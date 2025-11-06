2025. aasta 9 kuu ja III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse müügitulu oli 2025. aasta kolmandas kvartalis 74 miljonit eurot ja 9 kuud kokku 242 miljonit eurot, kolmanda kvartali puhkasum oli 15,0 ning 9 kuu puhaskasum 36,7 miljonit eurot. Tänavu on Merko korteriostjatele üle andnud 55% rohkem kortereid ja äripindu kui eelmise aasta 9 kuuga.

Merko Ehituse juhtkonna sõnul said kolmandas kvartalis lõplikult valmis viimase aja olulisimad ja Merko ajaloo suurimad ehitusprojektid – Arteri kvartal koos Swedbanki sisetöödega Tallinnas ja Pabradė kaitselinnak Leedus. Tulenevalt sellest liigub kontsern oma tavapärasema käibestruktuuri juurde. Tänavu üheksa kuuga kasvas kinnisvaraarenduse osakaal ning moodustas müügitulust üle neljandiku. Sellega seoses on paranenud ka ärikasumi käiberentaablus.

Kinnisvaraturg on endiselt aktiivseim Leedus, aasta võrdluses on paranenud seis Eestis ja Läti jätkab kergelt tõusvas joones. Turu elavnemist iseloomustab hästi asjaolu, et üheksa kuu võrdluses on kontserni ettevõtted andnud ostjatele üle 55% rohkem kortereid ja äripindu. Kontserni ehituses ja valmis korterite maht on tänavuse teise kvartali lõpuga võrreldes pisut vähenenud ning pooled neist asuvad aktiivseima turuga Vilniuses. Kinnisvaraturu arenguid prognoosib juhtkond jätkuvalt käsikäes tarbijakindluse muutusega.

Ehitusturul on hankeid vähe ning peamiselt on tegemist suuremahuliste töödega, konkurents on jätkuvalt äärmiselt tihe ja teenuste marginaalid sellega seoses madalad. Merko ettevõtted on sel ja eelmisel aastal sõlminud mitu Rail Baltica rajamisega seotud suuremahulist lepingut, sealhulgas rahvusvahelise konsortsiumi partnerina Eesti suurima alliansslepingu. Tulenevalt lepingute iseloomust, kus märkimisväärne aeg kulub projekteerimisele, jõutakse reaalse ehitamiseni tulevastes kvartalites ning see kajastub müügitulus vastavalt. Kontserni ehitusteenuste teostamata tööde maht on ajalooliselt kõrgeim.

Kontserni rahapositsioon on kindel ja netovõlg negatiivne. Tulemustesse panustavad jätkuvalt tugevalt energiataristu ehitamise ja hooldamisega tegelevad ühisettevõtted Connecto Infra ja Connecto Eesti, mille puhul on Merko jaoks tegemist finantsinvesteeringuga ning nende ettevõtete müügitulu ei kajastu Merko konsolideeritud käibes. Connecto töömaht on kõrge seoses valdkonda suunatud suurte investeeringutega, ent paljud mastaapsed projektid hakkavad ka selles sektoris valmima ning võrguoperaatorite investeerimisplaanid nähtavas tulevikus vähenevad.

Tänavu 9 kuuga sõlmis Merko uusi ehituslepinguid 323 miljoni euro väärtuses, millest suurimad olid Rail Baltica Ülemiste terminal Tallinnas, Rail Baltica põhitrass Tallinn-Pärnu lõigul, hotell ja sündmuskeskus Pärnus ning Augstkalni tuulepargi vundamentide ja infrastruktuuri rajamine Lätis. Ehitusteenuste tellijatele teostamata tööde jääk oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 486 miljonit eurot.

Merko andis 2025. aasta 9 kuu jooksul Eestis, Lätis ja Leedus ostjatele üle 315 korterit ja kolm äripinda. Tänavu 9 kuuga alustas Merko 771 uue korteri ja 21 äripinna ehituse ja müügiga, nendest ligi kaks kolmandikku Vilniuse Šnipiškių Urban ja Vilneles Skverai projektides. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli bilansis 1089 korterit, millest eelmüügilepingutega oli kaetud 19%. Suuremad töös olevad arendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessner ja Lahekalda Tallinnas, Õielehe Jüri alevikus ning Erminurme Tartus; Lucavsala, Arena Garden Towers ja Mežpilsēta Riias ning Vilnelės Skverai ja Šnipiškių Urban Vilniuses.

2025. aasta kolmandas kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Hyatt hotellihoone, Huvikeskus Kullo ja büroohoone City Plaza 2 Tallinnas, Riigikaitsemaja Tartus ning hotell ja sündmuskeskus Pärnus, Rail Baltica Ülemiste ühisterminal ning Rail Baltica põhitrassi Tallinn-Pärnu lõik ja neljas etapp Harjumaal. Leedus olid suuremad ehitusobjektid tuuleparkide taristurajatised Pagėgiai, Telšiai ja Pasvalys rajoonides ning erinevad riigikaitselised hooned ja taristud. Lätis oli ehituses päikeseelektripark Vārme vallas ja tudengihotell Riias ning taristurajatised Augstkalni tuulepargis.

KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS

2025. aasta 9 kuu kasum enne makse oli 40,2 mln eurot ja III kvartalis 16,6 mln eurot (9 kuud 2024: 49,6 mln eurot ja III kvartalis 31,3 mln eurot), mis andis 9 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 16,6% (9 kuud 2024: 13,1%).

2025. aasta 9 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 36,7 mln eurot (9 kuud 2024: 44,8 mln eurot) ja III kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 15,0 mln eurot (III kvartal 2024: 27,3 mln eurot). 9 kuu puhaskasumi marginaal oli 15,2% (9 kuud 2024: 11,8%).

MÜÜGITULU

2025. aasta III kvartali müügitulu oli 73,9 mln eurot (III kvartal 2024: 175,1 mln eurot) ning 9 kuu müügitulu oli 241,8 mln eurot (9 kuud 2024: 378,7 mln eurot). 9 kuu müügitulu vähenes 36,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 9 kuu müügitulu osakaal oli 47,4% (9 kuud 2024: 60,1%).

LEPINGUTE PORTFELL

30. september 2025 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 486,2 mln eurot (30. september 2024: 430,9 mln eurot). 2025. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 322,8 mln eurot (9 kuud 2024: 292,1 mln eurot). III kvartali uute lepingute maht oli 99,6 mln eurot (III kvartal 2024: 152,6 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS

2025. aasta 9 kuuga müüs kontsern 315 korterit, 2024. aasta 9 kuuga 194 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2025. aasta 9 kuuga 59,7 mln eurot ning 2024. aasta samal perioodil 36,0 mln eurot. 2025. aasta III kvartalis müüdi 93 korterit, võrreldes 2024. aasta III kvartalis müüdud 74 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 14,9 mln eurot (III kvartal 2024: 14,6 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 34,3 mln eurot ning omakapital 257,3 mln eurot (64,4% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2024. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 61,1 mln eurot ning 234,6 mln eurot (51,3% bilansimahust). Seisuga 30. september 2025 oli kontserni netovõlg negatiivne 8,0 mln eurot (30. september 2024: negatiivne 22,2 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

2025.a.

9 kuud 2024.a.

9 kuud 2025.a.

III kvartal 2024.a.

III kvartal 2024.a.

12 kuud Müügitulu 241 799 378 676 73 917 175 108 539 049 Müüdud toodangu kulu (194 749) (315 597) (55 938) (135 738) (443 162) Brutokasum 47 050 63 079 17 979 39 370 95 887 Turustuskulud (3 753) (3 366) (1 052) (1 073) (5 030) Üldhalduskulud (12 998) (15 115) (4 251) (6 485) (21 908) Muud äritulud 1 597 4 965 514 572 5 724 Muud ärikulud (271) (2 512) (175) (46) (2 190) Ärikasum 31 625 47 051 13 015 32 338 72 483 Finantstulud (-kulud) 8 531 2 524 3 630 (1 071) 3 931 sh kasum (kahjum) investeeringutelt tütarettevõttesse - (3 119) - (3 119) (5 087) kasum (kahjum) ühisettevõtetelt 8 486 6 634 3 642 2 979 9 951 intressikulud (611) (1 469) (216) (353) (1 823) kasum (kahjum) valuutakursi muutustest 19 (931) 33 (875) (948) muud finantstulud (-kulud) 637 1 409 171 297 1 838 Kasum enne maksustamist 40 156 49 575 16 645 31 267 76 414 Tulumaksukulu (3 472) (4 867) (1 637) (4 004) (11 820) Perioodi puhaskasum 36 684 44 708 15 008 27 263 64 594 sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 36 684 44 781 15 008 27 302 64 668 mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist - (73) - (39) (74) Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel (11) 129 (18) 105 105 Perioodi koondkasum 36 673 44 837 14 990 27 368 64 699 sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 36 673 44 902 14 990 27 401 64 764 mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist - (65) - (33) (65) Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 2,07 2,53 0,85 1,54 3,65

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

auditeerimata

tuhandetes eurodes

30.09.2025 30.09.2024 31.12.2024 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 34 279 61 115 91 879 Lühiajalised deposiidid 26 000 5 000 10 000 Nõuded ja ettemaksed 54 537 108 930 51 419 Ettemakstud tulumaks 714 377 270 Varud 200 646 199 628 196 521 316 176 375 050 350 089 Põhivara Ühisettevõtete aktsiad või osad 30 060 25 549 21 571 Muud aktsiad ja väärtpaberid 80 80 80 Muud pikaajalised laenud ja nõuded 18 281 21 580 40 196 Edasilükkunud tulumaksuvara 3 594 5 849 5 056 Kinnisvarainvesteeringud 12 426 12 645 12 606 Materiaalne põhivara 18 306 16 609 17 147 Immateriaalne põhivara 703 466 350 83 450 82 778 97 006 VARAD KOKKU 399 626 457 828 447 095 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Laenukohustused 9 549 11 541 21 303 Võlad ja ettemaksed 92 325 161 699 129 786 Tulumaksukohustus 31 6 838 7 101 Lühiajalised eraldised 8 978 7 325 7 678 110 883 187 403 165 868 Pikaajalised kohustused Pikaajalised laenukohustused 16 710 27 357 12 102 Edasilükkunud tulumaksukohustus 6 773 1 715 6 148 Muud pikaajalised võlad 7 959 6 925 8 719 31 442 35 997 26 969 KOHUSTUSED KOKKU 142 325 223 400 192 837 OMAKAPITAL Mittekontrolliv osalus - (220) - Emaettevõtte omanikele

kuuluv omakapital Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929 Kohustuslik reservkapital 793 793 793 Realiseerimata kursivahed (52) (16) (41) Jaotamata kasum 248 631 225 942 245 577 257 301 234 648 254 258 OMAKAPITAL KOKKU 257 301 234 428 254 258 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 399 626 457 828 447 095

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Urmas Somelar

Finantsüksuse juht

AS Merko Ehitus

+372 650 1250

urmas.somelar@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.

Manus