SOUEAST brilla en la República Dominicana: el nuevo S06 marca tendencia en movilidad

SANTO DOMINGO, República Dominicana, Nov. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOUEAST presentó oficialmente su nuevo modelo S06 en las instalaciones de Dominican Motors, situadas en la avenida John F. Kennedy, en Santo Domingo (República Dominicana), el pasado 30 de octubre de 2025. Basándose en el fuerte impulso de los modelos S07 y S09 (lanzados en julio), que obtuvieron comentarios positivos de los concesionarios, un aumento de los pedidos y una alta satisfacción de los clientes, el debut del S06 hace hincapié en el compromiso de la marca de reforzar su presencia en el mercado dominicano.

El evento de presentación del S06 se preparó con gran esmero y contó con la asistencia de cientos de invitados, incluidos representantes de medios de comunicación, distribuidores, clientes potenciales e influencers de las redes sociales relacionados con los sectores de los viajes, la moda y el diseño. El acto, liderado por el reconocido presentador de televisión dominicano Jhoel López, contaba con un exclusivo pasillo de bienvenida para los invitados. Durante el evento, dos actores tuvieron actuaciones especiales, mientras que la presencia de numerosos medios locales especializados en la industria automotriz generó una notable expectación.

Fiel a su lema «EASE YOUR LIFE» (simplifica tu vida), SOUEAST mantiene su firme compromiso de ofrecer soluciones de movilidad urbana a personas de todo el mundo. El S06 ha sido concebido especialmente para el público joven de las ciudades y reúne prestaciones destacadas como las siguientes: eficiente sistema de aire acondicionado, adaptado para ofrecer enfriamiento rápido incluso en climas tropicales; fácil maniobrabilidad que facilita la conducción en calles estrechas; espacio de carga flexible, ideal para hacer la compra; pantalla grande de navegación de alta definición que reconoce las vías locales y ofrece información de tráfico en tiempo real para evitar atascos; por último, el diseño de la parte delantera del vehículo, inspirado en un el rugido de un tigre, las luces LED traseras conectadas y envolventes y un sistema de visión panorámica de 540° destacan por su estética moderna y la visibilidad total que ofrece al conductor. El S06 es un modelo pensado tanto para los desplazamientos urbanos diarios como para las escapadas cercanas de ocio.

Con esta incorporación, el S06 se une a los modelos S07 y S09 para conformar una gama más amplia y complementaria de vehículos, destinada a ofrecer a los conductores dominicanos una movilidad más inteligente, cómoda y eficiente. Con esta nueva línea, SOUEAST inaugura una nueva era de desplazamientos simplificados y establece un nuevo referente de movilidad verde, urbana y eficiente.

Empresa: Fujian Soueast Automobile Sales Co., Ltd.

Persona de contacto: FU Yuhe

Correo electrónico: business@soueast-motor.com

Página web: https://www.soueast-motor.com

Teléfono: +86 18109630421

Ciudad: Wuhu