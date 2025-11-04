Correction: RUBIS: Activité du T3 et des 9 mois de 2025 - Nouveau trimestre de croissance des marges - Exécution opérationnelle solide

Veuillez noter que les intitulés des colonnes relatifs aux données opérationnelles de Photosol ont été rectifiés.
Paris, le 4 novembre 2025, 18h45
- Performance solide au T3 2025, portée par une hausse des volumes et des marges dans les activités principales de distribution d’énergie dans un contexte de baisse des cours du brut
- Une exécution opérationnelle robuste permettant de compenser les effets défavorables EUR/USD, confirmant la solidité du business model diversifié de Rubis
- Distribution d’énergie : croissance soutenue des volumes en Retail & Marketing (+ 6 %), avec une hausse de la marge unitaire du GPL en Europe et une dynamique forte dans le secteur du bitume. Le chiffre d’affaires Support & Services est inférieur à celui du T3 2024 (- 17 %), principalement lié à la volatilité habituelle du profil de rentabilité de la raffinerie SARA
- Production d’électricité renouvelable : accélération du développement avec un portefeuille sécurisé en hausse de + 25 % par rapport à septembre 2024, à 1,3 GWc
- Objectifs 2025 réaffirmés, reflétant une solide exécution opérationnelle malgré les effets défavorables des devises
RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT ET PAR RÉGION
Rappel : Dans la Distribution d’énergies, Rubis répercute les variations du prix du pétrole sur ses clients. Les indicateurs clés pour analyser la performance sont donc le volume et la marge unitaire (voir tableaux ci-dessous), plutôt que l’évolution du chiffre d’affaires.
|T3 2025
|T3 2024
| T3 2025
vs T3 2024
|Volumes distribués
|1 581
|1 494
|+ 6 %
|Chiffre d’affaires (en milliers d’euros)
|Distribution d’énergies
|1 560
|1 616
|- 3 %
|Retail & Marketing
|1 345
|1 358
|- 1%
|Europe
|197
|208
|- 5 %
|Caraïbes
|556
|544
|+ 2 %
|Afrique
|592
|607
|- 2%
|Support & Services
|215
|258
|- 17 %
|Production d’électricité renouvelable
|21
|17
|+ 24 %
|TOTAL
|1 580
|1 633
|- 3 %
Le 4 novembre 2025, Clarisse Gobin-Swiecznik, Gérante, a déclaré : « Notre performance ce trimestre démontre une nouvelle fois notre capacité à générer de la croissance en volume et à améliorer nos marges dans un environnement exigeant. Rubis se distingue par la solidité de son modèle diversifié – répartissant les risques entre zones géographiques et lignes de métier, et nous permettant de saisir les opportunités commerciales où qu’elles se présentent. Grâce à une exécution rigoureuse et à l’agilité de nos équipes, nous poursuivons notre ambition et sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif d’EBITDA 2025. »
PERFORMANCE COMMERCIALE – T3 ET 9M 2025
1. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - RETAIL & MARKETING
Volumes et marge brute par produit sur le troisième trimestre 2025
|Volumes (en ‘000 m3)
|Marge brute (en M€)
|T3 2025
|T3 2024
|T3 2025 vs T3 2024
|T3 2025
|T3 2024
|T3 2025 vs T3 2024
|GPL
|312
|304
|+ 3 %
|74
|70
|+ 6 %
|Carburant
|1 157
|1 095
|+ 6 %
|115
|107
|+ 7 %
|Bitume
|112
|95
|+ 17 %
|18
|14
|+ 33 %
|TOTAL
|1 581
|1 494
|+ 6 %
|206
|190
|+ 9 %
Volumes et marge brute par zone géographique sur le troisième trimestre 2025
|Volumes (en ‘000 m3)
|Marge brute (en M€)
|T3 2025
|T3 2024
|T3 2025 vs T3 2024
|T3 2025
|T3 2024
|T3 2025 vs T3 2024
|Europe
|214
|219
|- 3 %
|52
|47
|+ 9 %
|Caraïbes
|611
|553
|+ 10 %
|83
|78
|+ 7 %
|Afrique
|756
|722
|+ 5 %
|72
|65
|+ 11 %
|TOTAL
|1 581
|1 494
|+ 6 %
|206
|190
|+ 9 %
Dans la continuité de la dynamique observée depuis le début d’année, le T3 2025 a été une nouvelle fois marqué par une croissance des volumes, combinée à une hausse de la marge unitaire sur tous les produits.
Sur le segment GPL, la demande progresse de 3 % sur le trimestre, principalement portée par la France et l’Afrique du Sud. En Europe, le GPL-c et le vrac en France restent dynamiques. En Afrique du Sud, la croissance provient du segment vrac grâce à de nouveaux clients. La marge unitaire progresse de 4 % (T3 2025 vs T3 2024), tirée par l’Europe, tandis que les Caraïbes et l’Afrique restent stables.
En ce qui concerne le carburant :
- Le segment retail (stations-service, 52 % des volumes et 55 % de la marge brute carburants) a enregistré de bons résultats en Afrique et dans les Caraïbes. Le volume total est en hausse de 4 % au T3 2025 et la marge brute de +5 % sur la même période. Cette performance s’explique principalement par
- La Jamaïque, où la performance en termes de volume est solide. Les marges restent légèrement plus serrées qu’en 2024 en raison d’un contexte d’approvisionnement moins favorable.
- L’Afrique de l’Est : le Kenya, où l'ajustement de la formule de prix de mi-juillet se reflète dans la marge brute, et l'Ouganda, le Rwanda et la Zambie, où la croissance du volume a été forte. Cette tendance est notamment le résultat du rebranding de certaines stations-service.
- le segment commercial et industriel entreprise (C&I, 32 % des volumes, 28 % de la marge) a augmenté de 16 % en volume au troisième trimestre 2025 par rapport au troisième trimestre 2024, grâce à un nouveau contrat remporté à la Barbade pour la production d'électricité. Les marges ont augmenté de 27 % au cours de la même période, principalement grâce à l'amélioration de l'activité en Haïti, où les changements mis en œuvre dans la chaîne d'approvisionnement (notamment l'utilisation de barges) démontrent leur efficacité.
- le segment aviation (16 % des volumes, 14 % de la marge) a enregistré une baisse de 8 % en volume et une hausse de 8 % en marge brute, améliorant ainsi la marge unitaire de 17 %. La pression observée depuis le début de l'année sur l'activité aviation au Kenya se poursuit. La décision de privilégier les marges a entraîné une baisse importante du volume (- 17 %) et une amélioration de la marge unitaire (+ 30 %). Dans la région des Caraïbes, la forte dynamique observée depuis le premier trimestre s'est poursuivie. La Barbade et le Guyana ont enregistré une croissance à deux chiffres de leurs volumes.
Le bitume a enregistré une solide progression des volumes (+ 17 % sur un an), soutenu par une excellence opérationnelle continue. Au Nigeria, la demande pour ce produit s'est maintenue au cours du troisième trimestre. L'intégration de l'Angola dans le périmètre a également contribué à près de la moitié de la croissance du volume. La marge brute a augmenté de 33 % au troisième trimestre 2025, partant d’une base de comparaison basse au troisième trimestre 2024.
2. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES - SUPPORT & SERVICES
L'activité Support & Services a enregistré un chiffre d'affaires de 215 millions d'euros (- 17 % sur un an) au troisième trimestre 2025.
Le volume de trading pour compte de tiers hors livraisons de brut est globalement stable à - 1 % avec des marges en hausse de 3 % sur la même période.
Dans les Caraïbes, l'activité de trading a été dynamique avec + 7 % sur un an en volume et + 31 % sur un an en marge.
En Afrique, l'activité de transport de bitume a décru sur le T3 2025 par rapport au T3 2024 en raison d’opérations de maintenance (dry-dock) sur certains navires.
La SARA et les opérations logistiques, dont les business models sont spécifiques, présentent un profil de rentabilité stable ce qui peut générer de la volatilité d’un trimestre à l’autre.
3. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE – PHOTOSOL
|Données opérationnelles
|T3 2024
|T3 2025
|Variation
|Capacité installée (en MWc)
|513
|633
|+ 23 %
|Production d’électricité (en GWh)
|166
|197
|+ 19 %
|Chiffre d’affaires (en M€)
|17
|21
|+ 24 %
Au T3 2025, Photosol a installé 26 MWc, portant les actifs en exploitation à 633 MWc, en hausse de + 23 % sur un an. Le portefeuille sécurisé a augmenté de 25 % pour atteindre 1,3 GWc. Le pipeline de projets a atteint 5,8 GWc (+ 13 % sur un an). Le chiffre d'affaires pour le T3 2025 s'est élevé à 21 millions d'euros, en hausse de 24 % par rapport au T3 2024, reflétant l'expansion du portefeuille.
PERSPECTIVES
L’EBITDA du Groupe devrait atteindre entre 710 et 760 millions d’euros en 2025 (en supposant un impact IAS 29 – hyperinflation stable par rapport à 2024).
Pour rappel, les impacts de la norme IAS 29 - hyperinflation sur l'exercice 2024 se sont élevés à 24 millions d'euros sur l'EBITDA, 22 millions d'euros sur l'EBIT et - 10 millions d'euros sur le résultat net part du Groupe.
Rappel : les ambitions de Photosol 2027 (inchangées)
- Portefeuille sécurisé1 plus de de 2,5 GWc.
- EBITDA consolidé2 : 50-55 millions d’euros, dont environ 10 % de contribution au EBITDA des projets de cession partielle.
- EBITDA power3 : 80-85 millions d’euros.
- EBITDA sécurisé4 : 150-200 millions d’euros.
NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES
- MSCI : AA (réitérée en décembre 2024)
- Sustainalytics : 29,2 (vs 30,7 précédemment)
- ISS ESG : C (vs C- précédemment)
- CDP : B (réitérée en février 2025)
Annexe
1. RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SUR 9 MOIS
|Chiffre d’affaires (en M€)
|9M 2025
|9M 2024
|9M 2025 vs 9M 2024
|Distribution d’énergies
|4,803
|4,931
|-3%
|Retail & Marketing
|4,103
|4,186
|-2%
|Europe
|604
|612
|-1%
|Caraïbes
|1,692
|1,758
|-4%
|Afrique
|1,808
|1,817
|-1%
|Support & Services
|700
|745
|-6%
|Production d’électricité renouvelable
|52
|41
|+26%
|TOTAL
|4,855
|4,972
|-2%
2. CHIFFRES DES 9 MOIS
Retail & Marketing : volumes et marge brute par produit sur 9 mois
|Volumes (en ‘000 m3)
|Marge brute (en M€)
|(en ’000 de m3)
|9M 2025
|9M 2024
|9M 2025 vs 9M 2024
|9M 2025
|9M 2024
|9M 2025 vs 9M 2024
|GPL
|983
|972
|+ 1 %
|972
|983
|+ 3 %
|Carburant
|3,333
|3,258
|+ 2 %
|3,258
|3,333
|+ 4 %
|Bitume
|400
|324
|+ 23 %
|324
|400
|+ 10 %
|TOTAL
|4,716
|4,554
|+ 4 %
|4,554
|4,716
|+ 4 %
Retail & Marketing : volumes et marge brute par zone géographique sur 9 mois
|Volumes (en ‘000 m3)
|Marge brute (en M€)
|9M 2025
|9M 2024
|9M 2025 vs 9M 2024
|9M 2025
|9M 2024
|9M 2025 vs 9M 2024
|Europe
|687
|677
|+ 1 %
|173
|162
|+ 7 %
|Caraïbes
|1 807
|1 757
|+ 3 %
|250
|245
|+ 2 %
|Afrique
|2 222
|2 120
|+ 5 %
|209
|199
|+ 5 %
|TOTAL
|4 716
|4 554
|+ 4 %
|632
|605
|+ 4 %
1 Inclut les capacités des installations prêtes à construire, en construction et en exploitation.
2 RBE présenté dans les états financiers consolidés du groupe Rubis.
3 RBE agrégé provenant de l’exploitation de centrales photovoltaïques PV via la vente d’électricité.
4 RBE illustratif provenant du portefeuille de projets sécurisés.
