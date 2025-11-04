Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 28 octobre au 31 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 28 octobre au 31 octobre 2025

Saint-Cloud, le 4 novembre 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 28 octobre 2025 au 31 octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/10/2025FR001243512120 00024,9893XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/10/2025FR00124351218 90024,9844CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/10/2025FR001243512160025,0200TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/10/2025FR001243512150025,0000AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/10/2025FR001243512120 00024,9067XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/10/2025FR001243512110 00024,9124CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/10/2025FR001243512122 50024,3999CEUX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/10/2025FR001243512144 50024,4121XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/10/2025FR00124351214 00024,4040AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/10/2025FR00124351214 00024,4034TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49231/10/2025FR001243512129 48624,4311XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49231/10/2025FR001243512119 81924,4532CEUX
 Total184 30524,5924 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

