Pluxee convoque son Assemblée générale annuelle d’actionnaires pour l’exercice 2025

Paris : 5 novembre 2025 // Pluxee annonce aujourd’hui la publication de l'ordre du jour et les notes explicatives pour son Assemblée générale annuelle d’actionnaires, qui se tiendra le 17 décembre 2025 à 14h00 CET à Amsterdam-Schiphol, Pays-Bas.

Les documents concernant l'Assemblée générale, incluant l'avis de convocation, l'ordre du jour et les instructions pour voter, sont disponibles pour consultation et téléchargement sur le site web du Groupe : https://www.pluxeegroup.com/fr/assemblee-generale. Le rapport annuel de Pluxee pour l’exercice Fiscal 2025, publié le 30 octobre 2025, est également disponible sur le site.

À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 28 pays. Pluxee aide les entreprises à attirer, engager et à retenir les talents grâce à une offre étendue de solutions d’engagement dans les domaines suivants : repas et alimentaire, bien-être, qualité de vie, récompense et reconnaissance, et aides publiques. S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 600 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients, 37 millions de consommateurs et 1,7 million de commerçants. En activité depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès des communautés locales, à favoriser le bien-être au travail de ses employés et à préserver la planète.

Pour plus d’informations : www.pluxeegroup.com.

