Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025





Chiffre d’affaires de 216,8 M€ au 3ème trimestre, en repli limité de -3,9 % Poursuite de l’amélioration séquentielle trimestre après trimestre (-12,3 % au T1, -6,7 % au T2)



Croissance des activités du Groupe hors Connectivity en France : +3,4 % au 3ème trimestre Activité Energy en forte hausse de +30,8 % (+47,5 % en France), représentant 22 % du chiffre d’affaires du Groupe au 3ème trimestre Reprise des activités de déploiement de la fibre en Belgique Allemagne : chiffre d’affaires en hausse de +10.1% Segment Autres Pays : forte croissance en Italie (+22,3 %); poursuite des plans de rationalisation en Espagne et au Royaume-Uni





Activité Connectivity en France (14 % du chiffres d’affaires du Groupe) : mesures d’adaptation accélérée



Chiffre d’affaires en baisse de -32,1 % au 3ème trimestre Transformation du modèle opérationnel en cours, avec effets attendus début 2026







9 mois 3ème trimestre En millions d’euros 2025 2024 Var. (%) 2025 2024 Var. (%) Groupe 684,2 742,6 -7,9 % 216,8 225,4 -3,9 % Dont Benelux 262,0 278,7 -6,0 % 80,6 82,1 -1,9 % Dont France 227,6 270,2 -15,8 % 73,3 81,7 -10,3 % Dont Allemagne 71,3 60,1 +18,7 % 24,0 21,8 +10,1 % Dont Autres Pays 123,3 133,8 -7,8 % 38,9 39,8 -2,3 %





Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30 a déclaré : « Alors que nous poursuivons la mise en œuvre de notre stratégie de recentrage, ce troisième trimestre confirme la bonne tenue des activités du Groupe hors télécommunications en France. Nos relais de croissance dans les services énergétiques et en Allemagne continuent de progresser à un rythme élevé, les activités de déploiement de la fibre en Belgique sont en phase de reprise, l’Italie affiche une bonne dynamique, tandis que nous avançons rapidement dans la rationalisation de nos activités en Espagne et au Royaume-Uni. Dans les télécommunications en France, nous avons accéléré les mesures d’adaptation afin de transformer en profondeur notre modèle opérationnel, pour l’adapter aux nouvelles réalités du marché. Cette transformation est un passage nécessaire pour retrouver un niveau de rentabilité en ligne avec nos ambitions. Par ailleurs, les distinctions récemment obtenues auprès d’Ecovadis et d’Ethifinance illustrent les progrès réalisés en matière de performance ESG. Elles récompensent l’engagement de nos équipes et renforcent notre détermination à inscrire les enjeux de durabilité au cœur de notre stratégie.»

Chiffre d’affaires consolidé

Le chiffre d’affaires consolidé de Solutions30 s’établit à 216,8 millions d’euros au 3ème trimestre 2025, en baisse limitée de -3,9 % par rapport au 3ème trimestre 2024. Ce trimestre confirme la tendance à l’atténuation séquentielle du recul de l’activité observée depuis le début de l’année, après des baisses de -12,3 % au 1er trimestre et de -6,7 % au 2ème trimestre. L’évolution du chiffre d’affaires au 3ème trimestre inclut une contraction organique de -6,1 %, partiellement compensée par la contribution des acquisitions récentes à hauteur de +2,1 %. L’impact des variations de change est négligeable.

L’évolution du chiffre d’affaires reflète le fort recul des activités télécommunications (Connectivity) en France, pénalisées par le ralentissement très rapide des déploiements de la fibre, ainsi que par les mesures de sélectivité mises en œuvre par le Groupe en 2024. Hors cette activité, le chiffre d’affaires du Groupe progresse de +3,4 % au 3ème trimestre, avec notamment une croissance forte dans les services énergétiques en France (+47,5 %), la poursuite du développement en Allemagne (+10,1 %) et une reprise des activités fibre en Belgique.

En millions d’euros T3 2025 T3 2024 Var. (%) Chiffre d’affaires Connectivity France 31,1 45,8 -32,1 % Chiffre d’affaires Groupe hors Connectivity France 185,6 179,6 +3,4% Chiffre d’affaires Groupe 216,8 225,4 -3,9 % En millions d’euros 9m 2025 9m 2024 Var. (%) Chiffre d’affaires Connectivity France 102,3 165,5 -38,2 % Chiffre d’affaires Groupe hors Connectivity France 581,9 577,2 +0,8% Chiffre d’affaires Groupe 684,2 742,6 -7,9 %





Sur le trimestre, le chiffre d’affaires de l’activité Connectivity s’établit à 146,1 millions d’euros au niveau du Groupe, en baisse de -10,3 %, un repli concentré principalement en France. Le chiffre d’affaires de l’activité Energy atteint 47,6 millions d’euros, en hausse de +30,8 %, portée par des tendances de marché très favorables. Enfin, le chiffre d’affaires de l’activité Technology ressort à 23,1 millions d’euros, en baisse de -12,0 %, sous l’effet d’une base de comparaison élevée liée aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui avaient généré un surcroît d’activité.

Pour les neuf premiers mois de l’exercice 2025, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 684,2 millions d’euros, comparé à 742,6 millions d’euros sur la même période en 2024, soit un repli de -7,9 %. Cette évolution reflète une contraction organique de -9,3 %, l’impact des acquisitions pour +1,3 % ainsi qu’un effet de change favorable de +0,1%.

Benelux

Le chiffre d’affaires réalisé au Benelux au 3ème trimestre s’élève à 80,6 millions d’euros, représentant 37 % du total. Il s’inscrit en très légère baisse de -1,9 % par rapport à la même période de 2024, après s’être contracté de -7,8 % au 1er semestre.

L’activité Connectivity réalise un chiffre d’affaires de 60,6 millions d’euros, quasiment stable (-1,1 %) par rapport au 3ème trimestre 2024. Fortement ralentie depuis plus d’un an du fait de négociations entre opérateurs télécoms belges en vue d’une mutualisation de leurs investissements, les activités de déploiement de la fibre en Belgique sont en phase de reprise. Ainsi, le mois de septembre a été particulièrement dynamique, avec une croissance de +8% de l’activité Connectivity en Belgique, et la montée en charge devrait se poursuivre au 4ème trimestre.

L’activité Energy, avec un chiffre d’affaires de 15,0 millions d’euros, est en baisse de -5,2 %, reflet de l’arrivée à maturité des activités de déploiement de compteurs intelligents, alors que les services aux réseaux électriques et aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques se développent progressivement.

Le chiffre d’affaires de l’activité Technology s’élève à 5,0 millions d’euros, globalement stable, avec notamment un premier projet dans le domaine de la signalisation ferroviaire.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires réalisé au Benelux s’élève à 262,0 millions d’euros, en baisse purement organique de -6,0 %.

France

En France, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre s’établit à 73,3 millions d’euros, soit 34 % du total, en baisse de -10,3 %. Cette évolution reflète une contraction organique de -16,2 %, partiellement compensée par une contribution de +5,9 % de la croissance externe suite à la consolidation de la société So-Tec par intégration globale, consécutive à la montée au capital du Groupe (voir communiqué du 12 mai 2025).

Le chiffre d’affaires de l’activité Connectivity ressort à 31,1 millions d’euros, en recul de -32,1 %. Cette évolution s’explique à la fois par l’effet embarqué des mesures de sélectivité mises en œuvre courant 2024, et par la décroissance structurelle et rapide que connaît actuellement le marché du déploiement de la fibre. Dans ce contexte, le Groupe est engagé, depuis le 2ème trimestre, dans une transformation en profondeur du modèle opérationnel de cette activité, afin de l’adapter à l’évolution des besoins de ses clients et d’en restaurer la rentabilité.

L’activité Energy poursuit sa trajectoire de croissance soutenue, avec une progression de +47,5 % au 3ème trimestre, incluant l’impact de la consolidation de So-Tec par intégration globale. Le chiffre d’affaires ressort ainsi à 27,4 millions d’euros, soit 37 % du chiffre d’affaires de Solutions30 en France. La dynamique favorable dans le secteur du photovoltaïque se confirme trimestre après trimestre.

Le chiffre d’affaires de l’activité Technology s’élève à 14,8 millions d’euros, en baisse de -14,6 %, en raison d’un effet de base de comparaison défavorable lié aux Jeux Olympiques de Paris 2024, qui avaient entraîné un surcroît d’activité au 3ème trimestre 2024.

En France, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice s’établit ainsi à 227,6 millions d’euros, en baisse de -15,8 %. Cette évolution reflète une contraction organique de -19,2% partiellement compensée par une contribution de la croissance externe à hauteur de +3,5 %.

Allemagne

Au 3ème trimestre, le chiffre d’affaires de Solutions30 en Allemagne s’élève à 24,0 millions d’euros, soit 11 % du total, en hausse purement organique de +10,1 %. Cette croissance est tirée par l’activité Connectivity, qui représente 95 % du total. Elle reflète une base de comparaison plus exigeante qu’aux trimestres précédents, la montée en charge des activités fibre s’étant intensifiée à partir du 3ème trimestre 2024. Elle traduit également un rythme d’exécution des opérations de déploiement actuellement plus irrégulier, et une priorité plus forte donnée par les opérateurs aux phases de raccordement. Dans ce contexte, Solutions30 s’appuie sur plusieurs atouts: une flexibilité opérationnelle éprouvée, la diversification de sa base de clients, et son positionnement sur l’ensemble de la chaîne de valeur (déploiements, raccordements, maintenance).

L’activité Energy (5 % du total) poursuit son développement, avec la signature de premiers partenariats B2B dans le domaine de l’installation de fermes photovoltaïques.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires réalisé en Allemagne s’établit à 71,3 millions d’euros, en croissance de +18,7 %.



Autres pays

Dans le segment Autres pays, Solutions30 enregistre un chiffre d’affaires de 38,9 millions d’euros au 3ème trimestre, en légère baisse de -2,3 %. Cette évolution intègre une décroissance organique de -2,7 % et une contribution de la croissance externe à hauteur de +0,4 %. L’impact des variations de change est négligeable.

En Italie, le chiffre d’affaires progresse fortement de +22,3 %, à 15,6 millions d’euros, porté par la bonne dynamique des activités fibre et par le déploiement progressif des activités dans le secteur de l’énergie. Ce dernier bénéficie de la montée en charge du partenariat conclu avec Spirii, filiale d’Edenred (voir communiqué du 4 juin 2025).

En Pologne, le chiffre d’affaires progresse de +2,3 %, à 14,8 millions d’euros. Il inclut la contribution d’Elektra Realizacje, société spécialisée dans la modernisation des réseaux électriques basse et moyenne tension, dans laquelle le Groupe a acquis une participation majoritaire au cours du 3ème trimestre. Cette opération marque une première étape vers la diversification dans les services énergétiques en Pologne, en cohérence avec la stratégie du Groupe, après plusieurs années de développement soutenu dans les télécommunications.

En Espagne, le Groupe poursuit la mise en œuvre de son plan de recentrage sur les activités Energy et Technology. Le chiffre d’affaires s’établit à 5,4 millions d’euros au 3ème trimestre, en baisse de -26,2 %. Un processus de cession de la quasi-totalité des actifs opérationnels de l’activité Connectivity a été engagé, et une offre a d’ores et déjà été reçue. Si elle se concrétise, cette opération n’aura pas d’impact significatif sur la situation financière du Groupe, et se traduira par une amélioration de ses marges en Espagne.

Enfin, au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires ressort à 3,0 millions d’euros, en repli de -42,1 %. A l’aune des évolutions récentes du marché de la fibre, et en cohérence avec la stratégie de sélectivité mise en œuvre par le Groupe, Solutions30 a engagé un processus de retrait du marché britannique. Ce retrait devrait se faire sans incidence significative sur la trésorerie du Groupe.

Sur les neuf premiers mois de l’exercice, le chiffre d’affaires réalisé dans les Autres Pays s’établit à 123,3 millions d’euros, en baisse de -7,8 %.

Solutions30 obtient les plus hautes distinctions ESG d’EcoVadis et Ethifinance

Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue en matière de RSE, Solutions30 a récemment obtenu ses meilleures évaluations à ce jour. Selon le score EcoVadis 2025, Solutions30 a atteint le résultat le plus élevé de son histoire, passant de 64 à 80 points sur 100. Le Groupe se classe ainsi parmi les 3 % des entreprises les mieux notées au monde en matière de performance ESG et obtient la médaille d’or. Également réévalué par Ethifinance, le Groupe a obtenu une note de 86 sur 100 et s’est vu décerner la médaille de platine, soit la distinction la plus élevée attribuée par l’agence.

Ces reconnaissances récompensent les engagements concrets du Groupe, notamment en matière de réduction de son empreinte carbone, de transparence extra-financière, de diversité et de promotion des meilleurs standards sociaux et environnementaux au sein de sa chaîne d’approvisionnement.





Prochain rendez-vous



Résultats annuels 2025 : 30 mars 2026





A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 16 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1800 MW, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne. Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : CAC Mid & Small | CAC Small | CAC Technology | Euro Stoxx Total Market Technology | Euronext Tech Croissance.

Visitez notre site web pour plus d'informations : www.solutions30.com.





Contact



Actionnaires individuels :

Tél : +33 (0)1 86 86 00 63 - actionnaires@solutions30.com



Analystes/investisseurs :

investor.relations@solutions30.com



Presse - Image 7 :

Charlotte Le Barbier - Tél : +33 (0)6 78 37 27 60 - clebarbier@image7.fr

Pièce jointe