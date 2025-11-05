PRE ANNOUNCEMENT OF CERTIFICATE AUCTION TENDER
MONETARY POLICY MEETING 2025-11-04
AUCTION PERIODS COMMENCING: 2025-11-12: FIXED RATE 1.75 %
(VALID UNTIL NEXT MONETARY POLICY MEETING)
DEPOSIT RATE 1.65 %
LENDING RATE 1.85 %
