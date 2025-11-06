Le PDG de HPQ Silicium salue le budget fédéral du Canada, aligné sur les priorités d’innovation de l’entreprise

MONTRÉAL, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ, OTCQB: HPQFF, FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l’innovation en matériaux avancés et le développement de procédés critiques, accueille favorablement le budget fédéral 2025 du gouvernement du Canada. Ce budget prévoit 141 milliards $ en nouveaux investissements destinés à renforcer la capacité industrielle nationale, développer les infrastructures d’énergie propre et accélérer la commercialisation des technologies de prochaine génération.

Le PDG de HPQ Silicium, Bernard Tourillon, souligne que la priorité accordée à la productivité, à la fabrication propre et à la résilience des chaînes d’approvisionnement canadiennes envoie un message clair : le Canada veut rebâtir sa capacité manufacturière et soutenir les innovateurs capables de transformer la recherche et développement en production industrielle.

« Ce budget envoie un message fort : le Canada veut que ses innovations se transforment en réalisations industrielles », affirme Bernard Tourillon, président directeur général de HPQ Silicium inc. « Nos trois piliers technologiques — la silice pyrogénée, les batteries HPQ ENDURA+ et l’hydrogène METAGENE™ — illustrent parfaitement cette vision : des technologies propres, développées et fabriquées ici, qui contribuent à bâtir une économie plus productive et plus durable. »



De gauche à droite : échantillons de silice pyrogénée issus du lot d’essai no 7 ; batteries HPQ ENDURA+

au bureau de HPQ Silicium à Montréal ; système de production d’hydrogène METAGENE™ en opération.

SILICE PYROGÉNÉE : Rapatrier la production de matériaux à haute valeur ajoutée ici

La technologie exclusive de réacteur à silice pyrogénée de HPQ Silicium permet de transformer en une seule étape le quartz directement en silice pyrogénée, sans recourir à des intrants toxiques. La déduction pour la productivité et la priorité accordée aux infrastructures d’énergie propre prévues dans le budget fédéral appuient directement le plan de HPQ visant à établir la seule production nationale de silice pyrogénée au Canada, réduisant ainsi la dépendance envers les importations en provenance des États-Unis, de la Chine et de l’Europe. [Voir le communiqué du 23 octobre 2025 pour les plus récents développements liés à cette technologie.]

« Le gouvernement réduit le coût du capital pour les entreprises qui investissent dans la fabrication propre, » a expliqué M. Bernard Tourillon. « Chaque dollar investi dans nos réacteurs ou nos équipements de finition nous permet d’aller plus loin, tandis que la transition vers une électricité à faible teneur en carbone garantit que notre procédé demeure parmi les plus propres au monde. »

Batteries HPQ ENDURA+ : bâtir une capacité canadienne de stockage d’énergie en devenir

La Stratégie industrielle de défense et la nouvelle politique « Acheter canadien » créent de puissants leviers de demande pour les solutions de stockage d’énergie produites au pays. Les cellules lithium-ion HPQ ENDURA+ GEN3, dotées d’anodes au silicium et actuellement en essais industriels aux formats 18650 et 21700, s’inscrivent directement dans cette vision. [Voir le communiqué du 30 octobre 2025 pour les plus récents développements.]

« Nous observons une convergence évidente entre les priorités d’approvisionnement du gouvernement et notre technologie, » a ajouté M. Tourillon. « HPQ ENDURA+ offre une densité énergétique supérieure, une durée de vie accrue et l’avantage d’être fabriquée au Canada. De la défense aux télécommunications, en passant par la mobilité et le stockage en réseau, le cadre politique actuel favorise désormais l’approvisionnement local. »

En combinant la déduction pour la productivité, les améliorations au programme RS&DE et le crédit d’impôt à l’investissement pour la fabrication de technologies propres, HPQ dispose d’un ensemble d’incitatifs puissants pour accélérer la transition entre la production pilote et la fabrication à grande échelle.

Hydrogène METAGENE™ : propulser l’avenir des carburants propres du Canada

Dans le cadre de la Stratégie de compétitivité climatique, l’hydrogène est reconnu comme un pilier essentiel de la transition vers une économie carboneutre. Grâce à sa licence exclusive nord-américaine octroyée par Novacium SAS pour la technologie METAGENE™, HPQ Silicium est idéalement positionnée pour fabriquer et déployer au Canada ce procédé propriétaire de production d’hydrogène verte à la demande. Le caractère autonome, modulaire et à faibles émissions de la technologie METAGENE™ s’aligne parfaitement sur les objectifs fédéraux en matière de carburants propres et de décarbonisation industrielle, tout en offrant une solution particulièrement adaptée à la vaste géographie canadienne et à ses besoins énergétiques décentralisés. [Voir le communiqué du 10 juin 2025 pour les plus récents développements.]

« L’hydrogène n’est pas seulement une source d’énergie ; c’est un atout stratégique, » a souligné M. Tourillon. « METAGENE™ offre au Canada une voie pour produire localement, de manière sécuritaire et sur demande, de l’hydrogène propre, sans dépendre d’infrastructures massives comme celles exigées par les procédés traditionnels. Les incitatifs annoncés dans ce budget rendent désormais son déploiement et sa montée en échelle beaucoup plus accessibles. »

Une position idéale pour la prochaine phase industrielle du Canada

Le budget fédéral 2025 marque une étape décisive dans la transformation du Canada, qui passe de l’ambition politique à la mise en œuvre industrielle.

Ses nouveaux outils d’investissement — amortissements accélérés, crédits d’impôt remboursables et préférences nationales d’approvisionnement — visent à ancrer la fabrication de technologies propres sur le sol canadien.

Pour HPQ Silicium, ces mesures viennent renforcer une stratégie déjà bien engagée :

faire progresser la production de silice pyrogénée, afin de réduire la dépendance aux importations ;

accroître la fabrication de cellules ENDURA+, soutenant le stockage d’énergie et la mobilité durable ;

et déployer les systèmes d’hydrogène METAGENE™ pour générer des carburants à faibles émissions de carbone.

« HPQ se prépare depuis des années à évoluer dans ce type de paysage industriel, » a conclu M. Tourillon. « Ce budget démontre que le Canada est sérieux dans sa volonté de transformer l’innovation en capacité de production domestique — et HPQ est idéalement placée pour concrétiser cette vision. »

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. est un émetteur industriel québécois coté à la Bourse de croissance TSX, (TSX-V : HPQ) axé sur l’innovation dans les matériaux avancés et le développement de procédés critiques. En partenariat avec son partenaire de recherche et développement Novacium — dont HPQ est actionnaire — la Société développe des matériaux d’anode de nouvelle génération (Gen3) pour batteries, commercialise ses cellules lithium-ion HPQ ENDURA+, et fait progresser des procédés de rupture en production autonome hydrogène propre et en valorisation énergétique des déchets, pour lesquels HPQ détient des droits exclusifs en Amérique du Nord.

HPQ poursuit également le développement de ses technologies propriétaires afin de devenir un producteur à faible coût et zéro-CO₂ de silice pyrogénée et de silicium de haute pureté, avec le soutien technique de PyroGenèse Inc. Ensemble, ces initiatives positionnent HPQ pour saisir les opportunités de croissance dans les marchés du stockage d’énergie, de l’hydrogène propre et des matériaux avancés, essentiels à l’atteinte des objectifs mondiaux de carboneutralité.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

