SalMar - Rekordhøyt slaktevolum og positiv kostnadsutvikling

Rekordhøyt slaktevolum i kvartalet, redusert kostnadsnivå og fortsatt sterk etterspørsel bærer bud om bedre prestasjoner fremover, men som ventet er det finansielle resultatet i tredje kvartal preget av de lave markedsprisene på laks.

Operasjonell EBIT for Norge var 858 millioner kroner i tredje kvartal 2025. Slaktevolumet var 89 400 tonn og operasjonell EBIT per kg var 9,6 kroner. For konsernet var Operasjonell EBIT 711 millioner kroner i tredje kvartal 2025. Slaktevolumet var 93 200 tonn og operasjonell EBIT per kg var 7,6 kroner.

Superiorandelen er tilbake til normale nivåer og det er fortsatt sterke biologiske prestasjoner med positiv kostnadsutvikling i perioden, særlig i Nord-Norge.

Meget godt resultat fra Salg og industri drevet av positivt bidrag fra kontrakter og fleksibilitet fra slakteri- og videreforedlingsanleggene.

Svake resultater fra Icelandic Salmon som følge av fortsatt høyt kostnadsnivå.

Scottish Sea Farms har fortsatt gode biologiske prestasjoner.

Fusjonen med Wilsgård ble gjennomført i august. Det styrker SalMars tilstedeværelse i Nord-Norge og legger til rette for videre bærekraftig vekst.

– Lave markedspriser på laks i perioden resulterte som ventet i svake finansielle resultater i tredje kvartal. Samtidig viser det rekordhøye slaktevolumet og fleksibiliteten i våre slakteri og videreforedlingsanlegg at det er et betydelig potensial i vår verdikjede. Den positive underliggende kostnadsutviklingen og den vedvarende sterke etterspørselen etter våre produkter legger til rette for bedre resultater fremover, sier Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar ASA.

Forventer økt volum i 2026 og lavere kostnadsnivå

Det har vært gode biologiske prestasjoner i sjø hittil i år, både når det gjelder tilvekst og overlevelse, særlig i Nord-Norge. Med rekordhøy biomasse ved inngangen til fjerde kvartal, ligger alt til rette for økt volum fremover. Reduserte priser for flere innsatsfaktorer og bedre biologiske prestasjoner, gir grunnlag for en positiv kostnadsutvikling i fjerde kvartal i alle segmenter.

For 2025 forventes totalt 299 000 tonn for konsernet. Dette representerer 19 prosent vekst i slaktevolum sammenlignet med 2024.

Veksten forventes å fortsette i 2026. Inkludert relativ andel fra Scottish Sea Farms forventes et samlet slaktevolum på 319 000 tonn for konsernet, en økning på 20 000 tonn eller 7 prosent vekst sammenlignet med 2025. SalMar forventer 275 000 tonn i Norge og Ocean, 21 000 tonn på Island og 45 000 tonn i Scottish Sea Farms (100% basis).

Året 2025 har vært preget av høy global tilbudsvekst, lavere laksepriser og global usikkerhet. For 2026 forventer SalMar svært begrenset global tilbudsvekst sammenlignet med nivået i 2025 og opplever fortsatt sterk etterspørsel etter våre produkter.

Full rapport og presentasjon for tredje kvartal er vedlagt.

SalMars konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik vil presentere selskapets resultater i dag kl. 08:00 på Grand Hotel i Oslo.

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge, til havs og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg eier SalMar 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

