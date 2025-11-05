OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
05 November 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 04 November 2025 it had purchased a total of 163,050 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|132,917
|30,133
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|539.50p
|536.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|529.50p
|529.50p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|535.40p
|532.75p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,730,833 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,730,833.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|04-11-2025
|16:27:19
|GBp
|242
|537.00
|XLON
|xHaNYWUl@Gu
|04-11-2025
|16:26:07
|GBp
|316
|537.50
|XLON
|xHaNYWUlymd
|04-11-2025
|16:26:07
|GBp
|909
|537.50
|XLON
|xHaNYWUlymt
|04-11-2025
|16:25:55
|GBp
|84
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlyM4
|04-11-2025
|16:25:55
|GBp
|204
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlyM6
|04-11-2025
|16:25:40
|GBp
|283
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlzXx
|04-11-2025
|16:25:25
|GBp
|277
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlz$w
|04-11-2025
|16:25:25
|GBp
|1
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlz$y
|04-11-2025
|16:25:10
|GBp
|146
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlzDI
|04-11-2025
|16:25:10
|GBp
|129
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlzDK
|04-11-2025
|16:24:55
|GBp
|245
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlwdq
|04-11-2025
|16:24:40
|GBp
|180
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlwnd
|04-11-2025
|16:24:28
|GBp
|189
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlw2J
|04-11-2025
|16:24:15
|GBp
|189
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlwN$
|04-11-2025
|16:23:13
|GBp
|333
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlxIG
|04-11-2025
|16:23:13
|GBp
|625
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlxII
|04-11-2025
|16:23:13
|GBp
|117
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlxIK
|04-11-2025
|16:23:13
|GBp
|282
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlxIM
|04-11-2025
|16:23:13
|GBp
|1,042
|537.50
|XLON
|xHaNYWUlxIU
|04-11-2025
|16:19:33
|GBp
|90
|538.50
|XLON
|xHaNYWUla3h
|04-11-2025
|16:19:33
|GBp
|500
|538.50
|XLON
|xHaNYWUla3j
|04-11-2025
|16:19:33
|GBp
|270
|538.50
|XLON
|xHaNYWUla3l
|04-11-2025
|16:19:33
|GBp
|4
|538.50
|XLON
|xHaNYWUla3n
|04-11-2025
|16:19:33
|GBp
|543
|538.50
|XLON
|xHaNYWUla3p
|04-11-2025
|16:17:37
|GBp
|222
|538.50
|XLON
|xHaNYWUlZjm
|04-11-2025
|16:17:37
|GBp
|456
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlZjt
|04-11-2025
|16:17:37
|GBp
|962
|538.50
|XLON
|xHaNYWUlZjv
|04-11-2025
|16:17:37
|GBp
|80
|538.50
|XLON
|xHaNYWUlZjx
|04-11-2025
|16:15:37
|GBp
|123
|537.50
|XLON
|xHaNYWUlXM$
|04-11-2025
|16:15:37
|GBp
|170
|537.50
|XLON
|xHaNYWUlXM1
|04-11-2025
|16:15:37
|GBp
|4
|537.50
|XLON
|xHaNYWUlXM4
|04-11-2025
|16:13:39
|GBp
|500
|537.50
|XLON
|xHaNYWUlir@
|04-11-2025
|16:13:39
|GBp
|666
|537.50
|XLON
|xHaNYWUlir0
|04-11-2025
|16:13:39
|GBp
|8
|537.50
|XLON
|xHaNYWUlirx
|04-11-2025
|16:13:39
|GBp
|300
|537.50
|XLON
|xHaNYWUlirz
|04-11-2025
|16:08:57
|GBp
|1,264
|537.00
|XLON
|xHaNYWUlMm9
|04-11-2025
|16:07:50
|GBp
|176
|537.00
|XLON
|xHaNYWUlNCh
|04-11-2025
|16:07:50
|GBp
|103
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlNCj
|04-11-2025
|16:07:50
|GBp
|172
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlNCl
|04-11-2025
|16:07:50
|GBp
|500
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlNCn
|04-11-2025
|16:07:50
|GBp
|290
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlNCp
|04-11-2025
|16:07:50
|GBp
|574
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlNCr
|04-11-2025
|16:07:50
|GBp
|750
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlNCt
|04-11-2025
|16:07:50
|GBp
|367
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlNCu
|04-11-2025
|16:07:50
|GBp
|253
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlNCf
|04-11-2025
|16:07:50
|GBp
|115
|537.50
|XLON
|xHaNYWUlNC3
|04-11-2025
|16:07:50
|GBp
|927
|537.50
|XLON
|xHaNYWUlNC5
|04-11-2025
|16:04:36
|GBp
|1,042
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlJ3I
|04-11-2025
|16:02:51
|GBp
|254
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlHEH
|04-11-2025
|16:02:51
|GBp
|1,042
|537.50
|XLON
|xHaNYWUlHEN
|04-11-2025
|15:54:30
|GBp
|1,575
|537.00
|XLON
|xHaNYWUl4Xv
|04-11-2025
|15:50:31
|GBp
|1,242
|537.50
|XLON
|xHaNYWUlEWX
|04-11-2025
|15:48:52
|GBp
|1,592
|538.00
|XLON
|xHaNYWUlC7W
|04-11-2025
|15:48:05
|GBp
|339
|539.00
|XLON
|xHaNYWUlDC6
|04-11-2025
|15:48:05
|GBp
|17
|539.00
|XLON
|xHaNYWUlDC8
|04-11-2025
|15:47:06
|GBp
|195
|539.00
|XLON
|xHaNYWUlBkt
|04-11-2025
|15:47:06
|GBp
|305
|539.00
|XLON
|xHaNYWUlBkv
|04-11-2025
|15:46:07
|GBp
|145
|539.00
|XLON
|xHaNYWUl86L
|04-11-2025
|15:46:07
|GBp
|200
|539.00
|XLON
|xHaNYWUl86N
|04-11-2025
|15:45:08
|GBp
|242
|539.00
|XLON
|xHaNYWUesdk
|04-11-2025
|15:45:08
|GBp
|266
|539.00
|XLON
|xHaNYWUesdm
|04-11-2025
|15:44:09
|GBp
|308
|539.00
|XLON
|xHaNYWUet9o
|04-11-2025
|15:41:38
|GBp
|442
|539.00
|XLON
|xHaNYWUepx$
|04-11-2025
|15:41:38
|GBp
|289
|539.00
|XLON
|xHaNYWUepx1
|04-11-2025
|15:41:38
|GBp
|525
|539.00
|XLON
|xHaNYWUepx3
|04-11-2025
|15:41:38
|GBp
|617
|539.00
|XLON
|xHaNYWUepxz
|04-11-2025
|15:41:38
|GBp
|143
|539.00
|XLON
|xHaNYWUepxB
|04-11-2025
|15:41:38
|GBp
|380
|538.50
|XLON
|xHaNYWUepxD
|04-11-2025
|15:41:38
|GBp
|947
|538.50
|XLON
|xHaNYWUepxI
|04-11-2025
|15:41:38
|GBp
|717
|538.50
|XLON
|xHaNYWUepxK
|04-11-2025
|15:31:37
|GBp
|676
|539.50
|XLON
|xHaNYWUebuW
|04-11-2025
|15:31:37
|GBp
|216
|539.50
|XLON
|xHaNYWUebuY
|04-11-2025
|15:31:37
|GBp
|1,175
|539.50
|XLON
|xHaNYWUebvS
|04-11-2025
|15:31:37
|GBp
|250
|539.50
|XLON
|xHaNYWUebvU
|04-11-2025
|15:31:37
|GBp
|750
|539.50
|XLON
|xHaNYWUebuc
|04-11-2025
|15:31:37
|GBp
|230
|539.00
|XLON
|xHaNYWUebue
|04-11-2025
|15:31:37
|GBp
|393
|539.00
|XLON
|xHaNYWUebug
|04-11-2025
|15:31:37
|GBp
|1,042
|539.00
|XLON
|xHaNYWUebun
|04-11-2025
|15:29:26
|GBp
|1,042
|539.50
|XLON
|xHaNYWUeWUZ
|04-11-2025
|15:27:37
|GBp
|1,042
|539.50
|XLON
|xHaNYWUelzB
|04-11-2025
|15:13:21
|GBp
|1,642
|537.00
|XLON
|xHaNYWUeRFT
|04-11-2025
|15:13:21
|GBp
|201
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeRFU
|04-11-2025
|15:13:21
|GBp
|232
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeREj
|04-11-2025
|15:13:21
|GBp
|37
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeREv
|04-11-2025
|15:11:42
|GBp
|390
|537.00
|XLON
|xHaNYWUePHX
|04-11-2025
|15:10:43
|GBp
|393
|537.00
|XLON
|xHaNYWUe7h1
|04-11-2025
|15:09:44
|GBp
|406
|537.00
|XLON
|xHaNYWUe4FW
|04-11-2025
|15:08:45
|GBp
|366
|537.00
|XLON
|xHaNYWUe5Rp
|04-11-2025
|15:07:46
|GBp
|418
|537.00
|XLON
|xHaNYWUe32@
|04-11-2025
|15:06:47
|GBp
|484
|537.00
|XLON
|xHaNYWUe0Hj
|04-11-2025
|15:05:57
|GBp
|231
|537.00
|XLON
|xHaNYWUeEph
|04-11-2025
|15:05:55
|GBp
|383
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeEoM
|04-11-2025
|15:05:54
|GBp
|957
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeE$k
|04-11-2025
|15:05:54
|GBp
|308
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeE$m
|04-11-2025
|15:05:54
|GBp
|542
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeE$s
|04-11-2025
|15:05:54
|GBp
|37
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeE$H
|04-11-2025
|15:05:54
|GBp
|488
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeE$N
|04-11-2025
|15:05:54
|GBp
|632
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeE@Y
|04-11-2025
|15:05:54
|GBp
|155
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeE@a
|04-11-2025
|15:05:54
|GBp
|272
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeE@g
|04-11-2025
|15:05:54
|GBp
|169
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeE@x
|04-11-2025
|15:05:54
|GBp
|570
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeE@z
|04-11-2025
|15:05:54
|GBp
|574
|537.00
|XLON
|xHaNYWUeE@2
|04-11-2025
|15:05:53
|GBp
|175
|538.00
|XLON
|xHaNYWUeEvd
|04-11-2025
|15:05:53
|GBp
|624
|538.00
|XLON
|xHaNYWUeEvf
|04-11-2025
|15:05:53
|GBp
|110
|538.00
|XLON
|xHaNYWUeEvr
|04-11-2025
|15:05:53
|GBp
|627
|538.00
|XLON
|xHaNYWUeEvt
|04-11-2025
|15:05:53
|GBp
|456
|537.00
|XLON
|xHaNYWUeEv0
|04-11-2025
|15:05:53
|GBp
|1,042
|537.50
|XLON
|xHaNYWUeEv2
|04-11-2025
|14:40:28
|GBp
|329
|533.00
|BATE
|xHaNYWUffGw
|04-11-2025
|14:40:26
|GBp
|388
|533.50
|XLON
|xHaNYWUffSj
|04-11-2025
|14:40:26
|GBp
|740
|533.50
|BATE
|xHaNYWUffSl
|04-11-2025
|14:40:22
|GBp
|1,483
|534.00
|XLON
|xHaNYWUffR@
|04-11-2025
|14:40:22
|GBp
|1,474
|534.00
|BATE
|xHaNYWUffR0
|04-11-2025
|14:40:22
|GBp
|649
|533.50
|XLON
|xHaNYWUffRy
|04-11-2025
|14:35:58
|GBp
|1
|534.00
|BATE
|xHaNYWUfHX5
|04-11-2025
|14:35:56
|GBp
|743
|534.00
|XLON
|xHaNYWUfHYR
|04-11-2025
|14:35:56
|GBp
|1,011
|534.00
|BATE
|xHaNYWUfHYT
|04-11-2025
|14:33:11
|GBp
|329
|534.50
|BATE
|xHaNYWUfQbo
|04-11-2025
|14:33:11
|GBp
|393
|534.50
|XLON
|xHaNYWUfQbm
|04-11-2025
|14:33:00
|GBp
|677
|534.50
|XLON
|xHaNYWUfQ$0
|04-11-2025
|14:33:00
|GBp
|236
|534.50
|BATE
|xHaNYWUfQ$2
|04-11-2025
|14:33:00
|GBp
|536
|534.50
|BATE
|xHaNYWUfQ$4
|04-11-2025
|14:33:00
|GBp
|1,620
|535.00
|XLON
|xHaNYWUfQ$6
|04-11-2025
|14:33:00
|GBp
|1,761
|535.00
|BATE
|xHaNYWUfQ$8
|04-11-2025
|14:32:23
|GBp
|18
|535.50
|BATE
|xHaNYWUfR3p
|04-11-2025
|14:32:23
|GBp
|341
|535.50
|BATE
|xHaNYWUfR3r
|04-11-2025
|14:32:23
|GBp
|1
|535.50
|BATE
|xHaNYWUfR3t
|04-11-2025
|14:32:22
|GBp
|211
|535.50
|XLON
|xHaNYWUfRFA
|04-11-2025
|14:32:22
|GBp
|393
|535.50
|XLON
|xHaNYWUfRFC
|04-11-2025
|14:32:22
|GBp
|18
|535.50
|XLON
|xHaNYWUfRFE
|04-11-2025
|14:26:04
|GBp
|454
|535.50
|XLON
|xHaNYWUfEcY
|04-11-2025
|14:26:04
|GBp
|916
|535.50
|XLON
|xHaNYWUfEcf
|04-11-2025
|14:26:04
|GBp
|401
|535.50
|BATE
|xHaNYWUfEch
|04-11-2025
|14:23:21
|GBp
|597
|536.00
|BATE
|xHaNYWUfDk3
|04-11-2025
|14:23:21
|GBp
|1,157
|536.00
|XLON
|xHaNYWUfDk6
|04-11-2025
|14:23:21
|GBp
|994
|536.00
|BATE
|xHaNYWUfDk8
|04-11-2025
|14:23:21
|GBp
|536
|536.00
|BATE
|xHaNYWUfDkA
|04-11-2025
|14:21:17
|GBp
|1,320
|536.50
|XLON
|xHaNYWUfBKK
|04-11-2025
|14:19:55
|GBp
|382
|536.50
|XLON
|xHaNYWUf9E4
|04-11-2025
|14:19:55
|GBp
|923
|537.00
|XLON
|xHaNYWUf9E9
|04-11-2025
|14:19:55
|GBp
|873
|537.00
|XLON
|xHaNYWUf9EE
|04-11-2025
|14:10:44
|GBp
|109
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgydh
|04-11-2025
|14:09:45
|GBp
|334
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgzft
|04-11-2025
|14:07:47
|GBp
|100
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgxqR
|04-11-2025
|14:07:47
|GBp
|484
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgxqT
|04-11-2025
|14:05:49
|GBp
|276
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgvnX
|04-11-2025
|14:05:49
|GBp
|60
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgvsV
|04-11-2025
|14:03:51
|GBp
|259
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgdok
|04-11-2025
|14:03:51
|GBp
|279
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgdom
|04-11-2025
|13:59:55
|GBp
|484
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgZJA
|04-11-2025
|13:59:55
|GBp
|95
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgZIg
|04-11-2025
|13:59:55
|GBp
|251
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgZIi
|04-11-2025
|13:57:15
|GBp
|484
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgkwm
|04-11-2025
|13:57:15
|GBp
|484
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgkw8
|04-11-2025
|13:57:15
|GBp
|383
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgkwT
|04-11-2025
|13:57:15
|GBp
|289
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgkwV
|04-11-2025
|13:50:53
|GBp
|404
|536.50
|XLON
|xHaNYWUgfhw
|04-11-2025
|13:50:53
|GBp
|290
|536.50
|XLON
|xHaNYWUgfh0
|04-11-2025
|13:50:53
|GBp
|802
|536.50
|XLON
|xHaNYWUgfhG
|04-11-2025
|13:38:05
|GBp
|964
|536.50
|XLON
|xHaNYWUgQta
|04-11-2025
|13:38:05
|GBp
|184
|536.50
|XLON
|xHaNYWUgQtc
|04-11-2025
|13:38:00
|GBp
|302
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgQmL
|04-11-2025
|13:38:00
|GBp
|739
|537.00
|XLON
|xHaNYWUgQmQ
|04-11-2025
|13:27:21
|GBp
|451
|535.50
|XLON
|xHaNYWUgEzq
|04-11-2025
|13:27:21
|GBp
|205
|535.50
|BATE
|xHaNYWUgEzs
|04-11-2025
|13:27:21
|GBp
|463
|535.50
|BATE
|xHaNYWUgEzu
|04-11-2025
|13:27:21
|GBp
|661
|536.00
|BATE
|xHaNYWUgEz7
|04-11-2025
|13:27:21
|GBp
|998
|536.00
|XLON
|xHaNYWUgEzD
|04-11-2025
|13:26:17
|GBp
|64
|536.50
|XLON
|xHaNYWUgF$P
|04-11-2025
|13:26:17
|GBp
|250
|536.50
|XLON
|xHaNYWUgF$R
|04-11-2025
|13:26:15
|GBp
|523
|536.00
|XLON
|xHaNYWUgFvJ
|04-11-2025
|13:26:15
|GBp
|951
|536.00
|BATE
|xHaNYWUgFvL
|04-11-2025
|13:18:47
|GBp
|1,222
|535.00
|XLON
|xHaNYWUhsSq
|04-11-2025
|13:14:41
|GBp
|559
|535.00
|XLON
|xHaNYWUho9G
|04-11-2025
|13:10:25
|GBp
|323
|534.00
|XLON
|xHaNYWUh@11
|04-11-2025
|13:05:18
|GBp
|999
|534.00
|XLON
|xHaNYWUhxbu
|04-11-2025
|13:02:28
|GBp
|491
|535.00
|XLON
|xHaNYWUhvu$
|04-11-2025
|13:02:28
|GBp
|761
|535.00
|XLON
|xHaNYWUhvu1
|04-11-2025
|13:02:28
|GBp
|199
|535.00
|XLON
|xHaNYWUhvu3
|04-11-2025
|13:02:28
|GBp
|745
|535.00
|XLON
|xHaNYWUhvu5
|04-11-2025
|13:02:28
|GBp
|82
|535.00
|XLON
|xHaNYWUhvuz
|04-11-2025
|12:50:08
|GBp
|412
|534.50
|XLON
|xHaNYWUhizq
|04-11-2025
|12:50:08
|GBp
|921
|534.50
|XLON
|xHaNYWUhizs
|04-11-2025
|12:50:08
|GBp
|375
|534.50
|XLON
|xHaNYWUhizu
|04-11-2025
|12:37:35
|GBp
|728
|534.00
|XLON
|xHaNYWUhJZH
|04-11-2025
|12:37:19
|GBp
|193
|535.00
|XLON
|xHaNYWUhJh9
|04-11-2025
|12:34:22
|GBp
|547
|535.00
|XLON
|xHaNYWUhHK1
|04-11-2025
|12:32:24
|GBp
|214
|535.00
|XLON
|xHaNYWUhVpL
|04-11-2025
|12:29:01
|GBp
|845
|535.00
|XLON
|xHaNYWUhQlX
|04-11-2025
|12:29:01
|GBp
|146
|534.00
|XLON
|xHaNYWUhQln
|04-11-2025
|12:26:46
|GBp
|177
|534.50
|XLON
|xHaNYWUhRPs
|04-11-2025
|12:26:46
|GBp
|1,472
|534.50
|XLON
|xHaNYWUhRP9
|04-11-2025
|12:26:46
|GBp
|171
|534.50
|XLON
|xHaNYWUhRPS
|04-11-2025
|12:26:46
|GBp
|507
|534.50
|XLON
|xHaNYWUhROh
|04-11-2025
|12:19:47
|GBp
|478
|534.00
|XLON
|xHaNYWUh5$h
|04-11-2025
|12:13:29
|GBp
|284
|534.00
|XLON
|xHaNYWUhFb$
|04-11-2025
|12:04:35
|GBp
|673
|534.00
|XLON
|xHaNYWUas69
|04-11-2025
|11:59:59
|GBp
|671
|533.50
|XLON
|xHaNYWUapmK
|04-11-2025
|11:59:57
|GBp
|253
|534.50
|XLON
|xHaNYWUapy3
|04-11-2025
|11:58:58
|GBp
|194
|534.50
|XLON
|xHaNYWUamoC
|04-11-2025
|11:53:39
|GBp
|387
|534.00
|XLON
|xHaNYWUaz1R
|04-11-2025
|11:53:39
|GBp
|262
|534.00
|XLON
|xHaNYWUaz0b
|04-11-2025
|11:53:39
|GBp
|521
|534.00
|XLON
|xHaNYWUaz0d
|04-11-2025
|11:50:07
|GBp
|657
|535.00
|XLON
|xHaNYWUau2D
|04-11-2025
|11:47:38
|GBp
|714
|535.00
|XLON
|xHaNYWUac2W
|04-11-2025
|11:47:38
|GBp
|3,231
|535.00
|XLON
|xHaNYWUac2Y
|04-11-2025
|11:47:38
|GBp
|126
|535.00
|XLON
|xHaNYWUac3S
|04-11-2025
|11:47:38
|GBp
|267
|535.00
|XLON
|xHaNYWUac3U
|04-11-2025
|11:18:42
|GBp
|315
|534.50
|XLON
|xHaNYWUaSb4
|04-11-2025
|11:18:41
|GBp
|3,944
|535.00
|XLON
|xHaNYWUaSdl
|04-11-2025
|11:18:41
|GBp
|452
|535.00
|XLON
|xHaNYWUaSdu
|04-11-2025
|10:58:51
|GBp
|137
|533.00
|BATE
|xHaNYWUaDiB
|04-11-2025
|10:53:25
|GBp
|570
|534.00
|XLON
|xHaNYWUbsZo
|04-11-2025
|10:52:52
|GBp
|354
|534.00
|XLON
|xHaNYWUbsx@
|04-11-2025
|10:52:52
|GBp
|3,243
|534.00
|XLON
|xHaNYWUbsxy
|04-11-2025
|10:52:47
|GBp
|14
|534.00
|XLON
|xHaNYWUbs7E
|04-11-2025
|10:52:47
|GBp
|750
|534.00
|XLON
|xHaNYWUbs7G
|04-11-2025
|10:52:44
|GBp
|417
|533.50
|XLON
|xHaNYWUbs0b
|04-11-2025
|10:21:43
|GBp
|1,737
|530.50
|XLON
|xHaNYWUbgC$
|04-11-2025
|10:21:43
|GBp
|81
|530.50
|XLON
|xHaNYWUbgC1
|04-11-2025
|10:21:43
|GBp
|45
|530.50
|XLON
|xHaNYWUbgC3
|04-11-2025
|10:21:43
|GBp
|37
|530.50
|XLON
|xHaNYWUbgC5
|04-11-2025
|10:21:43
|GBp
|105
|530.50
|XLON
|xHaNYWUbgC7
|04-11-2025
|10:21:43
|GBp
|86
|530.50
|XLON
|xHaNYWUbgC9
|04-11-2025
|10:21:43
|GBp
|344
|530.00
|XLON
|xHaNYWUbgCM
|04-11-2025
|10:21:43
|GBp
|260
|530.00
|BATE
|xHaNYWUbgCQ
|04-11-2025
|10:21:43
|GBp
|699
|530.50
|BATE
|xHaNYWUbgFb
|04-11-2025
|10:21:43
|GBp
|494
|530.50
|BATE
|xHaNYWUbgFf
|04-11-2025
|10:21:43
|GBp
|93
|530.50
|BATE
|xHaNYWUbgFX
|04-11-2025
|10:21:43
|GBp
|536
|530.50
|BATE
|xHaNYWUbgFZ
|04-11-2025
|10:18:46
|GBp
|357
|530.00
|XLON
|xHaNYWUbfin
|04-11-2025
|10:09:47
|GBp
|715
|530.00
|BATE
|xHaNYWUbHFY
|04-11-2025
|10:09:46
|GBp
|417
|529.50
|XLON
|xHaNYWUbHFH
|04-11-2025
|10:09:46
|GBp
|456
|529.50
|BATE
|xHaNYWUbHFJ
|04-11-2025
|10:02:10
|GBp
|300
|530.00
|XLON
|xHaNYWUbOer
|04-11-2025
|10:02:10
|GBp
|261
|530.50
|XLON
|xHaNYWUbOeu
|04-11-2025
|10:02:10
|GBp
|417
|530.00
|XLON
|xHaNYWUbOe2
|04-11-2025
|10:02:10
|GBp
|631
|530.00
|BATE
|xHaNYWUbOe6
|04-11-2025
|10:00:50
|GBp
|270
|530.50
|XLON
|xHaNYWUbPzK
|04-11-2025
|10:00:50
|GBp
|225
|530.50
|BATE
|xHaNYWUbPzR
|04-11-2025
|10:00:50
|GBp
|417
|530.50
|XLON
|xHaNYWUbPyi
|04-11-2025
|10:00:50
|GBp
|417
|530.50
|BATE
|xHaNYWUbPyk
|04-11-2025
|09:52:35
|GBp
|99
|530.50
|BATE
|xHaNYWUb1hQ
|04-11-2025
|09:52:04
|GBp
|81
|530.50
|BATE
|xHaNYWUb19j
|04-11-2025
|09:51:55
|GBp
|12
|531.00
|XLON
|xHaNYWUb1J1
|04-11-2025
|09:51:55
|GBp
|653
|531.00
|XLON
|xHaNYWUb1J3
|04-11-2025
|09:51:55
|GBp
|451
|531.00
|BATE
|xHaNYWUb1J5
|04-11-2025
|09:49:06
|GBp
|316
|530.50
|BATE
|xHaNYWUbCMW
|04-11-2025
|09:48:54
|GBp
|885
|531.50
|BATE
|xHaNYWUbDbk
|04-11-2025
|09:48:54
|GBp
|1,105
|531.50
|BATE
|xHaNYWUbDbv
|04-11-2025
|09:48:54
|GBp
|88
|531.50
|BATE
|xHaNYWUbDbx
|04-11-2025
|09:48:54
|GBp
|1,127
|531.50
|XLON
|xHaNYWUbDb2
|04-11-2025
|09:48:54
|GBp
|56
|531.50
|XLON
|xHaNYWUbDb4
|04-11-2025
|09:48:54
|GBp
|1,311
|531.50
|BATE
|xHaNYWUbDbH
|04-11-2025
|09:48:54
|GBp
|84
|531.50
|BATE
|xHaNYWUbDbJ
|04-11-2025
|09:48:54
|GBp
|1,038
|531.50
|XLON
|xHaNYWUbDbS
|04-11-2025
|09:48:54
|GBp
|250
|531.50
|XLON
|xHaNYWUbDbU
|04-11-2025
|09:48:54
|GBp
|56
|531.50
|XLON
|xHaNYWUbDaW
|04-11-2025
|09:48:54
|GBp
|49
|531.50
|XLON
|xHaNYWUbDaY
|04-11-2025
|09:46:08
|GBp
|395
|531.00
|XLON
|xHaNYWUbBGf
|04-11-2025
|09:32:21
|GBp
|98
|530.50
|XLON
|xHaNYWUcyGd
|04-11-2025
|09:32:21
|GBp
|569
|530.50
|XLON
|xHaNYWUcyGf
|04-11-2025
|09:32:21
|GBp
|417
|530.50
|BATE
|xHaNYWUcyGh
|04-11-2025
|09:29:37
|GBp
|217
|530.50
|BATE
|xHaNYWUcxEm
|04-11-2025
|09:29:37
|GBp
|94
|530.50
|XLON
|xHaNYWUcxEi
|04-11-2025
|09:29:37
|GBp
|236
|530.50
|XLON
|xHaNYWUcxEk
|04-11-2025
|09:29:37
|GBp
|443
|530.50
|XLON
|xHaNYWUcxEx
|04-11-2025
|09:29:37
|GBp
|385
|530.50
|BATE
|xHaNYWUcxEz
|04-11-2025
|09:23:13
|GBp
|272
|531.00
|BATE
|xHaNYWUcb6O
|04-11-2025
|09:23:13
|GBp
|676
|531.00
|XLON
|xHaNYWUcb1b
|04-11-2025
|09:23:13
|GBp
|417
|531.00
|XLON
|xHaNYWUcb1R
|04-11-2025
|09:23:13
|GBp
|333
|531.00
|BATE
|xHaNYWUcb0Z
|04-11-2025
|09:19:01
|GBp
|861
|531.50
|XLON
|xHaNYWUcX9z
|04-11-2025
|09:15:48
|GBp
|239
|531.00
|BATE
|xHaNYWUciEa
|04-11-2025
|09:15:07
|GBp
|19
|531.50
|XLON
|xHaNYWUcjh0
|04-11-2025
|09:15:07
|GBp
|73
|531.50
|XLON
|xHaNYWUcjh2
|04-11-2025
|09:15:07
|GBp
|147
|531.50
|XLON
|xHaNYWUcjh4
|04-11-2025
|09:15:07
|GBp
|417
|531.00
|XLON
|xHaNYWUcjhC
|04-11-2025
|09:15:07
|GBp
|327
|531.00
|BATE
|xHaNYWUcjhE
|04-11-2025
|09:10:46
|GBp
|273
|530.50
|BATE
|xHaNYWUcf5k
|04-11-2025
|09:10:46
|GBp
|737
|530.50
|XLON
|xHaNYWUcf5i
|04-11-2025
|09:07:43
|GBp
|712
|531.50
|XLON
|xHaNYWUcKvc
|04-11-2025
|09:07:43
|GBp
|311
|531.50
|XLON
|xHaNYWUcKve
|04-11-2025
|09:07:43
|GBp
|77
|531.50
|XLON
|xHaNYWUcKvg
|04-11-2025
|09:07:43
|GBp
|250
|531.50
|XLON
|xHaNYWUcKvi
|04-11-2025
|09:07:43
|GBp
|377
|531.50
|XLON
|xHaNYWUcKvk
|04-11-2025
|09:07:43
|GBp
|7
|531.00
|BATE
|xHaNYWUcKv$
|04-11-2025
|09:07:43
|GBp
|418
|531.00
|BATE
|xHaNYWUcKv1
|04-11-2025
|09:07:43
|GBp
|696
|531.50
|XLON
|xHaNYWUcKv5
|04-11-2025
|09:07:43
|GBp
|417
|531.00
|XLON
|xHaNYWUcKvQ
|04-11-2025
|09:07:43
|GBp
|657
|531.00
|BATE
|xHaNYWUcKvS
|04-11-2025
|08:52:56
|GBp
|334
|531.50
|XLON
|xHaNYWUc7k2
|04-11-2025
|08:52:56
|GBp
|306
|531.50
|BATE
|xHaNYWUc7k4
|04-11-2025
|08:52:56
|GBp
|577
|532.00
|XLON
|xHaNYWUc7fp
|04-11-2025
|08:48:40
|GBp
|277
|531.00
|XLON
|xHaNYWUc2P7
|04-11-2025
|08:48:14
|GBp
|636
|531.50
|XLON
|xHaNYWUc3pD
|04-11-2025
|08:48:14
|GBp
|419
|531.50
|BATE
|xHaNYWUc3pF
|04-11-2025
|08:48:12
|GBp
|107
|532.50
|XLON
|xHaNYWUc3z2
|04-11-2025
|08:48:12
|GBp
|85
|532.50
|XLON
|xHaNYWUc3z4
|04-11-2025
|08:47:13
|GBp
|163
|532.50
|XLON
|xHaNYWUc0oy
|04-11-2025
|08:47:13
|GBp
|205
|532.50
|XLON
|xHaNYWUc0o@
|04-11-2025
|08:44:16
|GBp
|128
|532.50
|XLON
|xHaNYWUcEOg
|04-11-2025
|08:44:16
|GBp
|427
|532.50
|XLON
|xHaNYWUcEOn
|04-11-2025
|08:42:55
|GBp
|271
|532.00
|BATE
|xHaNYWUcCWT
|04-11-2025
|08:42:55
|GBp
|274
|532.50
|XLON
|xHaNYWUcCZZ
|04-11-2025
|08:42:55
|GBp
|417
|532.00
|XLON
|xHaNYWUcCZi
|04-11-2025
|08:42:55
|GBp
|326
|532.00
|BATE
|xHaNYWUcCZk
|04-11-2025
|08:40:07
|GBp
|95
|532.50
|XLON
|xHaNYWUcA$o
|04-11-2025
|08:40:07
|GBp
|82
|532.50
|XLON
|xHaNYWUcA$q
|04-11-2025
|08:40:07
|GBp
|301
|532.50
|XLON
|xHaNYWUcA$@
|04-11-2025
|08:38:47
|GBp
|194
|532.50
|XLON
|xHaNYWUcBuJ
|04-11-2025
|08:38:47
|GBp
|52
|532.50
|XLON
|xHaNYWUcBuL
|04-11-2025
|08:38:47
|GBp
|250
|532.50
|XLON
|xHaNYWUcBuN
|04-11-2025
|08:38:47
|GBp
|142
|532.50
|XLON
|xHaNYWUcBuP
|04-11-2025
|08:38:47
|GBp
|374
|532.00
|BATE
|xHaNYWUcBxa
|04-11-2025
|08:38:47
|GBp
|428
|532.00
|XLON
|xHaNYWUcBxY
|04-11-2025
|08:33:43
|GBp
|177
|533.00
|XLON
|xHaNYWUdqZL
|04-11-2025
|08:32:25
|GBp
|177
|533.00
|XLON
|xHaNYWUdrgY
|04-11-2025
|08:32:21
|GBp
|187
|533.00
|XLON
|xHaNYWUdrtq
|04-11-2025
|08:32:15
|GBp
|545
|533.00
|XLON
|xHaNYWUdrm9
|04-11-2025
|08:32:15
|GBp
|224
|533.00
|XLON
|xHaNYWUdrmB
|04-11-2025
|08:32:15
|GBp
|326
|532.50
|BATE
|xHaNYWUdrmH
|04-11-2025
|08:32:15
|GBp
|68
|532.50
|BATE
|xHaNYWUdrmJ
|04-11-2025
|08:30:56
|GBp
|215
|533.00
|XLON
|xHaNYWUdoHo
|04-11-2025
|08:30:56
|GBp
|89
|533.00
|XLON
|xHaNYWUdoHq
|04-11-2025
|08:30:56
|GBp
|417
|532.50
|XLON
|xHaNYWUdoHy
|04-11-2025
|08:30:56
|GBp
|464
|532.50
|BATE
|xHaNYWUdoH@
|04-11-2025
|08:27:23
|GBp
|260
|533.00
|XLON
|xHaNYWUd@h2
|04-11-2025
|08:27:23
|GBp
|260
|533.00
|BATE
|xHaNYWUd@hG
|04-11-2025
|08:26:39
|GBp
|31
|533.00
|XLON
|xHaNYWUd@Pd
|04-11-2025
|08:26:39
|GBp
|368
|533.00
|XLON
|xHaNYWUd@PZ
|04-11-2025
|08:21:37
|GBp
|12
|532.50
|XLON
|xHaNYWUduea
|04-11-2025
|08:21:37
|GBp
|165
|532.50
|XLON
|xHaNYWUduec
|04-11-2025
|08:20:09
|GBp
|239
|531.00
|XLON
|xHaNYWUdvRt
|04-11-2025
|08:19:10
|GBp
|291
|531.50
|XLON
|xHaNYWUddC2
|04-11-2025
|08:18:23
|GBp
|176
|532.00
|BATE
|xHaNYWUdaw4
|04-11-2025
|08:18:23
|GBp
|244
|532.00
|BATE
|xHaNYWUdaw6
|04-11-2025
|08:18:18
|GBp
|291
|532.00
|XLON
|xHaNYWUda3l
|04-11-2025
|08:18:18
|GBp
|393
|532.50
|XLON
|xHaNYWUda3n
|04-11-2025
|08:18:18
|GBp
|507
|532.50
|BATE
|xHaNYWUda3p
|04-11-2025
|08:18:00
|GBp
|24
|532.50
|XLON
|xHaNYWUdbdb
|04-11-2025
|08:15:07
|GBp
|538
|533.00
|XLON
|xHaNYWUdWbb
|04-11-2025
|08:15:07
|GBp
|750
|533.00
|XLON
|xHaNYWUdWbd
|04-11-2025
|08:15:07
|GBp
|301
|533.00
|XLON
|xHaNYWUdWbf
|04-11-2025
|08:15:07
|GBp
|417
|532.50
|XLON
|xHaNYWUdWbp
|04-11-2025
|08:15:07
|GBp
|614
|532.50
|BATE
|xHaNYWUdWbr
|04-11-2025
|08:04:31
|GBp
|378
|532.00
|XLON
|xHaNYWUdffG
|04-11-2025
|08:04:31
|GBp
|544
|532.50
|XLON
|xHaNYWUdffI
|04-11-2025
|08:04:31
|GBp
|322
|532.50
|BATE
|xHaNYWUdffK
|04-11-2025
|08:03:31
|GBp
|21
|534.00
|XLON
|xHaNYWUdM6$
|04-11-2025
|08:03:31
|GBp
|581
|534.00
|XLON
|xHaNYWUdM61
|04-11-2025
|08:03:31
|GBp
|202
|533.00
|XLON
|xHaNYWUdM6E
|04-11-2025
|08:03:31
|GBp
|506
|533.50
|XLON
|xHaNYWUdM6G
|04-11-2025
|08:03:31
|GBp
|288
|533.00
|BATE
|xHaNYWUdM6I
|04-11-2025
|08:03:31
|GBp
|411
|533.50
|BATE
|xHaNYWUdM6K
|04-11-2025
|08:02:01
|GBp
|463
|534.00
|XLON
|xHaNYWUdK@e
|04-11-2025
|08:02:01
|GBp
|295
|534.00
|BATE
|xHaNYWUdK@g
|04-11-2025
|08:02:01
|GBp
|249
|534.50
|XLON
|xHaNYWUdK@i
|04-11-2025
|08:02:01
|GBp
|249
|534.50
|BATE
|xHaNYWUdK@k