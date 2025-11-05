OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
05 November 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 04 November 2025 it had purchased a total of 163,050 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased132,91730,133-
Highest price paid (per ordinary share)539.50p536.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)529.50p529.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)535.40p532.75p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,730,833 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,730,833.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
04-11-202516:27:19GBp242537.00XLONxHaNYWUl@Gu
04-11-202516:26:07GBp316537.50XLONxHaNYWUlymd
04-11-202516:26:07GBp909537.50XLONxHaNYWUlymt
04-11-202516:25:55GBp84538.00XLONxHaNYWUlyM4
04-11-202516:25:55GBp204538.00XLONxHaNYWUlyM6
04-11-202516:25:40GBp283538.00XLONxHaNYWUlzXx
04-11-202516:25:25GBp277538.00XLONxHaNYWUlz$w
04-11-202516:25:25GBp1538.00XLONxHaNYWUlz$y
04-11-202516:25:10GBp146538.00XLONxHaNYWUlzDI
04-11-202516:25:10GBp129538.00XLONxHaNYWUlzDK
04-11-202516:24:55GBp245538.00XLONxHaNYWUlwdq
04-11-202516:24:40GBp180538.00XLONxHaNYWUlwnd
04-11-202516:24:28GBp189538.00XLONxHaNYWUlw2J
04-11-202516:24:15GBp189538.00XLONxHaNYWUlwN$
04-11-202516:23:13GBp333538.00XLONxHaNYWUlxIG
04-11-202516:23:13GBp625538.00XLONxHaNYWUlxII
04-11-202516:23:13GBp117538.00XLONxHaNYWUlxIK
04-11-202516:23:13GBp282538.00XLONxHaNYWUlxIM
04-11-202516:23:13GBp1,042537.50XLONxHaNYWUlxIU
04-11-202516:19:33GBp90538.50XLONxHaNYWUla3h
04-11-202516:19:33GBp500538.50XLONxHaNYWUla3j
04-11-202516:19:33GBp270538.50XLONxHaNYWUla3l
04-11-202516:19:33GBp4538.50XLONxHaNYWUla3n
04-11-202516:19:33GBp543538.50XLONxHaNYWUla3p
04-11-202516:17:37GBp222538.50XLONxHaNYWUlZjm
04-11-202516:17:37GBp456538.00XLONxHaNYWUlZjt
04-11-202516:17:37GBp962538.50XLONxHaNYWUlZjv
04-11-202516:17:37GBp80538.50XLONxHaNYWUlZjx
04-11-202516:15:37GBp123537.50XLONxHaNYWUlXM$
04-11-202516:15:37GBp170537.50XLONxHaNYWUlXM1
04-11-202516:15:37GBp4537.50XLONxHaNYWUlXM4
04-11-202516:13:39GBp500537.50XLONxHaNYWUlir@
04-11-202516:13:39GBp666537.50XLONxHaNYWUlir0
04-11-202516:13:39GBp8537.50XLONxHaNYWUlirx
04-11-202516:13:39GBp300537.50XLONxHaNYWUlirz
04-11-202516:08:57GBp1,264537.00XLONxHaNYWUlMm9
04-11-202516:07:50GBp176537.00XLONxHaNYWUlNCh
04-11-202516:07:50GBp103538.00XLONxHaNYWUlNCj
04-11-202516:07:50GBp172538.00XLONxHaNYWUlNCl
04-11-202516:07:50GBp500538.00XLONxHaNYWUlNCn
04-11-202516:07:50GBp290538.00XLONxHaNYWUlNCp
04-11-202516:07:50GBp574538.00XLONxHaNYWUlNCr
04-11-202516:07:50GBp750538.00XLONxHaNYWUlNCt
04-11-202516:07:50GBp367538.00XLONxHaNYWUlNCu
04-11-202516:07:50GBp253538.00XLONxHaNYWUlNCf
04-11-202516:07:50GBp115537.50XLONxHaNYWUlNC3
04-11-202516:07:50GBp927537.50XLONxHaNYWUlNC5
04-11-202516:04:36GBp1,042538.00XLONxHaNYWUlJ3I
04-11-202516:02:51GBp254538.00XLONxHaNYWUlHEH
04-11-202516:02:51GBp1,042537.50XLONxHaNYWUlHEN
04-11-202515:54:30GBp1,575537.00XLONxHaNYWUl4Xv
04-11-202515:50:31GBp1,242537.50XLONxHaNYWUlEWX
04-11-202515:48:52GBp1,592538.00XLONxHaNYWUlC7W
04-11-202515:48:05GBp339539.00XLONxHaNYWUlDC6
04-11-202515:48:05GBp17539.00XLONxHaNYWUlDC8
04-11-202515:47:06GBp195539.00XLONxHaNYWUlBkt
04-11-202515:47:06GBp305539.00XLONxHaNYWUlBkv
04-11-202515:46:07GBp145539.00XLONxHaNYWUl86L
04-11-202515:46:07GBp200539.00XLONxHaNYWUl86N
04-11-202515:45:08GBp242539.00XLONxHaNYWUesdk
04-11-202515:45:08GBp266539.00XLONxHaNYWUesdm
04-11-202515:44:09GBp308539.00XLONxHaNYWUet9o
04-11-202515:41:38GBp442539.00XLONxHaNYWUepx$
04-11-202515:41:38GBp289539.00XLONxHaNYWUepx1
04-11-202515:41:38GBp525539.00XLONxHaNYWUepx3
04-11-202515:41:38GBp617539.00XLONxHaNYWUepxz
04-11-202515:41:38GBp143539.00XLONxHaNYWUepxB
04-11-202515:41:38GBp380538.50XLONxHaNYWUepxD
04-11-202515:41:38GBp947538.50XLONxHaNYWUepxI
04-11-202515:41:38GBp717538.50XLONxHaNYWUepxK
04-11-202515:31:37GBp676539.50XLONxHaNYWUebuW
04-11-202515:31:37GBp216539.50XLONxHaNYWUebuY
04-11-202515:31:37GBp1,175539.50XLONxHaNYWUebvS
04-11-202515:31:37GBp250539.50XLONxHaNYWUebvU
04-11-202515:31:37GBp750539.50XLONxHaNYWUebuc
04-11-202515:31:37GBp230539.00XLONxHaNYWUebue
04-11-202515:31:37GBp393539.00XLONxHaNYWUebug
04-11-202515:31:37GBp1,042539.00XLONxHaNYWUebun
04-11-202515:29:26GBp1,042539.50XLONxHaNYWUeWUZ
04-11-202515:27:37GBp1,042539.50XLONxHaNYWUelzB
04-11-202515:13:21GBp1,642537.00XLONxHaNYWUeRFT
04-11-202515:13:21GBp201537.50XLONxHaNYWUeRFU
04-11-202515:13:21GBp232537.50XLONxHaNYWUeREj
04-11-202515:13:21GBp37537.50XLONxHaNYWUeREv
04-11-202515:11:42GBp390537.00XLONxHaNYWUePHX
04-11-202515:10:43GBp393537.00XLONxHaNYWUe7h1
04-11-202515:09:44GBp406537.00XLONxHaNYWUe4FW
04-11-202515:08:45GBp366537.00XLONxHaNYWUe5Rp
04-11-202515:07:46GBp418537.00XLONxHaNYWUe32@
04-11-202515:06:47GBp484537.00XLONxHaNYWUe0Hj
04-11-202515:05:57GBp231537.00XLONxHaNYWUeEph
04-11-202515:05:55GBp383537.50XLONxHaNYWUeEoM
04-11-202515:05:54GBp957537.50XLONxHaNYWUeE$k
04-11-202515:05:54GBp308537.50XLONxHaNYWUeE$m
04-11-202515:05:54GBp542537.50XLONxHaNYWUeE$s
04-11-202515:05:54GBp37537.50XLONxHaNYWUeE$H
04-11-202515:05:54GBp488537.50XLONxHaNYWUeE$N
04-11-202515:05:54GBp632537.50XLONxHaNYWUeE@Y
04-11-202515:05:54GBp155537.50XLONxHaNYWUeE@a
04-11-202515:05:54GBp272537.50XLONxHaNYWUeE@g
04-11-202515:05:54GBp169537.50XLONxHaNYWUeE@x
04-11-202515:05:54GBp570537.50XLONxHaNYWUeE@z
04-11-202515:05:54GBp574537.00XLONxHaNYWUeE@2
04-11-202515:05:53GBp175538.00XLONxHaNYWUeEvd
04-11-202515:05:53GBp624538.00XLONxHaNYWUeEvf
04-11-202515:05:53GBp110538.00XLONxHaNYWUeEvr
04-11-202515:05:53GBp627538.00XLONxHaNYWUeEvt
04-11-202515:05:53GBp456537.00XLONxHaNYWUeEv0
04-11-202515:05:53GBp1,042537.50XLONxHaNYWUeEv2
04-11-202514:40:28GBp329533.00BATExHaNYWUffGw
04-11-202514:40:26GBp388533.50XLONxHaNYWUffSj
04-11-202514:40:26GBp740533.50BATExHaNYWUffSl
04-11-202514:40:22GBp1,483534.00XLONxHaNYWUffR@
04-11-202514:40:22GBp1,474534.00BATExHaNYWUffR0
04-11-202514:40:22GBp649533.50XLONxHaNYWUffRy
04-11-202514:35:58GBp1534.00BATExHaNYWUfHX5
04-11-202514:35:56GBp743534.00XLONxHaNYWUfHYR
04-11-202514:35:56GBp1,011534.00BATExHaNYWUfHYT
04-11-202514:33:11GBp329534.50BATExHaNYWUfQbo
04-11-202514:33:11GBp393534.50XLONxHaNYWUfQbm
04-11-202514:33:00GBp677534.50XLONxHaNYWUfQ$0
04-11-202514:33:00GBp236534.50BATExHaNYWUfQ$2
04-11-202514:33:00GBp536534.50BATExHaNYWUfQ$4
04-11-202514:33:00GBp1,620535.00XLONxHaNYWUfQ$6
04-11-202514:33:00GBp1,761535.00BATExHaNYWUfQ$8
04-11-202514:32:23GBp18535.50BATExHaNYWUfR3p
04-11-202514:32:23GBp341535.50BATExHaNYWUfR3r
04-11-202514:32:23GBp1535.50BATExHaNYWUfR3t
04-11-202514:32:22GBp211535.50XLONxHaNYWUfRFA
04-11-202514:32:22GBp393535.50XLONxHaNYWUfRFC
04-11-202514:32:22GBp18535.50XLONxHaNYWUfRFE
04-11-202514:26:04GBp454535.50XLONxHaNYWUfEcY
04-11-202514:26:04GBp916535.50XLONxHaNYWUfEcf
04-11-202514:26:04GBp401535.50BATExHaNYWUfEch
04-11-202514:23:21GBp597536.00BATExHaNYWUfDk3
04-11-202514:23:21GBp1,157536.00XLONxHaNYWUfDk6
04-11-202514:23:21GBp994536.00BATExHaNYWUfDk8
04-11-202514:23:21GBp536536.00BATExHaNYWUfDkA
04-11-202514:21:17GBp1,320536.50XLONxHaNYWUfBKK
04-11-202514:19:55GBp382536.50XLONxHaNYWUf9E4
04-11-202514:19:55GBp923537.00XLONxHaNYWUf9E9
04-11-202514:19:55GBp873537.00XLONxHaNYWUf9EE
04-11-202514:10:44GBp109537.00XLONxHaNYWUgydh
04-11-202514:09:45GBp334537.00XLONxHaNYWUgzft
04-11-202514:07:47GBp100537.00XLONxHaNYWUgxqR
04-11-202514:07:47GBp484537.00XLONxHaNYWUgxqT
04-11-202514:05:49GBp276537.00XLONxHaNYWUgvnX
04-11-202514:05:49GBp60537.00XLONxHaNYWUgvsV
04-11-202514:03:51GBp259537.00XLONxHaNYWUgdok
04-11-202514:03:51GBp279537.00XLONxHaNYWUgdom
04-11-202513:59:55GBp484537.00XLONxHaNYWUgZJA
04-11-202513:59:55GBp95537.00XLONxHaNYWUgZIg
04-11-202513:59:55GBp251537.00XLONxHaNYWUgZIi
04-11-202513:57:15GBp484537.00XLONxHaNYWUgkwm
04-11-202513:57:15GBp484537.00XLONxHaNYWUgkw8
04-11-202513:57:15GBp383537.00XLONxHaNYWUgkwT
04-11-202513:57:15GBp289537.00XLONxHaNYWUgkwV
04-11-202513:50:53GBp404536.50XLONxHaNYWUgfhw
04-11-202513:50:53GBp290536.50XLONxHaNYWUgfh0
04-11-202513:50:53GBp802536.50XLONxHaNYWUgfhG
04-11-202513:38:05GBp964536.50XLONxHaNYWUgQta
04-11-202513:38:05GBp184536.50XLONxHaNYWUgQtc
04-11-202513:38:00GBp302537.00XLONxHaNYWUgQmL
04-11-202513:38:00GBp739537.00XLONxHaNYWUgQmQ
04-11-202513:27:21GBp451535.50XLONxHaNYWUgEzq
04-11-202513:27:21GBp205535.50BATExHaNYWUgEzs
04-11-202513:27:21GBp463535.50BATExHaNYWUgEzu
04-11-202513:27:21GBp661536.00BATExHaNYWUgEz7
04-11-202513:27:21GBp998536.00XLONxHaNYWUgEzD
04-11-202513:26:17GBp64536.50XLONxHaNYWUgF$P
04-11-202513:26:17GBp250536.50XLONxHaNYWUgF$R
04-11-202513:26:15GBp523536.00XLONxHaNYWUgFvJ
04-11-202513:26:15GBp951536.00BATExHaNYWUgFvL
04-11-202513:18:47GBp1,222535.00XLONxHaNYWUhsSq
04-11-202513:14:41GBp559535.00XLONxHaNYWUho9G
04-11-202513:10:25GBp323534.00XLONxHaNYWUh@11
04-11-202513:05:18GBp999534.00XLONxHaNYWUhxbu
04-11-202513:02:28GBp491535.00XLONxHaNYWUhvu$
04-11-202513:02:28GBp761535.00XLONxHaNYWUhvu1
04-11-202513:02:28GBp199535.00XLONxHaNYWUhvu3
04-11-202513:02:28GBp745535.00XLONxHaNYWUhvu5
04-11-202513:02:28GBp82535.00XLONxHaNYWUhvuz
04-11-202512:50:08GBp412534.50XLONxHaNYWUhizq
04-11-202512:50:08GBp921534.50XLONxHaNYWUhizs
04-11-202512:50:08GBp375534.50XLONxHaNYWUhizu
04-11-202512:37:35GBp728534.00XLONxHaNYWUhJZH
04-11-202512:37:19GBp193535.00XLONxHaNYWUhJh9
04-11-202512:34:22GBp547535.00XLONxHaNYWUhHK1
04-11-202512:32:24GBp214535.00XLONxHaNYWUhVpL
04-11-202512:29:01GBp845535.00XLONxHaNYWUhQlX
04-11-202512:29:01GBp146534.00XLONxHaNYWUhQln
04-11-202512:26:46GBp177534.50XLONxHaNYWUhRPs
04-11-202512:26:46GBp1,472534.50XLONxHaNYWUhRP9
04-11-202512:26:46GBp171534.50XLONxHaNYWUhRPS
04-11-202512:26:46GBp507534.50XLONxHaNYWUhROh
04-11-202512:19:47GBp478534.00XLONxHaNYWUh5$h
04-11-202512:13:29GBp284534.00XLONxHaNYWUhFb$
04-11-202512:04:35GBp673534.00XLONxHaNYWUas69
04-11-202511:59:59GBp671533.50XLONxHaNYWUapmK
04-11-202511:59:57GBp253534.50XLONxHaNYWUapy3
04-11-202511:58:58GBp194534.50XLONxHaNYWUamoC
04-11-202511:53:39GBp387534.00XLONxHaNYWUaz1R
04-11-202511:53:39GBp262534.00XLONxHaNYWUaz0b
04-11-202511:53:39GBp521534.00XLONxHaNYWUaz0d
04-11-202511:50:07GBp657535.00XLONxHaNYWUau2D
04-11-202511:47:38GBp714535.00XLONxHaNYWUac2W
04-11-202511:47:38GBp3,231535.00XLONxHaNYWUac2Y
04-11-202511:47:38GBp126535.00XLONxHaNYWUac3S
04-11-202511:47:38GBp267535.00XLONxHaNYWUac3U
04-11-202511:18:42GBp315534.50XLONxHaNYWUaSb4
04-11-202511:18:41GBp3,944535.00XLONxHaNYWUaSdl
04-11-202511:18:41GBp452535.00XLONxHaNYWUaSdu
04-11-202510:58:51GBp137533.00BATExHaNYWUaDiB
04-11-202510:53:25GBp570534.00XLONxHaNYWUbsZo
04-11-202510:52:52GBp354534.00XLONxHaNYWUbsx@
04-11-202510:52:52GBp3,243534.00XLONxHaNYWUbsxy
04-11-202510:52:47GBp14534.00XLONxHaNYWUbs7E
04-11-202510:52:47GBp750534.00XLONxHaNYWUbs7G
04-11-202510:52:44GBp417533.50XLONxHaNYWUbs0b
04-11-202510:21:43GBp1,737530.50XLONxHaNYWUbgC$
04-11-202510:21:43GBp81530.50XLONxHaNYWUbgC1
04-11-202510:21:43GBp45530.50XLONxHaNYWUbgC3
04-11-202510:21:43GBp37530.50XLONxHaNYWUbgC5
04-11-202510:21:43GBp105530.50XLONxHaNYWUbgC7
04-11-202510:21:43GBp86530.50XLONxHaNYWUbgC9
04-11-202510:21:43GBp344530.00XLONxHaNYWUbgCM
04-11-202510:21:43GBp260530.00BATExHaNYWUbgCQ
04-11-202510:21:43GBp699530.50BATExHaNYWUbgFb
04-11-202510:21:43GBp494530.50BATExHaNYWUbgFf
04-11-202510:21:43GBp93530.50BATExHaNYWUbgFX
04-11-202510:21:43GBp536530.50BATExHaNYWUbgFZ
04-11-202510:18:46GBp357530.00XLONxHaNYWUbfin
04-11-202510:09:47GBp715530.00BATExHaNYWUbHFY
04-11-202510:09:46GBp417529.50XLONxHaNYWUbHFH
04-11-202510:09:46GBp456529.50BATExHaNYWUbHFJ
04-11-202510:02:10GBp300530.00XLONxHaNYWUbOer
04-11-202510:02:10GBp261530.50XLONxHaNYWUbOeu
04-11-202510:02:10GBp417530.00XLONxHaNYWUbOe2
04-11-202510:02:10GBp631530.00BATExHaNYWUbOe6
04-11-202510:00:50GBp270530.50XLONxHaNYWUbPzK
04-11-202510:00:50GBp225530.50BATExHaNYWUbPzR
04-11-202510:00:50GBp417530.50XLONxHaNYWUbPyi
04-11-202510:00:50GBp417530.50BATExHaNYWUbPyk
04-11-202509:52:35GBp99530.50BATExHaNYWUb1hQ
04-11-202509:52:04GBp81530.50BATExHaNYWUb19j
04-11-202509:51:55GBp12531.00XLONxHaNYWUb1J1
04-11-202509:51:55GBp653531.00XLONxHaNYWUb1J3
04-11-202509:51:55GBp451531.00BATExHaNYWUb1J5
04-11-202509:49:06GBp316530.50BATExHaNYWUbCMW
04-11-202509:48:54GBp885531.50BATExHaNYWUbDbk
04-11-202509:48:54GBp1,105531.50BATExHaNYWUbDbv
04-11-202509:48:54GBp88531.50BATExHaNYWUbDbx
04-11-202509:48:54GBp1,127531.50XLONxHaNYWUbDb2
04-11-202509:48:54GBp56531.50XLONxHaNYWUbDb4
04-11-202509:48:54GBp1,311531.50BATExHaNYWUbDbH
04-11-202509:48:54GBp84531.50BATExHaNYWUbDbJ
04-11-202509:48:54GBp1,038531.50XLONxHaNYWUbDbS
04-11-202509:48:54GBp250531.50XLONxHaNYWUbDbU
04-11-202509:48:54GBp56531.50XLONxHaNYWUbDaW
04-11-202509:48:54GBp49531.50XLONxHaNYWUbDaY
04-11-202509:46:08GBp395531.00XLONxHaNYWUbBGf
04-11-202509:32:21GBp98530.50XLONxHaNYWUcyGd
04-11-202509:32:21GBp569530.50XLONxHaNYWUcyGf
04-11-202509:32:21GBp417530.50BATExHaNYWUcyGh
04-11-202509:29:37GBp217530.50BATExHaNYWUcxEm
04-11-202509:29:37GBp94530.50XLONxHaNYWUcxEi
04-11-202509:29:37GBp236530.50XLONxHaNYWUcxEk
04-11-202509:29:37GBp443530.50XLONxHaNYWUcxEx
04-11-202509:29:37GBp385530.50BATExHaNYWUcxEz
04-11-202509:23:13GBp272531.00BATExHaNYWUcb6O
04-11-202509:23:13GBp676531.00XLONxHaNYWUcb1b
04-11-202509:23:13GBp417531.00XLONxHaNYWUcb1R
04-11-202509:23:13GBp333531.00BATExHaNYWUcb0Z
04-11-202509:19:01GBp861531.50XLONxHaNYWUcX9z
04-11-202509:15:48GBp239531.00BATExHaNYWUciEa
04-11-202509:15:07GBp19531.50XLONxHaNYWUcjh0
04-11-202509:15:07GBp73531.50XLONxHaNYWUcjh2
04-11-202509:15:07GBp147531.50XLONxHaNYWUcjh4
04-11-202509:15:07GBp417531.00XLONxHaNYWUcjhC
04-11-202509:15:07GBp327531.00BATExHaNYWUcjhE
04-11-202509:10:46GBp273530.50BATExHaNYWUcf5k
04-11-202509:10:46GBp737530.50XLONxHaNYWUcf5i
04-11-202509:07:43GBp712531.50XLONxHaNYWUcKvc
04-11-202509:07:43GBp311531.50XLONxHaNYWUcKve
04-11-202509:07:43GBp77531.50XLONxHaNYWUcKvg
04-11-202509:07:43GBp250531.50XLONxHaNYWUcKvi
04-11-202509:07:43GBp377531.50XLONxHaNYWUcKvk
04-11-202509:07:43GBp7531.00BATExHaNYWUcKv$
04-11-202509:07:43GBp418531.00BATExHaNYWUcKv1
04-11-202509:07:43GBp696531.50XLONxHaNYWUcKv5
04-11-202509:07:43GBp417531.00XLONxHaNYWUcKvQ
04-11-202509:07:43GBp657531.00BATExHaNYWUcKvS
04-11-202508:52:56GBp334531.50XLONxHaNYWUc7k2
04-11-202508:52:56GBp306531.50BATExHaNYWUc7k4
04-11-202508:52:56GBp577532.00XLONxHaNYWUc7fp
04-11-202508:48:40GBp277531.00XLONxHaNYWUc2P7
04-11-202508:48:14GBp636531.50XLONxHaNYWUc3pD
04-11-202508:48:14GBp419531.50BATExHaNYWUc3pF
04-11-202508:48:12GBp107532.50XLONxHaNYWUc3z2
04-11-202508:48:12GBp85532.50XLONxHaNYWUc3z4
04-11-202508:47:13GBp163532.50XLONxHaNYWUc0oy
04-11-202508:47:13GBp205532.50XLONxHaNYWUc0o@
04-11-202508:44:16GBp128532.50XLONxHaNYWUcEOg
04-11-202508:44:16GBp427532.50XLONxHaNYWUcEOn
04-11-202508:42:55GBp271532.00BATExHaNYWUcCWT
04-11-202508:42:55GBp274532.50XLONxHaNYWUcCZZ
04-11-202508:42:55GBp417532.00XLONxHaNYWUcCZi
04-11-202508:42:55GBp326532.00BATExHaNYWUcCZk
04-11-202508:40:07GBp95532.50XLONxHaNYWUcA$o
04-11-202508:40:07GBp82532.50XLONxHaNYWUcA$q
04-11-202508:40:07GBp301532.50XLONxHaNYWUcA$@
04-11-202508:38:47GBp194532.50XLONxHaNYWUcBuJ
04-11-202508:38:47GBp52532.50XLONxHaNYWUcBuL
04-11-202508:38:47GBp250532.50XLONxHaNYWUcBuN
04-11-202508:38:47GBp142532.50XLONxHaNYWUcBuP
04-11-202508:38:47GBp374532.00BATExHaNYWUcBxa
04-11-202508:38:47GBp428532.00XLONxHaNYWUcBxY
04-11-202508:33:43GBp177533.00XLONxHaNYWUdqZL
04-11-202508:32:25GBp177533.00XLONxHaNYWUdrgY
04-11-202508:32:21GBp187533.00XLONxHaNYWUdrtq
04-11-202508:32:15GBp545533.00XLONxHaNYWUdrm9
04-11-202508:32:15GBp224533.00XLONxHaNYWUdrmB
04-11-202508:32:15GBp326532.50BATExHaNYWUdrmH
04-11-202508:32:15GBp68532.50BATExHaNYWUdrmJ
04-11-202508:30:56GBp215533.00XLONxHaNYWUdoHo
04-11-202508:30:56GBp89533.00XLONxHaNYWUdoHq
04-11-202508:30:56GBp417532.50XLONxHaNYWUdoHy
04-11-202508:30:56GBp464532.50BATExHaNYWUdoH@
04-11-202508:27:23GBp260533.00XLONxHaNYWUd@h2
04-11-202508:27:23GBp260533.00BATExHaNYWUd@hG
04-11-202508:26:39GBp31533.00XLONxHaNYWUd@Pd
04-11-202508:26:39GBp368533.00XLONxHaNYWUd@PZ
04-11-202508:21:37GBp12532.50XLONxHaNYWUduea
04-11-202508:21:37GBp165532.50XLONxHaNYWUduec
04-11-202508:20:09GBp239531.00XLONxHaNYWUdvRt
04-11-202508:19:10GBp291531.50XLONxHaNYWUddC2
04-11-202508:18:23GBp176532.00BATExHaNYWUdaw4
04-11-202508:18:23GBp244532.00BATExHaNYWUdaw6
04-11-202508:18:18GBp291532.00XLONxHaNYWUda3l
04-11-202508:18:18GBp393532.50XLONxHaNYWUda3n
04-11-202508:18:18GBp507532.50BATExHaNYWUda3p
04-11-202508:18:00GBp24532.50XLONxHaNYWUdbdb
04-11-202508:15:07GBp538533.00XLONxHaNYWUdWbb
04-11-202508:15:07GBp750533.00XLONxHaNYWUdWbd
04-11-202508:15:07GBp301533.00XLONxHaNYWUdWbf
04-11-202508:15:07GBp417532.50XLONxHaNYWUdWbp
04-11-202508:15:07GBp614532.50BATExHaNYWUdWbr
04-11-202508:04:31GBp378532.00XLONxHaNYWUdffG
04-11-202508:04:31GBp544532.50XLONxHaNYWUdffI
04-11-202508:04:31GBp322532.50BATExHaNYWUdffK
04-11-202508:03:31GBp21534.00XLONxHaNYWUdM6$
04-11-202508:03:31GBp581534.00XLONxHaNYWUdM61
04-11-202508:03:31GBp202533.00XLONxHaNYWUdM6E
04-11-202508:03:31GBp506533.50XLONxHaNYWUdM6G
04-11-202508:03:31GBp288533.00BATExHaNYWUdM6I
04-11-202508:03:31GBp411533.50BATExHaNYWUdM6K
04-11-202508:02:01GBp463534.00XLONxHaNYWUdK@e
04-11-202508:02:01GBp295534.00BATExHaNYWUdK@g
04-11-202508:02:01GBp249534.50XLONxHaNYWUdK@i
04-11-202508:02:01GBp249534.50BATExHaNYWUdK@k



