Inbanki 2025. aasta kolmanda kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

2025. aasta kolmandas kvartalis saavutas Inbank oma ajaloo suurima müügimahu – 204 miljonit eurot, mis on 14% rohkem kui aasta varem. Sama perioodi konsolideeritud puhaskasum kasvas 62%, ulatudes 5 miljoni euroni. Üheksa kuu puhaskasum oli 13,1 miljonit eurot, aastatagusega võrreldes suurenes see 21%. Omakapitali tootlus (ROE) paranes kolmandas kvartalis 12,5%-ni ja 2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul 11,4%-ni.

Inbanki kolmanda kvartali netotulu ulatus 21,9 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 21%. Üheksa kuu jooksul suurenes netotulu 15%, ulatudes 63,3 miljoni euroni. Tegevuskulud moodustasid 11,4 miljonit eurot, kasvades kolmandas kvartalis 3% ning üheksa kuu jooksul 7%. Selle tulemusel jätkus Inbanki efektiivsuse paranemine – kvartali kulude ja tulude suhtarv langes 52,3%-ni.

Inbank saavutas kolmandas kvartalis oma ajaloo suurima müügimahu – 204 miljonit eurot, mis on 14% rohkem kui aasta varem. Tugeva tulemuse taga oli suur nõudlus rohefinantseerimise toodete järele Poolas, „osta kohe, maksa hiljem“ (BNPL) toodete järele Balti riikides, ning väikelaenude mahu kasv kõigil turgudel. 2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul ulatus Inbanki müügimaht 567 miljoni euroni, mis on 11% rohkem kui aasta varem.

Rohefinantseerimise müügimaht saavutas rekordilise tulemuse 39,3 miljonit eurot, kasvades aastases võrdluses 57%. Väikelaenude müügimaht suurenes tänu laiendatud tootevalikule eelmise aastaga võrreldes 48%, ulatudes 35,1 miljoni euroni. Kaupmeeste lahendused jäid BNPL-toodete tugeva nõudluse toel endiselt Inbanki suurimaks segmendiks, kasvades aastatagusega võrreldes 13% ja ulatudes 68,1 miljoni euroni. Autode finantseerimine oli ainus segment, mille kvartalimüük vähenes – aastatagusega võrreldes 18%, ulatudes 49,3 miljoni euroni, mida peamiselt mõjutas Eestis kehtiva mootorsõidukimaksu jätkuv mõju.

Inbanki laenu- ja rendiportfell kasvas 11%, ulatudes 1,24 miljardi euroni, samas kui klientide hoiuste maht kasvas aastaga 13% ja oli kvartali lõpu seisuga 1,32 miljardit eurot. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli Inbanki varade maht 1,59 miljardit eurot, aastaga kasvas see 11%.

Inbanki laenude ja nõuete allahindlused püsisid kontrolli all. Kvartali jooksul moodustasid allahindlused keskmisest laenude ja renditeenuste portfellist 1,52% ning aasta esimese üheksa kuu lõikes 1,57%, jäädes seatud eesmärgi piiresse.

Kolmanda kvartali lõpus oli Inbankil 915 000 aktiivset kliendilepingut ja üle 5900 kaupmehest koostööpartneri.



Tulemusi kommenteerib Inbanki tegevjuht Priit Põldoja:

„Kogu 2025. aasta jooksul on Inbank järjepidevalt parandanud nii müügi- kui ka finantstulemusi. Esimest korda Inbanki ajaloos jõudis meie müügimaht uue verstaposti, 204 miljoni euroni, mis on 14% rohkem kui aasta varem. Samuti ulatus meie kolmanda kvartali netotulu rekordilise 21,9 miljoni euroni, mis on 21% enam kui aasta tagasi.

Oktoobri alguses viisime Nasdaq Tallinna börsil edukalt läbi järjekordse teise taseme (Tier 2) võlakirjaemissiooni, mis märgiti rohkem kui neli korda üle ning pakkus võrdselt huvi nii jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele. Emissiooniga kaasasime 8 miljonit eurot allutatud kapitali, et toetada Inbanki kasvu lähiaastatel ning veelgi tugevdada meie kapitalipositsiooni.

Meie eesmärk on endiselt tagada kasumlik kasv, pakkudes samal ajal väärtust oma rohkem kui 5900 partnerile ja 625 000 aktiivsele kliendile. Rahvusvahelise kasvu toetamiseks tugevdame oma vundamenti – keskendudes paremale tootlusele, suuremale efektiivsusele ja tugevamale kapitalipositsioonile. 2025. aasta kolmas kvartal oli järjekordne verstapost sel teekonnal ning me ootame positiivsete muutuste jätkumist ka järgmistes kvartalites. Samal ajal valmistub meie meeskond ära kasutama uusi kasvuvõimalusi, et viia Inbanki integreeritud finantseerimislahendused rohkemate kaupmeeste ja klientideni nii meie senistel kui ka uutel turgudel Euroopas.“

Olulisemad finantsnäitajad 30.09.2025 seisuga

Varade maht: 1,59 miljardit eurot

Laenude ja renditeenuste portfell: 1,24 miljardit eurot

Hoiuseportfell: 1,32 miljardit eurot

Omakapital: 161 miljonit eurot

Puhaskasum: 5 miljonit eurot

Omakapitali tootlus: 12,5%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)



III kvartal 2025 III kvartal 2024 9 kuud 2025 9 kuud 2024 Intressitulu sisemise intressimäära meetodil 32,003 30,870 95,042 88,946 Intressikulu -13,178 -13,603 -39,786 -40,287 Neto intressitulu 18,825 17,267 55,256 48,659 Komisjoni- ja teenustasutulu 33 98 55 315 Komisjoni- ja teenustasukulu -1,295 -1,268 -3,408 -3,637 Neto teenustasutulu/kulu -1,262 -1,170 -3,353 -3,322 Tulu renditeenustest 10,039 8,123 28,712 23,431 Eelnevalt klientidele renditud varade müük 4,205 3,992 12,473 12,114 Muud põhitegevusega seotud tulud 58 328 77 804 Amortisatsioonikulu rendivaradelt -4,690 -3,595 -13,511 -10,394 Muud põhitegevusega seotud kulud -1,731 -1,657 -5,083 -4,984 Eelnevalt klientidele renditud müüdud varade kulu -3,997 -3,949 -11,693 -11,685 Neto renditeenusega seotud tulud/kulud 3,884 3,242 10,975 9,286 Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt 325 -1,372 306 -177 Valuutakursi ümberhindluse kasumid/kahjumid 81 164 139 382 Neto kasum/kahjum finantsinstrumentidelt 406 -1,208 445 205 Netotulud kokku 21,853 18,131 63,323 54,828 Tööjõukulud -5,494 -5,033 -16,863 -14,726 Turunduskulud -1,055 -849 -2,942 -2,186 Halduskulud -3,040 -3,259 -9,068 -9,284 Põhivara kulum -1,834 -1,932 -5,236 -5,706 Tegevuskulud kokku -11,423 -11,073 -34,109 -31,902 Kasum sidusettevõtetelt 0 663 0 663 Laenude ja nõuete allahindluse kulu -4,740 -3,832 -14,085 -11,158 Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu 5,690 3,889 15,129 12,431 Tulumaksu kulu -682 -796 -2,026 -1,597 Aruandeperioodi kasum 5,008 3,093 13,103 10,834 Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse Realiseerimata kursivahed -96 -15 -235 -272 Aruandeperioodi koondkasum 4,912 3,078 12,868 10,562



Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)



30.09.2025 31.12.2024 Varad Raha ja raha ekvivalendid 212 010 153 191 Kohustuslikud reservid keskpankades 26 896 25 156 Investeeringud võlakirjadesse 52 041 46 724 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 57 27 Laenud ja nõuded 1 123 594 1 041 542 Muud finantsvarad 4 297 4 569 Materiaalsed varad 103 279 98 069 Vara kasutusõigus 20 680 20 551 Immateriaalsed põhivarad 33 061 31 560 Muud varad 5 515 9 718 Edasilükkunud tulumaksu vara 5 496 4 707 Varad kokku 1 586 926 1 435 814 Kohustised Klientide hoiused 1 318 930 1 171 359 Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 417 503 Muud finantskohustised 59 923 59 135 Tulumaksukohustis 569 62 Edasilükkunud tulumaksu kohustis 1 072 533 Muud kohustised 4 378 4 620 Allutatud kohustised 40 927 52 046 Kohustised kokku 1 426 216 1 288 258 Omakapital Aktsiakapital 1 152 1 152 Ülekurss 54 892 54 849 Kohustuslik reservkapital 115 109 Muud reservid 1 337 1 329 Jaotamata kasum 103 214 90 117 Omakapital kokku 160 710 147 556 Kohustised ja omakapital kokku 1 586 926 1 435 814



Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 5900 kaupmehega on Inbankil 915 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Styv Solovjov

AS Inbank

investorsuhete juht

5645 9738

styv.solovjov@inbank.ee





Manused