FINANSSIVALVONNAN PÄÄTÖS DANKO KONCARIA KOSKEVASSA ASIASSA

FINANSSIVALVONNAN PÄÄTÖS DANKO KONCARIA KOSKEVASSA ASIASSA

Pörssitiedote

Finanssivalvonta on 6. marraskuuta 2025 julkistanut oheisen päätöksen. Vaikka Yhtiö ei ole asian osapuoli, on Finanssivalvonta vaatinut Yhtiötä tiedottamaan osakkeenomistajiaan asiasta.

Helsingissä, 06.11.2025

