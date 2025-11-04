OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

 | Source: OSB GROUP PLC OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
04 November 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 03 November 2025 it had purchased a total of 123,655 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased110,00013,655-
Highest price paid (per ordinary share)543.50p537.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)533.00p533.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)539.13p534.91p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,893,883 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,893,883.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
03-11-202516:26:26GBp178538.00XLONxHaNYw90SF@
03-11-202516:26:26GBp127538.50XLONxHaNYw90SF2
03-11-202516:26:26GBp813538.50XLONxHaNYw90SF4
03-11-202516:26:26GBp604538.50XLONxHaNYw90SF6
03-11-202516:26:26GBp28538.50XLONxHaNYw90SF8
03-11-202516:26:26GBp100538.50XLONxHaNYw90SFA
03-11-202516:26:26GBp500538.50XLONxHaNYw90SFC
03-11-202516:26:26GBp66538.50XLONxHaNYw90SFU
03-11-202516:26:26GBp624538.50XLONxHaNYw90SEW
03-11-202516:22:32GBp1,042538.50XLONxHaNYw90PsM
03-11-202516:15:24GBp834539.00XLONxHaNYw900R1
03-11-202516:15:24GBp276539.00XLONxHaNYw900R3
03-11-202516:15:24GBp293539.00XLONxHaNYw900R5
03-11-202516:15:17GBp220539.00XLONxHaNYw901X5
03-11-202516:15:17GBp867539.50XLONxHaNYw901XF
03-11-202516:15:17GBp25539.50XLONxHaNYw901XH
03-11-202516:15:17GBp291539.50XLONxHaNYw901XO
03-11-202516:15:17GBp107539.50XLONxHaNYw901XQ
03-11-202516:15:17GBp168539.00XLONxHaNYw901WY
03-11-202516:15:17GBp196539.50XLONxHaNYw901Wi
03-11-202516:13:18GBp177539.50XLONxHaNYw90Fas
03-11-202516:13:18GBp520539.50XLONxHaNYw90Fa0
03-11-202516:05:17GBp1,174539.50XLONxHaNYw91tdz
03-11-202516:03:01GBp1,652540.00XLONxHaNYw91rxg
03-11-202516:02:58GBp278540.00XLONxHaNYw91r42
03-11-202516:02:58GBp278540.00XLONxHaNYw91r4D
03-11-202516:02:57GBp158539.50XLONxHaNYw91r7S
03-11-202515:57:34GBp1,325540.00XLONxHaNYw91@9a
03-11-202515:48:22GBp771539.50XLONxHaNYw91buR
03-11-202515:46:00GBp1,236540.00XLONxHaNYw91WgG
03-11-202515:43:37GBp327540.00XLONxHaNYw91kTw
03-11-202515:43:37GBp1,200540.00XLONxHaNYw91kTy
03-11-202515:38:33GBp447540.00XLONxHaNYw91eNJ
03-11-202515:38:33GBp252540.00XLONxHaNYw91eNQ
03-11-202515:38:33GBp177540.00XLONxHaNYw91eNS
03-11-202515:38:33GBp762540.00XLONxHaNYw91eMe
03-11-202515:33:40GBp852540.00XLONxHaNYw91IfX
03-11-202515:33:40GBp253540.00XLONxHaNYw91IfZ
03-11-202515:30:28GBp1,134540.00XLONxHaNYw91HRf
03-11-202515:30:28GBp95540.00XLONxHaNYw91HRh
03-11-202515:29:20GBp896539.50XLONxHaNYw91V5c
03-11-202515:29:20GBp18539.50XLONxHaNYw91V5e
03-11-202515:29:20GBp629539.50XLONxHaNYw91V5g
03-11-202515:28:51GBp7539.00XLONxHaNYw91SZi
03-11-202515:28:51GBp1,035539.00XLONxHaNYw91SZk
03-11-202515:18:30GBp456538.50XLONxHaNYw911NM
03-11-202515:18:30GBp1,042539.00XLONxHaNYw911NO
03-11-202515:18:02GBp61540.00XLONxHaNYw91E$a
03-11-202515:18:02GBp677540.00XLONxHaNYw91E$c
03-11-202515:18:02GBp16540.00XLONxHaNYw91E$e
03-11-202515:18:02GBp335540.00XLONxHaNYw91E$g
03-11-202515:15:26GBp182539.50XLONxHaNYw91DQk
03-11-202515:15:11GBp260539.50XLONxHaNYw91Akf
03-11-202515:15:10GBp264539.50XLONxHaNYw91Akl
03-11-202515:15:10GBp5539.50XLONxHaNYw91Akn
03-11-202515:15:10GBp266539.50XLONxHaNYw91Akz
03-11-202515:11:48GBp71537.50XLONxHaNYw92s1B
03-11-202515:11:32GBp36538.00XLONxHaNYw92sRy
03-11-202515:11:30GBp73538.00XLONxHaNYw92tcO
03-11-202515:11:30GBp908538.00XLONxHaNYw92tcT
03-11-202515:11:26GBp25538.00XLONxHaNYw92tlY
03-11-202515:11:25GBp177538.50XLONxHaNYw92tku
03-11-202515:11:25GBp177538.50XLONxHaNYw92tk4
03-11-202515:06:26GBp1,155538.00XLONxHaNYw92nwV
03-11-202515:05:45GBp201538.00XLONxHaNYw92@pH
03-11-202515:05:45GBp841538.00XLONxHaNYw92@pJ
03-11-202515:05:11GBp769539.00XLONxHaNYw92$WP
03-11-202515:05:11GBp94539.00XLONxHaNYw92$WR
03-11-202515:05:11GBp588539.00XLONxHaNYw92$ZW
03-11-202515:05:11GBp311539.00XLONxHaNYw92$ZY
03-11-202515:05:11GBp71539.00XLONxHaNYw92$Zx
03-11-202515:05:11GBp373539.00XLONxHaNYw92$Zr
03-11-202515:05:11GBp76539.00XLONxHaNYw92$Zt
03-11-202515:05:11GBp184539.00XLONxHaNYw92$Zv
03-11-202515:02:35GBp177538.00XLONxHaNYw92wNN
03-11-202515:01:42GBp276538.00XLONxHaNYw92xR@
03-11-202515:00:52GBp615538.00XLONxHaNYw92vZ5
03-11-202515:00:52GBp1,332537.00BATExHaNYw92vZ8
03-11-202515:00:51GBp177538.00XLONxHaNYw92vYc
03-11-202515:00:44GBp267538.00XLONxHaNYw92vh3
03-11-202514:57:12GBp1,456536.50XLONxHaNYw92YjV
03-11-202514:57:12GBp31536.50BATExHaNYw92Yij
03-11-202514:57:12GBp31536.50BATExHaNYw92Yim
03-11-202514:57:12GBp31536.50BATExHaNYw92Yio
03-11-202514:57:12GBp85536.50BATExHaNYw92Yiq
03-11-202514:57:12GBp323536.50BATExHaNYw92Yis
03-11-202514:57:12GBp672536.50XLONxHaNYw92YiZ
03-11-202514:57:12GBp88536.50XLONxHaNYw92Yid
03-11-202514:57:12GBp2,003536.50BATExHaNYw92Yih
03-11-202514:57:12GBp325536.00XLONxHaNYw92Yi$
03-11-202514:57:12GBp818536.00XLONxHaNYw92Yi1
03-11-202514:57:12GBp407536.00BATExHaNYw92Yi3
03-11-202514:57:12GBp536536.00BATExHaNYw92Yi5
03-11-202514:50:22GBp414535.50XLONxHaNYw92gPx
03-11-202514:50:22GBp497535.50BATExHaNYw92gPz
03-11-202514:50:22GBp269536.00XLONxHaNYw92gP$
03-11-202514:50:22GBp109536.00BATExHaNYw92gP1
03-11-202514:50:22GBp491536.00BATExHaNYw92gP3
03-11-202514:49:12GBp249534.50XLONxHaNYw92e$H
03-11-202514:49:12GBp1,741534.00XLONxHaNYw92e$K
03-11-202514:49:12GBp1,004534.00BATExHaNYw92e$M
03-11-202514:48:30GBp108534.50XLONxHaNYw92f$u
03-11-202514:48:28GBp322534.50BATExHaNYw92fuJ
03-11-202514:48:28GBp1,607534.50BATExHaNYw92fuP
03-11-202514:48:28GBp1534.50BATExHaNYw92fuR
03-11-202514:48:28GBp299534.50BATExHaNYw92fxf
03-11-202514:48:28GBp143534.50BATExHaNYw92fxh
03-11-202514:48:28GBp643534.50BATExHaNYw92fxx
03-11-202514:48:04GBp214534.00XLONxHaNYw92fQM
03-11-202514:48:04GBp23534.00XLONxHaNYw92fQS
03-11-202514:47:49GBp631534.00XLONxHaNYw92Mp2
03-11-202514:47:49GBp26534.00XLONxHaNYw92Mp6
03-11-202514:46:14GBp265533.50XLONxHaNYw92K1H
03-11-202514:42:36GBp423533.50XLONxHaNYw92UXT
03-11-202514:41:17GBp535533.00XLONxHaNYw92VHK
03-11-202514:41:17GBp1,222533.50XLONxHaNYw92VHM
03-11-202514:41:17GBp274533.00BATExHaNYw92VHO
03-11-202514:41:17GBp394533.50BATExHaNYw92VHQ
03-11-202514:39:53GBp227533.00BATExHaNYw92TTs
03-11-202514:39:53GBp1,542533.00XLONxHaNYw92TTP
03-11-202514:39:53GBp1,985533.00BATExHaNYw92TTR
03-11-202514:39:52GBp434533.50BATExHaNYw92TS1
03-11-202514:39:52GBp429533.50XLONxHaNYw92TS7
03-11-202514:39:52GBp446533.50BATExHaNYw92TSN
03-11-202514:39:52GBp1,029533.50XLONxHaNYw92TVm
03-11-202514:39:52GBp251533.00XLONxHaNYw92TVw
03-11-202514:34:21GBp327533.50XLONxHaNYw925Pc
03-11-202514:33:22GBp297534.00XLONxHaNYw9231O
03-11-202514:33:22GBp678534.50XLONxHaNYw9231Q
03-11-202514:32:08GBp363535.00XLONxHaNYw9217n
03-11-202514:31:38GBp295536.50XLONxHaNYw92EzP
03-11-202514:31:38GBp494536.00XLONxHaNYw92EzR
03-11-202514:31:38GBp293535.50XLONxHaNYw92Eyd
03-11-202514:31:38GBp668536.00XLONxHaNYw92Eyf
03-11-202514:17:43GBp296536.50XLONxHaNYw93$Db
03-11-202514:17:43GBp182536.50XLONxHaNYw93$Dj
03-11-202514:17:43GBp759536.50XLONxHaNYw93$Dl
03-11-202514:17:25GBp167537.00XLONxHaNYw93ybB
03-11-202514:17:25GBp15537.00XLONxHaNYw93ybD
03-11-202514:15:37GBp83537.00XLONxHaNYw93wXp
03-11-202514:15:37GBp200537.00XLONxHaNYw93wXr
03-11-202514:13:22GBp102537.00XLONxHaNYw93uJ9
03-11-202514:13:22GBp133537.00XLONxHaNYw93uJB
03-11-202514:13:22GBp21537.00XLONxHaNYw93uJD
03-11-202514:07:29GBp729537.00XLONxHaNYw93Z20
03-11-202514:07:29GBp510537.00XLONxHaNYw93Z2D
03-11-202513:51:20GBp227538.00XLONxHaNYw93Gtg
03-11-202513:50:59GBp333538.50XLONxHaNYw93GFJ
03-11-202513:50:59GBp178539.00XLONxHaNYw93GEY
03-11-202513:50:59GBp778538.50XLONxHaNYw93GEe
03-11-202513:49:04GBp28539.00XLONxHaNYw93U7L
03-11-202513:49:04GBp120539.00XLONxHaNYw93U7N
03-11-202513:49:04GBp42539.00XLONxHaNYw93U7T
03-11-202513:49:04GBp31539.00XLONxHaNYw93U7V
03-11-202513:47:05GBp499538.50XLONxHaNYw93SxI
03-11-202513:35:40GBp698539.00XLONxHaNYw9338V
03-11-202513:35:34GBp181539.50XLONxHaNYw933Py
03-11-202513:27:28GBp406539.00XLONxHaNYw93BH$
03-11-202513:27:23GBp32539.50XLONxHaNYw93BT@
03-11-202513:27:23GBp169539.50XLONxHaNYw93BT0
03-11-202513:27:23GBp123539.50XLONxHaNYw93BTy
03-11-202513:17:10GBp524539.50XLONxHaNYw9ynMK
03-11-202513:17:02GBp564540.00XLONxHaNYw9y@aa
03-11-202513:10:35GBp291540.50XLONxHaNYw9yxLi
03-11-202513:10:35GBp309540.50XLONxHaNYw9yxLk
03-11-202512:59:37GBp326541.50XLONxHaNYw9ykZw
03-11-202512:57:04GBp187541.50XLONxHaNYw9yiFD
03-11-202512:54:57GBp462542.00XLONxHaNYw9ygFo
03-11-202512:54:57GBp624542.50XLONxHaNYw9ygFq
03-11-202512:46:39GBp13543.50XLONxHaNYw9yIXX
03-11-202512:46:39GBp700543.50XLONxHaNYw9yIXZ
03-11-202512:46:39GBp417543.00XLONxHaNYw9yIXh
03-11-202512:38:28GBp381543.50XLONxHaNYw9yTZF
03-11-202512:17:39GBp173543.50XLONxHaNYw9yBlS
03-11-202512:16:01GBp224543.50XLONxHaNYw9y88t
03-11-202512:15:41GBp177543.50XLONxHaNYw9y8Ju
03-11-202512:14:38GBp177543.50XLONxHaNYw9y9FP
03-11-202512:14:38GBp760543.50XLONxHaNYw9y9Ei
03-11-202512:14:38GBp374543.50XLONxHaNYw9y9Eg
03-11-202512:14:38GBp228543.50XLONxHaNYw9y9Er
03-11-202512:14:37GBp228543.50XLONxHaNYw9y9EI
03-11-202512:14:37GBp225543.50XLONxHaNYw9y99s
03-11-202512:14:37GBp229543.50XLONxHaNYw9y994
03-11-202512:14:37GBp234543.50XLONxHaNYw9y99E
03-11-202512:14:37GBp229543.50XLONxHaNYw9y99P
03-11-202512:14:37GBp181543.50XLONxHaNYw9y98l
03-11-202512:14:37GBp231543.50XLONxHaNYw9y98s
03-11-202512:14:37GBp2543.50XLONxHaNYw9y98u
03-11-202512:14:37GBp180543.50XLONxHaNYw9y985
03-11-202512:14:37GBp183543.50XLONxHaNYw9y98A
03-11-202512:14:37GBp229543.50XLONxHaNYw9y98K
03-11-202512:14:37GBp180543.50XLONxHaNYw9y9Bg
03-11-202512:14:37GBp232543.50XLONxHaNYw9y9Bo
03-11-202512:14:37GBp233543.50XLONxHaNYw9y9B$
03-11-202512:14:37GBp225543.50XLONxHaNYw9y9B4
03-11-202512:14:37GBp227543.00XLONxHaNYw9y9BQ
03-11-202512:14:37GBp443543.00XLONxHaNYw9y9BS
03-11-202512:14:37GBp16543.00XLONxHaNYw9y9BU
03-11-202512:14:37GBp378543.00XLONxHaNYw9y9AW
03-11-202512:07:02GBp541542.50XLONxHaNYw9zmT0
03-11-202511:31:20GBp214541.50XLONxHaNYw9zGpv
03-11-202511:31:20GBp133541.50XLONxHaNYw9zGpx
03-11-202511:31:15GBp794542.00XLONxHaNYw9zG@j
03-11-202511:29:51GBp62541.50XLONxHaNYw9zHHb
03-11-202511:29:51GBp18541.50XLONxHaNYw9zHHX
03-11-202511:29:51GBp200541.50XLONxHaNYw9zHHZ
03-11-202511:29:51GBp5,531541.50XLONxHaNYw9zHMP
03-11-202511:29:51GBp500541.50XLONxHaNYw9zHMR
03-11-202511:29:51GBp586541.50XLONxHaNYw9zHMT
03-11-202511:29:51GBp270541.50XLONxHaNYw9zHMV
03-11-202511:29:51GBp523541.00XLONxHaNYw9zHHe
03-11-202510:53:16GBp591540.00XLONxHaNYw9@@MO
03-11-202510:46:37GBp244539.00XLONxHaNYw9@ue5
03-11-202510:35:56GBp89539.00XLONxHaNYw9@Xca
03-11-202510:35:56GBp1,484539.00XLONxHaNYw9@XdK
03-11-202510:35:56GBp16539.00XLONxHaNYw9@XdM
03-11-202510:35:56GBp42539.00XLONxHaNYw9@XdO
03-11-202510:35:56GBp59539.00XLONxHaNYw9@XdQ
03-11-202510:35:56GBp457539.00XLONxHaNYw9@XdS
03-11-202510:28:54GBp417538.50XLONxHaNYw9@h$l
03-11-202510:20:01GBp15537.50XLONxHaNYw9@Jb4
03-11-202510:19:54GBp393538.50XLONxHaNYw9@JjJ
03-11-202510:19:54GBp340538.50XLONxHaNYw9@JjL
03-11-202510:19:54GBp333538.50XLONxHaNYw9@JjN
03-11-202510:19:54GBp250538.50XLONxHaNYw9@JjP
03-11-202510:19:54GBp597538.50XLONxHaNYw9@JjR
03-11-202510:19:54GBp68538.50XLONxHaNYw9@JjV
03-11-202510:19:54GBp49538.50XLONxHaNYw9@Jiq
03-11-202510:19:54GBp340538.00XLONxHaNYw9@Jis
03-11-202510:19:54GBp417538.00XLONxHaNYw9@Ji4
03-11-202510:10:44GBp125538.50XLONxHaNYw9@RA0
03-11-202510:10:44GBp292538.50XLONxHaNYw9@RA2
03-11-202509:56:13GBp291537.50XLONxHaNYw9@DbW
03-11-202509:56:12GBp105538.50XLONxHaNYw9@Da@
03-11-202509:56:12GBp43538.50XLONxHaNYw9@Da0
03-11-202509:56:12GBp228538.50XLONxHaNYw9@Das
03-11-202509:56:12GBp200538.50XLONxHaNYw9@Dau
03-11-202509:56:12GBp660538.50XLONxHaNYw9@Daw
03-11-202509:56:12GBp463538.50XLONxHaNYw9@Day
03-11-202509:56:12GBp10538.00XLONxHaNYw9@DaB
03-11-202509:56:12GBp407538.00XLONxHaNYw9@DaD
03-11-202509:45:59GBp24538.50XLONxHaNYw9$o9n
03-11-202509:45:59GBp499538.50XLONxHaNYw9$o9p
03-11-202509:45:59GBp102538.50XLONxHaNYw9$o9r
03-11-202509:45:59GBp750538.50XLONxHaNYw9$o9t
03-11-202509:45:59GBp435538.00XLONxHaNYw9$o90
03-11-202509:32:29GBp339538.50XLONxHaNYw9$drJ
03-11-202509:29:21GBp583538.00XLONxHaNYw9$YsE
03-11-202509:29:21GBp583537.50XLONxHaNYw9$YsK
03-11-202509:26:09GBp669538.00XLONxHaNYw9$Xt8
03-11-202509:24:35GBp187539.00XLONxHaNYw9$k8i
03-11-202509:24:35GBp250539.00XLONxHaNYw9$k8k
03-11-202509:22:37GBp250539.00XLONxHaNYw9$i4$
03-11-202509:22:37GBp37539.00XLONxHaNYw9$i41
03-11-202509:22:37GBp37539.00XLONxHaNYw9$i47
03-11-202509:22:37GBp16539.00XLONxHaNYw9$i4z
03-11-202509:20:36GBp173539.00XLONxHaNYw9$gnv
03-11-202509:20:36GBp346539.00XLONxHaNYw9$gnz
03-11-202509:20:36GBp533539.00XLONxHaNYw9$gnG
03-11-202509:14:17GBp521539.00XLONxHaNYw9$NOG
03-11-202509:14:17GBp210539.00XLONxHaNYw9$NOI
03-11-202509:14:17GBp417538.50XLONxHaNYw9$NOV
03-11-202509:05:55GBp459539.00XLONxHaNYw9$V1S
03-11-202509:05:07GBp343539.50XLONxHaNYw9$Stm
03-11-202509:05:07GBp417540.00XLONxHaNYw9$St7
03-11-202508:59:17GBp259540.50XLONxHaNYw9$PNA
03-11-202508:59:12GBp431540.50XLONxHaNYw9$PTS
03-11-202508:59:01GBp168541.50XLONxHaNYw9$6Wa
03-11-202508:59:01GBp463541.50XLONxHaNYw9$6Wc
03-11-202508:59:01GBp51541.50XLONxHaNYw9$6WY
03-11-202508:57:03GBp361541.50XLONxHaNYw9$7IO
03-11-202508:55:50GBp189541.50XLONxHaNYw9$4Qu
03-11-202508:55:50GBp177541.50XLONxHaNYw9$4Q1
03-11-202508:55:32GBp952541.50XLONxHaNYw9$5h9
03-11-202508:55:32GBp37541.50XLONxHaNYw9$5hB
03-11-202508:55:32GBp19541.50XLONxHaNYw9$5hG
03-11-202508:55:32GBp442541.50XLONxHaNYw9$5hK
03-11-202508:55:32GBp208541.50XLONxHaNYw9$5gr
03-11-202508:55:32GBp557541.50XLONxHaNYw9$5gt
03-11-202508:55:32GBp77541.50XLONxHaNYw9$5gJ
03-11-202508:55:32GBp650541.50XLONxHaNYw9$5gL
03-11-202508:55:32GBp443541.00XLONxHaNYw9$5ra
03-11-202508:53:14GBp321541.50XLONxHaNYw9$3ov
03-11-202508:53:14GBp684541.50XLONxHaNYw9$3o7
03-11-202508:53:14GBp24541.50XLONxHaNYw9$3o9
03-11-202508:52:47GBp226542.00XLONxHaNYw9$3HC
03-11-202508:52:47GBp396541.50XLONxHaNYw9$3HM
03-11-202508:32:15GBp333541.00XLONxHaNYw9u$tK
03-11-202508:32:15GBp47541.50XLONxHaNYw9u$tP
03-11-202508:32:15GBp223541.50XLONxHaNYw9u$tR
03-11-202508:29:11GBp417540.50XLONxHaNYw9uxl9
03-11-202508:29:11GBp417540.50XLONxHaNYw9uxlN
03-11-202508:26:39GBp82540.00XLONxHaNYw9uvBM
03-11-202508:23:00GBp240540.00XLONxHaNYw9ubf4
03-11-202508:22:52GBp32539.50XLONxHaNYw9ubns
03-11-202508:22:52GBp52539.50XLONxHaNYw9ubnu
03-11-202508:21:30GBp174539.50XLONxHaNYw9uYHJ
03-11-202508:21:30GBp50539.50XLONxHaNYw9uYHL
03-11-202508:21:30GBp567539.50XLONxHaNYw9uYGA
03-11-202508:21:30GBp250539.50XLONxHaNYw9uYGC
03-11-202508:21:30GBp49539.50XLONxHaNYw9uYGE
03-11-202508:21:30GBp19539.00XLONxHaNYw9uYGT
03-11-202508:20:49GBp285539.50XLONxHaNYw9uZFx
03-11-202508:20:49GBp132539.50XLONxHaNYw9uZFz
03-11-202508:12:39GBp76539.00XLONxHaNYw9uhpd
03-11-202508:11:45GBp369539.50XLONxHaNYw9uecu
03-11-202508:11:22GBp247540.00XLONxHaNYw9ueqP
03-11-202508:11:14GBp352540.00XLONxHaNYw9uepK
03-11-202508:08:34GBp550539.00XLONxHaNYw9uM5W
03-11-202508:06:20GBp430539.00XLONxHaNYw9uKk9
03-11-202508:05:47GBp249539.50XLONxHaNYw9uK3r
03-11-202508:05:45GBp291540.50XLONxHaNYw9uKDH
03-11-202508:05:42GBp451542.50XLONxHaNYw9uKET
03-11-202508:05:42GBp250542.50XLONxHaNYw9uKEV
03-11-202508:05:42GBp226542.50XLONxHaNYw9uK9X
03-11-202508:05:42GBp300541.00XLONxHaNYw9uK9a
03-11-202508:02:58GBp207542.50XLONxHaNYw9uJgS
03-11-202508:02:58GBp250542.00XLONxHaNYw9uJgU
03-11-202508:02:58GBp270542.00XLONxHaNYw9uJrW



Recommended Reading