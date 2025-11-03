Communiqué de presse – Neuilly-sur-Seine, lundi 03 novembre 2025 – 17h45

ARGAN livre une messagerie cross-dock de 9 000 m² à Lens

C’est au terme d’un chantier qui aura duré 13 mois qu’ARGAN annonce la livraison d’un nouveau bâtiment de 9 000 m² à Vendin-le-Vieil (62), au cœur d’une zone logistique majeure de l’agglomération lensoise. Il accueille les activités d’un grand groupe international du transport et de la logistique dans le cadre d’un bail de 12 ans fermes.

Crédit : ARGAN

Une localisation stratégique

Implantée sur une parcelle de 7 hectares attenante au site propriété d’ARGAN et exploité par CARREFOUR SUPPLY CHAIN, cette nouvelle plateforme bénéficie d’une situation géographique privilégiée à proximité immédiate de Lens et connectée directement à l’A21 et à la Nationale 47 vers Lille. Ces atouts en font un emplacement de premier plan pour les activités de messagerie et de distribution urbaine.

Un bâtiment moderne, performant et durable

Le site livré comprend une halle cross-dock de 7 400 m² dotée de 71 quais, permettant une circulation fluide des flux entrants et sortants. Un ensemble de bureaux en R+1 d’une surface de 1 200 m² complète l’infrastructure.

Soucieuse de réduire l’empreinte énergétique de ses bâtiments, ARGAN a également équipé la toiture d’une centrale photovoltaïque de 150 kWc, destinée à couvrir une partie des besoins électriques du locataire en autoconsommation.

Un engagement dans la durée

Le site accueille désormais les équipes d’un acteur majeur du transport et de la logistique, déjà implanté de longue date dans la région. ARGAN et son locataire se sont engagés dans le cadre d’un bail ferme de 12 ans, illustrant la pérennité de cette implantation.

Un site en ligne avec les besoins du marché

« Avec l’essor du e-commerce, les bâtiments de type messagerie occupent désormais une place essentielle dans la chaîne logistique. Cette nouvelle réalisation de 9 000 m², idéalement située au cœur d’une agglomération de plus de 250 000 habitants et à proximité immédiate de la métropole lilloise, est en parfaite ligne avec les besoins du marché », souligne Ronan Le Lan, Président du Directoire d’ARGAN.

Calendrier financier 2026 (Diffusion du communiqué de presse après bourse)

5 janvier : Chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2025

trimestre 2025 22 janvier : Résultats annuels 2025

26 mars : Assemblée Générale 2026





À propos d'ARGAN

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext et leader sur son marché. S’appuyant sur une approche unique centrée sur le client-locataire, ARGAN construit des entrepôts PREMIUM pré-loués et labellisés Au0nom® (qui produisent leur propre énergie pour leur autoconsommation), pour des grandes signatures et les accompagne sur l’ensemble des phases du développement et de la gestion locative. Au 30 juin 2025, ARGAN représente un patrimoine de 3,7 millions de m², avec une centaine d’entrepôts implantés en France métropolitaine exclusivement, valorisé 4,0 milliards d’euros pour un revenu locatif annuel de plus de 210 millions d’euros (revenus locatifs annualisés du patrimoine livré au 30/06/2025).

La rentabilité, la dette maîtrisée et la durabilité, sont au cœur de l’ADN d’ARGAN. La solidité financière du modèle du Groupe se traduit notamment par une notation Investment Grade (BBB- avec perspective stable) auprès de Standard & Poor’s. ARGAN déploie, par ailleurs, une politique ESG volontaire et ouverte sur l’ensemble de ses parties prenantes, dont les avancées sont régulièrement reconnues par des organismes tiers tels que le GRESB (note de

83/100) Sustainalytics (risque extra-financier faible), Ethifinance (médaille d’or) ou encore Ecovadis (médaille d’argent – top 15% des entreprises).

Société d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices Euronext SBF 120,

CAC All-Share, EPRA Europe et IEIF SIIC France.

www.argan.fr





