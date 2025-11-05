AS Ekspress Grupp korrastab kontserni struktuuri, viies tütarettevõtte OÜ Geenius Meedia osaluse grupile kuuluva meediaettevõtte AS Delfi Meedia omandisse.

Muudatuse eesmärk on kasutada paremini ära Delfi Meedia oskusteavet ja suunata suurem fookus Geeniuse pakutava sisu ning uute formaatide arendamisele. Geenius Meedia OÜ jätkab tegutsemist eraldiseisva meediaettevõttena.

Muudatusel ei ole mõju kontserni majandustegevusele.

Geenius Meedia OÜ on 2015. aastal asutatud meediaettevõte, mille sisu koondab portaal geenius.ee. Geenius Meedia käive oli 2024. aastal 2,24 miljonit eurot. Ettevõttes töötab 34 inimest ja sellel on ligi 7000 digitellimust.

Delfi Meedia AS on Eesti kõige kiirem, innovaatilisem ja laiema teemaderingiga meediaettevõte, mis omab Eesti suurimat uudisteportaali Delfi, ajalehti Eesti Ekspress, Maaleht ja LP ning kirjastab populaarseid ajakirju. Delfi Meedia missioon on teenida demokraatiat ja anda oma panus avatuma, informeerituma ning digitaalselt arenenud Eesti jaoks.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes tuhandele inimesele.