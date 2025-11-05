PRE ANNOUNCEMENT OF CERTIFICATE AUCTION TENDER

 | Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank

MONETARY POLICY MEETING 2025-11-04

AUCTION PERIODS COMMENCING: 2025-11-12: FIXED RATE 1.75 %

(VALID UNTIL NEXT MONETARY POLICY MEETING)

DEPOSIT RATE   1.65 %

LENDING RATE   1.85 %



