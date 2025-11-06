OSB GROUP PLC - Transaction in Own Shares

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
06 November 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 05 November 2025 it had purchased a total of 198,503 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased133,03665,467-
Highest price paid (per ordinary share)540.00p536.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)527.50p527.50p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)533.46p532.35p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 357,532,330 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 357,532,330.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
05-11-202516:25:56GBp2,363529.50XLONxHaNYMILBZr
05-11-202516:25:56GBp2,868529.50BATExHaNYMILBZs
05-11-202516:25:56GBp849529.50BATExHaNYMILBZu
05-11-202516:25:56GBp486529.00XLONxHaNYMILBZ5
05-11-202516:25:56GBp1,042529.00BATExHaNYMILBZ9
05-11-202516:25:56GBp209529.00XLONxHaNYMILBZ7
05-11-202516:18:37GBp252529.50XLONxHaNYMIMnE@
05-11-202516:16:23GBp35529.00XLONxHaNYMIMy3t
05-11-202516:16:23GBp1,147529.00XLONxHaNYMIMy3v
05-11-202516:15:35GBp554529.00XLONxHaNYMIMzHk
05-11-202516:13:37GBp629529.50XLONxHaNYMIMu$2
05-11-202516:13:37GBp639529.50XLONxHaNYMIMu$4
05-11-202516:13:37GBp1,049529.50BATExHaNYMIMu$6
05-11-202516:12:40GBp1,313530.00XLONxHaNYMIMvB5
05-11-202516:08:52GBp1,096529.50XLONxHaNYMIMYqV
05-11-202516:08:52GBp227529.50BATExHaNYMIMYtX
05-11-202516:08:52GBp214529.50BATExHaNYMIMYtZ
05-11-202516:06:54GBp536528.00BATExHaNYMIMW0J
05-11-202516:06:54GBp995528.00XLONxHaNYMIMW0L
05-11-202516:06:42GBp1,195527.50XLONxHaNYMIMWL$
05-11-202516:06:42GBp282527.50BATExHaNYMIMWL1
05-11-202516:05:39GBp1,092527.50XLONxHaNYMIMXI0
05-11-202516:05:39GBp454527.50BATExHaNYMIMXI2
05-11-202516:05:39GBp419527.50BATExHaNYMIMXI4
05-11-202515:59:45GBp469528.00BATExHaNYMIMfX$
05-11-202515:59:45GBp1,017528.00XLONxHaNYMIMfXz
05-11-202515:59:45GBp1,667528.50XLONxHaNYMIMfX7
05-11-202515:59:45GBp876528.50BATExHaNYMIMfX9
05-11-202515:54:55GBp873529.00XLONxHaNYMIMI8V
05-11-202515:54:55GBp420529.00BATExHaNYMIMIBX
05-11-202515:53:34GBp1,448529.50XLONxHaNYMIMGrC
05-11-202515:53:34GBp728529.50BATExHaNYMIMGrE
05-11-202515:50:24GBp835529.50BATExHaNYMIMSpI
05-11-202515:50:24GBp1,523529.50XLONxHaNYMIMSpG
05-11-202515:50:03GBp234530.00BATExHaNYMIMSJ1
05-11-202515:48:17GBp622530.00XLONxHaNYMIMRXa
05-11-202515:48:17GBp23530.00XLONxHaNYMIMRXY
05-11-202515:47:12GBp351530.00XLONxHaNYMIMO$u
05-11-202515:47:12GBp672530.00XLONxHaNYMIMO$w
05-11-202515:47:12GBp257530.00XLONxHaNYMIMO$y
05-11-202515:47:12GBp278530.00XLONxHaNYMIMO$@
05-11-202515:47:12GBp1,311530.00XLONxHaNYMIMO$0
05-11-202515:47:12GBp1,280530.00XLONxHaNYMIMO$2
05-11-202515:47:12GBp1,996530.00BATExHaNYMIMO$C
05-11-202515:47:12GBp235529.50XLONxHaNYMIMO$I
05-11-202515:35:15GBp775529.00XLONxHaNYMIMBiA
05-11-202515:35:15GBp377529.00BATExHaNYMIMBiC
05-11-202515:33:14GBp519529.50BATExHaNYMIM9FG
05-11-202515:33:14GBp1,100529.50XLONxHaNYMIM9FE
05-11-202515:32:44GBp48530.50BATExHaNYMINsnb
05-11-202515:32:44GBp310530.50BATExHaNYMINsnd
05-11-202515:32:44GBp109530.50BATExHaNYMINsnf
05-11-202515:32:44GBp111530.50BATExHaNYMINsnh
05-11-202515:32:44GBp501530.50BATExHaNYMINsnZ
05-11-202515:32:44GBp133530.50XLONxHaNYMINsnn
05-11-202515:32:44GBp657530.50XLONxHaNYMINsnp
05-11-202515:32:44GBp616530.50XLONxHaNYMINsnr
05-11-202515:32:44GBp750530.50XLONxHaNYMINsnt
05-11-202515:32:44GBp492530.00BATExHaNYMINsn@
05-11-202515:32:44GBp1,031530.00XLONxHaNYMINsny
05-11-202515:26:27GBp5530.00BATExHaNYMIN@cv
05-11-202515:26:27GBp85530.00BATExHaNYMIN@cx
05-11-202515:26:27GBp281530.00BATExHaNYMIN@cz
05-11-202515:24:55GBp1,212530.50BATExHaNYMINyh6
05-11-202515:24:55GBp447530.50BATExHaNYMINyh8
05-11-202515:24:55GBp109530.50BATExHaNYMINyhA
05-11-202515:24:55GBp316530.50BATExHaNYMINyhC
05-11-202515:24:55GBp51530.50XLONxHaNYMINyho
05-11-202515:24:55GBp108530.50XLONxHaNYMINyhs
05-11-202515:24:55GBp201530.50XLONxHaNYMINyhu
05-11-202515:24:55GBp684530.50XLONxHaNYMINyh$
05-11-202515:24:55GBp610530.50XLONxHaNYMINyh1
05-11-202515:24:55GBp488530.50XLONxHaNYMINyh3
05-11-202515:24:55GBp997530.00XLONxHaNYMINyhL
05-11-202515:24:55GBp500530.00BATExHaNYMINyhN
05-11-202515:19:12GBp440531.00XLONxHaNYMINacB
05-11-202515:19:12GBp540531.00XLONxHaNYMINacD
05-11-202515:19:12GBp180531.00XLONxHaNYMINacF
05-11-202515:19:12GBp286531.00XLONxHaNYMINacH
05-11-202515:19:12GBp500531.00XLONxHaNYMINacJ
05-11-202515:19:12GBp488531.00XLONxHaNYMINacL
05-11-202515:19:12GBp507531.00XLONxHaNYMINacN
05-11-202515:19:12GBp578531.00XLONxHaNYMINacP
05-11-202515:19:12GBp157531.00XLONxHaNYMINaXX
05-11-202515:19:12GBp104531.00XLONxHaNYMINaXZ
05-11-202515:19:12GBp463530.50BATExHaNYMINaWd
05-11-202515:15:50GBp458529.50XLONxHaNYMINXhh
05-11-202515:06:20GBp655529.50BATExHaNYMINI12
05-11-202515:06:20GBp1,528529.50XLONxHaNYMINI10
05-11-202515:01:47GBp305529.50XLONxHaNYMINQg2
05-11-202515:01:47GBp248529.50BATExHaNYMINQg4
05-11-202515:00:21GBp207529.50XLONxHaNYMINOy4
05-11-202515:00:21GBp320530.00XLONxHaNYMINOy6
05-11-202515:00:21GBp187530.00BATExHaNYMINOy8
05-11-202515:00:21GBp755530.50XLONxHaNYMINOyI
05-11-202515:00:21GBp273530.50BATExHaNYMINOyM
05-11-202514:58:10GBp448531.00XLONxHaNYMIN4fl
05-11-202514:58:10GBp222531.00BATExHaNYMIN4fn
05-11-202514:57:19GBp211531.00BATExHaNYMIN50S
05-11-202514:56:49GBp27531.50BATExHaNYMIN2xA
05-11-202514:56:49GBp287531.50BATExHaNYMIN2xI
05-11-202514:56:49GBp439531.50XLONxHaNYMIN2xM
05-11-202514:56:49GBp564531.50XLONxHaNYMIN2xU
05-11-202514:56:49GBp440531.50BATExHaNYMIN2wW
05-11-202514:55:39GBp234532.50BATExHaNYMIN0va
05-11-202514:55:39GBp445532.50BATExHaNYMIN0vc
05-11-202514:55:39GBp108532.50BATExHaNYMIN0ve
05-11-202514:55:39GBp339532.50BATExHaNYMIN0vg
05-11-202514:55:39GBp797532.00XLONxHaNYMIN0vn
05-11-202514:55:39GBp442532.00BATExHaNYMIN0vp
05-11-202514:54:57GBp1,439532.50XLONxHaNYMIN1Q7
05-11-202514:54:57GBp428532.50BATExHaNYMIN1Q9
05-11-202514:54:00GBp115533.00XLONxHaNYMINF8f
05-11-202514:54:00GBp86533.00XLONxHaNYMINF8h
05-11-202514:54:00GBp133533.00XLONxHaNYMINFB@
05-11-202514:54:00GBp5533.00XLONxHaNYMINFB0
05-11-202514:54:00GBp86533.00XLONxHaNYMINFB2
05-11-202514:53:01GBp137533.00XLONxHaNYMINDw3
05-11-202514:53:01GBp86533.00XLONxHaNYMINDw5
05-11-202514:52:02GBp225533.00XLONxHaNYMINBlK
05-11-202514:52:02GBp4533.00XLONxHaNYMINBlM
05-11-202514:52:02GBp230533.00XLONxHaNYMINBlO
05-11-202514:52:02GBp281533.00XLONxHaNYMINBlQ
05-11-202514:51:01GBp116533.00XLONxHaNYMIN8CJ
05-11-202514:51:01GBp97533.00XLONxHaNYMIN8CL
05-11-202514:51:00GBp383533.00XLONxHaNYMIN89N
05-11-202514:51:00GBp618533.00XLONxHaNYMIN880
05-11-202514:51:00GBp347533.00XLONxHaNYMIN882
05-11-202514:51:00GBp86533.00XLONxHaNYMIN884
05-11-202514:51:00GBp50533.00XLONxHaNYMIN886
05-11-202514:42:46GBp325531.00XLONxHaNYMIGwa3
05-11-202514:42:46GBp177531.00BATExHaNYMIGwa5
05-11-202514:42:24GBp434531.00BATExHaNYMIGw7x
05-11-202514:42:20GBp467531.50XLONxHaNYMIGw2O
05-11-202514:42:20GBp650531.50BATExHaNYMIGw2Q
05-11-202514:41:38GBp49532.00BATExHaNYMIGxF8
05-11-202514:41:38GBp307532.00BATExHaNYMIGxFA
05-11-202514:41:38GBp113532.00BATExHaNYMIGxFC
05-11-202514:41:38GBp875531.50XLONxHaNYMIGxFL
05-11-202514:41:38GBp428531.50BATExHaNYMIGxFN
05-11-202514:40:10GBp781532.00XLONxHaNYMIGcrM
05-11-202514:39:04GBp107532.00BATExHaNYMIGaYE
05-11-202514:39:04GBp321532.00BATExHaNYMIGaYG
05-11-202514:37:26GBp788532.50XLONxHaNYMIGY8I
05-11-202514:37:26GBp479532.50BATExHaNYMIGY8K
05-11-202514:37:25GBp743533.50BATExHaNYMIGYB9
05-11-202514:37:25GBp299533.50BATExHaNYMIGYBB
05-11-202514:37:25GBp61533.50XLONxHaNYMIGYBC
05-11-202514:37:25GBp168533.50XLONxHaNYMIGYBE
05-11-202514:37:25GBp115533.50XLONxHaNYMIGYBI
05-11-202514:37:25GBp750533.50XLONxHaNYMIGYBK
05-11-202514:37:25GBp110533.00XLONxHaNYMIGYBQ
05-11-202514:37:25GBp784533.00XLONxHaNYMIGYBS
05-11-202514:37:25GBp452533.00BATExHaNYMIGYBU
05-11-202514:35:35GBp307533.50XLONxHaNYMIGXAb
05-11-202514:35:35GBp307533.50BATExHaNYMIGXAc
05-11-202514:33:21GBp420533.50BATExHaNYMIGjGH
05-11-202514:33:21GBp536533.50BATExHaNYMIGjGJ
05-11-202514:33:21GBp502533.50BATExHaNYMIGjGL
05-11-202514:32:44GBp380534.00XLONxHaNYMIGhX$
05-11-202514:32:44GBp152534.00XLONxHaNYMIGhX1
05-11-202514:32:44GBp971534.00XLONxHaNYMIGhXx
05-11-202514:32:44GBp154534.00XLONxHaNYMIGhXz
05-11-202514:32:44GBp579534.00XLONxHaNYMIGhX8
05-11-202514:32:44GBp570534.00XLONxHaNYMIGhXA
05-11-202514:32:44GBp570534.00XLONxHaNYMIGhXC
05-11-202514:32:44GBp1,096534.00XLONxHaNYMIGhXI
05-11-202514:32:44GBp252534.00XLONxHaNYMIGhXK
05-11-202514:32:44GBp253534.00XLONxHaNYMIGhXM
05-11-202514:32:44GBp252534.00XLONxHaNYMIGhXO
05-11-202514:32:44GBp519534.00XLONxHaNYMIGhXQ
05-11-202514:32:44GBp225534.00XLONxHaNYMIGhWb
05-11-202514:32:44GBp496534.00XLONxHaNYMIGhWd
05-11-202514:32:44GBp37534.00XLONxHaNYMIGhWf
05-11-202514:32:44GBp269534.00XLONxHaNYMIGhWh
05-11-202514:32:44GBp452534.00XLONxHaNYMIGhWj
05-11-202514:32:44GBp156534.00XLONxHaNYMIGhWu
05-11-202514:32:44GBp252534.00XLONxHaNYMIGhWw
05-11-202514:32:44GBp709534.00XLONxHaNYMIGhWK
05-11-202514:32:44GBp252534.00XLONxHaNYMIGhWO
05-11-202514:32:44GBp2,022534.00BATExHaNYMIGhWS
05-11-202514:32:44GBp444534.00BATExHaNYMIGhWU
05-11-202514:32:44GBp115534.00BATExHaNYMIGhZW
05-11-202514:32:44GBp993533.50XLONxHaNYMIGhZe
05-11-202514:32:44GBp503533.50BATExHaNYMIGhZg
05-11-202514:17:33GBp180533.50XLONxHaNYMIG5MU
05-11-202514:16:46GBp827534.00BATExHaNYMIG2EE
05-11-202514:16:46GBp536534.00BATExHaNYMIG2EG
05-11-202514:16:46GBp200534.00BATExHaNYMIG2EI
05-11-202514:16:46GBp205534.00BATExHaNYMIG2EK
05-11-202514:16:46GBp2,321534.00BATExHaNYMIG2EQ
05-11-202514:16:46GBp337534.00BATExHaNYMIG2ES
05-11-202514:16:46GBp724534.00XLONxHaNYMIG29h
05-11-202514:16:46GBp320534.00XLONxHaNYMIG29j
05-11-202514:16:46GBp500534.00XLONxHaNYMIG29m
05-11-202514:16:46GBp596534.00XLONxHaNYMIG29o
05-11-202514:16:46GBp123534.00XLONxHaNYMIG29s
05-11-202514:16:46GBp228534.00XLONxHaNYMIG29u
05-11-202514:16:46GBp325534.00XLONxHaNYMIG29w
05-11-202514:16:46GBp795534.00XLONxHaNYMIG29y
05-11-202514:16:46GBp801533.50XLONxHaNYMIG293
05-11-202514:16:46GBp22533.50BATExHaNYMIG295
05-11-202514:16:46GBp414533.50BATExHaNYMIG297
05-11-202514:09:36GBp414533.50BATExHaNYMIGBou
05-11-202513:39:42GBp801533.00BATExHaNYMIHM5V
05-11-202513:39:42GBp967533.50XLONxHaNYMIHM4d
05-11-202513:39:42GBp294533.50XLONxHaNYMIHM4f
05-11-202513:39:42GBp948533.50BATExHaNYMIHM4l
05-11-202513:39:42GBp348533.50BATExHaNYMIHM4n
05-11-202513:39:42GBp230534.00XLONxHaNYMIHM4x
05-11-202513:39:42GBp230533.50XLONxHaNYMIHM4z
05-11-202513:39:42GBp35533.50XLONxHaNYMIHM4$
05-11-202513:39:42GBp478533.50BATExHaNYMIHM47
05-11-202513:39:42GBp154533.50BATExHaNYMIHM49
05-11-202513:39:42GBp323534.00XLONxHaNYMIHM4R
05-11-202513:39:42GBp653534.00XLONxHaNYMIHM4S
05-11-202513:39:42GBp490533.50XLONxHaNYMIHM4U
05-11-202513:39:42GBp670533.50XLONxHaNYMIHM7a
05-11-202513:39:42GBp169533.50XLONxHaNYMIHM7Y
05-11-202513:39:42GBp407533.50BATExHaNYMIHM7p
05-11-202513:39:42GBp315533.50BATExHaNYMIHM7r
05-11-202513:39:42GBp442533.00XLONxHaNYMIHM7$
05-11-202513:39:42GBp630533.50XLONxHaNYMIHM71
05-11-202513:39:42GBp291533.00BATExHaNYMIHM73
05-11-202513:39:42GBp417533.50BATExHaNYMIHM75
05-11-202513:15:45GBp237534.00XLONxHaNYMIHAW@
05-11-202513:15:45GBp328534.00BATExHaNYMIHAW5
05-11-202513:11:33GBp266534.00XLONxHaNYMIH9J9
05-11-202513:11:33GBp352534.00BATExHaNYMIH9JB
05-11-202513:11:31GBp923534.50XLONxHaNYMIH9I8
05-11-202513:11:31GBp593534.50XLONxHaNYMIH9IA
05-11-202513:11:31GBp270534.50XLONxHaNYMIH9IC
05-11-202513:11:31GBp1,348534.50BATExHaNYMIH9IP
05-11-202513:11:31GBp295534.50BATExHaNYMIH9IR
05-11-202513:11:31GBp345534.50BATExHaNYMIH9IT
05-11-202513:11:31GBp311534.00XLONxHaNYMIH9Ta
05-11-202513:11:31GBp640534.00XLONxHaNYMIH9Tc
05-11-202513:11:31GBp708534.00BATExHaNYMIH9Tg
05-11-202513:11:31GBp214534.50XLONxHaNYMIH9S8
05-11-202513:11:31GBp219534.50BATExHaNYMIH9SD
05-11-202512:58:19GBp209534.00XLONxHaNYMIIwK@
05-11-202512:58:14GBp203534.00XLONxHaNYMIIwHM
05-11-202512:58:14GBp53534.00XLONxHaNYMIIwHS
05-11-202512:58:14GBp203534.00XLONxHaNYMIIwGw
05-11-202512:58:14GBp684534.00XLONxHaNYMIIwGN
05-11-202512:58:14GBp212534.00XLONxHaNYMIIwGP
05-11-202512:58:14GBp663534.00XLONxHaNYMIIwJt
05-11-202512:58:14GBp256534.00XLONxHaNYMIIwJv
05-11-202512:44:34GBp129532.50BATExHaNYMIIlPc
05-11-202512:40:54GBp271532.50BATExHaNYMIIhBh
05-11-202512:40:54GBp59532.50XLONxHaNYMIIhBn
05-11-202512:40:54GBp579532.50XLONxHaNYMIIhBp
05-11-202512:40:54GBp149532.50BATExHaNYMIIhBr
05-11-202512:40:54GBp465532.50BATExHaNYMIIhBt
05-11-202512:35:21GBp417532.50XLONxHaNYMIILgJ
05-11-202512:35:21GBp561532.50BATExHaNYMIILgL
05-11-202512:35:21GBp185533.00XLONxHaNYMIILgT
05-11-202512:35:21GBp490533.00XLONxHaNYMIILgU
05-11-202512:32:24GBp975533.00BATExHaNYMIIJUW
05-11-202512:31:25GBp1,568533.00XLONxHaNYMIIGP1
05-11-202512:31:25GBp202533.00XLONxHaNYMIIGP3
05-11-202512:31:25GBp134533.00BATExHaNYMIIGPB
05-11-202512:31:25GBp230533.00BATExHaNYMIIGPD
05-11-202512:31:25GBp125533.00BATExHaNYMIIGPF
05-11-202512:31:25GBp16533.00BATExHaNYMIIGPH
05-11-202512:30:19GBp1,775533.00XLONxHaNYMIIHSl
05-11-202512:30:19GBp155533.00XLONxHaNYMIIHSn
05-11-202512:30:19GBp183533.00XLONxHaNYMIIHSp
05-11-202512:30:19GBp85533.00XLONxHaNYMIIHSr
05-11-202512:30:19GBp101533.00XLONxHaNYMIIHS5
05-11-202512:30:19GBp683533.00XLONxHaNYMIIHS7
05-11-202512:30:19GBp589532.50BATExHaNYMIIHSF
05-11-202512:30:19GBp61532.50BATExHaNYMIIHSH
05-11-202512:30:19GBp428532.50XLONxHaNYMIIHSD
05-11-202512:29:04GBp420533.50BATExHaNYMIIVbO
05-11-202512:29:04GBp294533.50BATExHaNYMIIVbQ
05-11-202512:29:04GBp206533.50BATExHaNYMIIVbS
05-11-202512:29:04GBp208533.50BATExHaNYMIIVbU
05-11-202512:29:04GBp106533.50BATExHaNYMIIVaW
05-11-202512:29:04GBp104533.50BATExHaNYMIIVaw
05-11-202512:29:04GBp1,745533.50BATExHaNYMIIVas
05-11-202512:29:04GBp325533.50BATExHaNYMIIVau
05-11-202512:29:04GBp417533.00BATExHaNYMIIVa7
05-11-202512:29:04GBp277533.00XLONxHaNYMIIVa1
05-11-202512:29:04GBp14533.00XLONxHaNYMIIVa3
05-11-202512:29:04GBp126533.00XLONxHaNYMIIVa5
05-11-202512:10:19GBp250533.50BATExHaNYMIICW5
05-11-202512:09:57GBp250533.50XLONxHaNYMIICx6
05-11-202512:02:00GBp123533.50BATExHaNYMIJrvf
05-11-202512:02:00GBp119533.50BATExHaNYMIJrvh
05-11-202512:02:00GBp5,038533.50XLONxHaNYMIJrva
05-11-202512:02:00GBp444533.50BATExHaNYMIJrvB
05-11-202512:02:00GBp461533.50XLONxHaNYMIJrvC
05-11-202512:02:00GBp417533.50XLONxHaNYMIJrvQ
05-11-202512:02:00GBp287533.50BATExHaNYMIJrvV
05-11-202511:56:08GBp250534.00XLONxHaNYMIJyqQ
05-11-202511:56:08GBp251533.50XLONxHaNYMIJytX
05-11-202511:56:08GBp279533.50BATExHaNYMIJytZ
05-11-202511:55:45GBp1,211534.00XLONxHaNYMIJyLG
05-11-202511:55:45GBp180534.00BATExHaNYMIJyLN
05-11-202511:52:34GBp42534.00XLONxHaNYMIJxM5
05-11-202511:52:34GBp400534.00XLONxHaNYMIJxM7
05-11-202511:52:34GBp598534.00XLONxHaNYMIJxM9
05-11-202511:52:34GBp34533.50XLONxHaNYMIJxMO
05-11-202511:52:34GBp257533.50XLONxHaNYMIJxMQ
05-11-202511:52:34GBp367533.50BATExHaNYMIJxMS
05-11-202511:52:34GBp130534.00XLONxHaNYMIJxMU
05-11-202511:52:34GBp180534.00XLONxHaNYMIJxHW
05-11-202511:52:34GBp244534.00BATExHaNYMIJxHY
05-11-202511:49:59GBp266534.50BATExHaNYMIJc2f
05-11-202511:49:59GBp298534.50BATExHaNYMIJc2h
05-11-202511:49:59GBp25534.50BATExHaNYMIJc2j
05-11-202511:49:59GBp72534.50BATExHaNYMIJc2n
05-11-202511:49:59GBp66534.50BATExHaNYMIJc2p
05-11-202511:49:59GBp158534.00BATExHaNYMIJc2s
05-11-202511:49:59GBp259534.00BATExHaNYMIJc2y
05-11-202511:49:59GBp38534.00XLONxHaNYMIJc2u
05-11-202511:49:59GBp379534.00XLONxHaNYMIJc2w
05-11-202511:45:07GBp383534.50XLONxHaNYMIJZTw
05-11-202511:45:07GBp50534.50XLONxHaNYMIJZTy
05-11-202511:40:41GBp337534.50XLONxHaNYMIJiy5
05-11-202511:40:41GBp282534.50BATExHaNYMIJiy7
05-11-202511:33:58GBp946535.00BATExHaNYMIJNmh
05-11-202511:33:58GBp338534.50BATExHaNYMIJNmt
05-11-202511:33:58GBp1,789535.00BATExHaNYMIJNm3
05-11-202511:33:58GBp311535.00BATExHaNYMIJNm5
05-11-202511:33:58GBp72535.00BATExHaNYMIJNm7
05-11-202511:33:58GBp310534.50XLONxHaNYMIJNmC
05-11-202511:33:58GBp107534.50XLONxHaNYMIJNmE
05-11-202511:33:58GBp417534.50BATExHaNYMIJNmG
05-11-202510:55:41GBp230534.50XLONxHaNYMICtkR
05-11-202510:55:41GBp226534.50XLONxHaNYMICtkT
05-11-202510:55:41GBp605534.50BATExHaNYMICtkV
05-11-202510:53:33GBp116535.50XLONxHaNYMICrbx
05-11-202510:53:33GBp308535.50XLONxHaNYMICrbz
05-11-202510:53:33GBp498535.00XLONxHaNYMICrb0
05-11-202510:53:29GBp2,596535.50XLONxHaNYMICraI
05-11-202510:53:29GBp207535.50BATExHaNYMICraT
05-11-202510:53:29GBp299535.50BATExHaNYMICrdb
05-11-202510:53:29GBp417535.50XLONxHaNYMICrdZ
05-11-202510:49:31GBp127535.50XLONxHaNYMICm23
05-11-202510:49:31GBp144535.50XLONxHaNYMICm25
05-11-202510:49:31GBp97535.50XLONxHaNYMICm27
05-11-202510:49:31GBp49535.50XLONxHaNYMICm29
05-11-202510:42:44GBp417536.00XLONxHaNYMICwpt
05-11-202510:42:44GBp665536.00BATExHaNYMICwpv
05-11-202510:25:32GBp373536.50XLONxHaNYMIClDG
05-11-202510:25:32GBp665536.50XLONxHaNYMIClDM
05-11-202510:24:06GBp452537.50XLONxHaNYMICi8C
05-11-202510:24:06GBp439537.50XLONxHaNYMICi8Q
05-11-202510:24:06GBp445537.50XLONxHaNYMICiBZ
05-11-202510:24:06GBp446537.50XLONxHaNYMICiBj
05-11-202510:24:05GBp470537.50XLONxHaNYMICiBx
05-11-202510:24:05GBp164537.50XLONxHaNYMICiBz
05-11-202510:24:05GBp499537.50XLONxHaNYMICiB$
05-11-202510:24:05GBp170537.50XLONxHaNYMICiB1
05-11-202510:24:05GBp80537.50XLONxHaNYMICiBH
05-11-202510:24:05GBp164537.50XLONxHaNYMICiBJ
05-11-202510:24:05GBp147537.00XLONxHaNYMICiBS
05-11-202510:24:05GBp561537.00XLONxHaNYMICiBU
05-11-202510:24:05GBp373538.00XLONxHaNYMICiA2
05-11-202510:24:05GBp417537.50XLONxHaNYMICiAB
05-11-202510:20:55GBp417538.00XLONxHaNYMIChMH
05-11-202510:10:21GBp328538.00XLONxHaNYMICG2N
05-11-202510:10:21GBp89538.00XLONxHaNYMICG2P
05-11-202510:01:02GBp417537.50XLONxHaNYMICOwp
05-11-202509:45:53GBp263537.00XLONxHaNYMICDrH
05-11-202509:44:52GBp380537.50XLONxHaNYMICAtW
05-11-202509:43:44GBp655538.00XLONxHaNYMICBfB
05-11-202509:42:53GBp293539.00XLONxHaNYMICBUP
05-11-202509:42:53GBp417538.50XLONxHaNYMICBPZ
05-11-202509:40:10GBp250539.00XLONxHaNYMIDsX$
05-11-202509:40:10GBp453539.00XLONxHaNYMIDsX1
05-11-202509:40:10GBp284539.00XLONxHaNYMIDsXv
05-11-202509:40:10GBp300539.00XLONxHaNYMIDsXx
05-11-202509:40:10GBp76539.00XLONxHaNYMIDsXz
05-11-202509:40:10GBp343538.50XLONxHaNYMIDsX9
05-11-202509:34:11GBp370539.00XLONxHaNYMIDpWo
05-11-202509:31:16GBp200539.00XLONxHaNYMIDn@g
05-11-202509:31:16GBp14539.00XLONxHaNYMIDn@i
05-11-202509:31:16GBp15539.00XLONxHaNYMIDn@k
05-11-202509:27:20GBp460538.50XLONxHaNYMIDyKO
05-11-202509:21:50GBp669539.00XLONxHaNYMIDv2r
05-11-202509:20:58GBp88539.00XLONxHaNYMIDcm1
05-11-202509:20:58GBp89539.00XLONxHaNYMIDcm5
05-11-202509:20:58GBp80538.50XLONxHaNYMIDcmA
05-11-202509:20:58GBp1538.50XLONxHaNYMIDcmC
05-11-202509:20:58GBp3538.50XLONxHaNYMIDcmE
05-11-202509:20:58GBp2538.50XLONxHaNYMIDcmG
05-11-202509:20:58GBp167538.50XLONxHaNYMIDcmI
05-11-202509:20:58GBp164538.50XLONxHaNYMIDcmK
05-11-202509:20:00GBp550539.50XLONxHaNYMIDdk4
05-11-202509:20:00GBp291539.00XLONxHaNYMIDdkB
05-11-202509:20:00GBp286539.50XLONxHaNYMIDdkH
05-11-202509:15:19GBp289539.50XLONxHaNYMIDZBJ
05-11-202509:15:19GBp84539.50XLONxHaNYMIDZBL
05-11-202509:15:19GBp293539.50XLONxHaNYMIDZBU
05-11-202509:15:19GBp42539.50XLONxHaNYMIDZAW
05-11-202509:11:35GBp440539.00XLONxHaNYMIDkQc
05-11-202509:11:24GBp243539.50XLONxHaNYMIDlc3
05-11-202509:06:53GBp159540.00XLONxHaNYMIDhtR
05-11-202509:06:53GBp200540.00XLONxHaNYMIDhtT
05-11-202509:06:38GBp91540.00XLONxHaNYMIDhua
05-11-202509:06:38GBp86540.00XLONxHaNYMIDhuY
05-11-202509:04:05GBp417537.50XLONxHaNYMIDfTn
05-11-202508:59:30GBp289538.00XLONxHaNYMIDJbz
05-11-202508:58:30GBp424538.50XLONxHaNYMIDGXZ
05-11-202508:58:30GBp589538.50XLONxHaNYMIDGXh
05-11-202508:58:30GBp73538.50XLONxHaNYMIDGXj
05-11-202508:57:10GBp44539.50XLONxHaNYMIDH02
05-11-202508:57:10GBp38539.50XLONxHaNYMIDH04
05-11-202508:57:10GBp230539.50XLONxHaNYMIDH06
05-11-202508:54:06GBp57540.00XLONxHaNYMIDSDI
05-11-202508:54:06GBp149540.00XLONxHaNYMIDSDK
05-11-202508:54:06GBp190540.00XLONxHaNYMIDSDM
05-11-202508:54:06GBp9540.00XLONxHaNYMIDSDR
05-11-202508:54:06GBp97540.00XLONxHaNYMIDSDS
05-11-202508:54:06GBp100540.00XLONxHaNYMIDSDU
05-11-202508:51:35GBp112540.00XLONxHaNYMIDRp0
05-11-202508:51:35GBp400540.00XLONxHaNYMIDRp2
05-11-202508:51:35GBp121540.00XLONxHaNYMIDRp4
05-11-202508:51:32GBp935539.50XLONxHaNYMIDR@I
05-11-202508:41:00GBp461537.00XLONxHaNYMIDEEE
05-11-202508:41:00GBp668537.50XLONxHaNYMIDEEG
05-11-202508:39:00GBp7537.50XLONxHaNYMIDCNp
05-11-202508:38:50GBp291538.00XLONxHaNYMIDCRD
05-11-202508:38:02GBp288538.50XLONxHaNYMIDDFD
05-11-202508:38:02GBp17538.50XLONxHaNYMIDDFT
05-11-202508:38:02GBp750538.50XLONxHaNYMIDDFV
05-11-202508:38:02GBp417538.00XLONxHaNYMIDDEb
05-11-202508:37:11GBp200538.50XLONxHaNYMIDA4O
05-11-202508:37:11GBp156538.50XLONxHaNYMIDA7b
05-11-202508:37:11GBp495538.50XLONxHaNYMIDA7d
05-11-202508:37:11GBp299538.50XLONxHaNYMIDA7f
05-11-202508:28:05GBp413537.50XLONxHaNYMIEp9h
05-11-202508:28:05GBp162537.50XLONxHaNYMIEp9j
05-11-202508:28:05GBp577537.50XLONxHaNYMIEp9n
05-11-202508:22:44GBp61536.00BATExHaNYMIE$PI
05-11-202508:22:44GBp177536.50XLONxHaNYMIE$PM
05-11-202508:22:44GBp1,173536.50XLONxHaNYMIE$Od
05-11-202508:17:00GBp194536.50XLONxHaNYMIEvqa
05-11-202508:16:55GBp177536.50XLONxHaNYMIEvo0
05-11-202508:16:54GBp296536.50XLONxHaNYMIEvoI
05-11-202508:16:11GBp465536.50XLONxHaNYMIEvV@
05-11-202508:13:47GBp130536.50XLONxHaNYMIEdPw
05-11-202508:13:47GBp118536.50XLONxHaNYMIEdPy
05-11-202508:11:39GBp291535.50XLONxHaNYMIEb17
05-11-202508:11:39GBp174535.50BATExHaNYMIEb19
05-11-202508:11:31GBp226535.50BATExHaNYMIEbEh
05-11-202508:11:31GBp92536.50XLONxHaNYMIEbEw
05-11-202508:11:31GBp19536.50XLONxHaNYMIEbEy
05-11-202508:11:31GBp66536.50XLONxHaNYMIEbE@
05-11-202508:11:31GBp527536.00BATExHaNYMIEbEB
05-11-202508:11:31GBp301536.00XLONxHaNYMIEbE9
05-11-202508:10:12GBp244536.00XLONxHaNYMIEY0l
05-11-202508:10:01GBp144536.50XLONxHaNYMIEYA3
05-11-202508:08:48GBp194536.00XLONxHaNYMIEZJl
05-11-202508:08:48GBp147536.00BATExHaNYMIEZJm
05-11-202508:08:48GBp50536.00BATExHaNYMIEZJo
05-11-202508:08:24GBp15536.00BATExHaNYMIEWl@
05-11-202508:08:24GBp1,474536.00XLONxHaNYMIEWlx
05-11-202508:08:24GBp363536.00BATExHaNYMIEWly
05-11-202508:08:24GBp820536.00XLONxHaNYMIEWl8
05-11-202508:08:24GBp635536.00XLONxHaNYMIEWlA
05-11-202508:08:24GBp639535.50BATExHaNYMIEWkc



