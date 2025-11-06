Le marché immobilier de Montréal conserve son élan en octobre, malgré le recul de la copropriété

Le marché résidentiel de la région métropolitaine de Montréal a enregistré une hausse de 5 % des ventes, avec 3 968 transactions conclues. Il s’agit du 4 e meilleur mois d’octobre enregistré depuis 2000.

Cinq des six grands secteurs ont affiché une croissance des ventes, mis à part Laval, en léger recul de 1 %.

Par catégorie, les ventes d’unifamiliales ont crû de 8 %, tandis que les plex ont connu une envolée de 20 %. À l’inverse, les ventes de copropriétés ont fléchi de 4 %, confirmant un ralentissement dans ce segment.

Les inscriptions en vigueur ont augmenté de 7 % comparativement à octobre 2024, totalisant 19 001 propriétés à vendre. Il s’agit d’un troisième mois consécutif de croissance de l’offre, uniquement attribuable aux copropriétés (+18 %). Les unifamiliales (-1 %) et les plex (-4 %) demeurent moins nombreux sur le marché.

Malgré l’augmentation de l’offre, le marché reste orienté en faveur des vendeurs, y compris pour les copropriétés. Les unifamiliales et les plex ont renforcé leur position, alors que le nombre de mois d’inventaire pour les copropriétés a progressé légèrement.

Conséquences des conditions de marché tendues : les prix médians ont poursuivi leur ascension, avec des hausses de 7 % pour les unifamiliales (632 000 $) et de 8 % pour les plex (850 000 $). Le prix médian des copropriétés a grimpé de 4 %, atteignant 429 000 $.

Après des hausses plus marquées au cours de l’automne 2024 et de l’hiver 2025, les prix continuent d’augmenter, mais de manière plus modérée depuis la fin du printemps.

Le temps moyen pour vendre une propriété a encore diminué : 38 jours pour une unifamiliale (-8 jours), 47 jours pour un plex (-18 jours) et 50 jours pour une copropriété (-4 jours).

L’ÎLE-DES-SŒURS, Quebec, 06 nov. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) dévoile ses données pour le mois d’octobre 2025. Les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal sont établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.

En octobre, 3 968 ventes résidentielles ont été enregistrées sur le territoire de la RMR de Montréal, soit une hausse de 5 % par rapport au même mois en 2024.

« Octobre prolonge la solide dynamique des ventes enregistrée au 3e trimestre dans la région de Montréal : malgré un inventaire en hausse porté par les copropriétés, le marché demeure serré et les ventes progressent de 5 %. En cumulant les 10 mois d’activité de 2025, la région de Montréal est en voie de clôturer l’année avec un de ses meilleurs niveaux de ventes depuis 25 ans », remarque Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché à l’APCIQ.

« Le récent mouvement à la baisse du taux directeur depuis septembre ravive une demande toujours mieux préparée pour saisir les opportunités. Ceci s’exprime par une confiance des ménages renouvelée dans le marché et des investisseurs actifs. Il en résulte des prix qui continuent d’augmenter et des délais de vente qui reculent rapidement, notamment pour les unifamiliales et, plus encore, les petits immeubles à revenus », ajoute-t-il.

« Le segment des copropriétés continue de faire face à des vents contraires, notamment en raison de la forte hausse des charges de copropriété, qui ont grimpé de 50 % au cours des cinq dernières années dans la région de Montréal. Ces frais, pris en compte dans le calcul du ratio d’endettement lors de la qualification hypothécaire, ont freiné l’accès à la propriété pour plusieurs acheteurs, au profit des plex, souvent perçus comme une alternative. Ainsi, l’offre de copropriétés n’a cessé de croître depuis 2022, atteignant en octobre un surplus de 1 000 unités par rapport à la moyenne historique des dix dernières années (8 325) dans la RMR de Montréal. Dans ce marché moins tendu, où la négociation reprend ses droits, il est désormais possible de saisir de belles occasions d’achat avec l’appui stratégique d’un courtier immobilier spécialisé », précise Camille Laberge, directrice-adjointe et économiste principale, APCIQ.





