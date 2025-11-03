Melexis: update over het aandeleninkoopprogramma

Ieper, België – 3 november 2025, 17.45 uur CET

Naar aanleiding van het aandeleninkoopprogramma dat op 10 december 2024 werd aangekondigd, maakt Melexis bekend dat er 9.692 eigen aandelen ingekocht werden op Euronext Brussel tussen 30 en 31 oktober 2025.

InkoopdatumAantal verworven aandelenGemiddelde prijs (€)Laagste prijs (€)Hoogste prijs (€)Aankoop bedrag (€)
30/10/202569264,9164,5565,0044.918
31/10/20259.00062,9562,6065,00566.533
TOTAAL9.69263,0962,5065,00611.451

Als gevolg van aankopen die zijn gedaan sinds de lancering van het aandeleninkoopprogramma voor maximaal 850.000 aandelen, heeft Melexis nu 506.491 eigen aandelen in bezit.


