OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
06 November 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares
The Company announces that on 05 November 2025 it had purchased a total of 198,503 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|133,036
|65,467
|-
|Highest price paid (per ordinary share)
|540.00p
|536.00p
|-
|Lowest price paid (per ordinary share)
|527.50p
|527.50p
|-
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|533.46p
|532.35p
|-
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,532,330 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,532,330.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|05-11-2025
|16:25:56
|GBp
|2,363
|529.50
|XLON
|xHaNYMILBZr
|05-11-2025
|16:25:56
|GBp
|2,868
|529.50
|BATE
|xHaNYMILBZs
|05-11-2025
|16:25:56
|GBp
|849
|529.50
|BATE
|xHaNYMILBZu
|05-11-2025
|16:25:56
|GBp
|486
|529.00
|XLON
|xHaNYMILBZ5
|05-11-2025
|16:25:56
|GBp
|1,042
|529.00
|BATE
|xHaNYMILBZ9
|05-11-2025
|16:25:56
|GBp
|209
|529.00
|XLON
|xHaNYMILBZ7
|05-11-2025
|16:18:37
|GBp
|252
|529.50
|XLON
|xHaNYMIMnE@
|05-11-2025
|16:16:23
|GBp
|35
|529.00
|XLON
|xHaNYMIMy3t
|05-11-2025
|16:16:23
|GBp
|1,147
|529.00
|XLON
|xHaNYMIMy3v
|05-11-2025
|16:15:35
|GBp
|554
|529.00
|XLON
|xHaNYMIMzHk
|05-11-2025
|16:13:37
|GBp
|629
|529.50
|XLON
|xHaNYMIMu$2
|05-11-2025
|16:13:37
|GBp
|639
|529.50
|XLON
|xHaNYMIMu$4
|05-11-2025
|16:13:37
|GBp
|1,049
|529.50
|BATE
|xHaNYMIMu$6
|05-11-2025
|16:12:40
|GBp
|1,313
|530.00
|XLON
|xHaNYMIMvB5
|05-11-2025
|16:08:52
|GBp
|1,096
|529.50
|XLON
|xHaNYMIMYqV
|05-11-2025
|16:08:52
|GBp
|227
|529.50
|BATE
|xHaNYMIMYtX
|05-11-2025
|16:08:52
|GBp
|214
|529.50
|BATE
|xHaNYMIMYtZ
|05-11-2025
|16:06:54
|GBp
|536
|528.00
|BATE
|xHaNYMIMW0J
|05-11-2025
|16:06:54
|GBp
|995
|528.00
|XLON
|xHaNYMIMW0L
|05-11-2025
|16:06:42
|GBp
|1,195
|527.50
|XLON
|xHaNYMIMWL$
|05-11-2025
|16:06:42
|GBp
|282
|527.50
|BATE
|xHaNYMIMWL1
|05-11-2025
|16:05:39
|GBp
|1,092
|527.50
|XLON
|xHaNYMIMXI0
|05-11-2025
|16:05:39
|GBp
|454
|527.50
|BATE
|xHaNYMIMXI2
|05-11-2025
|16:05:39
|GBp
|419
|527.50
|BATE
|xHaNYMIMXI4
|05-11-2025
|15:59:45
|GBp
|469
|528.00
|BATE
|xHaNYMIMfX$
|05-11-2025
|15:59:45
|GBp
|1,017
|528.00
|XLON
|xHaNYMIMfXz
|05-11-2025
|15:59:45
|GBp
|1,667
|528.50
|XLON
|xHaNYMIMfX7
|05-11-2025
|15:59:45
|GBp
|876
|528.50
|BATE
|xHaNYMIMfX9
|05-11-2025
|15:54:55
|GBp
|873
|529.00
|XLON
|xHaNYMIMI8V
|05-11-2025
|15:54:55
|GBp
|420
|529.00
|BATE
|xHaNYMIMIBX
|05-11-2025
|15:53:34
|GBp
|1,448
|529.50
|XLON
|xHaNYMIMGrC
|05-11-2025
|15:53:34
|GBp
|728
|529.50
|BATE
|xHaNYMIMGrE
|05-11-2025
|15:50:24
|GBp
|835
|529.50
|BATE
|xHaNYMIMSpI
|05-11-2025
|15:50:24
|GBp
|1,523
|529.50
|XLON
|xHaNYMIMSpG
|05-11-2025
|15:50:03
|GBp
|234
|530.00
|BATE
|xHaNYMIMSJ1
|05-11-2025
|15:48:17
|GBp
|622
|530.00
|XLON
|xHaNYMIMRXa
|05-11-2025
|15:48:17
|GBp
|23
|530.00
|XLON
|xHaNYMIMRXY
|05-11-2025
|15:47:12
|GBp
|351
|530.00
|XLON
|xHaNYMIMO$u
|05-11-2025
|15:47:12
|GBp
|672
|530.00
|XLON
|xHaNYMIMO$w
|05-11-2025
|15:47:12
|GBp
|257
|530.00
|XLON
|xHaNYMIMO$y
|05-11-2025
|15:47:12
|GBp
|278
|530.00
|XLON
|xHaNYMIMO$@
|05-11-2025
|15:47:12
|GBp
|1,311
|530.00
|XLON
|xHaNYMIMO$0
|05-11-2025
|15:47:12
|GBp
|1,280
|530.00
|XLON
|xHaNYMIMO$2
|05-11-2025
|15:47:12
|GBp
|1,996
|530.00
|BATE
|xHaNYMIMO$C
|05-11-2025
|15:47:12
|GBp
|235
|529.50
|XLON
|xHaNYMIMO$I
|05-11-2025
|15:35:15
|GBp
|775
|529.00
|XLON
|xHaNYMIMBiA
|05-11-2025
|15:35:15
|GBp
|377
|529.00
|BATE
|xHaNYMIMBiC
|05-11-2025
|15:33:14
|GBp
|519
|529.50
|BATE
|xHaNYMIM9FG
|05-11-2025
|15:33:14
|GBp
|1,100
|529.50
|XLON
|xHaNYMIM9FE
|05-11-2025
|15:32:44
|GBp
|48
|530.50
|BATE
|xHaNYMINsnb
|05-11-2025
|15:32:44
|GBp
|310
|530.50
|BATE
|xHaNYMINsnd
|05-11-2025
|15:32:44
|GBp
|109
|530.50
|BATE
|xHaNYMINsnf
|05-11-2025
|15:32:44
|GBp
|111
|530.50
|BATE
|xHaNYMINsnh
|05-11-2025
|15:32:44
|GBp
|501
|530.50
|BATE
|xHaNYMINsnZ
|05-11-2025
|15:32:44
|GBp
|133
|530.50
|XLON
|xHaNYMINsnn
|05-11-2025
|15:32:44
|GBp
|657
|530.50
|XLON
|xHaNYMINsnp
|05-11-2025
|15:32:44
|GBp
|616
|530.50
|XLON
|xHaNYMINsnr
|05-11-2025
|15:32:44
|GBp
|750
|530.50
|XLON
|xHaNYMINsnt
|05-11-2025
|15:32:44
|GBp
|492
|530.00
|BATE
|xHaNYMINsn@
|05-11-2025
|15:32:44
|GBp
|1,031
|530.00
|XLON
|xHaNYMINsny
|05-11-2025
|15:26:27
|GBp
|5
|530.00
|BATE
|xHaNYMIN@cv
|05-11-2025
|15:26:27
|GBp
|85
|530.00
|BATE
|xHaNYMIN@cx
|05-11-2025
|15:26:27
|GBp
|281
|530.00
|BATE
|xHaNYMIN@cz
|05-11-2025
|15:24:55
|GBp
|1,212
|530.50
|BATE
|xHaNYMINyh6
|05-11-2025
|15:24:55
|GBp
|447
|530.50
|BATE
|xHaNYMINyh8
|05-11-2025
|15:24:55
|GBp
|109
|530.50
|BATE
|xHaNYMINyhA
|05-11-2025
|15:24:55
|GBp
|316
|530.50
|BATE
|xHaNYMINyhC
|05-11-2025
|15:24:55
|GBp
|51
|530.50
|XLON
|xHaNYMINyho
|05-11-2025
|15:24:55
|GBp
|108
|530.50
|XLON
|xHaNYMINyhs
|05-11-2025
|15:24:55
|GBp
|201
|530.50
|XLON
|xHaNYMINyhu
|05-11-2025
|15:24:55
|GBp
|684
|530.50
|XLON
|xHaNYMINyh$
|05-11-2025
|15:24:55
|GBp
|610
|530.50
|XLON
|xHaNYMINyh1
|05-11-2025
|15:24:55
|GBp
|488
|530.50
|XLON
|xHaNYMINyh3
|05-11-2025
|15:24:55
|GBp
|997
|530.00
|XLON
|xHaNYMINyhL
|05-11-2025
|15:24:55
|GBp
|500
|530.00
|BATE
|xHaNYMINyhN
|05-11-2025
|15:19:12
|GBp
|440
|531.00
|XLON
|xHaNYMINacB
|05-11-2025
|15:19:12
|GBp
|540
|531.00
|XLON
|xHaNYMINacD
|05-11-2025
|15:19:12
|GBp
|180
|531.00
|XLON
|xHaNYMINacF
|05-11-2025
|15:19:12
|GBp
|286
|531.00
|XLON
|xHaNYMINacH
|05-11-2025
|15:19:12
|GBp
|500
|531.00
|XLON
|xHaNYMINacJ
|05-11-2025
|15:19:12
|GBp
|488
|531.00
|XLON
|xHaNYMINacL
|05-11-2025
|15:19:12
|GBp
|507
|531.00
|XLON
|xHaNYMINacN
|05-11-2025
|15:19:12
|GBp
|578
|531.00
|XLON
|xHaNYMINacP
|05-11-2025
|15:19:12
|GBp
|157
|531.00
|XLON
|xHaNYMINaXX
|05-11-2025
|15:19:12
|GBp
|104
|531.00
|XLON
|xHaNYMINaXZ
|05-11-2025
|15:19:12
|GBp
|463
|530.50
|BATE
|xHaNYMINaWd
|05-11-2025
|15:15:50
|GBp
|458
|529.50
|XLON
|xHaNYMINXhh
|05-11-2025
|15:06:20
|GBp
|655
|529.50
|BATE
|xHaNYMINI12
|05-11-2025
|15:06:20
|GBp
|1,528
|529.50
|XLON
|xHaNYMINI10
|05-11-2025
|15:01:47
|GBp
|305
|529.50
|XLON
|xHaNYMINQg2
|05-11-2025
|15:01:47
|GBp
|248
|529.50
|BATE
|xHaNYMINQg4
|05-11-2025
|15:00:21
|GBp
|207
|529.50
|XLON
|xHaNYMINOy4
|05-11-2025
|15:00:21
|GBp
|320
|530.00
|XLON
|xHaNYMINOy6
|05-11-2025
|15:00:21
|GBp
|187
|530.00
|BATE
|xHaNYMINOy8
|05-11-2025
|15:00:21
|GBp
|755
|530.50
|XLON
|xHaNYMINOyI
|05-11-2025
|15:00:21
|GBp
|273
|530.50
|BATE
|xHaNYMINOyM
|05-11-2025
|14:58:10
|GBp
|448
|531.00
|XLON
|xHaNYMIN4fl
|05-11-2025
|14:58:10
|GBp
|222
|531.00
|BATE
|xHaNYMIN4fn
|05-11-2025
|14:57:19
|GBp
|211
|531.00
|BATE
|xHaNYMIN50S
|05-11-2025
|14:56:49
|GBp
|27
|531.50
|BATE
|xHaNYMIN2xA
|05-11-2025
|14:56:49
|GBp
|287
|531.50
|BATE
|xHaNYMIN2xI
|05-11-2025
|14:56:49
|GBp
|439
|531.50
|XLON
|xHaNYMIN2xM
|05-11-2025
|14:56:49
|GBp
|564
|531.50
|XLON
|xHaNYMIN2xU
|05-11-2025
|14:56:49
|GBp
|440
|531.50
|BATE
|xHaNYMIN2wW
|05-11-2025
|14:55:39
|GBp
|234
|532.50
|BATE
|xHaNYMIN0va
|05-11-2025
|14:55:39
|GBp
|445
|532.50
|BATE
|xHaNYMIN0vc
|05-11-2025
|14:55:39
|GBp
|108
|532.50
|BATE
|xHaNYMIN0ve
|05-11-2025
|14:55:39
|GBp
|339
|532.50
|BATE
|xHaNYMIN0vg
|05-11-2025
|14:55:39
|GBp
|797
|532.00
|XLON
|xHaNYMIN0vn
|05-11-2025
|14:55:39
|GBp
|442
|532.00
|BATE
|xHaNYMIN0vp
|05-11-2025
|14:54:57
|GBp
|1,439
|532.50
|XLON
|xHaNYMIN1Q7
|05-11-2025
|14:54:57
|GBp
|428
|532.50
|BATE
|xHaNYMIN1Q9
|05-11-2025
|14:54:00
|GBp
|115
|533.00
|XLON
|xHaNYMINF8f
|05-11-2025
|14:54:00
|GBp
|86
|533.00
|XLON
|xHaNYMINF8h
|05-11-2025
|14:54:00
|GBp
|133
|533.00
|XLON
|xHaNYMINFB@
|05-11-2025
|14:54:00
|GBp
|5
|533.00
|XLON
|xHaNYMINFB0
|05-11-2025
|14:54:00
|GBp
|86
|533.00
|XLON
|xHaNYMINFB2
|05-11-2025
|14:53:01
|GBp
|137
|533.00
|XLON
|xHaNYMINDw3
|05-11-2025
|14:53:01
|GBp
|86
|533.00
|XLON
|xHaNYMINDw5
|05-11-2025
|14:52:02
|GBp
|225
|533.00
|XLON
|xHaNYMINBlK
|05-11-2025
|14:52:02
|GBp
|4
|533.00
|XLON
|xHaNYMINBlM
|05-11-2025
|14:52:02
|GBp
|230
|533.00
|XLON
|xHaNYMINBlO
|05-11-2025
|14:52:02
|GBp
|281
|533.00
|XLON
|xHaNYMINBlQ
|05-11-2025
|14:51:01
|GBp
|116
|533.00
|XLON
|xHaNYMIN8CJ
|05-11-2025
|14:51:01
|GBp
|97
|533.00
|XLON
|xHaNYMIN8CL
|05-11-2025
|14:51:00
|GBp
|383
|533.00
|XLON
|xHaNYMIN89N
|05-11-2025
|14:51:00
|GBp
|618
|533.00
|XLON
|xHaNYMIN880
|05-11-2025
|14:51:00
|GBp
|347
|533.00
|XLON
|xHaNYMIN882
|05-11-2025
|14:51:00
|GBp
|86
|533.00
|XLON
|xHaNYMIN884
|05-11-2025
|14:51:00
|GBp
|50
|533.00
|XLON
|xHaNYMIN886
|05-11-2025
|14:42:46
|GBp
|325
|531.00
|XLON
|xHaNYMIGwa3
|05-11-2025
|14:42:46
|GBp
|177
|531.00
|BATE
|xHaNYMIGwa5
|05-11-2025
|14:42:24
|GBp
|434
|531.00
|BATE
|xHaNYMIGw7x
|05-11-2025
|14:42:20
|GBp
|467
|531.50
|XLON
|xHaNYMIGw2O
|05-11-2025
|14:42:20
|GBp
|650
|531.50
|BATE
|xHaNYMIGw2Q
|05-11-2025
|14:41:38
|GBp
|49
|532.00
|BATE
|xHaNYMIGxF8
|05-11-2025
|14:41:38
|GBp
|307
|532.00
|BATE
|xHaNYMIGxFA
|05-11-2025
|14:41:38
|GBp
|113
|532.00
|BATE
|xHaNYMIGxFC
|05-11-2025
|14:41:38
|GBp
|875
|531.50
|XLON
|xHaNYMIGxFL
|05-11-2025
|14:41:38
|GBp
|428
|531.50
|BATE
|xHaNYMIGxFN
|05-11-2025
|14:40:10
|GBp
|781
|532.00
|XLON
|xHaNYMIGcrM
|05-11-2025
|14:39:04
|GBp
|107
|532.00
|BATE
|xHaNYMIGaYE
|05-11-2025
|14:39:04
|GBp
|321
|532.00
|BATE
|xHaNYMIGaYG
|05-11-2025
|14:37:26
|GBp
|788
|532.50
|XLON
|xHaNYMIGY8I
|05-11-2025
|14:37:26
|GBp
|479
|532.50
|BATE
|xHaNYMIGY8K
|05-11-2025
|14:37:25
|GBp
|743
|533.50
|BATE
|xHaNYMIGYB9
|05-11-2025
|14:37:25
|GBp
|299
|533.50
|BATE
|xHaNYMIGYBB
|05-11-2025
|14:37:25
|GBp
|61
|533.50
|XLON
|xHaNYMIGYBC
|05-11-2025
|14:37:25
|GBp
|168
|533.50
|XLON
|xHaNYMIGYBE
|05-11-2025
|14:37:25
|GBp
|115
|533.50
|XLON
|xHaNYMIGYBI
|05-11-2025
|14:37:25
|GBp
|750
|533.50
|XLON
|xHaNYMIGYBK
|05-11-2025
|14:37:25
|GBp
|110
|533.00
|XLON
|xHaNYMIGYBQ
|05-11-2025
|14:37:25
|GBp
|784
|533.00
|XLON
|xHaNYMIGYBS
|05-11-2025
|14:37:25
|GBp
|452
|533.00
|BATE
|xHaNYMIGYBU
|05-11-2025
|14:35:35
|GBp
|307
|533.50
|XLON
|xHaNYMIGXAb
|05-11-2025
|14:35:35
|GBp
|307
|533.50
|BATE
|xHaNYMIGXAc
|05-11-2025
|14:33:21
|GBp
|420
|533.50
|BATE
|xHaNYMIGjGH
|05-11-2025
|14:33:21
|GBp
|536
|533.50
|BATE
|xHaNYMIGjGJ
|05-11-2025
|14:33:21
|GBp
|502
|533.50
|BATE
|xHaNYMIGjGL
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|380
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhX$
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|152
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhX1
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|971
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhXx
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|154
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhXz
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|579
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhX8
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|570
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhXA
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|570
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhXC
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|1,096
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhXI
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|252
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhXK
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|253
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhXM
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|252
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhXO
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|519
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhXQ
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|225
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhWb
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|496
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhWd
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|37
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhWf
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|269
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhWh
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|452
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhWj
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|156
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhWu
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|252
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhWw
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|709
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhWK
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|252
|534.00
|XLON
|xHaNYMIGhWO
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|2,022
|534.00
|BATE
|xHaNYMIGhWS
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|444
|534.00
|BATE
|xHaNYMIGhWU
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|115
|534.00
|BATE
|xHaNYMIGhZW
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|993
|533.50
|XLON
|xHaNYMIGhZe
|05-11-2025
|14:32:44
|GBp
|503
|533.50
|BATE
|xHaNYMIGhZg
|05-11-2025
|14:17:33
|GBp
|180
|533.50
|XLON
|xHaNYMIG5MU
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|827
|534.00
|BATE
|xHaNYMIG2EE
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|536
|534.00
|BATE
|xHaNYMIG2EG
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|200
|534.00
|BATE
|xHaNYMIG2EI
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|205
|534.00
|BATE
|xHaNYMIG2EK
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|2,321
|534.00
|BATE
|xHaNYMIG2EQ
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|337
|534.00
|BATE
|xHaNYMIG2ES
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|724
|534.00
|XLON
|xHaNYMIG29h
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|320
|534.00
|XLON
|xHaNYMIG29j
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|500
|534.00
|XLON
|xHaNYMIG29m
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|596
|534.00
|XLON
|xHaNYMIG29o
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|123
|534.00
|XLON
|xHaNYMIG29s
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|228
|534.00
|XLON
|xHaNYMIG29u
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|325
|534.00
|XLON
|xHaNYMIG29w
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|795
|534.00
|XLON
|xHaNYMIG29y
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|801
|533.50
|XLON
|xHaNYMIG293
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|22
|533.50
|BATE
|xHaNYMIG295
|05-11-2025
|14:16:46
|GBp
|414
|533.50
|BATE
|xHaNYMIG297
|05-11-2025
|14:09:36
|GBp
|414
|533.50
|BATE
|xHaNYMIGBou
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|801
|533.00
|BATE
|xHaNYMIHM5V
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|967
|533.50
|XLON
|xHaNYMIHM4d
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|294
|533.50
|XLON
|xHaNYMIHM4f
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|948
|533.50
|BATE
|xHaNYMIHM4l
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|348
|533.50
|BATE
|xHaNYMIHM4n
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|230
|534.00
|XLON
|xHaNYMIHM4x
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|230
|533.50
|XLON
|xHaNYMIHM4z
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|35
|533.50
|XLON
|xHaNYMIHM4$
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|478
|533.50
|BATE
|xHaNYMIHM47
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|154
|533.50
|BATE
|xHaNYMIHM49
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|323
|534.00
|XLON
|xHaNYMIHM4R
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|653
|534.00
|XLON
|xHaNYMIHM4S
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|490
|533.50
|XLON
|xHaNYMIHM4U
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|670
|533.50
|XLON
|xHaNYMIHM7a
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|169
|533.50
|XLON
|xHaNYMIHM7Y
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|407
|533.50
|BATE
|xHaNYMIHM7p
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|315
|533.50
|BATE
|xHaNYMIHM7r
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|442
|533.00
|XLON
|xHaNYMIHM7$
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|630
|533.50
|XLON
|xHaNYMIHM71
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|291
|533.00
|BATE
|xHaNYMIHM73
|05-11-2025
|13:39:42
|GBp
|417
|533.50
|BATE
|xHaNYMIHM75
|05-11-2025
|13:15:45
|GBp
|237
|534.00
|XLON
|xHaNYMIHAW@
|05-11-2025
|13:15:45
|GBp
|328
|534.00
|BATE
|xHaNYMIHAW5
|05-11-2025
|13:11:33
|GBp
|266
|534.00
|XLON
|xHaNYMIH9J9
|05-11-2025
|13:11:33
|GBp
|352
|534.00
|BATE
|xHaNYMIH9JB
|05-11-2025
|13:11:31
|GBp
|923
|534.50
|XLON
|xHaNYMIH9I8
|05-11-2025
|13:11:31
|GBp
|593
|534.50
|XLON
|xHaNYMIH9IA
|05-11-2025
|13:11:31
|GBp
|270
|534.50
|XLON
|xHaNYMIH9IC
|05-11-2025
|13:11:31
|GBp
|1,348
|534.50
|BATE
|xHaNYMIH9IP
|05-11-2025
|13:11:31
|GBp
|295
|534.50
|BATE
|xHaNYMIH9IR
|05-11-2025
|13:11:31
|GBp
|345
|534.50
|BATE
|xHaNYMIH9IT
|05-11-2025
|13:11:31
|GBp
|311
|534.00
|XLON
|xHaNYMIH9Ta
|05-11-2025
|13:11:31
|GBp
|640
|534.00
|XLON
|xHaNYMIH9Tc
|05-11-2025
|13:11:31
|GBp
|708
|534.00
|BATE
|xHaNYMIH9Tg
|05-11-2025
|13:11:31
|GBp
|214
|534.50
|XLON
|xHaNYMIH9S8
|05-11-2025
|13:11:31
|GBp
|219
|534.50
|BATE
|xHaNYMIH9SD
|05-11-2025
|12:58:19
|GBp
|209
|534.00
|XLON
|xHaNYMIIwK@
|05-11-2025
|12:58:14
|GBp
|203
|534.00
|XLON
|xHaNYMIIwHM
|05-11-2025
|12:58:14
|GBp
|53
|534.00
|XLON
|xHaNYMIIwHS
|05-11-2025
|12:58:14
|GBp
|203
|534.00
|XLON
|xHaNYMIIwGw
|05-11-2025
|12:58:14
|GBp
|684
|534.00
|XLON
|xHaNYMIIwGN
|05-11-2025
|12:58:14
|GBp
|212
|534.00
|XLON
|xHaNYMIIwGP
|05-11-2025
|12:58:14
|GBp
|663
|534.00
|XLON
|xHaNYMIIwJt
|05-11-2025
|12:58:14
|GBp
|256
|534.00
|XLON
|xHaNYMIIwJv
|05-11-2025
|12:44:34
|GBp
|129
|532.50
|BATE
|xHaNYMIIlPc
|05-11-2025
|12:40:54
|GBp
|271
|532.50
|BATE
|xHaNYMIIhBh
|05-11-2025
|12:40:54
|GBp
|59
|532.50
|XLON
|xHaNYMIIhBn
|05-11-2025
|12:40:54
|GBp
|579
|532.50
|XLON
|xHaNYMIIhBp
|05-11-2025
|12:40:54
|GBp
|149
|532.50
|BATE
|xHaNYMIIhBr
|05-11-2025
|12:40:54
|GBp
|465
|532.50
|BATE
|xHaNYMIIhBt
|05-11-2025
|12:35:21
|GBp
|417
|532.50
|XLON
|xHaNYMIILgJ
|05-11-2025
|12:35:21
|GBp
|561
|532.50
|BATE
|xHaNYMIILgL
|05-11-2025
|12:35:21
|GBp
|185
|533.00
|XLON
|xHaNYMIILgT
|05-11-2025
|12:35:21
|GBp
|490
|533.00
|XLON
|xHaNYMIILgU
|05-11-2025
|12:32:24
|GBp
|975
|533.00
|BATE
|xHaNYMIIJUW
|05-11-2025
|12:31:25
|GBp
|1,568
|533.00
|XLON
|xHaNYMIIGP1
|05-11-2025
|12:31:25
|GBp
|202
|533.00
|XLON
|xHaNYMIIGP3
|05-11-2025
|12:31:25
|GBp
|134
|533.00
|BATE
|xHaNYMIIGPB
|05-11-2025
|12:31:25
|GBp
|230
|533.00
|BATE
|xHaNYMIIGPD
|05-11-2025
|12:31:25
|GBp
|125
|533.00
|BATE
|xHaNYMIIGPF
|05-11-2025
|12:31:25
|GBp
|16
|533.00
|BATE
|xHaNYMIIGPH
|05-11-2025
|12:30:19
|GBp
|1,775
|533.00
|XLON
|xHaNYMIIHSl
|05-11-2025
|12:30:19
|GBp
|155
|533.00
|XLON
|xHaNYMIIHSn
|05-11-2025
|12:30:19
|GBp
|183
|533.00
|XLON
|xHaNYMIIHSp
|05-11-2025
|12:30:19
|GBp
|85
|533.00
|XLON
|xHaNYMIIHSr
|05-11-2025
|12:30:19
|GBp
|101
|533.00
|XLON
|xHaNYMIIHS5
|05-11-2025
|12:30:19
|GBp
|683
|533.00
|XLON
|xHaNYMIIHS7
|05-11-2025
|12:30:19
|GBp
|589
|532.50
|BATE
|xHaNYMIIHSF
|05-11-2025
|12:30:19
|GBp
|61
|532.50
|BATE
|xHaNYMIIHSH
|05-11-2025
|12:30:19
|GBp
|428
|532.50
|XLON
|xHaNYMIIHSD
|05-11-2025
|12:29:04
|GBp
|420
|533.50
|BATE
|xHaNYMIIVbO
|05-11-2025
|12:29:04
|GBp
|294
|533.50
|BATE
|xHaNYMIIVbQ
|05-11-2025
|12:29:04
|GBp
|206
|533.50
|BATE
|xHaNYMIIVbS
|05-11-2025
|12:29:04
|GBp
|208
|533.50
|BATE
|xHaNYMIIVbU
|05-11-2025
|12:29:04
|GBp
|106
|533.50
|BATE
|xHaNYMIIVaW
|05-11-2025
|12:29:04
|GBp
|104
|533.50
|BATE
|xHaNYMIIVaw
|05-11-2025
|12:29:04
|GBp
|1,745
|533.50
|BATE
|xHaNYMIIVas
|05-11-2025
|12:29:04
|GBp
|325
|533.50
|BATE
|xHaNYMIIVau
|05-11-2025
|12:29:04
|GBp
|417
|533.00
|BATE
|xHaNYMIIVa7
|05-11-2025
|12:29:04
|GBp
|277
|533.00
|XLON
|xHaNYMIIVa1
|05-11-2025
|12:29:04
|GBp
|14
|533.00
|XLON
|xHaNYMIIVa3
|05-11-2025
|12:29:04
|GBp
|126
|533.00
|XLON
|xHaNYMIIVa5
|05-11-2025
|12:10:19
|GBp
|250
|533.50
|BATE
|xHaNYMIICW5
|05-11-2025
|12:09:57
|GBp
|250
|533.50
|XLON
|xHaNYMIICx6
|05-11-2025
|12:02:00
|GBp
|123
|533.50
|BATE
|xHaNYMIJrvf
|05-11-2025
|12:02:00
|GBp
|119
|533.50
|BATE
|xHaNYMIJrvh
|05-11-2025
|12:02:00
|GBp
|5,038
|533.50
|XLON
|xHaNYMIJrva
|05-11-2025
|12:02:00
|GBp
|444
|533.50
|BATE
|xHaNYMIJrvB
|05-11-2025
|12:02:00
|GBp
|461
|533.50
|XLON
|xHaNYMIJrvC
|05-11-2025
|12:02:00
|GBp
|417
|533.50
|XLON
|xHaNYMIJrvQ
|05-11-2025
|12:02:00
|GBp
|287
|533.50
|BATE
|xHaNYMIJrvV
|05-11-2025
|11:56:08
|GBp
|250
|534.00
|XLON
|xHaNYMIJyqQ
|05-11-2025
|11:56:08
|GBp
|251
|533.50
|XLON
|xHaNYMIJytX
|05-11-2025
|11:56:08
|GBp
|279
|533.50
|BATE
|xHaNYMIJytZ
|05-11-2025
|11:55:45
|GBp
|1,211
|534.00
|XLON
|xHaNYMIJyLG
|05-11-2025
|11:55:45
|GBp
|180
|534.00
|BATE
|xHaNYMIJyLN
|05-11-2025
|11:52:34
|GBp
|42
|534.00
|XLON
|xHaNYMIJxM5
|05-11-2025
|11:52:34
|GBp
|400
|534.00
|XLON
|xHaNYMIJxM7
|05-11-2025
|11:52:34
|GBp
|598
|534.00
|XLON
|xHaNYMIJxM9
|05-11-2025
|11:52:34
|GBp
|34
|533.50
|XLON
|xHaNYMIJxMO
|05-11-2025
|11:52:34
|GBp
|257
|533.50
|XLON
|xHaNYMIJxMQ
|05-11-2025
|11:52:34
|GBp
|367
|533.50
|BATE
|xHaNYMIJxMS
|05-11-2025
|11:52:34
|GBp
|130
|534.00
|XLON
|xHaNYMIJxMU
|05-11-2025
|11:52:34
|GBp
|180
|534.00
|XLON
|xHaNYMIJxHW
|05-11-2025
|11:52:34
|GBp
|244
|534.00
|BATE
|xHaNYMIJxHY
|05-11-2025
|11:49:59
|GBp
|266
|534.50
|BATE
|xHaNYMIJc2f
|05-11-2025
|11:49:59
|GBp
|298
|534.50
|BATE
|xHaNYMIJc2h
|05-11-2025
|11:49:59
|GBp
|25
|534.50
|BATE
|xHaNYMIJc2j
|05-11-2025
|11:49:59
|GBp
|72
|534.50
|BATE
|xHaNYMIJc2n
|05-11-2025
|11:49:59
|GBp
|66
|534.50
|BATE
|xHaNYMIJc2p
|05-11-2025
|11:49:59
|GBp
|158
|534.00
|BATE
|xHaNYMIJc2s
|05-11-2025
|11:49:59
|GBp
|259
|534.00
|BATE
|xHaNYMIJc2y
|05-11-2025
|11:49:59
|GBp
|38
|534.00
|XLON
|xHaNYMIJc2u
|05-11-2025
|11:49:59
|GBp
|379
|534.00
|XLON
|xHaNYMIJc2w
|05-11-2025
|11:45:07
|GBp
|383
|534.50
|XLON
|xHaNYMIJZTw
|05-11-2025
|11:45:07
|GBp
|50
|534.50
|XLON
|xHaNYMIJZTy
|05-11-2025
|11:40:41
|GBp
|337
|534.50
|XLON
|xHaNYMIJiy5
|05-11-2025
|11:40:41
|GBp
|282
|534.50
|BATE
|xHaNYMIJiy7
|05-11-2025
|11:33:58
|GBp
|946
|535.00
|BATE
|xHaNYMIJNmh
|05-11-2025
|11:33:58
|GBp
|338
|534.50
|BATE
|xHaNYMIJNmt
|05-11-2025
|11:33:58
|GBp
|1,789
|535.00
|BATE
|xHaNYMIJNm3
|05-11-2025
|11:33:58
|GBp
|311
|535.00
|BATE
|xHaNYMIJNm5
|05-11-2025
|11:33:58
|GBp
|72
|535.00
|BATE
|xHaNYMIJNm7
|05-11-2025
|11:33:58
|GBp
|310
|534.50
|XLON
|xHaNYMIJNmC
|05-11-2025
|11:33:58
|GBp
|107
|534.50
|XLON
|xHaNYMIJNmE
|05-11-2025
|11:33:58
|GBp
|417
|534.50
|BATE
|xHaNYMIJNmG
|05-11-2025
|10:55:41
|GBp
|230
|534.50
|XLON
|xHaNYMICtkR
|05-11-2025
|10:55:41
|GBp
|226
|534.50
|XLON
|xHaNYMICtkT
|05-11-2025
|10:55:41
|GBp
|605
|534.50
|BATE
|xHaNYMICtkV
|05-11-2025
|10:53:33
|GBp
|116
|535.50
|XLON
|xHaNYMICrbx
|05-11-2025
|10:53:33
|GBp
|308
|535.50
|XLON
|xHaNYMICrbz
|05-11-2025
|10:53:33
|GBp
|498
|535.00
|XLON
|xHaNYMICrb0
|05-11-2025
|10:53:29
|GBp
|2,596
|535.50
|XLON
|xHaNYMICraI
|05-11-2025
|10:53:29
|GBp
|207
|535.50
|BATE
|xHaNYMICraT
|05-11-2025
|10:53:29
|GBp
|299
|535.50
|BATE
|xHaNYMICrdb
|05-11-2025
|10:53:29
|GBp
|417
|535.50
|XLON
|xHaNYMICrdZ
|05-11-2025
|10:49:31
|GBp
|127
|535.50
|XLON
|xHaNYMICm23
|05-11-2025
|10:49:31
|GBp
|144
|535.50
|XLON
|xHaNYMICm25
|05-11-2025
|10:49:31
|GBp
|97
|535.50
|XLON
|xHaNYMICm27
|05-11-2025
|10:49:31
|GBp
|49
|535.50
|XLON
|xHaNYMICm29
|05-11-2025
|10:42:44
|GBp
|417
|536.00
|XLON
|xHaNYMICwpt
|05-11-2025
|10:42:44
|GBp
|665
|536.00
|BATE
|xHaNYMICwpv
|05-11-2025
|10:25:32
|GBp
|373
|536.50
|XLON
|xHaNYMIClDG
|05-11-2025
|10:25:32
|GBp
|665
|536.50
|XLON
|xHaNYMIClDM
|05-11-2025
|10:24:06
|GBp
|452
|537.50
|XLON
|xHaNYMICi8C
|05-11-2025
|10:24:06
|GBp
|439
|537.50
|XLON
|xHaNYMICi8Q
|05-11-2025
|10:24:06
|GBp
|445
|537.50
|XLON
|xHaNYMICiBZ
|05-11-2025
|10:24:06
|GBp
|446
|537.50
|XLON
|xHaNYMICiBj
|05-11-2025
|10:24:05
|GBp
|470
|537.50
|XLON
|xHaNYMICiBx
|05-11-2025
|10:24:05
|GBp
|164
|537.50
|XLON
|xHaNYMICiBz
|05-11-2025
|10:24:05
|GBp
|499
|537.50
|XLON
|xHaNYMICiB$
|05-11-2025
|10:24:05
|GBp
|170
|537.50
|XLON
|xHaNYMICiB1
|05-11-2025
|10:24:05
|GBp
|80
|537.50
|XLON
|xHaNYMICiBH
|05-11-2025
|10:24:05
|GBp
|164
|537.50
|XLON
|xHaNYMICiBJ
|05-11-2025
|10:24:05
|GBp
|147
|537.00
|XLON
|xHaNYMICiBS
|05-11-2025
|10:24:05
|GBp
|561
|537.00
|XLON
|xHaNYMICiBU
|05-11-2025
|10:24:05
|GBp
|373
|538.00
|XLON
|xHaNYMICiA2
|05-11-2025
|10:24:05
|GBp
|417
|537.50
|XLON
|xHaNYMICiAB
|05-11-2025
|10:20:55
|GBp
|417
|538.00
|XLON
|xHaNYMIChMH
|05-11-2025
|10:10:21
|GBp
|328
|538.00
|XLON
|xHaNYMICG2N
|05-11-2025
|10:10:21
|GBp
|89
|538.00
|XLON
|xHaNYMICG2P
|05-11-2025
|10:01:02
|GBp
|417
|537.50
|XLON
|xHaNYMICOwp
|05-11-2025
|09:45:53
|GBp
|263
|537.00
|XLON
|xHaNYMICDrH
|05-11-2025
|09:44:52
|GBp
|380
|537.50
|XLON
|xHaNYMICAtW
|05-11-2025
|09:43:44
|GBp
|655
|538.00
|XLON
|xHaNYMICBfB
|05-11-2025
|09:42:53
|GBp
|293
|539.00
|XLON
|xHaNYMICBUP
|05-11-2025
|09:42:53
|GBp
|417
|538.50
|XLON
|xHaNYMICBPZ
|05-11-2025
|09:40:10
|GBp
|250
|539.00
|XLON
|xHaNYMIDsX$
|05-11-2025
|09:40:10
|GBp
|453
|539.00
|XLON
|xHaNYMIDsX1
|05-11-2025
|09:40:10
|GBp
|284
|539.00
|XLON
|xHaNYMIDsXv
|05-11-2025
|09:40:10
|GBp
|300
|539.00
|XLON
|xHaNYMIDsXx
|05-11-2025
|09:40:10
|GBp
|76
|539.00
|XLON
|xHaNYMIDsXz
|05-11-2025
|09:40:10
|GBp
|343
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDsX9
|05-11-2025
|09:34:11
|GBp
|370
|539.00
|XLON
|xHaNYMIDpWo
|05-11-2025
|09:31:16
|GBp
|200
|539.00
|XLON
|xHaNYMIDn@g
|05-11-2025
|09:31:16
|GBp
|14
|539.00
|XLON
|xHaNYMIDn@i
|05-11-2025
|09:31:16
|GBp
|15
|539.00
|XLON
|xHaNYMIDn@k
|05-11-2025
|09:27:20
|GBp
|460
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDyKO
|05-11-2025
|09:21:50
|GBp
|669
|539.00
|XLON
|xHaNYMIDv2r
|05-11-2025
|09:20:58
|GBp
|88
|539.00
|XLON
|xHaNYMIDcm1
|05-11-2025
|09:20:58
|GBp
|89
|539.00
|XLON
|xHaNYMIDcm5
|05-11-2025
|09:20:58
|GBp
|80
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDcmA
|05-11-2025
|09:20:58
|GBp
|1
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDcmC
|05-11-2025
|09:20:58
|GBp
|3
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDcmE
|05-11-2025
|09:20:58
|GBp
|2
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDcmG
|05-11-2025
|09:20:58
|GBp
|167
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDcmI
|05-11-2025
|09:20:58
|GBp
|164
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDcmK
|05-11-2025
|09:20:00
|GBp
|550
|539.50
|XLON
|xHaNYMIDdk4
|05-11-2025
|09:20:00
|GBp
|291
|539.00
|XLON
|xHaNYMIDdkB
|05-11-2025
|09:20:00
|GBp
|286
|539.50
|XLON
|xHaNYMIDdkH
|05-11-2025
|09:15:19
|GBp
|289
|539.50
|XLON
|xHaNYMIDZBJ
|05-11-2025
|09:15:19
|GBp
|84
|539.50
|XLON
|xHaNYMIDZBL
|05-11-2025
|09:15:19
|GBp
|293
|539.50
|XLON
|xHaNYMIDZBU
|05-11-2025
|09:15:19
|GBp
|42
|539.50
|XLON
|xHaNYMIDZAW
|05-11-2025
|09:11:35
|GBp
|440
|539.00
|XLON
|xHaNYMIDkQc
|05-11-2025
|09:11:24
|GBp
|243
|539.50
|XLON
|xHaNYMIDlc3
|05-11-2025
|09:06:53
|GBp
|159
|540.00
|XLON
|xHaNYMIDhtR
|05-11-2025
|09:06:53
|GBp
|200
|540.00
|XLON
|xHaNYMIDhtT
|05-11-2025
|09:06:38
|GBp
|91
|540.00
|XLON
|xHaNYMIDhua
|05-11-2025
|09:06:38
|GBp
|86
|540.00
|XLON
|xHaNYMIDhuY
|05-11-2025
|09:04:05
|GBp
|417
|537.50
|XLON
|xHaNYMIDfTn
|05-11-2025
|08:59:30
|GBp
|289
|538.00
|XLON
|xHaNYMIDJbz
|05-11-2025
|08:58:30
|GBp
|424
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDGXZ
|05-11-2025
|08:58:30
|GBp
|589
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDGXh
|05-11-2025
|08:58:30
|GBp
|73
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDGXj
|05-11-2025
|08:57:10
|GBp
|44
|539.50
|XLON
|xHaNYMIDH02
|05-11-2025
|08:57:10
|GBp
|38
|539.50
|XLON
|xHaNYMIDH04
|05-11-2025
|08:57:10
|GBp
|230
|539.50
|XLON
|xHaNYMIDH06
|05-11-2025
|08:54:06
|GBp
|57
|540.00
|XLON
|xHaNYMIDSDI
|05-11-2025
|08:54:06
|GBp
|149
|540.00
|XLON
|xHaNYMIDSDK
|05-11-2025
|08:54:06
|GBp
|190
|540.00
|XLON
|xHaNYMIDSDM
|05-11-2025
|08:54:06
|GBp
|9
|540.00
|XLON
|xHaNYMIDSDR
|05-11-2025
|08:54:06
|GBp
|97
|540.00
|XLON
|xHaNYMIDSDS
|05-11-2025
|08:54:06
|GBp
|100
|540.00
|XLON
|xHaNYMIDSDU
|05-11-2025
|08:51:35
|GBp
|112
|540.00
|XLON
|xHaNYMIDRp0
|05-11-2025
|08:51:35
|GBp
|400
|540.00
|XLON
|xHaNYMIDRp2
|05-11-2025
|08:51:35
|GBp
|121
|540.00
|XLON
|xHaNYMIDRp4
|05-11-2025
|08:51:32
|GBp
|935
|539.50
|XLON
|xHaNYMIDR@I
|05-11-2025
|08:41:00
|GBp
|461
|537.00
|XLON
|xHaNYMIDEEE
|05-11-2025
|08:41:00
|GBp
|668
|537.50
|XLON
|xHaNYMIDEEG
|05-11-2025
|08:39:00
|GBp
|7
|537.50
|XLON
|xHaNYMIDCNp
|05-11-2025
|08:38:50
|GBp
|291
|538.00
|XLON
|xHaNYMIDCRD
|05-11-2025
|08:38:02
|GBp
|288
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDDFD
|05-11-2025
|08:38:02
|GBp
|17
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDDFT
|05-11-2025
|08:38:02
|GBp
|750
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDDFV
|05-11-2025
|08:38:02
|GBp
|417
|538.00
|XLON
|xHaNYMIDDEb
|05-11-2025
|08:37:11
|GBp
|200
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDA4O
|05-11-2025
|08:37:11
|GBp
|156
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDA7b
|05-11-2025
|08:37:11
|GBp
|495
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDA7d
|05-11-2025
|08:37:11
|GBp
|299
|538.50
|XLON
|xHaNYMIDA7f
|05-11-2025
|08:28:05
|GBp
|413
|537.50
|XLON
|xHaNYMIEp9h
|05-11-2025
|08:28:05
|GBp
|162
|537.50
|XLON
|xHaNYMIEp9j
|05-11-2025
|08:28:05
|GBp
|577
|537.50
|XLON
|xHaNYMIEp9n
|05-11-2025
|08:22:44
|GBp
|61
|536.00
|BATE
|xHaNYMIE$PI
|05-11-2025
|08:22:44
|GBp
|177
|536.50
|XLON
|xHaNYMIE$PM
|05-11-2025
|08:22:44
|GBp
|1,173
|536.50
|XLON
|xHaNYMIE$Od
|05-11-2025
|08:17:00
|GBp
|194
|536.50
|XLON
|xHaNYMIEvqa
|05-11-2025
|08:16:55
|GBp
|177
|536.50
|XLON
|xHaNYMIEvo0
|05-11-2025
|08:16:54
|GBp
|296
|536.50
|XLON
|xHaNYMIEvoI
|05-11-2025
|08:16:11
|GBp
|465
|536.50
|XLON
|xHaNYMIEvV@
|05-11-2025
|08:13:47
|GBp
|130
|536.50
|XLON
|xHaNYMIEdPw
|05-11-2025
|08:13:47
|GBp
|118
|536.50
|XLON
|xHaNYMIEdPy
|05-11-2025
|08:11:39
|GBp
|291
|535.50
|XLON
|xHaNYMIEb17
|05-11-2025
|08:11:39
|GBp
|174
|535.50
|BATE
|xHaNYMIEb19
|05-11-2025
|08:11:31
|GBp
|226
|535.50
|BATE
|xHaNYMIEbEh
|05-11-2025
|08:11:31
|GBp
|92
|536.50
|XLON
|xHaNYMIEbEw
|05-11-2025
|08:11:31
|GBp
|19
|536.50
|XLON
|xHaNYMIEbEy
|05-11-2025
|08:11:31
|GBp
|66
|536.50
|XLON
|xHaNYMIEbE@
|05-11-2025
|08:11:31
|GBp
|527
|536.00
|BATE
|xHaNYMIEbEB
|05-11-2025
|08:11:31
|GBp
|301
|536.00
|XLON
|xHaNYMIEbE9
|05-11-2025
|08:10:12
|GBp
|244
|536.00
|XLON
|xHaNYMIEY0l
|05-11-2025
|08:10:01
|GBp
|144
|536.50
|XLON
|xHaNYMIEYA3
|05-11-2025
|08:08:48
|GBp
|194
|536.00
|XLON
|xHaNYMIEZJl
|05-11-2025
|08:08:48
|GBp
|147
|536.00
|BATE
|xHaNYMIEZJm
|05-11-2025
|08:08:48
|GBp
|50
|536.00
|BATE
|xHaNYMIEZJo
|05-11-2025
|08:08:24
|GBp
|15
|536.00
|BATE
|xHaNYMIEWl@
|05-11-2025
|08:08:24
|GBp
|1,474
|536.00
|XLON
|xHaNYMIEWlx
|05-11-2025
|08:08:24
|GBp
|363
|536.00
|BATE
|xHaNYMIEWly
|05-11-2025
|08:08:24
|GBp
|820
|536.00
|XLON
|xHaNYMIEWl8
|05-11-2025
|08:08:24
|GBp
|635
|536.00
|XLON
|xHaNYMIEWlA
|05-11-2025
|08:08:24
|GBp
|639
|535.50
|BATE
|xHaNYMIEWkc