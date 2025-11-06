10:15 Lontoo, 12:15 Helsinki, 6.11.2025 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)
FINANSSIVALVONNAN PÄÄTÖS DANKO KONCARIA KOSKEVASSA ASIASSA
Pörssitiedote
Finanssivalvonta on 6. marraskuuta 2025 julkistanut oheisen päätöksen. Vaikka Yhtiö ei ole asian osapuoli, on Finanssivalvonta vaatinut Yhtiötä tiedottamaan osakkeenomistajiaan asiasta.
Helsingissä, 06.11.2025
Afarak Group SE
Hallitus
Lisätietoja:
Afarak Group SE
Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com
Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.
Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
Jakelu:
NASDAQ Helsinki
Lontoon pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
Liitteet