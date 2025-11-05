Inbanki 2025. aasta kolmanda kvartali ja 9 kuu auditeerimata majandustulemused

2025. aasta kolmandas kvartalis saavutas Inbank oma ajaloo suurima müügimahu – 204 miljonit eurot, mis on 14% rohkem kui aasta varem. Sama perioodi konsolideeritud puhaskasum kasvas 62%, ulatudes 5 miljoni euroni. Üheksa kuu puhaskasum oli 13,1 miljonit eurot, aastatagusega võrreldes suurenes see 21%. Omakapitali tootlus (ROE) paranes kolmandas kvartalis 12,5%-ni ja 2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul 11,4%-ni. 

  • Inbanki kolmanda kvartali netotulu ulatus 21,9 miljoni euroni, kasvades aastatagusega võrreldes 21%. Üheksa kuu jooksul suurenes netotulu 15%, ulatudes 63,3 miljoni euroni. Tegevuskulud moodustasid 11,4 miljonit eurot, kasvades kolmandas kvartalis 3% ning üheksa kuu jooksul 7%. Selle tulemusel jätkus Inbanki efektiivsuse paranemine – kvartali kulude ja tulude suhtarv langes 52,3%-ni.
  • Inbank saavutas kolmandas kvartalis oma ajaloo suurima müügimahu – 204 miljonit eurot, mis on 14% rohkem kui aasta varem. Tugeva tulemuse taga oli suur nõudlus rohefinantseerimise toodete järele Poolas, „osta kohe, maksa hiljem“ (BNPL) toodete järele Balti riikides, ning väikelaenude mahu kasv kõigil turgudel. 2025. aasta esimese üheksa kuu jooksul ulatus Inbanki müügimaht 567 miljoni euroni, mis on 11% rohkem kui aasta varem.
  • Rohefinantseerimise müügimaht saavutas rekordilise tulemuse 39,3 miljonit eurot, kasvades aastases võrdluses 57%. Väikelaenude müügimaht suurenes tänu laiendatud tootevalikule eelmise aastaga võrreldes 48%, ulatudes 35,1 miljoni euroni. Kaupmeeste lahendused jäid BNPL-toodete tugeva nõudluse toel endiselt Inbanki suurimaks segmendiks, kasvades aastatagusega võrreldes 13% ja ulatudes 68,1 miljoni euroni. Autode finantseerimine oli ainus segment, mille kvartalimüük vähenes – aastatagusega võrreldes 18%, ulatudes 49,3 miljoni euroni, mida peamiselt mõjutas Eestis kehtiva mootorsõidukimaksu jätkuv mõju. 
  • Inbanki laenu- ja rendiportfell kasvas 11%, ulatudes 1,24 miljardi euroni, samas kui klientide hoiuste maht kasvas aastaga 13% ja oli kvartali lõpu seisuga 1,32 miljardit eurot. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli Inbanki varade maht 1,59 miljardit eurot, aastaga kasvas see 11%. 
  • Inbanki laenude ja nõuete allahindlused püsisid kontrolli all. Kvartali jooksul moodustasid allahindlused keskmisest laenude ja renditeenuste portfellist 1,52% ning aasta esimese üheksa kuu lõikes 1,57%, jäädes seatud eesmärgi piiresse. 
  • Kolmanda kvartali lõpus oli Inbankil 915 000 aktiivset kliendilepingut ja üle 5900 kaupmehest koostööpartneri. 


Tulemusi kommenteerib Inbanki tegevjuht Priit Põldoja:
„Kogu 2025. aasta jooksul on Inbank järjepidevalt parandanud nii müügi- kui ka finantstulemusi. Esimest korda Inbanki ajaloos jõudis meie müügimaht uue verstaposti, 204 miljoni euroni, mis on 14% rohkem kui aasta varem. Samuti ulatus meie kolmanda kvartali netotulu rekordilise 21,9 miljoni euroni, mis on 21% enam kui aasta tagasi.

Oktoobri alguses viisime Nasdaq Tallinna börsil edukalt läbi järjekordse teise taseme (Tier 2) võlakirjaemissiooni, mis märgiti rohkem kui neli korda üle ning pakkus võrdselt huvi nii jae- kui ka institutsionaalsetele investoritele. Emissiooniga kaasasime 8 miljonit eurot allutatud kapitali, et toetada Inbanki kasvu lähiaastatel ning veelgi tugevdada meie kapitalipositsiooni.

Meie eesmärk on endiselt tagada kasumlik kasv, pakkudes samal ajal väärtust oma rohkem kui 5900 partnerile ja 625 000 aktiivsele kliendile. Rahvusvahelise kasvu toetamiseks tugevdame oma vundamenti – keskendudes paremale tootlusele, suuremale efektiivsusele ja tugevamale kapitalipositsioonile. 2025. aasta kolmas kvartal oli järjekordne verstapost sel teekonnal ning me ootame positiivsete muutuste jätkumist ka järgmistes kvartalites. Samal ajal valmistub meie meeskond ära kasutama uusi kasvuvõimalusi, et viia Inbanki integreeritud finantseerimislahendused rohkemate kaupmeeste ja klientideni nii meie senistel kui ka uutel turgudel Euroopas.“

Olulisemad finantsnäitajad 30.09.2025 seisuga
Varade maht: 1,59 miljardit eurot
Laenude ja renditeenuste portfell: 1,24 miljardit eurot
Hoiuseportfell: 1,32 miljardit eurot
Omakapital: 161 miljonit eurot
Puhaskasum: 5 miljonit eurot
Omakapitali tootlus: 12,5%

Konsolideeritud kasumiaruanne (tuhandetes eurodes)

 III kvartal 2025III kvartal 20249 kuud 20259 kuud 2024
Intressitulu sisemise intressimäära meetodil32,00330,87095,04288,946
Intressikulu-13,178-13,603-39,786-40,287
Neto intressitulu18,82517,26755,25648,659
     
Komisjoni- ja teenustasutulu339855315
Komisjoni- ja teenustasukulu-1,295-1,268-3,408-3,637
Neto teenustasutulu/kulu-1,262-1,170-3,353-3,322
     
Tulu renditeenustest10,0398,12328,71223,431
Eelnevalt klientidele renditud varade müük4,2053,99212,47312,114
Muud põhitegevusega seotud tulud5832877804
Amortisatsioonikulu rendivaradelt-4,690-3,595-13,511-10,394
Muud põhitegevusega seotud kulud-1,731-1,657-5,083-4,984
Eelnevalt klientidele renditud müüdud varade kulu-3,997-3,949-11,693-11,685
Neto renditeenusega seotud tulud/kulud3,8843,24210,9759,286
     
Netokahjum/kasum õiglases väärtuses kajastatavatelt finantsvaradelt325-1,372306-177
Valuutakursi ümberhindluse kasumid/kahjumid81164139382
Neto kasum/kahjum finantsinstrumentidelt406-1,208445205
     
Netotulud kokku21,85318,13163,32354,828
     
Tööjõukulud-5,494-5,033-16,863-14,726
Turunduskulud-1,055-849-2,942-2,186
Halduskulud-3,040-3,259-9,068-9,284
Põhivara kulum-1,834-1,932-5,236-5,706
Tegevuskulud kokku-11,423-11,073-34,109-31,902
     
Kasum sidusettevõtetelt06630663
Laenude ja nõuete allahindluse kulu-4,740-3,832-14,085-11,158
Aruandeperioodi kasum enne tulumaksu5,6903,88915,12912,431
     
Tulumaksu kulu-682-796-2,026-1,597
Aruandeperioodi kasum5,0083,09313,10310,834
     
Kirjed, mida võib edaspidi klassifitseerida kasumiaruandesse    
Realiseerimata kursivahed-96-15-235-272
Aruandeperioodi koondkasum4,9123,07812,86810,562


Konsolideeritud finantsseisundi aruanne (tuhandetes eurodes)

 30.09.202531.12.2024
Varad  
Raha ja raha ekvivalendid 212 010 153 191
Kohustuslikud reservid keskpankades 26 896 25 156
Investeeringud võlakirjadesse 52 041 46 724
Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande  57  27
Laenud ja nõuded1 123 5941 041 542
Muud finantsvarad 4 297 4 569
Materiaalsed varad 103 279 98 069
Vara kasutusõigus 20 680 20 551
Immateriaalsed põhivarad 33 061 31 560
Muud varad 5 515 9 718
Edasilükkunud tulumaksu vara 5 496 4 707
Varad kokku1 586 9261 435 814
   
Kohustised  
Klientide hoiused1 318 9301 171 359
Finantskohustised õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande  417  503
Muud finantskohustised 59 923 59 135
Tulumaksukohustis  569  62
Edasilükkunud tulumaksu kohustis 1 072  533
Muud kohustised 4 378 4 620
Allutatud kohustised 40 927 52 046
Kohustised kokku1 426 2161 288 258
   
Omakapital  
Aktsiakapital 1 152 1 152
Ülekurss 54 892 54 849
Kohustuslik reservkapital  115  109
Muud reservid 1 337 1 329
Jaotamata kasum 103 214 90 117
Omakapital kokku 160 710 147 556
   
Kohustised ja omakapital kokku1 586 9261 435 814


Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 5900 kaupmehega on Inbankil 915 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil. 

Lisainfo:
Styv Solovjov
AS Inbank
investorsuhete juht
5645 9738
styv.solovjov@inbank.ee


