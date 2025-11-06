2025. aasta 9 kuu ja III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR
Merko Ehituse müügitulu oli 2025. aasta kolmandas kvartalis 74 miljonit eurot ja 9 kuud kokku 242 miljonit eurot, kolmanda kvartali puhkasum oli 15,0 ning 9 kuu puhaskasum 36,7 miljonit eurot. Tänavu on Merko korteriostjatele üle andnud 55% rohkem kortereid ja äripindu kui eelmise aasta 9 kuuga.
Merko Ehituse juhtkonna sõnul said kolmandas kvartalis lõplikult valmis viimase aja olulisimad ja Merko ajaloo suurimad ehitusprojektid – Arteri kvartal koos Swedbanki sisetöödega Tallinnas ja Pabradė kaitselinnak Leedus. Tulenevalt sellest liigub kontsern oma tavapärasema käibestruktuuri juurde. Tänavu üheksa kuuga kasvas kinnisvaraarenduse osakaal ning moodustas müügitulust üle neljandiku. Sellega seoses on paranenud ka ärikasumi käiberentaablus.
Kinnisvaraturg on endiselt aktiivseim Leedus, aasta võrdluses on paranenud seis Eestis ja Läti jätkab kergelt tõusvas joones. Turu elavnemist iseloomustab hästi asjaolu, et üheksa kuu võrdluses on kontserni ettevõtted andnud ostjatele üle 55% rohkem kortereid ja äripindu. Kontserni ehituses ja valmis korterite maht on tänavuse teise kvartali lõpuga võrreldes pisut vähenenud ning pooled neist asuvad aktiivseima turuga Vilniuses. Kinnisvaraturu arenguid prognoosib juhtkond jätkuvalt käsikäes tarbijakindluse muutusega.
Ehitusturul on hankeid vähe ning peamiselt on tegemist suuremahuliste töödega, konkurents on jätkuvalt äärmiselt tihe ja teenuste marginaalid sellega seoses madalad. Merko ettevõtted on sel ja eelmisel aastal sõlminud mitu Rail Baltica rajamisega seotud suuremahulist lepingut, sealhulgas rahvusvahelise konsortsiumi partnerina Eesti suurima alliansslepingu. Tulenevalt lepingute iseloomust, kus märkimisväärne aeg kulub projekteerimisele, jõutakse reaalse ehitamiseni tulevastes kvartalites ning see kajastub müügitulus vastavalt. Kontserni ehitusteenuste teostamata tööde maht on ajalooliselt kõrgeim.
Kontserni rahapositsioon on kindel ja netovõlg negatiivne. Tulemustesse panustavad jätkuvalt tugevalt energiataristu ehitamise ja hooldamisega tegelevad ühisettevõtted Connecto Infra ja Connecto Eesti, mille puhul on Merko jaoks tegemist finantsinvesteeringuga ning nende ettevõtete müügitulu ei kajastu Merko konsolideeritud käibes. Connecto töömaht on kõrge seoses valdkonda suunatud suurte investeeringutega, ent paljud mastaapsed projektid hakkavad ka selles sektoris valmima ning võrguoperaatorite investeerimisplaanid nähtavas tulevikus vähenevad.
Tänavu 9 kuuga sõlmis Merko uusi ehituslepinguid 323 miljoni euro väärtuses, millest suurimad olid Rail Baltica Ülemiste terminal Tallinnas, Rail Baltica põhitrass Tallinn-Pärnu lõigul, hotell ja sündmuskeskus Pärnus ning Augstkalni tuulepargi vundamentide ja infrastruktuuri rajamine Lätis. Ehitusteenuste tellijatele teostamata tööde jääk oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 486 miljonit eurot.
Merko andis 2025. aasta 9 kuu jooksul Eestis, Lätis ja Leedus ostjatele üle 315 korterit ja kolm äripinda. Tänavu 9 kuuga alustas Merko 771 uue korteri ja 21 äripinna ehituse ja müügiga, nendest ligi kaks kolmandikku Vilniuse Šnipiškių Urban ja Vilneles Skverai projektides. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli bilansis 1089 korterit, millest eelmüügilepingutega oli kaetud 19%. Suuremad töös olevad arendusprojektid olid Uus-Veerenni, Noblessner ja Lahekalda Tallinnas, Õielehe Jüri alevikus ning Erminurme Tartus; Lucavsala, Arena Garden Towers ja Mežpilsēta Riias ning Vilnelės Skverai ja Šnipiškių Urban Vilniuses.
2025. aasta kolmandas kvartalis olid suuremad ehituses olevad objektid Hyatt hotellihoone, Huvikeskus Kullo ja büroohoone City Plaza 2 Tallinnas, Riigikaitsemaja Tartus ning hotell ja sündmuskeskus Pärnus, Rail Baltica Ülemiste ühisterminal ning Rail Baltica põhitrassi Tallinn-Pärnu lõik ja neljas etapp Harjumaal. Leedus olid suuremad ehitusobjektid tuuleparkide taristurajatised Pagėgiai, Telšiai ja Pasvalys rajoonides ning erinevad riigikaitselised hooned ja taristud. Lätis oli ehituses päikeseelektripark Vārme vallas ja tudengihotell Riias ning taristurajatised Augstkalni tuulepargis.
KOKKUVÕTE III KVARTALI JA 9 KUU TULEMUSTEST
KASUMLIKKUS
2025. aasta 9 kuu kasum enne makse oli 40,2 mln eurot ja III kvartalis 16,6 mln eurot (9 kuud 2024: 49,6 mln eurot ja III kvartalis 31,3 mln eurot), mis andis 9 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 16,6% (9 kuud 2024: 13,1%).
2025. aasta 9 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 36,7 mln eurot (9 kuud 2024: 44,8 mln eurot) ja III kvartali emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 15,0 mln eurot (III kvartal 2024: 27,3 mln eurot). 9 kuu puhaskasumi marginaal oli 15,2% (9 kuud 2024: 11,8%).
MÜÜGITULU
2025. aasta III kvartali müügitulu oli 73,9 mln eurot (III kvartal 2024: 175,1 mln eurot) ning 9 kuu müügitulu oli 241,8 mln eurot (9 kuud 2024: 378,7 mln eurot). 9 kuu müügitulu vähenes 36,1% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 9 kuu müügitulu osakaal oli 47,4% (9 kuud 2024: 60,1%).
LEPINGUTE PORTFELL
30. september 2025 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 486,2 mln eurot (30. september 2024: 430,9 mln eurot). 2025. aasta 9 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted lepinguid kogumahus 322,8 mln eurot (9 kuud 2024: 292,1 mln eurot). III kvartali uute lepingute maht oli 99,6 mln eurot (III kvartal 2024: 152,6 mln eurot).
KINNISVARAARENDUS
2025. aasta 9 kuuga müüs kontsern 315 korterit, 2024. aasta 9 kuuga 194 korterit. Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2025. aasta 9 kuuga 59,7 mln eurot ning 2024. aasta samal perioodil 36,0 mln eurot. 2025. aasta III kvartalis müüdi 93 korterit, võrreldes 2024. aasta III kvartalis müüdud 74 korteriga, ning omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 14,9 mln eurot (III kvartal 2024: 14,6 mln eurot).
RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 34,3 mln eurot ning omakapital 257,3 mln eurot (64,4% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2024. aasta 30. september seisuga olid vastavalt 61,1 mln eurot ning 234,6 mln eurot (51,3% bilansimahust). Seisuga 30. september 2025 oli kontserni netovõlg negatiivne 8,0 mln eurot (30. september 2024: negatiivne 22,2 mln eurot).
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes
| 2025.a.
9 kuud
| 2024.a.
9 kuud
| 2025.a.
III kvartal
| 2024.a.
III kvartal
| 2024.a.
12 kuud
|Müügitulu
|241 799
|378 676
|73 917
|175 108
|539 049
|Müüdud toodangu kulu
|(194 749)
|(315 597)
|(55 938)
|(135 738)
|(443 162)
|Brutokasum
|47 050
|63 079
|17 979
|39 370
|95 887
|Turustuskulud
|(3 753)
|(3 366)
|(1 052)
|(1 073)
|(5 030)
|Üldhalduskulud
|(12 998)
|(15 115)
|(4 251)
|(6 485)
|(21 908)
|Muud äritulud
|1 597
|4 965
|514
|572
|5 724
|Muud ärikulud
|(271)
|(2 512)
|(175)
|(46)
|(2 190)
|Ärikasum
|31 625
|47 051
|13 015
|32 338
|72 483
|Finantstulud (-kulud)
|8 531
|2 524
|3 630
|(1 071)
|3 931
|sh kasum (kahjum) investeeringutelt tütarettevõttesse
|-
|(3 119)
|-
|(3 119)
|(5 087)
|kasum (kahjum) ühisettevõtetelt
|8 486
|6 634
|3 642
|2 979
|9 951
|intressikulud
|(611)
|(1 469)
|(216)
|(353)
|(1 823)
|kasum (kahjum) valuutakursi muutustest
|19
|(931)
|33
|(875)
|(948)
|muud finantstulud (-kulud)
|637
|1 409
|171
|297
|1 838
|Kasum enne maksustamist
|40 156
|49 575
|16 645
|31 267
|76 414
|Tulumaksukulu
|(3 472)
|(4 867)
|(1 637)
|(4 004)
|(11 820)
|Perioodi puhaskasum
|36 684
|44 708
|15 008
|27 263
|64 594
|sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist
|36 684
|44 781
|15 008
|27 302
|64 668
|mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist
|-
|(73)
|-
|(39)
|(74)
|Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse
|Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel
|(11)
|129
|(18)
|105
|105
|Perioodi koondkasum
|36 673
|44 837
|14 990
|27 368
|64 699
|sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist
|36 673
|44 902
|14 990
|27 401
|64 764
|mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist
|-
|(65)
|-
|(33)
|(65)
|Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes)
|2,07
|2,53
|0,85
|1,54
|3,65
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes
|30.09.2025
|30.09.2024
|31.12.2024
|VARAD
|Käibevara
|Raha ja raha ekvivalendid
|34 279
|61 115
|91 879
|Lühiajalised deposiidid
|26 000
|5 000
|10 000
|Nõuded ja ettemaksed
|54 537
|108 930
|51 419
|Ettemakstud tulumaks
|714
|377
|270
|Varud
|200 646
|199 628
|196 521
|316 176
|375 050
|350 089
|Põhivara
|Ühisettevõtete aktsiad või osad
|30 060
|25 549
|21 571
|Muud aktsiad ja väärtpaberid
|80
|80
|80
|Muud pikaajalised laenud ja nõuded
|18 281
|21 580
|40 196
|Edasilükkunud tulumaksuvara
|3 594
|5 849
|5 056
|Kinnisvarainvesteeringud
|12 426
|12 645
|12 606
|Materiaalne põhivara
|18 306
|16 609
|17 147
|Immateriaalne põhivara
|703
|466
|350
|83 450
|82 778
|97 006
|VARAD KOKKU
|399 626
|457 828
|447 095
|KOHUSTUSED
|Lühiajalised kohustused
|Laenukohustused
|9 549
|11 541
|21 303
|Võlad ja ettemaksed
|92 325
|161 699
|129 786
|Tulumaksukohustus
|31
|6 838
|7 101
|Lühiajalised eraldised
|8 978
|7 325
|7 678
|110 883
|187 403
|165 868
|Pikaajalised kohustused
|Pikaajalised laenukohustused
|16 710
|27 357
|12 102
|Edasilükkunud tulumaksukohustus
|6 773
|1 715
|6 148
|Muud pikaajalised võlad
|7 959
|6 925
|8 719
|31 442
|35 997
|26 969
|KOHUSTUSED KOKKU
|142 325
|223 400
|192 837
|OMAKAPITAL
|Mittekontrolliv osalus
|-
|(220)
|-
| Emaettevõtte omanikele
kuuluv omakapital
|Aktsiakapital
|7 929
|7 929
|7 929
|Kohustuslik reservkapital
|793
|793
|793
|Realiseerimata kursivahed
|(52)
|(16)
|(41)
|Jaotamata kasum
|248 631
|225 942
|245 577
|257 301
|234 648
|254 258
|OMAKAPITAL KOKKU
|257 301
|234 428
|254 258
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU
|399 626
|457 828
|447 095
Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).
Urmas Somelar
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
urmas.somelar@merko.ee
AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni ettevõtted ehitavad hooneid ja infrastruktuuri ning arendavad kinnisvara. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis ja Leedus. 2024. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 605 inimesele ning ettevõtte 2024. aasta müügitulu oli 539 miljonit eurot.
