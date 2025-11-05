Virtune lanseeraa Virtune Stablecoin Index ETP:n Nasdaq Stockholmissa, Nasdaq Helsingissä ja Deutsche Börse Xetrassa

Tukholma, 5. marraskuuta 2025 – Ruotsalainen, säännelty kryptovarainhoitaja Virtune ilmoitti tänään Virtune Stablecoin Index ETP (STABLE) -tuotteen lanseerauksesta Nasdaq Stockholmissa, Nasdaq Helsingissä ja Deutsche Börse Xetrassa. Tuote on eurooppalaisten sijoittajien saatavilla laajan välittäjä- ja pankkiverkoston kautta, mukaan lukien Avanza, Nordnet, SAVR, Scalable Capital, Smartbroker ja Finanzen Zero.

Kasvavan sijoittajakiinnostuksen myötä stablecoin-ekosysteemiin ja hajautettuun kryptoaltistukseen Virtune jatkaa innovatiivisten kryptosijoitustuotteidensa valikoiman laajentamista. Virtune Stablecoin Index ETP:n lanseeraus merkitsee Virtunen 20. pörssinoteerattua tuotetta (ETP) ja on uusi virstanpylväs Virtunen tehtävässä tarjota turvallista, läpinäkyvää ja säänneltyä pääsyä kryptomarkkinoille koko Euroopassa.

Tietoa Virtune Stablecoin Index ETP:stä

Virtune Stablecoin Index ETP (STABLE) on fyysisesti katettu pörssinoteerattu tuote, joka tarjoaa hajautetun altistuksen lohkoketjuille ja kryptovarallisuuserille, jotka toimivat infrastruktuurina ja maksuväylinä stablecoinien kasvavalle käytölle ja omaksumiselle.

Sijoittaminen stablecoin-ekosysteemin indeksiin mahdollistaa sijoittajille laajan altistuksen niille lohkoketjuille ja varoille, jotka ajavat – ja tulevat ajamaan – globaalin stablecoin-infrastruktuurin kasvua. Tämä lähestymistapa tarjoaa hajautusta useiden johtavien lohkoketjuteknologioiden välillä, vähentäen keskittymäriskiä ja tarjoten samalla laajan kuvan stablecoin-markkinoista.

Virtune Stablecoin Index ETP on ensimmäinen laatuaan Euroopassa, mahdollistaen sekä institutionaalisten että yksityissijoittajien temaattisen sijoittamisen stablecoin-sektoriin pörssinoteeratun tuotteen kautta.

Mitä stablecoinit ovat?

Stablecoin on digitaalinen varallisuuserä, joka on suunniteltu säilyttämään vakaa arvo – yleensä sidottuna perinteiseen valuuttaan, kuten Yhdysvaltain dollariin tai euroon. Tavoitteena on yhdistää fiat-valuutan vakaus ja lohkoketjuteknologian tehokkuus, jolloin käyttäjät voivat siirtää, säilyttää tai vaihtaa arvoa ilman muiden kryptovaluuttojen, kuten Bitcoinin, suurta volatiliteettia.

Stablecoineja käytetään yhä enemmän paitsi kryptomarkkinoilla, myös perinteisessä rahoitusjärjestelmässä – pankkien, maksupalveluntarjoajien, verkkokauppa-alustojen ja kasvavan määrän toimialoja ympäri maailmaa.

Miten tuote hyötyy stablecoinien kasvusta?

Virtune Stablecoin Index ETP on suunniteltu hyödyntämään globaalin stablecoin-ekosysteemin kasvua – yhtä maailman rahoitusmarkkinoiden nopeimmin laajenevista alueista.

Vaikka stablecoinit itsessään säilyttävät kiinteän arvon, niiden kasvava käyttö lisää kysyntää lohkoketjujen ja infrastruktuurin osalta, jotka mahdollistavat niiden toiminnan.

Kun transaktiomäärät kasvavat, yhä useampia stablecoineja lasketaan liikkeelle, siirretään ja selvitetään suurilla lohkoketjuilla, kuten Ethereum, Solana ja muilla. Vaikka tuote ei sisällä varsinaisia stablecoineja, tämä kasvu johtaa korkeampaan verkkoaktiivisuuteen, suurempiin transaktiomaksutuloihin ja kasvaneeseen hyötyyn näiden lohkoketjujen omille tokeneille – juuri niille varoille, jotka sisältyvät indeksiin. Transaktioista näissä verkoissa maksetaan niin kutsuttuja gas fees -maksuja lohkoketjun omassa valuutassa (esim. ETH Ethereumissa), ja osa näistä maksuista poltetaan, mikä vähentää tokenien tarjontaa pysyvästi.

Käytännössä, kun stablecoinit integroituvat yhä enemmän globaaleihin maksuihin, pankkitoimintaan ja digitaaliseen kaupankäyntiin, niitä tukeva perusinfrastruktuuri vahvistuu sekä käytön että arvon osalta. Tuote tarjoaa sijoittajille yksinkertaisen, turvallisen ja säännellyn tavan saada altistusta tälle laajenevalle digitaalisen talouden perustalle – perustalle, joka hyötyy stablecoinien kasvusta.

Tärkeät tiedot tuotteesta

Hajautettu altistus johtaville lohkoketjuille ja varoille, jotka toimivat stablecoinien infrastruktuurina



Uudelleen tasapainotus neljännesvuosittain



100% fyysisesti katettu Coinbaseen tallennetuilla kryptovaroilla (cold storage)



1,95%:n vuotuinen hallinnointipalkkio



Kaupankäyntivaluutat: SEK, EUR



Ensimmäinen kaupankäyntipäivä: 5. marraskuuta 2025



Bloomberg-tunnus: STABLE



ISIN: SE0026821282



WKN: A4AQH5



Pörssit: Nasdaq Stockholm (tunnus: STABLE), Nasdaq Helsinki (tunnus: STABLEE), Deutsche Börse Xetra (tunnus: VRTN)





Virtune Stablecoin Index ETP on ensimmäinen laatuaan Euroopassa, tarjoten sekä institutionaalisille että yksityissijoittajille pääsyn stablecoin-ekosysteemiin säännellyn ja 100 % fyysisesti katetun indeksituotteen kautta.

Helena Wedin, Head of ETF/ETP Services, European Markets, Nasdaq:

"Virtune Stablecoin Indexin lanseeraus korostaa ETP-markkinan vahvaa kasvuvauhtia ja merkitsee merkittävää virstanpylvästä sekä sijoittajille että laajemmalle digitaalisten omaisuuserien ekosysteemille. Nasdaqilla olemme sitoutuneet edistämään innovaatioita säännellyillä ja läpinäkyvillä markkinoilla, ja olemme iloisia voidessamme tukea Virtunea näiden uraauurtavien tuotteiden tuomisessa Nasdaq Stockholmissa ja Helsingissä."

Tietoa Virtunesta

Virtune on Ruotsissa säännelty kryptovarainhoitaja ja 100 % fyysisesti katettujen krypto-ETP:iden liikkeeseenlaskija. Yhtiö on kasvanut nopeasti Pohjoismaissa sen jälkeen, kun se listasi ensimmäisen krypto-ETP:nsä Nasdaq Stockholmiin toukokuussa 2023.

Tällä hetkellä Virtune hallinnoi 400 miljoonan dollarin varallisuutta ja on ansainnut yli 150 000 institutionaalisen ja yksityissijoittajan luottamuksen. Perustamisestaan lähtien Virtune on asettanut sijoittajansuojan etusijalle, ja sen menestys perustuu läpinäkyvään, säänneltyyn lähestymistapaan sekä vahvaan sitoutumiseen innovaatioon ja kryptovarojen sekä ETP-tuotteiden markkinakoulutukseen.

Christopher Kock, Virtunen toimitusjohtaja:

"Stablecoinien – digitaalisen rahan tulevaisuuden – kasvu kiihtyy, erityisesti Yhdysvaltojen ja Euroopan selkeiden sääntelykehysten myötä, kuten Genius Act ja MiCA. Käyttöönotto etenee nopeasti, ja yhä useammat uskovat, että stablecoinit tulevat olemaan keskeisessä asemassa tulevaisuuden maksujärjestelmissä. Tämän lanseerauksen myötä pyrimme vastaamaan vahvaan sijoittajakysyntään ja tarjoamaan helpon tavan altistua kasvavalle stablecoin-taloudelle."

Tietoa MarketVectorista

MarketVector Indexes™ (MarketVector) on Saksassa toimiva, BaFinin rekisteröimä säännelty vertailuindeksien ylläpitäjä. Yritys on maailmanlaajuinen johtaja temaattisten, reaalivarallisuuteen perustuvien ja digitaalisten varallisuuserien indeksien alalla. MarketVector tekee yhteistyötä yli 26 ETP- liikkeeseenlaskijan kanssa maailmanlaajuisesti, edustaen yli 112 miljardin Yhdysvaltain dollarin hallinnoitavia varoja.

Martin Leinweber, Director, Digital Asset Research and Strategy, MarketVector:

"MarketVectorilla olemme ylpeitä voidessamme tehdä yhteistyötä Virtunen kanssa ja muuttaa edistykselliset ideat sijoituskelpoisiksi indeksiratkaisuiksi. Virtune Stablecoin Index heijastaa yhtä dynaamisimmista alueista digitaalisissa varallisuuserissä – kasvavaa infrastruktuuria, joka tukee stablecoineja ja niiden roolia laajemmassa digitaalisessa taloudessa."

Allokaatio 4. marraskuuta:

Ethereum 42,90%

XRP 23,50%

Solana 18,43%

Chainlink 6,06%

Stellar Lumen 5,75%

Aave 3,36%

Yhteydenotot:

Christopher Kock, Toimitusjohtaja & Hallituksen jäsen

Puhelin: +46 70 073 45 64

Sähköposti: christopher@virtune.com

Tietoa Virtune AB:sta (Publ):

Virtunen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, ja yhtiö on Ruotsin finanssivalvonnan alainen digitaalisten varojen varainhoitoyhtiö sekä kryptoihin sijoittavien pörssinoteerattujen tuotteiden (ETP) liikkeeseenlaskija Euroopan säädellyillä pörsseillä. Sääntelyn noudattamisen, strategisten kumppanuuksien alan johtavien toimijoiden kanssa ja osaavan tiimimme avulla mahdollistamme sijoittajille maailmanlaajuisesti pääsyn innovatiivisiin ja edistyksellisiin sijoitustuotteisiin, jotka ovat linjassa kehittyvän globaalin kryptomarkkinan kanssa.

Kryptosijoittamiseen liittyy korkea riski. Virtune ei tarjoa sijoitusneuvontaa. Sijoittaminen tapahtuu omalla vastuulla. Arvopapereiden arvo voi nousta tai laskea – ei ole takeita sijoitetun pääoman palautumisesta. Lue esite, KID ja ehdot osoitteessa virtune.com.