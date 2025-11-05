Inbanki 2025. aasta kolmanda kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

2025. aasta kolmandas kvartalis saavutas Inbank oma ajaloo suurima müügimahu – 204 miljonit eurot, mis on 14% rohkem kui aasta varem. Sama perioodi konsolideeritud puhaskasum kasvas 62%, ulatudes 5 miljoni euroni. Üheksa kuu puhaskasum oli 13,1 miljonit eurot, aastatagusega võrreldes suurenes see 21%. Omakapitali tootlus (ROE) paranes kolmandas kvartalis 12,5%-ni ja 2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul 11,4%-ni.
- Inbanki kolmanda kvartali netotulu ulatus 21,9 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 21%. Üheksa kuu jooksul suurenes netotulu 15%, ulatudes 63,3 miljoni euroni. Tegevuskulud moodustasid 11,4 miljonit eurot, kasvades kolmandas kvartalis 3% ning üheksa kuu jooksul 7%. Selle tulemusel jätkus Inbanki efektiivsuse paranemine – kvartali kulude ja tulude suhtarv langes 52,3%-ni.
- Inbank saavutas kolmandas kvartalis oma ajaloo suurima müügimahu – 204 miljonit eurot, mis on 14% rohkem kui aasta varem. Tugeva tulemuse taga oli suur nõudlus rohefinantseerimise toodete järele Poolas, „osta kohe, maksa hiljem“ (BNPL) toodete järele Balti riikides, ning väikelaenude mahu kasv kõigil turgudel. 2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul ulatus Inbanki müügimaht 567 miljoni euroni, mis on 11% rohkem kui aasta varem.
- Rohefinantseerimise müügimaht saavutas rekordilise tulemuse 39,3 miljonit eurot, kasvades aastases võrdluses 57%. Väikelaenude müügimaht suurenes tänu laiendatud tootevalikule eelmise aastaga võrreldes 48%, ulatudes 35,1 miljoni euroni. Kaupmeeste lahendused jäid BNPL-toodete tugeva nõudluse toel endiselt Inbanki suurimaks segmendiks, kasvades aastatagusega võrreldes 13% ja ulatudes 68,1 miljoni euroni. Autode finantseerimine oli ainus segment, mille kvartalimüük vähenes – aastatagusega võrreldes 18%, ulatudes 49,3 miljoni euroni, mida peamiselt mõjutas Eestis kehtiva mootorsõidukimaksu jätkuv mõju.
- Inbanki laenu- ja rendiportfell kasvas 11%, ulatudes 1,24 miljardi euroni, samas kui klientide hoiuste maht kasvas aastaga 13% ja oli kvartali lõpu seisuga 1,32 miljardit eurot. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli Inbanki varade maht 1,59 miljardit eurot, aastaga kasvas see 11%.
- Inbanki laenude ja nõuete allahindlused püsisid kontrolli all. Kvartali jooksul moodustasid allahindlused keskmisest laenude ja renditeenuste portfellist 1,52% ning aasta esimese üheksa kuu lõikes 1,57%, jäädes seatud eesmärgi piiresse.
- Kolmanda kvartali lõpus oli Inbankil 915 000 aktiivset kliendilepingut ja üle 5900 kaupmehest koostööpartneri.
Tulemusi kommenteerib Inbanki tegevjuht Priit Põldoja:
„Kogu 2025. aasta jooksul on Inbank järjepidevalt parandanud nii müügi- kui ka finantstulemusi. Esimest korda Inbanki ajaloos jõudis meie müügimaht uue verstaposti, 204 miljoni euroni, mis on 14% rohkem kui aasta varem. Samuti ulatus meie kolmanda kvartali netotulu rekordilise 21,9 miljoni euroni, mis on 21% enam kui aasta tagasi.
Oktoobri alguses viisime Nasdaq Tallinna börsil edukalt läbi järjekordse teise taseme (Tier 2) võlakirjaemissiooni, mis märgiti rohkem kui neli korda üle ning pakkus võrdselt huvi nii jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele. Emissiooniga kaasasime 8 miljonit eurot allutatud kapitali, et toetada Inbanki kasvu lähiaastatel ning veelgi tugevdada meie kapitalipositsiooni.
Meie eesmärk on endiselt tagada kasumlik kasv, pakkudes samal ajal väärtust oma rohkem kui 5900 partnerile ja 625 000 aktiivsele kliendile. Rahvusvahelise kasvu toetamiseks tugevdame oma vundamenti – keskendudes paremale tootlusele, suuremale efektiivsusele ja tugevamale kapitalipositsioonile. 2025. aasta kolmas kvartal oli järjekordne verstapost sel teekonnal ning me ootame positiivsete muutuste jätkumist ka järgmistes kvartalites. Samal ajal valmistub meie meeskond ära kasutama uusi kasvuvõimalusi, et viia Inbanki integreeritud finantseerimislahendused rohkemate kaupmeeste ja klientideni nii meie senistel kui ka uutel turgudel Euroopas.“
Olulisemad finantsnäitajad 30.09.2025 seisuga
Varade maht: 1,59 miljardit eurot
Laenude ja renditeenuste portfell: 1,24 miljardit eurot
Hoiuseportfell: 1,32 miljardit eurot
Omakapital: 161 miljonit eurot
Puhaskasum: 5 miljonit eurot
Omakapitali tootlus: 12,5%
Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)
|III kvartal 2025
|III kvartal 2024
|9 kuud 2025
|9 kuud 2024
|Intressitulu sisemise intressimäära meetodil
|32,003
|30,870
|95,042
|88,946
|Intressikulu
|-13,178
|-13,603
|-39,786
|-40,287
|Neto intressitulu
|18,825
|17,267
|55,256
|48,659
|Komisjoni- ja teenustasutulu
|33
|98
|55
|315
|Komisjoni- ja teenustasukulu
|-1,295
|-1,268
|-3,408
|-3,637
|Neto teenustasutulu/kulu
|-1,262
|-1,170
|-3,353
|-3,322
|Tulu renditeenustest
|10,039
|8,123
|28,712
|23,431
|Eelnevalt klientidele renditud varade müük
|4,205
|3,992
|12,473
|12,114
|Muud põhitegevusega seotud tulud
|58
|328
|77
|804
|Amortisatsioonikulu rendivaradelt
|-4,690
|-3,595
|-13,511
|-10,394
|Muud põhitegevusega seotud kulud
|-1,731
|-1,657
|-5,083
|-4,984
|Eelnevalt klientidele renditud müüdud varade kulu
|-3,997
|-3,949
|-11,693
|-11,685
|Neto renditeenusega seotud tulud/kulud
|3,884
|3,242
|10,975
|9,286
|Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt
|325
|-1,372
|306
|-177
|Valuutakursi ümberhindluse kasumid/kahjumid
|81
|164
|139
|382
|Neto kasum/kahjum finantsinstrumentidelt
|406
|-1,208
|445
|205
|Netotulud kokku
|21,853
|18,131
|63,323
|54,828
|Tööjõukulud
|-5,494
|-5,033
|-16,863
|-14,726
|Turunduskulud
|-1,055
|-849
|-2,942
|-2,186
|Halduskulud
|-3,040
|-3,259
|-9,068
|-9,284
|Põhivara kulum
|-1,834
|-1,932
|-5,236
|-5,706
|Tegevuskulud kokku
|-11,423
|-11,073
|-34,109
|-31,902
|Kasum sidusettevõtetelt
|0
|663
|0
|663
|Laenude ja nõuete allahindluse kulu
|-4,740
|-3,832
|-14,085
|-11,158
|Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu
|5,690
|3,889
|15,129
|12,431
|Tulumaksu kulu
|-682
|-796
|-2,026
|-1,597
|Aruandeperioodi kasum
|5,008
|3,093
|13,103
|10,834
|Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse
|Realiseerimata kursivahed
|-96
|-15
|-235
|-272
|Aruandeperioodi koondkasum
|4,912
|3,078
|12,868
|10,562
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)
|30.09.2025
|31.12.2024
|Varad
|Raha ja raha ekvivalendid
|212 010
|153 191
|Kohustuslikud reservid keskpankades
|26 896
|25 156
|Investeeringud võlakirjadesse
|52 041
|46 724
|Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
|57
|27
|Laenud ja nõuded
|1 123 594
|1 041 542
|Muud finantsvarad
|4 297
|4 569
|Materiaalsed varad
|103 279
|98 069
|Vara kasutusõigus
|20 680
|20 551
|Immateriaalsed põhivarad
|33 061
|31 560
|Muud varad
|5 515
|9 718
|Edasilükkunud tulumaksu vara
|5 496
|4 707
|Varad kokku
|1 586 926
|1 435 814
|Kohustised
|Klientide hoiused
|1 318 930
|1 171 359
|Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande
|417
|503
|Muud finantskohustised
|59 923
|59 135
|Tulumaksukohustis
|569
|62
|Edasilükkunud tulumaksu kohustis
|1 072
|533
|Muud kohustised
|4 378
|4 620
|Allutatud kohustised
|40 927
|52 046
|Kohustised kokku
|1 426 216
|1 288 258
|Omakapital
|Aktsiakapital
|1 152
|1 152
|Ülekurss
|54 892
|54 849
|Kohustuslik reservkapital
|115
|109
|Muud reservid
|1 337
|1 329
|Jaotamata kasum
|103 214
|90 117
|Omakapital kokku
|160 710
|147 556
|Kohustised ja omakapital kokku
|1 586 926
|1 435 814
Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 5900 kaupmehega on Inbankil 915 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.
Lisainfo:
Styv Solovjov
AS Inbank
investorsuhete juht
5645 9738
styv.solovjov@inbank.ee
