder in investerare, analytiker och finanspress till en rapportpresentation med VD Jessica Skon onsdagen den 12 november klockan 08.00.

Presentationen av rapporten sker på engelska och kan följas via Teamslänken nedan, där det även finns möjlighet att ställa frågor muntligen eller i chatten.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDFiNmUwY2MtYWQ0ZS00MjdlLWFiZTEtNDlhZmFhNzIzYWQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22853e8b83-4054-4eb9-8b26-ec6513dd213d%22%2c%22Oid%22%3a%225f36644d-f77b-4888-8de7-f004030e17e8%22%7d

Presentationen kommer att modereras av Daniel Thorsson, analytiker på ABG Sundal Collier.

Rapporten publiceras klockan 06.30 samma dag.

Presentationen och bilder tillgängliggörs i efterhand på http://ir.bts.com/presentations

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Wallin

IR-chef

BTS Group AB (publ)

michael.wallin@bts.com

08-58 70 70 02

0708-78 80 19

Om BTS Group AB (publ)

BTS är ett tjänsteföretag med huvudkontor i Stockholm, Sverige. BTS har cirka 1 200 anställda vid 38 kontor i sex världsdelar. Vi erbjuder tjänster inom både talang- och ledarutveckling samt rådgivning inom strategi, förändring, kultur och ledarskap. I mer än 35 år har BTS fokuserat på individerna och ledarna i förändringsprocesser. Vi har utvecklat effektfulla metoder för simulering, lärande, coachning och bedömning, för att skapa bättre resultat. BTS är partner till närmare 1 200 organisationer, inklusive fler än 40 av världens 100 största multinationella företag.

BTS Group AB (publ.) är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen BTS B.

För mer information, besök oss på www.bts.com.

Bilaga