Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 28 octobre au 31 octobre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 28 octobre au 31 octobre 2025

Saint-Cloud, le 4 novembre 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 28 octobre 2025 au 31 octobre 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/10/2025 FR0012435121 20 000 24,9893 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/10/2025 FR0012435121 8 900 24,9844 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/10/2025 FR0012435121 600 25,0200 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/10/2025 FR0012435121 500 25,0000 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/10/2025 FR0012435121 20 000 24,9067 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/10/2025 FR0012435121 10 000 24,9124 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/10/2025 FR0012435121 22 500 24,3999 CEUX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/10/2025 FR0012435121 44 500 24,4121 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/10/2025 FR0012435121 4 000 24,4040 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/10/2025 FR0012435121 4 000 24,4034 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 31/10/2025 FR0012435121 29 486 24,4311 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 31/10/2025 FR0012435121 19 819 24,4532 CEUX Total 184 305 24,5924

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

