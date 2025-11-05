LACROIX : Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 335,0 M€ au 30 septembre 2025. Stabilisation de l’activité au 3 ème trimestre, reflétant une dynamique très positive sur Environment et une baisse moins prononcée sur Electronics.

05/11/2025

Le chiffre d’affaires consolidé ressort à 335,0 M€ au 30 septembre 2025

Stabilisation de l’activité au 3ème trimestre, reflétant une dynamique très positive sur Environment et une baisse moins prononcée sur Electronics

Confirmation des objectifs annuels

Au 3ème trimestre de l’exercice, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’établit à 107,0 M€, contre 108,6 M€ un an plus tôt, soit une évolution quasi stable (-1,4%). Pour rappel, ces chiffres excluent la filiale Electronics North America, comptabilisée en « Activité abandonnée » dans le cadre du projet de retrait définitif d’Amérique du Nord en cours de finalisation. L’évolution des ventes de LACROIX au troisième trimestre reflète des dynamiques toujours contrastées, avec une activité Environment en forte croissance (+19,7%) et une activité Electronics qui reste en retrait (-9,2%) dans un contexte de marché toujours difficile.

En cumul sur les 9 premiers mois de l’année, LACROIX a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 335,0 M€, contre 385,2 M€ un an plus tôt, soit un repli de 8,8% sur la période à périmètre comparable, c’est-à-dire hors segment Signalisation cédé le 30 avril 2024.

CA en millions d’euros T3 2025 T3 2024 Variation 9M 2025 9M 2024 Variation Activité Electronics 72,0 79,3 -9,2% 229,9 273,7 -16,0% Activité Environment 35,0 29,2 +19,7% 105,1 93,6 +12,3% CA à périmètre constant 107,0 108,6 -1,4% 335,0 367,3 -8,8% Segment Signalisation* - - - - 17,9 - CA consolidé Groupe 107,0 108,6 -1,4% 335,0 385,2 -13,0% Electronics North America (activité abandonnée) 23,5 35,3 -33,4% 87,1 109,0 -20,1%

* Cédé le 30 avril 2024

Solide dynamique sur Environment, ralentissement moins prononcé sur Electronics

Activité Electronics

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d’affaires d’Electronics s’établit à 72,0 M€, en baisse de 9,2%, résultant d’une stabilité sur le segment HBAS (Home & Building Automation Systems) et d’un repli sur les autres segments. La baisse des ventes d’Electronics sur la période est toutefois moins prononcée qu’au premier semestre de l’exercice (-19%), grâce à une amélioration relative sur les segments automobile et industriel.

En cumulé sur les neuf premiers mois de l’exercice, l’activité Electronics s’inscrit à 229,9 M€, contre 273,7 M€ un an plus tôt. Sur la période, le segment Industrie a été pénalisé par des décalages clients de projets, tandis que l’Automobile a subi l’effet de fins de programmes et de sorties de contrats à faible marge. De son côté, l’Aéronautique & défense a enregistré un recul conjoncturel lié à des facteurs temporaires (impact des droits de douane américains sur certains programmes, allocation de composants).

Activité Environment

L’activité Environment a affiché un chiffre d’affaires de 35,0 M€ au troisième trimestre 2025, en progression de 19,7%. Cette performance remarquable reflète une croissance toujours soutenue sur le segment Eau, porté par les projets en France et nos filiales en Espagne et Italie, ainsi qu’une accélération sur les segments HVAC (chauffage, ventilation, climatisation) et Smart Grids (réseaux intelligents).

Au total sur les neuf premiers mois de l’exercice, l’activité Environment a progressé de 12,3%, à 105,1 M€. Une solide trajectoire alimentée par une croissance à deux chiffres de chaque segment, à l’exception d’Éclairage Public en lien avec la fin du contrat de modernisation routière en Flandre et une dynamique marché plus faible en France.

Confirmation des objectifs financiers pour l’ensemble de l’exercice

Pour le quatrième trimestre de l’exercice en cours, LACROIX anticipe, d’une part, une dynamique toujours largement positive pour l’activité Environment, soutenue par ses solides positions sur des marchés porteurs, et, d’autre part, une stabilité de l’activité Electronics qui bénéficiera d’un effet de base favorable.

Pour l’ensemble de l’exercice, le Groupe demeure ainsi aligné avec son objectif de chiffre d’affaires autour de 455 M€, assorti d’un niveau de marge d’EBITDA d’environ 7,5% et d’un ratio dette nette / EBITDA inférieur à 3 fois.

À horizon 2027, LACROIX renouvelle également l’ensemble de ses objectifs financiers, fixés dans le cadre de la nouvelle feuille de route dévoilée fin septembre dernier.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires annuel 2025 : 10 février 2026 après Bourse

À propos de LACROIX

Convaincu que la technologie doit contribuer à favoriser des environnements simples, durables et plus sûrs, LACROIX accompagne ses clients dans le développement d’écosystèmes de vie plus durables, grâce à des équipements électroniques et des technologies connectées utiles, robustes et sécurisées.

ETI familiale cotée en bourse, avec un chiffre d’affaires de 636 millions d’euros en 2024, LACROIX allie l’agilité d’innovation, la capacité d’industrialisation, un savoir-faire technologique de pointe et une vision long terme au service des enjeux environnementaux et sociétaux à travers ses activités Electronics et Environment.

A travers son activité Electronics, LACROIX conçoit et fabrique des équipements électroniques et des solutions d’IoT industriel (hardware, software et cloud) pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés, de l’aéronautique et défense ainsi que de la santé. Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics est classée dans le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

A travers son activité Environment, LACROIX fournit également des équipements électroniques et des solutions IoT connectés et sécurisés pour optimiser la gestion des réseaux d’eau, des installations de chauffage, ventilation & air conditionné, des réseaux électriques et de l’éclairage public.

